DHA YURT BÜLTENİ - 5

'Kapora' çetesi çökertildi

Antalya'da internet üzerinden satılan otomobillerin bilgilerini kopyalayıp hazırladıkları ilan sayfasıyla vatandaşlardan 2 ila 5 bin lira arasında kapora alıp dolandıran çete çökertildi. Operasyonda 3'ü eski polis 15 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcılığın boyutun 1 milyon lirayı bulduğu belirtildi.

Dolandırıcılık olayı, otomobil almak isterken 'kapora' verip dolandırılan 25 kişinin polise şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı. İhbarın ardından teknik ve fiziki takip başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, operasyon için harekete geçti. Antalya'da 15, İstanbul'da 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 3'ü eski polis 15 kişiyi gözaltına aldı. İstanbul'da yakalanan 2 şüpheli, Antalya'ya getirildi.

ÇETE LİDERİNİN 50 SUÇ KAYDI

İstanbul'da gözaltına alınan çete lideri Veysel K.'nin 50 suç kaydından arandığı, şimdiye kadar hiç yakalanmadığı ortaya çıktı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte ehliyet ve kimlik, iki pompalı tüfek, bir kuru sıkı tabanca ile bir miktar para ele geçirildiği belirtildi. Şüpheliler arasında bulunan bir kadının da çetenin mali işlerini yürüttüğü kaydedildi. Diğer yandan, şüphelilerin Antalya'da bir işyerine polis yelekleriyle girip arama yaptıkları ve 50 bin lira aldıkları da ortaya çıktı.

Çetenin, internet üzerinden satılan otomobillerin bilgilerini kopyalayarak aynı şekilde ilan verdiği, arayan vatandaşlardan 2 ila 5 bin lira arasında kapora alıp dolandırdığı belirlendi. Dolandırıcık boyutunun 1 milyon lirayı bulduğu kaydedildi.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Trakya'nın yeni 'Sarı altın çiçeği' kanola yüzleri güldürüyor

Trakya çiftçisinin yeni 'sarı altın çiçeği' olarak kabul ettiği ve ayçiçeğine alternatif olarak gösterilen kanolanın ekim, bölgede her geçen yıl artıyor. Kanalo ekimi Tekirdağ'da yüzde 30 artarak 50, Edirne'de 30 bin, Kırklareli'de ise yeni başlanarak bin dekara çıktı. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Masrafı az, kazancı fazla olan kanola ekim alanını artırdı. Ayçiçeğine rakip olan kanola bu yılda verimini artırıp önümüzdeki yıl ayçiçeğine rakip olacağını söyleyebiliriz" dedi.

Trakya çiftçisinin ayçiçeğine alternatif olarak gördüğü ve yeni 'sarı altın çiçeği' olarak kabul ettiği kanolanın bölgedeki ekim alanları her geçen yıl genişliyor. Baharla birlikte Trakya tarlalarını sarıya boyayan ve vatandaşların da doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullandığı sarı tarlalar hasat döneminin yaklaşmasıyla yerini yeşile renge bıraktı. Bio-dizelden, boya sanayine kadar bir çok alanda kullanılan kanola, Trakya çiftçinin de diğer ürünlere göre, masrafı düşük, kazancı çok, fazla olması nedeniyle alternatif ürün olarak yüzünü güldürüyor.

EDİRNE'DE 30 BİN DEKARA ÇIKTI

Edirne Ticaret Borsası'nın da bitkiyi alması nedeniyle, kanalonun ekim alanları Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde her geçen yıl artıyor. Edirne'de geçen yıl 30 bin dönüm olan kanola ekibi bu yıl 50 bin dönüme çıktı. Kanolanın Trakya toprakları için uygun olduğunu, ayçiçeği gibi ilaçlama ve suyu sevmediğini söyleyen Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Alternatif tarım arayışına giren çiftçinin geçtiğimiz yıl 11 bin dönüm ektiği kanolayı bu yıl 30 bin dekara çıkardı. Arabacı,şunları söyledi:

"Masrafı az, kazancı fazla olan kanola ekim alanını artırdı. Ayçiçeğine rakip olan kanola bu yılda verimini artırıp önümüzdeki yıl ayçiçeğine rakip olacağını söyleyebiliriz. Kanola ekiminin artışı geçtiğimiz yıla oranla bu yıl 3 kat arttı. Kayıtlı olarak geçen yıl Edirne genelinde 11 bin dekar ekilen kanola bu yıl 30 bin dekar oldu. Çiftçi olarak geçen yıl bir arayışa girdik ne ekebiliriz diye. Alternatif olarak kanola ektik. Geçen yıl ekiminden iyi verim alındı, Edirne Ticaret Borsası da iyi ücrete aldı. Sadece 2 fabrika sahibi değil borsada almaya başlayınca çiftçimizde pazar sıkıntısı yaşanmayacağını görünce, geçtiğimiz yıl verimlerinde iyi olmasından dolayı bu yıl ekimi artırdı. Kanolanın bu yıl verimi güzel oldu. Çiçeklenme dönemini bitirdi iyi tane tuttu, önümüzdeki ayda hasadına başlayacağız."

TEKİRDAĞ'DA YÜZDE 30 ARTTI

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, ayçiçeğine alternatif olarak kanola ekiminin geçen yıla göre il genelinde yüzde 30 artarak 50 bin dekar ekildiğini söyledi. Toprağın bu yıl yağış almasıyla, toprağın işlenmesinin kolaylaşması kanola ekimini artırdığını belirten Saygı, "Verimi yüksek olan kanola, ayçiçeğin alternatifi oldu. Bu yıl yağışın fazla olması nedeniyle toprağın tavında oluşu kanola ekimini artırdı. Büyük traktör ve ekipmanlara gerek kalmadan çok sayıda üretici geçtiğimiz yıla oranla kanola ekimini yüzde 30 artırdı. Tekirdağ'da resmi olarak baktığımızda 50 bin dekar kanola ekimi gerçekleştirildi. Bu yıl yağışlar iyi gidiyor ve bitki mevsim yağışını fazlasıyla alıyor. Sonbaharda da yağışlar iyi olur toprak ekimi kolaylaştırırsa masrafı düşük geliri fazla kanola ekimi bölgemizde artacağını söyleyebiliriz" dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Ziraat Odası Başkanı Ali Topuz, çiftçinin kanolayı yöneldiğini ve bu yıl da iyi verim beklediklerini belirterek, "Kanolaya son dönemlerde ilgi arttı. Bu çok rahat görebiliyoruz. Nedeni kazancı daha iyi ve bunun içinde iyi fiyat yapıyor, verimli bir ürün. Kışlık bitki olduğu için yağmura da ihtiyacı yok. Ekim alanları da her geçen gün artıyor" dedi.

KIRKLARELİ ÇİFTÇİSİ DE EKMEYE BAŞLADI

Kırklareli çiftçisi de bu yıl kanola ekimine yöneldi. Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar ilçelerinde bu yıl ekilmeye başlayan kanolanın bu yıl 1000 dekar alana ekildiğini söyleyen Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, "Kırklareli'de de kalona ekimi yavaş başladı. Önümüzdeki yıl daha da artacağını söyleyebiliriz" dedi.

Edirneli kanola üreticisi Nazım Aras, kanola ekiminin önümüzdeki yıl artarak ayçiçeğini geçebileceğini öne sürüp, "Desteği çok, verimi iyi, önümüzdeki yıllarda ayçiçeğini geçecek. Ayçiçeği bu yıl hastalık vurdu. Kanolada gübreyi atıyorsun sonra hasat ediyorsun. Ayçiçeği gübresini ister, ilacını ister, kanolada hastalık yok. Her şeyi iyi bence, buğday gibi bitki, herkes kanolaya dönecek" dedi.

Drone ile havadan kanola tarlaları

Kanola tarlalarından detaylar

Edirne Ziraat Odası Başkanı Arabacı ile röp.

Yeşile boyanan tarlalar

Çiftçilerle röp.

Drone ile tarlalar

Çorlu Ziraat Odası Başkanı Topuz ile röp.

Tarlalardan detaylar

Bisiklet hırsızı suçüstü yakalandı

MERSİN'de, çok sayıda bisiklet çaldığı iddiası ile aranan İbrahim Y. (29), suçüstü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte, yol kenarına veya bina içine bırakılan bisikletlerin çalınması olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, bisikletlerin çalındığı bölgelerdeki güvenlik kameralarının görüntülerinden şüphelinin İbrahim Y. olduğunu saptadı. Takibe alınan şüpheli, yine bisiklet çalmak isterken suçüstü yakalandı.

