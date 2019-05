DHA YURT BÜLTENİ-5

Pamukkale'ye giden yolu ikinci kez trafiğe kapattılar

1)3 SAAT SONRA YOL TEKRAR TRAFİĞE AÇILDI

Denizli'deki UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan karayolunu mülk sahibi olduklarını belirterek kasalarla ikinci kez trafiğe kapatanı 45 kişiik grup, jandarmalar tarafından ikna edilip, 3 saat sonra eylemlerine son verdi. Kalabalığın dağılmasının ardından jandarmalar, yoldaki kasaları kaldırıp, yolu tekrar traiğe açtı.

DENİZLİ,

2)'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAÇAN MOTOSİKLETLİ POLİS ARACINA ÇARPTI

KARABÜK'te, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosikletli polis aracına çarparak yaralandı. Kontrol amaçlı hastaneye götürülen sürücüye 2800 TL para cezası kesildi. Dün gece saatlerinde, Yeşil Mahalle Sanayi Kavşağı'nda uygulama yapan polis ekipleri 07 YOT 88 plakalı motosikleti durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtı. Polisin peşine düştüğü sürücünün kullandığı motosiklet bir süre sonra Atatürk Bulvarı'nda polis aracına çarptı. Yola savrularak hafif yaralanan Emre A.(28), kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Motosiklet trafikten men edilerek çekiciyle otoparka kaldırıldı. Emre A.'ya 'dur' ihtarına uymamak, sigortasız ve muayenesiz araç kullanmaktan toplam 2800 TL para cezası kesildi.

3)ENGELLİLERİN PROFESÖR DEDESİNE YÖK'TEN ÖDÜL

SİVAS'ta engellilere yönelik yaptığı çalışmalarla taktir toplayan ve engellilerin dedesi olarak bilinen Cumhuriyet Üniversitesinde Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Toparlı'ya Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından 'Engelli Dostu' ödülü verildi.

2 Aralık 2016 tarihinde engelli öğrencilerin ve personelin sıkıntılarını gidermek, hızlı ve etkin çözümler üretmek amacıyla kurulan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi (CENGEL) Koordinatörü ve Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı'ya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ödül verildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca tarafından 2018 yılında düzenlenen Engelsiz Eğitim Çalıştayı'nda ilk kez dağıtılan ve engellilerin sorunlarının çözümü için teşvik edici çalışmalar ve projeler sağlamış yükseköğretim kurumlarına verilen "Engelsiz Üniversite Ödülleri", bu yıl gerçekleştirilen törenle ikinci kez sahiplerini buldu. Cumhuriyet Üniversitesi'nin "Engelsiz Üniversite" sloganıyla engelli bireylerin eğitimlerine, eğitsel mekanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere ulaşımında farkındalık oluşturmak için çalışmalar yürüten, kentteki engellilerin sorunlarına çözüm bulan Prof. Dr. Toparlı'ya "Engelsiz Üniversite Ödülleri 2019" kapsamında "Engelli Dostu" ödülü verildi. Prof. Dr. Toparlı aldığı ödülü Senato Toplantı Salonu'nda tüm dekan ve müdürlerin de katıldığı toplantıda Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'a takdim etti.

'ENGELLİLERE HİZMETİN SONU YOKTUR'

Prof.Dr. Recep Toparlı, bu ödülden dolayı çok gururlu ve mutlu olduğunu belirterek, "CENGEL birimini 3 yıl önce kurduk. Rektörümüz Prof Dr. Alim Yıldız kurdu ve beni de bu birime sorumlu olarak atadı. 3 yıldır engellilerle birlikte değişik konularda onlara yardımcı olmak, onlara hayatı kolaylaştırmak, onlara hayatı güzel kılmak için çalışıyoruz. Bir nevi engelleri kaldırıyoruz. Bu kapsamda yaptığımız çalışmaların sayısı epeyce çoğaldı. Daha önceden ödül yerine bayrak veriliyordu. Bu yıl engellilere sahip çıkanlara ve engelli dostlarına da bireysel ödül verildi. Türkiye'de 6 kişiye verildi. Ben de onlardan birisi olmaktan çok mutluyum. Ödülü tarif etmeye kelimeler yetmiyor. Marifet iltifata tabidir. Biz bir ödül alalım diye değil, onlara hayatı kolaylaştırmak için biz bu işleri yapıyoruz. Takdir edenlere de ben çok teşekkür ediyorum. Bunlar bizim çalışma şevkimizi artırıyor. Engellilere hizmetin sonu yoktur. Bizler bu istek ve arzuyla devam edeceğiz ve onlara hayatı kolaylaştıracağız. Her zaman şunu söylüyorum 'Engelliye acımayınız, engelliye destek olunuz' onlar da hayatı güzelce yaşasınlar" dedi.

