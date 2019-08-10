DHA YURT BÜLTENİ - 5

1)ABD KONVOYUNUN SURİYE'DEKİ HAREKETLİLİĞİ GÖRÜNTÜLENDİ

Irak yönünden gelen ABD'nin gönderdiği belirtilen 400 araçlık konvoy, Suriye'nin Kamışlı kentinde geçerken Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak yönünden geldiği belirlenen ve Nusaybin ilçesinde görüntülenen 400 araçlık konvoyda, kapalı TIR'lar, kamyonetler, zırhlı araçlar, akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü. Konvoy bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

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-Konvoydan görüntü

-TIR'ların üzerindeki araçlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),

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İPSALA SINIR KAPISI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı tatilini Yunanistan'da geçirmek isteyenler, Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'nda yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluşturdu.

Kurban Bayramı tatili için sabahın erken saatlerinde araçları ile yola çıkarak Yunanistan'a gitmek isteyen tatilciler, İpsala Sınır Kapısı'nda zaman zaman 5 kilometreye varan kuyruklarda saatlerce bekledi. Yoğunluğun her geçen saat daha da arttığı İpsala Sınır Kapısı'nda devam eden inşaat nedeniyle küçük araçlar için 2, TIR'lar için de 1 peronda işlemlerin yapıldığı belirtildi. İşlemlerin çok yavaş sürdüğünü belirten tatilciler, duruma tepki gösterdi. Hava sıcaklığının 33 dereceyi bulduğu ilçede kuyrukta saatlerce bekleyenler, serinlemek için yol üzerindeki ağaçların altına oturdu. Sıranın kendilerine gelmesini bekleyen bazı vatandaşlar da araçların içinde klimaları açarak serinlemeye çalıştı.

'HİÇBİR YERDEN RAHATLIKLA ÇIKAMIYORSUNUZ'

İstanbul'dan, Yunanistan'ın Kavala şehrine gittiğini belirten Ayhan Gül, "Her bayram olduğu gibi bu bayramda da kuyruk var. Gurbetçiler geldiğinde de, tatililer geldiğinde de kuyruk oluşuyor. Hiçbir yerden rahatlıkla çıkamıyorsunuz. Diğer tarafta daha rahatsınız. Dünden beri devam eden bir kuyrukmuş aslında. Bayadır da buradayız" dedi.

'BAYRAM ÜSTÜ BU NORMAL'

Ülkü Bayındır ise, sınır kapısında devam eden inşaat nedeniyle işlemlerin yavaş ilerlediğini ifade ederek, "Bayramda mecbur böyle sıkıntıları çekmek. Bir saattir bekliyorum. Bayram üstü bu normal. Eskiye nazaran daha hızlı. Şu an inşaat yapılıyor. Gümrüğü büyütecekler. Bitince işlemler daha çabuk olacak, daha rahatlayacak" diye konuştu.

'YAPACAK BİR ŞEY YOK, BEKLEYECEĞİZ'

Türkiye'de tatilini tamamlayarak Almanya'ya dönüşe geçen Hakan Şanlıünal ise kuyruktaki araçların bir çoğunun yerli plaka olduğunu kaydederek, "Vatandaşlarımız tatile gidiyor. Tahminimce biz de 4-4,5 saat kuyrukta bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz. Daha fazla peron açık olsaydı ya da inşaat bitseydi, daha hızlı ilerlerdik. Bizim yolculuğumuz tekrar Almanya'ya. 4 haftalık tatilimizi bitirdik. Mecburen çıkmak zorunda kaldık" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kuyrukta bekleyen araçlar

-Araçtan inip yürüyenler

-Bebekler ve çocuklarla yürüyenler

-Gümrük kapısı girişi

-Devam eden inşaat

-İnşaat alanı çalışmalar

-Tabelalar ve araçlar

-Ayhan Gül röp.

-Ülkü Bayındır röp.

-Hakan Şanlıünal röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/İPSALA(Edirne),-

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AFYONKARAHİSAR- ANTALYA KARAYOLUNDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Afyonkarahisar- Antalya karayolunda Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Polisler kavşaklarda denetimlerini sürdürürken, trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla Afyonkarahisar- Antalya karayolu ile yol üzerindeki dinlenme tesislerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Bu sabah saatlerinden itibaren karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik polisleri de aralıksız denetim yapıyor. Yol üzerinde ve kavşaklarda uygulama noktaları oluşturan trafik polisleri, sürücüleri emniyet şeritlerini işgal etmemeleri ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıyor. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik akışında yavaşlamalar meydana geliyor.