Bugüne kadar 30'a yakın bisiklet çaldığı belirtilen İbrahim Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Temizlik işçisi, bulduğu altını sahibine teslim etti

BOLU'da, belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Nevzat Güler (49), sokakları temizlediği sırada bulduğu çeyrek altını sahibine teslim etti.Bolu Belediyesi'nde 4,5 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan Nevzat Güler, kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde yerleri süpürdüğü sırada küçük bir kese buldu. Keseye önce ayağının ucuyla vuran Güler, daha sonra içini açtı. Kesenin içinde 1 adet çeyrek altın olduğunu gören Güler, bulduğu yerin yakınındaki kuyumcuya sordu. Kuyumcu Vedat Yardemir, altın kesesinden çeyrek altının kendi dükkanından alınmış olduğunu anladı. En son çeyrek altın alan müşteriler arandı. Çeyrek altının emekli İrfan Başaran'a ait olduğu belirlendi. Başaran, hemen kuyumcuya geldi. Nevzat Güler, bulduğu altını İrfan Başaran'a teslim etti.

Nevzat Güler, daha önce de temizlik yaparken birçok şey bulup teslim ettiğini ifade ederek, "Ben almam, 5 milyar para da bulsam yine de sahibine veririm. Ben ekmeğimi belediyeden yiyorum. Bir çanta buldum, telefon buldum. Belediyeye teslime ettim. Daha önce de bir şeyler buldum. Bir kez yolda 5 lira buldum, onu aldım daha sonra 50 liram kayboldu. O zamandan beri yolda bulduğum bir şeyi almıyorum. Bugün de yolda çöpleri toplarken altını gördüm. Altın olduğunu bilmiyorum. Bir tekme attım gitmedi. Sonra aldım arkadaşa gösterdim. Gümüş mü altın mı bu dedim. Altına benziyor dedik. Ben pek ayırt edemiyorum. Kuyumcuya geldim. Oradan altının sahibini bulduk." diye konuştu.

Kaybettiği altınına Nevzat Güler sayesinde kavuşan İrfan Başaran ise, "Arkadaşa çok teşekkür ederim. Yani bu gurur verici bir olay. Ben altını kaybettiğimi fark etmemiştim. Telefonla beni aradılar. Ben de tekrar geri döndüm buraya." dedi.

Kuyumcu dükkanının sahibi Vedat Yardemir de temizlik işçisi Güler'e duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

Kurbağa adam dünya şampiyonluğu için pedallıyor

Antalya'da polis memuru Ataman Şekerci, bisiklet hobisini geliştirip profesyonel sporcu oldu. Yunanistan'da düzenlenen dünya şampiyonası elemelerinden başarıyla dönen Şekerci, Polonya'daki dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde görevli Sualtı Grup Amiri Vekili Ataman Şekerci, 2007 yılında hobi amaçlı başladığı bisiklet sporunda çok sayıda müsabakaya katıldı. Yarışlarda kürsüden inmeyen Şekerci, ilk olarak 2007 yılı şubat ayında Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen Alanya Yol Yarışı'nda 7'nci oldu. 8 yıl yarışlara katılmayan ve antrenman yaparak kendini geliştiren Şekerci, 17 Mayıs 2017'de TBF'nin düzenlediği yol yarışında 45 kilometrelik parkuru başarıyla tamamlayarak birinci oldu. Şekerci, ardından 2017'nin haziran ayında Sakarya'da düzenlenen Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Burada 60 kilometrelik parkuru tamamlayan Şekerci, 3'üncü oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılması anısına 15 Temmuz 2017'de Muğla'da düzenlenen bisiklet yarışına da katılan Şekerci, 60 kilometrelik parkuru yine başarıyla tamamlayarak 3'üncü oldu. Ataman Şekerci, aynı yıl içerisinde Kapadokya'da düzenlenen Gran Fondo Bisiklet Yarışı'nda ise 110 kilometrede 2'ncilik elde etti. Hem yol bisikleti hem de dağ bisikletindeki başarılarıyla dikkati çeken Şekerci, geçen yıl Denizli'nin Çameli ilçesinde TBF'nin düzenlediği 52 kilometrelik ve Manisa'da düzenlenen aynı parkurun 45 kilometrelik etabında şampiyon oldu.

