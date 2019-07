DHA YURT BÜLTENİ-5

1)DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ: 15 TEMMUZ DİYE BİR ŞEY DEMEZLER SANDIK



KONYA'da plakaları kapalı halde cadde ortasında otomobiliyle drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi. Sürücü Mustafa Çelik (19), 'O gün 15 Temmuz olduğu için bir şey demezler' dediler. Ben de gaza geldim yaptım" dedi. 15 Temmuz günü Selçuklu ilçesindeki Kültür Park yanındaki caddede plakaları kapatılmış bir otomobil, kalabalığa aldırmadan drift yaptı. Drift yapan otomobil çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerden yola çıkan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilin gidiş güzergahındaki kent kameralarını incelemeye aldı. Polis, bir yerde plakası açık olan otomobili ve sürücüsünü kısa sürede belirledi. Sürücü Mustafa Çelik'e 'drift yapmak' suçundan 5 bin 10 lira para cezası kesildi. Otomobil 2 ay trafikten men edilirken, Çelik'in aday sürücü olduğu için de ehliyetinin daimi olarak iptal edildiği belirtildi.

'15 TEMMUZ DİYE BİR ŞEY DEMEZLER SANDIK'

Gaza geldiği için drift yaptığını ileri süren Mustafa Çelik, "Arkadaşlarla orada bekliyorduk. Arkadaşların gazına geldik, döndük. O gün 15 Temmuz diye yaptık. Bir şey demez dediler. O şekilde gaza geldik. Herkeste egsoz vardı, ortalık yanıyordu. Bunlar yapıyorsa bize de bir şey demezler dedik. Bir hata yaptık" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

Otomobilin drift yapması

Mustafa Çelik röportaj

Mustafa Çelik'e ceza yazılması

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

=======================================================

2)YAŞLI ADAMIN AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYESİ ÇALINDI

ÇORUM'da geçirdiği trafik kazası sonucu iki bacağını kaybeden ve protez bacakla yaşama tutunan 4 çocuk babası emekli Arif Çilingir'in (74) akülü tekerlekli sandalyesi kimliği belirsiz kişi yada kişilerce evinin önünden çalındı. Hırsızlara seslenen yaşlı adam "İhtiyacımız olmasa zaten o engelli aracına biz binmeyiz. İnsan utanır, Allahtan korkarö dedi.

Çöplü Mahallesi'nde oturan Arif Çilingir, yıllar önce geçirdiği trafik kazası sonucu iki bacağını kaybetti. Protez bacak takılan yaşlı adam değnekler yardımıyla yürüme zorluğu çekince akülü tekerlekli sandalye aldı. Yaşlı adamın evinin önüne bıraktığı akülü tekerlekli sandalyesi 5 gün önce kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Polise başvuran Çilingir, şikayetçi oldu.

'ÇOK ÜZÜLDÜM'

Yıllar önce kazada iki bacağını kaybettiğini anlatan Arif Çilingir, "Protez bacaklarla yaşamımı sürdürüyorum. 5 gün önce de evimin önünden akülü engelli aracım çalındı. Çok üzüldüm. Şikayette bulundum ve sağ olsunlar polis ekipleri hırsızları arıyor. Bizim gibi engelli insanların aracını neden çalıyorsunuz? İhtiyacımız olmasa zaten o engelli aracına binmeyiz. İnsan utanır, Allahtan korkar. Bizim ne çektiğimizi onlar bilemez. Başına gelmeyen bilemez. Yapmasınlar insanları üzmesinler" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Arif Çilingir koltuk değneğiyle sokakta yürümeye çalışırken

-Arif Çilingir röp.