SİVAS,

4)BURSA'YA MODEL FABRİKA

Bursa'da kurulan Model Fabrika, mühendisleri ve mühendis adaylarını Endüstri 4.0'a hazırlıyor. Pilot olarak belirlenen 8 sanayi kuruluşunda eğitimlerin başladığını söyleyen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Hedefimiz, işletmelerimizi çok daha verimli hale getirmek. Rekabetçiliğini artırmak. Ardından da dijitalleşmeye dönmek ve robot eğitim sistemine geçmek" dedi. Bursa'da, sanayinin kalite ve verimlilik artışını sağlayacak, firmalara rehberlik edecek olan Model Fabrika, Bilim Sanayi ve Tekonoloji Bakanlığı ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) işbirliğiyle hayata geçirildi. Ankara'dan sonra ikinci olarak Bursa'da hayata geçirilen Model Fabrika'nın amacının, sanayi kurluşlarının nitelik ve verimliliğini artırmak olduğunu söyleyen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, pilot olarak belirlenen 8 sanayi kuruluşundaki mühendis adaylarının eğitimlerine başlandığını belirtti. Model Fabrika'da kurulan üretim bandında, mühendislerin tecrübelerini yeni modellerle geliştirip, bağlı olduğu şirketin verimliliğini artırmak için eğitim görmeye başladığını vurgulayan Burkay, "Bursa sanayinin, ekonominin, ihracatın önemli bir merkezi. Bursa bugüne geldiyse, geçmişten gelen sanayi kültürüyle geldi. Biz geleceği oluşturmak istiyoruz. Geleceği oluşturmak da yeni teknoloji ve yeni iş modelleriyle mümkün. Dünya endüstri 4.0'ı konuşuyor. Mevcut klasik sektörlerimizde model fabrika projemiz vardı. Bunu Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Birleşmiş Milletlerle birlikte bir proje ortaya koydu. Biz de bakanlığımız ile birlikte Türkiye'de 10 merkezde bulunan Model Fabrika projesine ortak olduk. İlki Ankara ve Bursa'da açıldı" dedi.

'AMAÇ İŞLETMELERİ DAHA VERİMLİ HALE GETİRMEK'

Model Fabrika'nın kurulma amacından bahseden Burkay, "Buradaki amaç sanayi ve üretimdeki klasik üretim metodlarını yeni proseslerle, geliştirmelerle yalın yönetim mantığıyla şirketlerimizin verimliliğini artırmak. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı (BUTGEM) yanında işletmelerin eğitimini yapacağımız Model Fabrika'yı oluşturduk. Bu işletmeleri daha verimli ve Endüstri 4.0'a, dijital üretime geçişin nasıl sağlarız diye düşüneceğiz. Başta üst yönetimler olmak üzere öğren-dönüş programlarıyla sektörlerimize yönelik ciddi programlar düzenliyoruz. Eğiticilerin eğitim evresini tamamladık. Şu anda pilot olarak tespit ettiğimiz 8 firmamızda öğren-dönüş programlarına başlıyoruz. Bunlar yaklaşık 6-9 aylık programlar. En üst yönetimden işletme içerisindeki profesyonellere kadar eğitim süreci var. 30 saatlik eğitimlerimiz de var, 3 buçuk saatlik eğitimlerimiz de var. Bu eğitimler neticesinde hedefimiz işletmelerimizi çok daha verimli hale getirebilmek. Rekabetçiliğini artırmak. Ardından da dijitalleşmeye dönmek. Robot eğitim sistemine geçmek" ifadelerini kullandı.

'BURSA, TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK'

Sanayisiyle ön plana çıkan birçok kentteki sektör temsilcilerinin Model Fabrika'yı ziyaret ettiğini belirten İbrahim Burkay, "Bursa Model Fabrika'nın bire bir aynısı birçok kentimizde hayata geçirilecek. Ben bu konuyu önemsiyorum. Çünkü üretmek, ihracat yapmak, dünya piyasasında ürünlerimizin mutlaka bir yer edinmesi çok önemli bir konu. Bunun için de bizim üretici sektörlerimizin rekabet gücünü artırmamız gerekiyor. Model Fabrika, şirketlerin rekabet gücünü artıracak en önemli projelerden biri diye düşünüyorum. Bu konuda da Bursa, tüm Türkiye'ye rol model olacak" diye konuştu.

BURSA,

5)SAKAL-I ŞERİF DUALARLA ZİYARETE AÇILDI

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Sakal-ı Şerif, sahur vakti dua ve tekbirler eşiliğinde ziyarete açıldı.

İlçeye bağlı Camikebir Mahallesi'ndeki Ulu Cami bulunan Sakal-ı Şerif, İlçe Müftüsü ve görevli imamlar tarafından korunduğu kasadan çıkarıldı. 40 bohçaya sarılı Sakal- Şerif dualar eşliğinde açılarak özel kutuda ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler cami avlusunda uzun kuyruk oluşturdu. İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş, "Sakal-ı Şerif mübarek ramazan ayında Kadir Gecesi'nde ziyarete açılmaktadır. Cuma günü ikindi namazına kadar erkek ziyaretçilere Cumartesi günü ise kadın ziyaretçilere açık olacak" dedi. Sakal-ı Şerif'in ziyarete açıldığı saatlerde bazı vatandaşlar caminin kapısında kurban kesti.

ŞANLIURFA

6)AT ÜSTÜNDE DİPLOMA ALDILAR

ATATÜRK Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu'nun yaklaşık 600 mezunu için atlı diploma töreni düzenlendi. At Biniciliği ve Antrenörlüğü Bölümü'ne ait alandaki törende dönem birincileri atlarla diplomalarını aldı. Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muhammet Dursun Kaya, törenle At Biniciliği ve Antrenörlüğü bölümü ve Hipoterapi Merkezi'nin tanıtımını yapmayı amaçladıklarını söyledi. Atatürk Üniversitesi bünyesinde 1983 yılında kurulan Erzurum Meslek Yüksekokulu'nda 2018-2019 akedemik yılı mezunları için farklı bir diploma töreni düzenlendi. Bölümde bir yıl önce öğretime başlanan At Biniciliği ve Antrenörlüğü Bölümü'ne ait alandaki törene Rektör Prof.Dr. Ömer Çomaklı, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. At üstünde törenin yapıldığı alanı dolaşan Erzurum Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muhammet Dursun Kaya; 21 bölüm, 40 programda 4 bine yakın öğrencinin öğrenim gördüğünü söyledi. Bu yıl yaklaşık 600 öğrenciyi mezun ettiklerini belirten Prof. Dr. Kaya, bu yılki törende alışılmışın dışına çıktıklarını vurguladı. At Biniciliği ve Antrenörlüğü Programı Bölümü'nün bu yıl ilk kez öğrenci aldığını hatırlatan Prof. Dr. Kaya, "Burada hem öğrencilerimizi yetiştiriyoruz hem de isteyenlere ata binmeyi öğretiyoruz. Ayrıca Hipoterapi Merkezi'yle de otistik ve down sendromlu çocuklara terapi uyguluyoruz. Bu yılki törende istedik ki hem yeni bölümü hem de merkezin lansmanını da yapalım. İnşallah önümüzdeki yıl ilk mezunlarını verecek olan At Biniciliği ve Antrenörlüğü Programı Bölümü öğrencileriyle çok daha renkli bir diploma töreni olacaktır" diye konuştu.

Törende daha sonra Meslek Yüksekokulu'nda bölümlerin dönem birincileri atlarla alana getirildi. Öğrencilerin eşlik ettiği birincilere Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, diplomalarını verdi. At üstünde diploma alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muhammet Dursun Kaya ise bir öğrencincinin belgesini ata binerek verdi. Renkli görüntülerin yaşandığı tören, halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle sona erdi.

ERZURUM,

7)781 YILLIK KERVANSARAY TARİHE MEYDAN OKUYOR

TOKAT'ta Anadolu Selçuklu dönemine ait 781 yıllık Mahperi Hatun Kervansarayı zamana meydan okuyor.

Pazar ilçesi girişinde bulunan ve Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Keykubad'ın zevcesi ve 2'inci Gıyaseddin Keyhüsrev'in validesi Mahperi Hatun tarafından yaptırılan Mahperi Hatun Kervansarayı günümüzde de işlevini koruyor. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan han yazlık ve kışlık olmak üzere 2 kısımdan oluşuyor. En son 1999 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce restore edilen han, ilçeyi ziyarete gelen vatandaşların dinlenmesi amacıyla kafe olarak hizmet veriyor.