YUNANİSTAN'DAKİ ELEMELERİ GEÇTİ, DÜNYA ŞAMPİYONASINA GİDECEK

Dünya Şampiyonası'na katılmayı hedefleyen kurbağa adam Şekerci, 21 Nisan'da Yunanistan'da düzenlenen dünya şampiyonası elemelerine katıldı. Farklı ülkelerden 1000'e yakın sporcunun katıldığı elemelerde 45-49 yaş grubunda 12'si Türk 55 kişiye karşı mücadele etti. Şekerci, 120 kilometrelik parkuru başarıyla tamamlayarak Dünya Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2019 yılı eylül ayında Polonya'da düzenleyeceği 150 kilometrelik parkurda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

ŞAMPİYONAYA SIKI HAZIRLIK

Şekerci, Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkabilmek için kendine özel bir antrenman programı hazırladı. Saat 05.30'da uyanıp bisikletine binen kurbağa adam, sahildeki ısınma turlarının ardından çevre yoluna çıkarak, günlük belirlediği kilometreyi 2 saatte tamamlıyor. Antrenmanın ardından görevli olduğu Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne gelen Şekerci, buradaki mesaisini de aksatmıyor.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Deniz Limanı Şube Müdürü Cevdet Arıcı'nın kendisine destek olduğunu belirten kurbağa adam Ataman Şekerci, "Amacım dünya şampiyonasında kürsüye çıkmak. Birçok madalya ve kupa kazanmıştım. Bu şampiyonada esas hedefim Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilmek" diye konuştu.

Mesut Özil, balayını Çeşme'deki yeni villasında geçirecek

TÜRK asıllı ünlü Alman futbolcu Mesut Özil'in, İzmir'in Çeşme ilçesine yaptırdığı 2 katlı süper lüks villa tamamlandı. Nişanlısı Amine Gülşe ile bu yaz evlenecek olan Özil'in, balayını yeni villasında geçireceği öğrenildi.

Arsenal'ın Türk asıllı futbolcusu Mesut Özil, geçen yıl iş insanı Acun Ilıcalı ile birlikte, Alaçatı Mahallesi'nde arsa satın aldı. Aynı arsa üzerinde Ilıcalı ve Özil, birer süper lüks villa yaptırdı. Geçen yıl başlayan inşaatlar tamamlandı. Özil'in kendi alanı olan 2 parselde ve 3 bin 500 metrekare arazinde yaptırdığı 2 katlı villası, 10 milyon liraya tamamlandı. Ilıcalı'nın tek parselde yapılan villasının inşaatı da sona erdi.

İngiltere'de Premier Lig'in sona ermesinin ardından nişanlısı Amine Gülşe ile İstanbul'da dünya evine girecek olan Özil, 2 sezondur tatil yaptığı Alaçatı'ya bu kez balayı için gelecek. Öte yandan Özil'in Alaçatı'nın merkezindeki Değirmen Dağı Mevkisi'nde bulunan villasının içinde ve dışında kendi zevkine göre oluşturduğu yaşam alanları dikkat çekti. Özil'in, kumdan mini bir futbol ve voleybol sahası yaptırdığı, bu alanın etrafını ağlarla çevirdiği görüldü.

Bugünkü değerinin 15 milyon TL olduğu belirtilen villanın inşaatı sürerken, arazinin yakınında yer alan tarihi mezarların korunması için '1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan onay alındığı da öğrenildi. Her geçen yıl daha popüler bir hale gelen Alaçatı'da özellikle merkeze yakın bölgelerde satılık ev fiyatları 2 milyon liradan başlarken, Özil'in arazi ve villasının yapımı için servet harcadığı görüldü.

Özel öğrencilerden tiyatro

BURDUR'da özel öğrenciler sahneledikleri Keşanlı Ali Destanı tiyatro gösterimiyle büyük alkış aldı.

Burdur Valiliği'nin yürüttüğü Burdur Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi kapsamında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri Keşanlı Ali Destanı adlı oyunu sahneledi.