-Akülü aracın çalındığı sokak

-Detaylar

(SÜRE: 3. Dk. ) (BOYUT 400MB)

Haber-Kamera: – Yusuf ÇINAR- ÇORUM

================================================

3)HUSUMETLİSİNİ TÜFEKLE VURARAK YARALADI

MALATYA'da, Soner D., aralarında husumet bulunan Ahmet K.'yı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Mollakasım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Ahmet K. ile Soner D., kahvehanede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Soner D. evden aldığı tüfekle Ahmet K.'ya ateş etti. Kanlar içinde yığılan Ahmet K.'yı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ahmet K.'nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, olay sonrası otomobille kaçan Soner D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Olay yerinden detaylar

Polis ekipleri

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

Av tüfeğinden detay

Polisin tüfeği korbaya koyması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 167 MB

==============================================

4)BAŞKANIN MAKAM ARACI, 36 YILLIK TRAKTÖRÜ

SİVAS'ın Gölova ilçesi Belediye Başkanı Halil Önge(69), makam aracı olarak kendisine ait 36 yıllık traktörünü kullanıyor. İlçe halkının büyük sevgi ve ilgi gösterdiği Başkan Önge, "Belediyenin makam aracını kullanmıyorum. Traktörün de tüm masrafını kendi cebimden karşılıyorum" dedi.

Gölova İlçe Emniyet Amirliğinde 25 yıl gece bekçisi olarak çalıştıktan sonra 1997'de emekli olan evli 4 çocuk babası Halil Önge, 20 yıl boyunca da minibüs taşımacılığı yaptı. İki dönem ise ilçedeki Alsancak Mahallesinin muhtarlık görevini yürüttü. 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde ilçe halkının yoğun baskıları üzerine Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) belediye başkanlığına aday olan Önge, büyük farkla kazandı. Sivas'ın en şirin ilçelerinden biri olan Gölova'da görevine başlayan Önge, tercihleri ile herkesi şaşırtırken, aynı zamanda büyük sempati kazandı. İlk iş olarak belediye başkanlığının makam aracını gereksiz yere kullanmamak için farklı bir uygulamaya gitti. Önge, 36 yıllık olan kendisine ait traktörü makam aracı haline getirdi. Her sabah saat 04.00'te kalkan Önge, ilçedeki mahalleleri dolaşıp, hizmet konusunda eksikler varsa not alıp gerekli talimatları veriyor. Belediyeye gelirken, emektar traktörünü kullanıyor. Belediye makamındaki işlerinin dışında, bizzat kendisinin kullandığı traktör ile ilçede devam eden çalışmaları denetlemeye gidiyor. Başkan Önge ilçe merkezindeki cadde ve sokaklardan geçerken, traktör ile de etraftaki herkesi selamlamayı ihmal etmiyor. Zaman zaman da durup vatandaşların taleplerini dinliyor.

'BEN HİZMET İÇİN GELDİM'

Doğumundan bugünkü yaşına kadar hep ilçesine hizmet ettiğini ve bunun sonucunda da gelen yoğun istekler üzerine aday olarak başkan seçildiğini anlatan Halil Önge, makam aracı olarak traktör kullanmayı da kendisinin tercih ettiğini söyledi. Ne kullandığının değil ilçeye ne kazandırdığının önemli olduğunu belerten Başkan Önge, "Bu traktör 1983 model. Makam aracım olarak kullanıyorum. Ben mevki makam hırsıyla göreve gelmedim. Sadece Gölova'ya gece gündüz çalışıp bir şeyler yapabilmek için geldim. İnşallah muvaffak olacağız diye düşünüyorum. Ben makam arabasıyla hiçbir yere gitmem. Kendi minibüsüm de var. Cenazeler olsun, düğün davetiye gibi şeyler olduğu zaman onu tahsis edip milletimle gidiyorum ve makam arabasıyla kendimi götürmüyorum. Milletimden ayrı bir şey düşünmüyorum. Tek bir amacım var. Milletimle yaşayıp, milletimle ölmektir. Kullandığım traktörün de yakıtını kendi cebimden karşılıyorum. Devlete yük olsun istemiyorum" dedi.