Kervansarayın ipek yolu üzerinde bulunduğunu söyleyen Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, "Han 1238 yıllarında yapılmış. Pazar ilçemizde bulunan tarihi eserlerden bir tanesi. Zile, Pazar, Pazar'dan sonra Tokat, Tokat'tan sonra Sivas'a bağlayan İpek yolu üzerinde bulunan bir han. Tarihte bu yol üzerinden gelip geçen insanlar burada kalmışlar. Hayvanları ile birlikte yolculuk yaparken sığınacak bir liman, ticaret merkezinin yol üzerindeki konağı haline gelmiş. Şu anda da ilçemizi gezmeye gelen vatandaşların istirahat ettikleri, çaylarını içtikleri bir yer" dedi.

Başkan Yılmaz, hanın farklı bölmelerden oluştuğunu belirterek, "Hanın sağında insanlarının konakladığı, solunda ise hayvanların konakladığı içeride ise yine insanların konakladığı alan var. Yine burada bir mutfağı var, bir zindanı var. Yolda tutukluların da bulunacağı düşünülerek yapılmış. Ayrıca burası aynı zamanda karakol görevi de yapmış. Burası bir uç beyliği karakolu olarak da kullanılmış" diye konuştu.

TOKAT,

8)ÇİÇEKLER, AĞAÇ KÖKLERİNDE HAYAT BULUYOR

ZONGULDAK'ın Alaplı İlçesinde yaşayan Ekrem Turan(54), 5 yıl önce toplamaya başladığı kurumuş ağaç köklerine ektiği çiçeklerin güzelliği ilgi görüyor.

Ekrem Turan, 5 yıl önce emekli olduktan sonra ilgi duyduğu çiçeklere daha fazla vakit ayırmaya başladı. Turan, ormanlık alanlardan topladığı kurumuş ağaç köklerine çiçekler ekti. Ağaç köklerini işleyerek şekillerde veren Turan'ın ektiği çiçeklerin güzelliği, görenlerin ilgisini çekiyor. Çiçekleri görenler, Turan'dan kendilerine de ağaç köküne ekilmiş çiçek istemeye başladı. Evinin önünden geçenlerin araçlarını durdurarak bahçesini incelediğini ifade eden Turan, şöyle dedi:

"Tarlada bahçe işleri ile uğraşırken ve temizlik yaparken toprak altında çürümüş ağaç ve köklerini toplamaya başladım. Bir iki ağacı evime önüne getirerek işledim ardından toprak dökerek çiçek diktim. Ziyarete gelen misafirler çürümüş ağaç köklerinden yaptığım saksıları çok beğenince toplamaya devam ettim. Gittiğim yerlerde çürümüş ağaç köklerini toplamaya başladım. Eşimde bana çok yardımcı oluyordu. Çoğalttık. İşleyerek çiçek dikmeye başladım. Evimin önünde yüzlerce çürümüş ağaç kökünden saksılarım oldu. Meraklı insanlar bakmaya geliyorlar. Boş vakitlerimi değerlendiriyorum. Benim için bir güzel bir hobi oldu."

9)KÖFTECİ DÜKKANINA FUHUŞ OPERASYONU

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, polisin takibe aldığı köfteci dükkanını çalıştıran kadının işyerinde garson olarak çalıştırdığı kadınları fuhuş yaptırdığı belirlenirken, 25 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Gebze'de bir köfteci dükkanında fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yaklaşık 2,5 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alınan dükkanı A.A.(45) isimli kadının işlettiği, fuhuş yaptırılan kadınların ise bu dükkanda garson olarak çalıştırıldığını belirledi. Fuhuş amacıyla gelen müşterilerin buradan kadın seçtiği, daha sonra dükkana çağrılan ticari taksi ile çete üyelerine ait villalara gönderilerek fuhuş yaptırıldığı belirlendi.

28 Mayıs tarihinde rahatsızlanan çete lideri A.A., işlettiği köfte dükkanında kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bunun üzerine çete üyelerinin hata yapmasını bekleyen polis ekipleri, tespit ettikleri çete üyelerinin Gebze, Darıca ve Çayırova ilçeleri ile Trabzon'un Sürmene ilçesindeki evlerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonlardan toplam 25 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve yüksek miktarda nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 25 kişiden 8'inin çetenin eline düşen mağdur kadınlar olduğu tespit edildi. Çetenin eline düşerek pasaportlarına el konulan ve şiddet görerek fuhşa zorlanan 4 Özbekistan, 2 Kırgızistan ve 1 Türkmenistan uyruklu kadın Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilerek sınır dışı edilirken, 1 kadın ise ifadesinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla serbest bırakıldı.

'Fuhuşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etmek, Yasa Dışı İnsan Ticareti ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma' suçlarından haklarında işlem yapılan 17 kişi ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

