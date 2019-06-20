DHA YURT BÜLTENİ - 5

2 üniversiteliyi taciz eden zanlı: Şeytana uydum

Konya'da Nuri D.(26), yolda yürürken karşılaştığı 2 üniversite öğrencisini takip edip, pantolonunun fermuarını açarak cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Şeytana uyduğunu öne süren Nuri D.'nin ifadesinde, "Bir anda aklıma geldi. Neden yaptığımı bilmiyorum. Ailevi sorumlarım var. Eşim gidince boşluğa düştüm" dediği öğrenildi.

Olay, 14 Haziran Cuma günü saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencileri E.A. (20) ve Z.E. (20) birlikte sokakta yürüdükleri sırada iddiaya göre karşılarından gelen ve sonradan kendilerini takip edip önlerine geçen bir kişi pantolonunun fermuarını açıp cinsel organını gösterdi. Bunun üzerine iki genç kız, polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

İki arkadaş polise verdiği ifadelerinde, "Olay öncesi şüphelinin yanından geçtik. Bir süre yürüdükten sonra şahsın bizi takip ettiğini fark ettik. Şahıs bizi geçerek karşı kaldırıma çıktı. Trafo gibi bir yerin arkasından önümüze çıkarak bize cinsel organını gösterdi. Biz yardım için bağırınca, o kaçtı" dedi.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, olayın meydana geldiği bölgede güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede daha öncede hakkında 'cinsel taciz' suçundan şikayet bulunan ve 'uyuşturucu kullanmak' suçundan kayıtlı Nuri D., olduğunu belirledi. Güvenlik kamera kayıtlarında da Nuri D.'nin cinsel organını gösterdiği belirlendi. Polis. Nuri D.'yi dün Eski Garaj bölgesindeki bir çay ocağında, olay günü giydiği kıyafetlerle otururken yakaladı. Gözaltına alınan Nuri D., iki genç kız tarafından teşhis edildi.

'ŞEYTANA UYDUM'

Polisteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul eden Nuri D., "Olmaması gereken bir şeydi. Şeytana uydum. Yapmamam gereken bir hareketti. Yaptığım hareketi doğru bulmuyorum. Bir anda aklıma geldi. Neden yaptığımı bilmiyorum. Ailevi sorumlarım var. Eşim gidince boşluğa düştüm. Yaptığım hareketi kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan Nuri D.'nin 'cinsel taciz' suçundan bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

Olay anı güvenlik kamerası

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA,

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Balkondan düşen çocuk yaralandı

Karaman'da Yusuf G. (5), birinci kattaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybedip düştü. Yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Larende Mahallesi Yusuf Ziya Göncü Caddesi'nde meydana geldi. Birinci kattaki evlerinin balkonda oynayan Yusuf G., dengesini kaybedip, yaklaşık 3 metre yükseklikten başının üzerine düştü. Oğullarının balkondan düştüğünü fark eden ailenin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf G., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Yaralı çocuğun ambulans ile hastaneye getirilişi

ambulans ve hastaneden detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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Merada otlayan 70 küçükbaş hayvan bilinmeyen bir nedenle öldü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde merada otlayan 70 küçükbaş hayvan henüz belirlenemeyen bir nedenle öldü.

İlçeye bağlı Narince köyünde Abuzer İnan (51), küçükbaş hayvanlarını merada otlatmaya götürdü. Hayvanlar otlatıldığı esnada keçilerden birinin yere düştüğünü gören İnan, sürünün arasında girdiğinde diğer keçilerin de düştüğünü gördü. İnan'ın haber vermesi üzerine meraya gelen veteriner hekimler ölen 70 keçi üzerinde inceleme yaptı. Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de inceleme yaptığı 70 küçükbaş hayvan kazılan çukurlara ilaçlanarak gömüldü.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvanların ölüm sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Telef olan keçiler

Toplanan köylüler

Çukur kazılması

Keçiler gömülmesi

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 140 MB

Haber-Kamera: Murat KURT-ADIYAMAN-DHA)

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Yeşil sahada hakem, ringde şampiyon

Antalya bölgesi kadın hakemlerinden Meltem Jülide Erol (25), yeşil sahalardaki başarısının yanı sıra, muay thai ve kick boks sporundaki madalyalarıyla da adından söz ettiriyor. Dövüş sporunda ulusal ve uluslararası turnuvalarda madalya kazanan Erol, maç yönetirken taraftarın, 'Git evine yemek yap, ofsayt ne biliyor musun?' söylemine üzülmesine rağmen, futbolcuların, 'Kararına itiraz etmeye korkuyorum' şakasıyla moral bulduğunu söyledi.

Meltem Jülide Erol, dövüş sporuna ilgisinden dolayı 7 yıl önce muay thai ve kick boksa başladı. İlk yılında muay thai ve kick boks sporunda Türkiye 3'üncülüğü elde eden Erol, iki branşta ulusal ve uluslararası müsabakalarda madalya kazandı. Muay thai sporunda 4 yıl önce Avrupa Kupası'nda üçüncülük kazanan Meltem Jülide Erol, 2016'daki Türkiye şampiyonasında da bronz madalyanın sahibi oldu.

HEM DÖVÜŞÇÜ HEM HAKEM

Kazandığı madalyalarla ailesini gururlandıran milli sporcu, dövüş sporlarıyla uğraştığı dönemde hayatını kaybeden futbolcu arkadaşından etkilenerek futbol hakemliği kursuna başladı. İlk yılında amatör liglerde yan hakem olarak görev alan Meltem Jülide Erol, küçük yaş gruplarında da hakemlik yaptı. 2017 yılında katıldığı kick boks Türkiye şampiyonasında bronz madalya kazanan Erol, antrenman sürecinde yaşadığı sakatlık nedeniyle dövüş sporlarına 2 yıl ara vermek zorunda kaldı. Bu dönemde hakemliğe devam eden Meltem Jülide Erol, 3 yıldır amatör ligdeki farklı yaş gruplarında yan ve orta hakem olarak görev aldı.

HAYALİ DÜNYA ŞAMPİYONU DÖVÜŞÇÜ OLMAK

Sakatlığının geçmesinin ardından Antalya Spor Salonu'nda antrenör Yasin Urlu yönetiminde muay thai antrenmanlarına devam eden milli sporcu Erol, ulusal ve uluslararası şampiyona hazırlıklarını sürdürüyor. Çok sevdiği hakemlik ve muay thai sporunu bir arada sürdürmek istediğini anlatan Jülide Erol, "İlk önce Türkiye şampiyonluğunu kazanarak, milli takıma seçilmeyi istiyorum. Hayalim Avrupa ve dünya şampiyonluğunu kazanmak" dedi.

HEDEFİ FIFA KOKARTI

Antalya bölgesi aday hakem klasmanında yer alan Meltem Jülide Erol, dövüş sporlarındaki başarısını hakemlikte de yeşil sahalara aktardı. Hakemlik hayatını başarıyla sürdürmeyi hedeflediğini anlatan Jülide Erol, FIFA kokartlı yardımcı hakem olmayı hedeflediğini söyledi. Hakemlikte İzmir bölgesinden Melis Özçiğdem'i, yardımcı hakemlikte de Antalya bölgesinden Deybet Gök'ü örnek aldığını anlatan Jülide Erol, spor hayatındaki başarının yeşil sahada güvenini artırdığını vurguladı.

FUTBOLCULARDAN 'İTİRAZ ETMEYE KORKUYORUM' ŞAKASI

Hakemlik yaparken yaşadığı ilginç anları anlatan Jülide Erol, taraftarın sık sık 'Git evinde yemek yap. Ofsayt ne biliyor musun?' gibi söylemlerine maruz kaldığını dile getirdi. Bu tip söylemlere üzülse de sakinliğini koruyup, gülümseyerek tepki verdiğini belirten Jülide Erol, "Futbolcular 'Hem dövüşçü hem hakemsin, kararlarına itiraz etmeye korkuyorum' diye şakalaşıyor. Hakemlikte verdiğim kararlarda ne sert ne de yumuşak tavır gösteriyorum. Kararlılığımı ortaya koyacak ifadelerle futbolculara itiraz edilmemesi gerektiğini anlatıyorum. Maça çıkarken genelde takım kaptanları futbolculara, 'Sahada kadın hakem var, konuşmalara ve davranışa dikkat edin' uyarısında bulunuyor. Bu da güzel bir şey, futbolcuların hem hakem, hem de bir kadın olmama saygısını gösteriyor" dedi.

'FUTBOLCUDAN HAKEM KARARINA SAYGILI OLMASINI BEKLİYORUM'

Karşılaşmalarda futbolcuların birbiriyle tartışmasına sık sık tanıklık ettiğine değinen Jülide Erol, "Tartışan futbolculara, sporcu ahlakına uygun davranışta bulunmaları uyarısında bulunuyorum. Dövüş sporlarıyla ilgileniyorum ancak sporda şiddetin yeri olmadığını düşünüyorum. Dövüş sporuna ilgimin şiddete eğilimli gibi algılanması çok yanlış. Futbolcuların hakemin verdiği karara daha saygılı olmasını bekliyorum. Hakemlerin iki takıma da haksızlık yapmama adına kararlarını dikkatli verme çabasını futbolcuların unutmaması gerekir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Julidenin evde ütü yaparken görüntüleri

-Julidennin futbol sahasındaki görnütüleri

-Sahada julidenin kale ve korner direklerini kontrol ederken görüntüleri

-Röp 1 : Meltem Jülide EROL

-Jülidenin spor salonun da antrenman yaparken görüntüleri

-Rinkte antrenman yaparken görüntüleri

-Kamyon lastiği kaldırırken görnütüleri

Haber: Tolga YILDIRIM Kamera: Emrah GÜL ANTALYA

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Cami kubbesinde sıkışan leyleğe itfaiye yardımı

Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki bir caminin kubbesinin kenarındaki yağmur oluğuna ayağı sıkışan leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hayvan rehabilitasyon merkezine götürülen leylek, tedaviye alındı.

Hasköy Mahallesi'ndeki Hasköy Camisi'nin kubbesi kenarında bir leyleğin sabit kalıp başka yere gitmediğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çalışma başlattı. İtfaiye aracının merdiveniyle caminin kubbesine ulaşan ekipler, leyleğin ayağının yağmur oluğuna sıkıştığını gördü. Leyleği sıkıştığı yerden kurtaran ekipler, daha sonra yaralı kuşu aşağı indirdi. Kanadında zedelenme olduğu da belirlenen leylek, tedavi edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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Leyleğin merdivenle indirilmesi

İtfaiye erinin leyleği taşıması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Yılandan kurtardığı tavşana bebeği gibi bakıyor

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan çiftçi Songül Sarıkaya (37), yılanın boğmak üzere olduğu yavru yaban tavşanını kurtarıp sahiplendi. Sarıkaya'nın bir bebek gibi bakıp keçilerinin sütü ile beslediği tavşanı için su kabağından yaptığı yatak da dikkat çekiyor.

Her sabah keçilerini otlatan Songül Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde de yine keçileri için Keben Mahallesi Değirmendere mevkiine gitti. Burada hayvanları ile ilgilenirken bir yavru yaban tavşanının yılan tarafından yakalandığını ve boğulmak üzere olduğunu gören Sarıkaya, müdahale edip yavru tavşanı ölümden kurtardı. 3 çocuk annesi tarafından eve getirilip keçi sütü ile beslenen tavşan, içine pamuk yerleştirilen su kabağından yapılma yatakta uyuyor.

Tavşana bir anne şefkati ile yaklaşan Sarıkaya, "Yılanın elinden alıp evime getirdim ve bir aydır bakıyorum. Şuan evimde keçi sütü ile besliyorum. Her şeyi yemeye başladığı zaman doğaya geri bırakacağım. Şuan evimizin içinde bir kutu içinde barındırıyorum. Su kabağını oyup içine pamuk koydum ve yatak yaptım. Yanına toprak ve keçi sütü koydum. Acıkınca karnını doyurup orada uyuyor. Şuan çok sağlıklı ama henüz doğaya bırakacak kadar beslenemiyor. Doğadan beslenmeye ve kendi başına yaşamayı başarabilecek duruma gelene kadar bakıp sonra bırakacağım" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Tavşanın kutudan çıkarılması

-Tavşanın süt içmesinden genel ve detay görüntü

-Sarıkaya'nın tavşanı sevmesi ve süt içirmesi

-Tavşan için hazırlanan kutunun ve yatağının görüntüsü

-Sarıkaya ile röportaj

SÜRE: 04'08" BOYUT: 448 MB

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin),

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Ev kadını devletten aldığı destekle çilek üretimine başladı

Niğde merkeze bağlı Gümüşler kasabasında ev kadını 51 yaşındaki Ruziye Erdoğan, devletten aldığı destekle 18 dekarlık arazide çilek üretimine başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın birlikte yürüttüğü Çilek Üretimini Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 20 bin liralık hibe desteği alan ev kadını Ruziye Erdoğan, ailesine ait 18 dönümlük kayıt bahçesindeki ağaçları kesip, çilek ekti. Sezonun ilk hasadını yapan Erdoğan, çilek yetiştirmenin hayali olduğunu ve bunu da devletin sağladığı hibe desteğiyle gerçekleştirdiğini söyledi. İstediği verimi alamadığı kayısı ağaçlarını keserek ürettiği çileklerden çok memnun olduğunu belirten Ruziye Erdoğan, "Bu alan arazide önceden kayısı ve fasulye ekimleri yapıyorduk. Eşimin bir arkadaşı geldi 'Bunlarla ne uğraşıyorsunuz çilek yapın' dedi. Bende araştırdım ve kendi imkanımızca 5 dönüm alanına dememe yaptık. Olumlu sonuç alınca devlet desteğiyle 18 dönüm alana çilek ektik. Üstelik işçi de çalıştırarak istihdam sağladık" dedi.

Çileğin alıcısının tarlaya gelip ürünü peşin para ödeyerek aldığını belirten Ruziye Erdoğan, şöyle konuştu:

"Aslında çileği ekerken endişeyle ekmiştik. Korktuğumuz gibi olmadı, para kazandırıyor. Talep gayet iyi. Biz toptan olarak veriyoruz. Ortalama toptan kilogramı 8 ile 10 liradan gidiyor. Ev hanımıydım, kendi işimi kurdum. Çileğimle uğraşıyorum, bana çok iyi geliyor. Paramı da kazanıyorum. Kadınların istediği zaman tüm zorlukların üstesinden gelebileceğini de göstermiş oldum."

NİĞDE'DE ÇİLEK ÜRETİMİ ARTTI

Devletin verdiği desteklemelerle çilek üretiminin her geçen yıl artığını belirten Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş ise, "Bu yıl ilimizde ilk çilek hasadı başladı. KOP ile birlikte ilimizde 180 dekarlık bir alanda 36 farklı çiftçimizle birlikte çilek üretimi yaptık. 2017-2018 çilek üretimi yaptık ve 2019 yılında çilek fidesi dağıtımlarını yaptık. İlimizde başarılı çilek üretimlerimiz oldu. Devletimizin verdiği desteklerle birlikte artık ilimizde ticari amaçlı çilek üretimi yapılıyor. Patatesin başkenti ilimiz de çilek üretimiz her geçen yıl yapılan desteklemelerle artarak devam ediyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplanmış çilekler

-Çilek tarlasından detay

-Çilekten görüntü

-Çilek hasadı yapılır

-Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş ile Röportaj

Ruziye Erdoğan ile röportaj

SÜRE: 05'04" BOYUT: 561 MB

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,