Mecburiyet dışında makam aracını hiç kullanmadığını anlatan Önge, "Ben belediye işleri için 2 defa İstanbul'a ve Ankara'ya, bir defa Antalya'ya gittim. Bunların masraflarının cebimden harcadım. Kimseden 5 kuruş almıyorum, almam da. Ne yolluk ne de harcırah. Kendi cebimden gidip, kendi cebimden geliyorum. Ben 69 yaşındayım. Gölovalılara 69 sene hizmet ettim. Bana karşılığını hamd olsun verdiler. Sevgiler karşılıklıdır. Her konuda bu aziz milletimle beraber olacağım" dedi.

Traktör kullanmasına ve işlerini bu şekilde yürütmesine ilçe halkının alıştığını belirten Önge, "Şimdi beni traktörde görenler şaşırmıyor. Bunu yadırgamıyorlar ve takdir ediyorlar. Her zaman hoş karşılıyorlar. Ben de her zaman aracımla geçerken onlarla selamlaşıyor, durup sorunlarını dinliyorum" dedi.

'ÇOK BORCUMUZ VAR AMA MAZERET DEĞİL'

Belediye olarak en büyük sorunlarının geçmiş dönemlerden birikerek gelen borçlar olduğunu, ama yine de hizmet üretmeye gayret gösterdiklerini ifade eden Halil Önge, "Belediyenin 2 milyon 170 bin TL borcu var. Ama yapacağımız bir şey yok, gece gündüz çalışacağız. Bu makamlar mazeret yeri değil çalışma yeridir. Her taşı koyduğumuzda halkımız 'Allah razı olsun' derlerse ne mutlu bize. Mazbatayı aldıktan sonra çalışmalara başladık. İlk etapta yayla yollarını yaptım. İkinci etapta söz verdiğimiz öğrencilere burs vermeye başladık. Üçüncü etapta ise ilçenin su şebekesinin yenilenmesi için çalışmalara başladık. Elbette bunlar için para gerekiyor ama yine de yılmadan çalışacağız" diye konuştu.

İLÇE HALKI MEMNUN

İlçe halkı, Belediye Başkanı Önge'nin traktör tercihini ilgiyle karşılarken, aynı zamanda takdirlerini iletiyor. İlçe sakinleri, "Başkanımız ömrünü ilçeye adamış bir isim. Biz de aday olunca onu tercih ettik. Kendisi belediyenin araçlarını kullanmak yerine traktörünü kullanıyor. Bütün masraflarını kendisi karşılıyor. Biz onu traktör ile gidip gelirken görünce mutlu oluyoruz. Her zaman, tüm esnafı selamlayarak gelip geçiyor. Bazen biz de yanına binip gidiyoruz. Çalışmalarından ve halkın içinden biri olmasından son derece memnunuz. Biz de ona destek olmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

Belediye çalışanları da başkanın göreve başlamasının ardından traktör kullanmasına önce kendilerinin de şaşırdığını, ancak şimdi herkesin duruma alıştığını ve birlikte çalışmaktan keyif aldıklarını anlattı.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Makamından görüntü

-Belediyeden çıkışı ve traktörüne binmesi

-Traktörle belediye işlerini denetlemeye gitmesi

-Çarşıdan geçerken halkı selamlaması

-Traktör üzerinde sunum

-Başkanın traktörle belediyeye gelişi

-Belediye önünde röportaj

-Vatandaşların konuşmaları

-Belediye çalışanlarının konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/GÖLOVA(Sivas),

(764 mb)