Oyunu Vali Hasan Şıldak'ın eşi Fatma Nur Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu'nun eşi Seyhan Tutucu, Emniyet Müdürü Arif Çankal'ın eşi Feray Çankal, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Süleyman Çakıcı ile öğretmenler, veliler ve öğrenciler izledi. Oyun sonunda öğrenciler ayakta alkışlandı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Süleyman Çakıcı, "Burdur Valiliği'nin yürüttüğü proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün yürüttüğü 'Aranızdayız' projesi çerçevesinde bir tiyatro etkinliği düzenleyerek yıl boyunca yaptığımız çalışmalara bir yenisini daha ekledik" dedi.

Azerbaycanlı 3 kız kardeşin Kapadokya sevgisi

Azerbaycanlı kız kardeşler Ayten, Aysel ve Fidan Huseynova, fotoğraflarını görerek hayran kaldıkları Kapadokya'yı görmek için Nevşehir'e geldi. 3 kız kardeş, Göreme beldesinde sabah 05.30'da havalanan sıcak hava balonları önünde fotoğraf çektirdi.

Azerbaycanlı kız kardeşler avukat Ayten, doktor Aysel ve finans uzmanı Fidan Huseynova, internette fotoğraflardan gördükleri Kapadokya ve sıcak hava balonlarını görmek için Nevşehir merkeze bağlı Göreme Beldesi'ne geldi. 3 kız kardeş, sabah 05.30'da, sıcak hava balonlarının havalandığı alanda fotoğra çektirdi. Huseynova kardeşler, havalanan balonlar ve Kapadokya manzarasını arkalarına alarak, Göreme'den kiraladıkları fotoğrafçıya poz verdi.

Ayten Huseynova, Kapadokya ve sıcak hava balonlarını internette fotoğraflarda gördüklerini ve çok beğendiklerini söyleyerek, "Azerbaycan'dan geldik. Kapadokya'yı çok sevdik, beğendik. Çok doğal tarihi yerleri var. Fotoğraf çektirmek için çok güzel bir yer. Buraya başka zaman yine gelmek isterim. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir manzara yok. Burayı herkese tavsiye edeceğiz" dedi.

Kapadokya'ya hayran kaldıklarını belirten Aysel Huseynova ise, "Buraları çok beğendim. Çok güzel. Buraya bir kez daha gelmek isterim. Burayı fotoğraflarda görüp, çok beğendik. Biz artık her yıl buraya geleceğiz" diye konuştu.

Sandıklı'da her gün 4 bin 500 kişiye iftar

Afyonkarahisar'da, Sandıklı İlçe Belediye tesislerinde özel aşçılar tarafından her gün 4 bin 500 kişi için iftar yemeği hazırlanıyor.

Sandıklı Belediyesi tarafından her gün yaklaşık 4 bin 500 kişiye iftar veriliyor. Hüdai Kaplıcalarında belediyeye ait yemekhanede 3 aşçı ve bir yardımcı, her gün saat 10.00 iftar için yemek hazırlamaya başlıyor. Yemekhane içerisinde yaklaşık 50 derece sıcaklıkta çalışan aşçılar, hazırladıkları yemekleri sefer tasları ve kazanlara dolduruyor. Sefer taslarına konulan yemekler belediye işçileri tarafından yardıma muhtaç ailelere ulaştırılırken, kazanlara konulan yemekler ise iftar çadırına ve mahalle iftarlarına gönderiliyor.

Aşçılardan 48 yaşındaki Ahmet Özer, çalışma ortamının yeni yapılan sosyal tesislerle daha güzel bir ortama dönüştüğünü ifade ederek, "Ramazan nedeniyle 10 saati buluyor çalışmamız. Sıcak bir ortamda çalışıyoruz. Mahalle iftarlarında günlük 3 bin ila 3 bin 500 kişilik yemek çıkarıyoruz. İftar çadırı ve ihtiyaç sahibi aileler de dahil olmak üzere toplam 4 bin 500 kişilik yemek hazırlıyoruz" dedi.

Yemekhanede inceleme yapan Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, "Aşçılarımız belediyemizin görünmez kahramanları. Onlar bizleri en güzel yemekleri ve en güzel lezzetleriyle sofralarda buluşturuyor.

Hem iftar çadırımızda hem de gelemeyen vatandaşlarımıza yemek ikramında bulunuyoruz. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında 365 gün ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaşıyoruz. Yaklaşık 5 yıldır bu hizmeti veriyoruz" dedi.

