Dha Yurt Bülteni -5

İzmir'de DAEŞ operasyonu: 10 gözaltıİzmir'de DAEŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda, 9'u Suriye, 1'i Gürcistan uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de DAEŞ operasyonu: 10 gözaltı



İzmir'de DAEŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda, 9'u Suriye, 1'i Gürcistan uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir kent merkeziyle Torbalı ve Bergama ilçelerinde, DAEŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen ve çatışma bölgesindeki sözde DAEŞ yöneticileriyle ilişkili olan 10 şüpheliye yönelik, bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan baskınlarda, 9'u Suriye, 1'i Gürcistan uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, örgüte ait bayrak ve çok sayıda görsel materyal, çeşitli dökümanlar ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulamak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



Görüntü Dökümü



-------------



Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmelerinden görüntü



İZMİR,



============================



Bodrum'da Aras'tan 'kaçak yapılaşmayla' açıklaması: Kasabaya bir deli lazımdı, o da geldi



MUĞLA'nın Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda kentteki kaçak yapılaşmaya karşı mücadele edeceklerini açıkladı. Bodrum'da tüm yanlışların üzerine gideceklerini belirten Aras, "Kasabaya bir deli lazımdı, o da geldi arkadaşlar" dedi.



Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, ilçede görev yapan ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Trafo Bodrum'da düzenlenen programa, Belediye Başkan Yardımcıları Turgay Kaya ve Ummahan Yurt da katıldı. Yerel seçimlerin ardından yeni süreçle ilgili değerlendirmeler yapan Aras, Bodrum genelinde belediye olarak yapılmaya başlanan çalışmalar ve planladıkları projelerinden bahsetti. Kaçak yapıların üzerine ciddiyetle gideceklerini ve güçlü bir ekip kurduklarını belirten Başkan Aras, "Bodrum'da iki katlı otellerin yerine 4-5-6 katlı otel yapılmaya başlandı. Bu kadar da fütursuzluk olmaz artık. Buna birinin 'dur' demesi lazımdı. Kasabaya bir deli lazımdı, o da geldi arkadaşlar. Bizler meclisimiz, başkan yardımcılarımız, personelimiz ve görevlendirdiğimiz arkadaşlarımızla tamamen, bu işe motive olmuş durumdayız. ve onların da arkasında duracağım sonuna kadar. İmar Müdürümüz, Fen İşleri Müdürümüz, Zabıta Müdürümüz, onların da sonuna kadar arkasında duracağız. Onların ezilmesine izin vermeyeceğiz. Yanlış yapmalarına da kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.



Görüntü Dökümü



----------



Geceden görüntü



Başkan Aras'ın konuşmasından görüntü



Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),



===================



Filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonundaki polislere ödül



Adana Valisi Mahmut Demirtaş, otomobille uyuşturucu hap taşıyan şüphelileri, filmleri aratmayan operasyonla yakalayan polis memurları Cumhur Acarca ve İbrahim Yolal'ı 'Başarı Belgesi' ile ödüllendirdi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 20 Mart'ta otomobille uyuşturucu hap sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Otomobil, Sarıçam ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde takibe alındı. Sivil polis ekipleri, aracın önünü kavşakta kesti. 2 polis, şüphelilerin araçtan inmesini istedi. Yakalanmamak için geri menavra yapan şüphelilerin otomobili, başka bir araca çarptı. Polislerden biri, aracın üzerine atlayıp, sunroof'tan tutunarak, yaklaşık 100 metre gitti. Diğer polis ise otomobilin arkasından ateş açarak, lastikleri patlattı. Şüpheliler kaçamayacaklarını anlayınca, otomobilden inip koşmaya başladı. Otomatik vites olan araç ise sürücüsüz olarak harekete devam etti. Bir süre ilerleyen araç, kaldırıma çarparak durdu.Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan araç sürücü İdris Y. (33), tutuklandı. Beraberinde bulunan Şiyar K. (24) ile bu kişilere yardım eden Sinan Y (26) ise serbest bıkarıldı.



POLİSLERE ÖDÜL



Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nde görev yapan polis memurları Cumhur Acarca ve İbrahim Yolal'ı, Adana Valisi Mahmut Demirtaş makamında kabul etti. Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıldönümü etkinlikleri kapsamında polislere 'Başarı Belgesi' veren Demirtaş, "Göreve geldiğimiz günden beri üzerinde yoğun çaba harcağıdımız konulardan biri uyuşturucuyla müdacadele. Gençliğimizi ve geleceğimizi zehirleyen bu tacirlerle kıyasıya mücadale eden polislerimizi tebrik ediyorum. Arkadaşlarımız canlarını ortaya koyarak, başarılı bir operasyon gerçekleştirdiler, kendilerini kutluyorum" dedi. Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da polis memurlarını tebrik etti.



Görüntü Dökümü



-------------



Emniyet müdürü ve polislerin Vali Demirtaş'ı ziyaretinden görüntüler



Vali Demirtaş'ın uyuşturucu operasyonuna katılan 2 polise ödül vermesi



Uyuşturucu operasyonundan güvenlik kamera görüntüsü



Araçtan aktüel görüntü



Narkotik maddelerin fotoğrafları



SÜRE: 03'32" BOYUT: 391MB



Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Nuri PİR/ADANA,



==================



Küçük İlim, seçim sonucu heyecanı ile yandı



Erzurum'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'nin adayı Mehmet Sekmen'in kazandığını öğrenip, heyecandan elindeki çaydanlığı unutarak, sonucu alkışlamak isteyen ortaokul öğrencisi İlim Balcı (12), bacağına dökülen sıcak suyla yaralandı.



Turgut Özal Ortaokulu öğrencisi İlim Balcı, 1 Nisan sabahı kahvaltı sofrasına çaydanlığı götürürken televizyonda, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'nin adayı Mehmet Sekmen'in kazandığını duydu. Bir anda heyecana kapılan Balcı, ani bir refleksle elindeki çaydanlığı unutup, sonucu alkışlayarak kutlamak istedi. Bu sırada demlikten dökülen sıcak su, Balcı'nın bacağını yaktı. Sağ bacağında ikinci derece yanık oluşan İlim Balcı, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı.



Başkan Mehmet Sekmen'i hiç görmediğini belirten İlim Balcı, "Ama onu çok seviyorum. Herkese yardım ettiğini duydum. Onun kazandığını duyduğumda elimdeki demlikleri unutup alkışlayınca yandım. Okulu, öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok özledim. Umarım kısa sürede iyileşir ve eğitimime kaldığım yerden devam ederim" dedi.



Torununun yanında refakatçı olarak kalan Ayşe Balcı ise "Kahvaltı yapıyorduk. O sırada İlim çaydanlığı getiriyordu. Televizyonda Erzurum'u Mehmet Sekmen'in kazandığını söyleyince elindeki çaydanlığı bırakıp önce alkışlamaya, acıyı hissedince de bağırmaya başladı. Çok şükür sağlık durumu iyi. Torunumun dediği gibi Sekmen'i hiç görmedik, ama seviyoruz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



----------



-Hastanede tedavi gören İlim Balcı ile röp



-Vatandaşların sandık başında oy kullanması



-Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in oy kullanması



(Süre: 2.07 Dk/ 407 MB)



Haber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM,



===================



İznikli kadın arıcılar yıllık 1 ton bal üretiyor



Bursa'nın İznik ilçesinde 15 yıldır babalarından kalan arıcılık mesleğini devam ettiren Seza ve Ayfer Sarı kardeşler, yıllık 1 ton bal üretiyor.



Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Seza ile Ayfer Sarı kardeşler, arıcılık ve bal üretimi yapan babalarının 2004 yılında yaşadığı sağlık problemlerinden dolayı işin başına geçti. 15 yıldır arıcılık ile bal üretimi yaparak geçimlerini sağlayan ve babalarından kalan zorlu mesleği devam ettiren Sarı kardeşler, yıllık 1 ton bal üreterek Türkiye'nin her yerine satış yapıyor. Yaptıkları işin erkek gücü gerektirdiğini, kendilerinin bu işi yaptığını görenlerin şaşırdığını belirten Seza Sarı, "2004 yılında babamın rahatsızlığından dolayı mesleği devraldık. Kız kardeşim ile birlikte 15 yıldır bu işi devam ettiriyoruz. Normalde meslekler babadan oğula geçer, bu kez babadan kızlara geçti. Bahar ayları geldi. Bizde hazırlıklarımıza başladık. Çıtalara petekleri kurduk, arılarımızı aldık ve şerbet vermeye başladık." dedi.



Görüntü Dökümü:



----------------------



-Arı peteklerinden görüntü



-Seza'nın röpörtajı



-Detaylar



Süre: 2 30 Boyut: 280 mb



Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNIK,



=================



Engelliler polis araçlarına bindi



Adana'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında engelliler, polis araçlarına bindi.



İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen engelliler, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından karşılandı. Aktaş, daha sonra küçük çocukları, polis motosikletlerine ve zırhlı polis araçlarına bindirdi. Polis Haftası etkinliklerinin hafta boyu kutlanacağını belirten Aktaş, "Hepimiz bir engelli adayıyız, yarın engelli olmayacağımızın hiçbir garantisi yok. Kardeşlerimizle bugün bir araya gelip farkındalık yaratmak istedik. Onları seviyoruz, arkasındayız" dedi.



Polisler daha sonra ziyaretçilere çeşitli hediyeler verdi.



Görüntü Dökümü



----------



Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve eşinin engellilerle görüşmesi



Müdür Aktaş'ın engelli çocukları polis araçlarına bindirmesi



Müdür Aktaş'ın engelli çocuklara hediye vermesi



Genel görüntüler



SÜRE: 02'22" BOYUT: 262 MB



Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü

Son Dakika! Gözlerin Çevrildiği Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Başladı

İstanbul Havalimanı'nın Otoparkı 15 Nisan'a Kadar Ücretsiz Olacak

Liseli Genç Kızın, Camdan Atladığı Anlar Güvenlik Kamerasında