=========================================================

5)BURSA'DA ATA SPORLARINA RENKLİ KORTEJ

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4.'sü organize edilen Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, Cumhuriyet Caddesi'nde 'Başkan Alinur Aktaş'ın da katıldığı' renkli kortejle başladı. 3 gün sürecek şenlikte, Türk kültürüne ait sporlar, sanat ve eğitimler Keles Kocayayla'da Bursalılarla buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Dünya Etno Spor Konfederasyonu, TÜRKSOY ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin katkılarıyla düzenlenen 4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, Cumhuriyet Caddesi'nde kortej yürüyüşüyle start aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, siyasiler ve protokol üyeleri, Cumhuriyet Caddesi girişinden Fomara 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüyerek, halkı selamladı. Protokol üyelerinin yürüyüşüne, Bursa Mehter Takımı, Tahtakıran Kılıç Kalkan Derneği ve Bursa Rahvan Atları Derneği üyeleri de eşlik etti. Osmanlı savaş müzikleri ve kılıç kalkan gösterileri, vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona eren etkinlik hakkında, organizasyonun anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Aktaş'ın halka hitap etmesinin ardından Türk dünyasından gelen misafirler, geleneksel halk danslarını sergiledi. Birbirinden farklı kültürler, Bursalıların yoğun ilgisini çekti.

"AYNI DİLİ KONUŞAN, ORTAK UYGARLIĞA SAHİP İNSANLARIZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Metehan'dan gelen Türk devlet geleneğinin varisleri olduklarını söyledi. 1400 yıllık İslam medeniyeti geçmişine sahip çıkarak 1000 yıldır bu topraklarda istiklal ve istikbal mücadelesi verdiklerini kaydeden Başkan Aktaş, "1071'de Anadolu'yu fethederek bu toprakları bizlere ebedi yurt yapan Sultan Alparslan başta olmak üzere Selçuklu ve Osmanlı'yı anmadan, anlamadan geleceğe yürüyemeyiz. Onların hayatlarını ortaya koyarak verdikleri mücadeleler sayesinde 4 kıtaya kol kanat gerdikö dedi. Konuşmasında tüm şehitleri rahmetle, gazileri ise hayırla yad eden Başkan Aktaş, "Hiçbir zaman nereden geldiğimizi ve neden geldiğimizi, neyin mücadelesini verdiğimizi unutmadık, unutmayacağız. Bugün Anadolu'da, Kafkasya'da, Sibirya'da, Orta Doğu'da, İran'da, Balkanlar'da ve Çin'de milyonlarca kardeşimiz var. Farklı gibi görünse de bizler aynı dili konuşan insanlarız. Hamurumuz aynı coğrafyada yoğruldu. İlimizi, tarihimizi, kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi gittiğimiz her yere taşıyıp, dünyanın ortak değerleri arasına kattık. Bir yandan geçmişimizle uygarlığa katkıda bulunurken, diğer yandan bizi biz yapan değerler etrafında buluşmalarımızı sürdürüyoruzö diye konuştu.



"HERKESİ KOCAYAYLA'YA BEKLİYORUZ"

Geleneksel sporları kendilerine bırakılan bir miras olarak gördüklerini aktarn Başkan Aktaş, "Geleneksel sporlarımız, sadece bir spor dalı olmaktan öte içinde bir kültürü barındırır. Kırgız'ı, Özbek'i, Türkmen'i, Moğol'u, Afgan'ı, Kazak'ı ve Tatar'ı Kocayayla'da bir araya getiren de bu kültürün yaşatılma gayretidir. Ata sporlarımız, ecdadımızın yüzlerce yıldır barış ve savaş dönemlerinde zinde kalmak için oynadıkları oyunlardır. Binlerce yıl öncesinden gelen geleneksel değerlerimiz ve spor oyunlarımız, inançlarımızla, örf ve adetlerimizle şekillenip, kimliğimizin bir parçası oldular. Bu geleneği yaşatmak, geleceğe taşımak boyun borcumuzdur. 5000 yıldır barışta ve savaşta yaşattığımız hepimizin ortak değeri ata sporlarımızı eşsiz bir şölen atmosferinde gerçekleştireceğiz. Hepimizin ortak mirası olan bu değerleri yaşatmak ve heyecana hep birlikte tanık olmak için tüm Bursalıları Keles Kocayayla'ya bekliyoruzö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Kortejden genel ve detay görüntüler

-Başkan Aktaş'ın kılıç kalkanın altından geçmesi

-Başkan Aktaş'ın konuşması

Görüntünün süresi ve boyutu: 00: 08: 45 SN - 338 MB

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA