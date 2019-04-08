Son Dakika Haberleri: Dha Yurt Bülteni-5

Dha Yurt Bülteni-5

18 dakika önce

1)FETÖ EVLERİNE, MADDİ DESTEKTE BULUNDUĞU İDDİASIYLA 8 İŞ İNSANI GÖZALTINA ALINDIKONYA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt evlerine maddi destek sağladığı iddiasıyla 8 iş insanı gözaltına alındı.

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1)FETÖ EVLERİNE, MADDİ DESTEKTE BULUNDUĞU İDDİASIYLA 8 İŞ İNSANI GÖZALTINA ALINDI

KONYA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt evlerine maddi destek sağladığı iddiasıyla 8 iş insanı gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında örgütün evlerine maddi yardımlarda bulunduğu ileri sürülen  9 iş insanı hakkında yakalama kararı verildi.   Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezde bu sabah eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapmasında daha önceden belirlenen 9 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Ahmet Ç.'nin de yurtdışında olduğu belirtildi.  Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 8 kişi, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.  Soruşturma sürüyor. 

Görüntü Dökümü 

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Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi 

Sağlık kontrolünden çıkartılması 

(Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA)

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2)ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNDEN ÜSTGEÇİT KAZALARINI ÖNLEYEN PROJE

ANTALYA Konyaaltı Bahçeşehir Koleji öğrencisi Egemen Doğan Canpolat (12), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışması Teknoloji Tasarım alanında, 'Kara Yollarında Yüksek Araçları Önceden Tespit Eden Üst Geçit Kazalarını Önleyen Sistem' projesiyle bölge birincisi oldu.

TÜBİTAK tarafından 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışması, 25-28 Mart tarihleri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde yapıldı. Antalya, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Karaman ve Konya'dan öğrenciler 782 projeyle belirli kategorilerde yarıştı. Yarışmada, Antalya Konyaaltı Bahçeşehir Koleji 6. Sınıf öğrencisi Egemen Doğan Canpolat, 'Teknoloji ve Tasarım' kategorisinde 'Kara Yollarında Yüksek Araçları Önceden Tespit Eden Üst Geçit Kazalarını Önleyen Sistem'le bölge birincisi oldu.

AMAÇ, CAN VE MAL KAYIPLARINI ENGELLEMEK

Proje hakkında konuşan Egemen Doğan Canpolat, trafik kazalarının etkilerinin, hem bireysel hem toplumsal hem de ekonomik olması nedeniyle çok büyük bir problem olduğunu belirterek, geçici önemler yerine kalıcı ve köklü tedbirler alınmasına yönelik bu projeyi geliştirdiğini anlattı. Canpolat, "Okulla evim arası yaklaşık 15 dakika. Bir gün okul çıkışında eve giderken trafik yavaş yavaş akmaya başladı. Bir saatten fazla bir süre trafikte bekledik. Biraz ileride sağ tarafta bir kamyonun üst geçide çarpıp takıldığını gördüm. Gördüğüm görüntü çok ürkütücüydü. O andan sonra bu tür kazaların nasıl önlenebileceğini ve bu konuda neler yapılabileceğini düşünüp araştırmalar yaparak projemi tasarladım. Bu projede amaç karayolları üzerinde yapılan köprü ve tünellere çarparak kazaya sebep olan araçların sayısını, geliştireceğimiz erken uyarı sistemi sayesinde en aza indirgeyerek can ve mal kayıplarını engellemektir" diye konuştu.

SÜRÜCÜLERİ ERKENDEN UYARACAK

'Kara Yollarında Yüksek Araçları Önceden Tespit Eden Üste Geçit Kazalarını Önleyen Sistem' projesinde Arduino kart kullandığını ve C dilinde kod yazılarak erken uyarı sisteminin prototipinin tasarlandığını anlatan Canpolat, "Erken uyarı sistemini değerlendirdiğimizde, sensörler arasındaki etkileşimin mevcut donanım ve yazılımla gerçekleştirildiği görüldü. Sistemimiz içerisine kurulan devre elemanları ele alındığında 20 metre genişliğe kadar gerçek boyutta bir yolda da yeterli olmaktadır. Geliştirdiğimiz sistem, karayollarında hareket halinde olan yüksek araçların, üst geçitlere veya tünellere çarpma durumunu önceden fark edip, sürücüleri erkenden uyararak kazaların önüne geçebilecek kapasitede" dedi.

TÜRKİYE FİNALİNDE PROJESİNİ GELİŞTİRECEK

Sisteme uyarı ekranı ekleyerek daha işlevsel hale getirmeyi planladığını belirten, Egemen Doğan Canpolat, "Bu sistem devreye girdiği anda en yakın trafik görevlisine bildirim gönderilerek olaya daha hızlı müdahale sağlanacak. Türkiye finallerine bu yeni projeyle katılacağım" dedi.

Görüntü Dökümü 

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Egemen Doğan proje üzerinde çalışırken görüntüsü

Projenin görüntüsü

RÖP: Egemen Doğan

Üst geçit görüntüsü

Egemen Doğan projesini öğrencilere anlatırken görüntüsü

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Haber: Aslı DURAN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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3)BOĞA GÜREŞİNDE HEYECANDAN KALBİ DURDU

ERZURUM'un İspir ilçesinin Çamlıkaya Mahallesinde düzenlenen boğa güreşlerini izleyen 87 yaşındaki Kibar Durmuş kalp krizi geçirdi. Oğlu Hakkı Durmuş'a ait boğanın arenada yaptığı güreş sırasında heyecandan kalbi duran Kibar Durmuş, yere yığıldı. Güreş alanındaki sağlık ekiplerinin kalp masajı yaparak müdahale ettiği Durmuş, ambulansla ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı. Durmuş yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.İspir'de havaların ısınmasıyla birlikte boğa güreşleri heyecanı da başladı. Sezonun ilk boğa güreşi Çamlıkaya Mahallesi'ndeki meydanda yapıldı. İspir, Artvin, Yusufeli ile çevre il ve ilçelerden boğaların katıldığı güreşlere vatandaşlar da ilgi gösterdi. Oğlu Hakkı'nın boğasının da yeraldığı güreşleri izlemek için alana gelen 87 yaşındaki Kibar Durmuş, heyecanlandı. Oğlunun boğasının arenada güreştiği sırada heyecandan kalbi duran Kibar Durmuş'a güreşleri izleyen bir sağlık görevlisi müdahalede bulundu. Babasının başından ayrılmayan Hakkı Durmuş, babasının her hangi bir rahatsızlığının olmadığını güreşler sırasında heyecanlandığını söyledi. Durmuş, olay yerine ambulansın geç gelmesine de tepki gösterdi. Güreş meydanında bir süre kalp masajı yapılan Kibar Durmuş gelen ambulansla İspir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durmuş, doktorların tüm müdalesine rağmen kurtarılamadı.

Görüntü Dökümü

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-Güreş meydanından genel görüntü

-Boğaların güreşmesi

-Rahatsızlanan adama kalp masajı yapılması

-Askerlerin güvenlik tedbiri

-Görevlinin Hakkı Durmuş'a babasıyla ilgili soru sorması

-Yaşlı adamın oğlu Hakkı Durmuş'un olaya tepki göstermesi

-Güreş alanına ambulans gelmesi

Haber-Kamera: Nejdet YILMAZ/ İSPİR (Erzurum),

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:55 Kaynak: DHA

DHA, Güncel
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