Görüntü Dökümü:

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Yol üzerindeki araç birikintisinden görüntü

Yol üzerinde geçen araçların yoğunluk görüntüsü

Polisin kavşakta denetimlerinden görüntü

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),

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BOLU'DA BAYRAM TATİLİ TRAFİĞİ(2)

YORULANLAR YOL KENARINDA PİKNİK YAPTI



Kurban Bayramı tatili için memleketlerine gidenlerin oluşturduğu yoğunluk, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde sürüyor. Yoğun trafik nedeniyle yorulan bazı vatandaşlar, yol kenarındaki dinlenme tesislerinde ve yeşil alanlarda piknik yaptı. Bazı vatandaşlar da yastık ve yorganla yeşil alanlarda uyudu. Tatilcilerden bazıları yola çıktığına pişman olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Yollardan görüntüler

-Piknik yapanlar

-Yol kenarında uyuyanlar

-Röportajlar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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GAZİANTEP'TE BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLİK ZİYARET

Gaziantep'te Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edilerek mezarlara karanfil bırakıldı.

Kurban Bayramı arifesinde, Gaziantep'te, şehit ailesi ve yakınları şehitlerin mezarlarını ziyaret etti. Şehitler için dualar edildi. Çevresine Türk bayrakları asılan Yeşilkent Mezarlığı içerisindeki şehitlikte tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, belediye başkanları, askerler ile STK temsilcileri katıldı.

Kuranı Kerim okunup, dua edilmesinin ardından Vali Gül ile beraberindekiler şehit mezarlarına karanfil bırakıp, acısını paylaştıkları ailelerin bayramını kutladı.

Görüntü Dökümü:

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Kuran okunması

Dua edilmesi

Şehit mezarlarına karanfil bırakılması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA

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HIZLI GİTTİĞİ İÇİN UYARDIĞI MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ VE HAT SAHİBİ TARAFINDAN DÖVÜLDÜ

Fransa'dan tatil için memleketi Konya'ya gelen Ramazan Yaman (31), bindiği minibüste hızlı gittiği için uyardığı sürücü ve hat sahibi tarafından dövlülüp, çocuğu ile birlikte araçtan indirildiğini ileri sürdü.

Olay, çarşamba günü merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi'nde meydana geldi. Fransa'dan tatil için memleketi Konya'ya gelen Ramazan Yaman, duyma problemi olan çocuğunu hastaneye götürdü. Dönüşte de minibüse bindi. Çocuğunu koltuğa oturtup, kendisi de ayakta yolculuk eden Yaman, sürücüye hızlı gittiğini, aracın kalabalık olduğunu, yolcuların zarar görebileceğini söyledi. Uyarıya sinirlenen sürücü ile minibüsün hat sahibi, iddiaya göre Yaman'a küfür etti. Tepki gösteren Yaman'a hat sahibi, tekme attı. Sürücü de minibüsü durdurup, Yaman ve çocuğunu zorla araçtan indirdi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan olay sonrası polis merkezine gidip şikayetçi olan ve darp raporu alan Ramazan Yaman, "Böyle bir şeyin olduğuna halen inanamıyorum. Sadece sürücüyü, hızlı gitmemesi konusunda uyardım. İnsanların zarar görebileceğini söyledim. Onlar ise bana küfürler etti. Yüzüme tekme atıp, beni ve oğlumu zorla minibüsten indirdiler. Mevlana şehrinde bunların olmasına üzülüyorum. Çocuğumun yanında bana bunları yaşattılar. Şikayetçiyim"dedi.

Görüntü Dökümü:

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Ramazan Yaman röportaj

Ramazan Yaman'dan detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA

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SAHTE PARAYLA 17 KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK ALAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI



Antalya'nın Serik ilçesinde, toplam 23 bin TL değerindeki kurbanlık 17 küçükbaş hayvanı, sahte banknot vererek alan 3 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerin ağıllarında bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.

Serik'e bağlı Çandır Mahallesi'ndeki hayvan pazarına dün akşam gelen 3 kişi, kurban satışı yapan Sadık Kavak ve Fatih Özata ile 17 küçükbaş almak için anlaştı. Toplam 23 bin lira veren şüpheliler, kurbanlıkları araçlarına yükleyip, pazardan ayrıldı. Ancak Sadık Kavak paraların sahte olduğunu anladı ve jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine pazara gelen jandarma ekipleri, 50 ve 100 TL'lik sahte banknotlara el koyarken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin eşkalleri ile kimliklerini belirleyen jandarma, A.B. (38), M.Y. (38) ve A.D.'yi (38) yakalayarak, gözaltına aldı. Sahte parayla alınan küçükbaş hayvanlar da şüphelilerin ağıllarında bulundu.

Hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, şüphelilerden A.B. sahte banknotları, 5 bin TL karşılığında İstanbul'da satın aldığını itiraf etti.

Hayvan sahiplerinden Sadık Kavak, "Akşam üzeri olmasından dolayı fark edemedim. Paranın sahte olduğunu fark ettikten sonra jandarmaya haber verdim" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Sahte paralar detay

Kurbanlıkların teslimi

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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KAYMAKAMDAN SÜRÜCÜLERE 'KEMERİN SES GETİRSİN' UYARISI

Gaziantep'in İslahiye İlçe Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan, ilçede oluşturulan uygulama noktasında sürücülere ve yolculara emniyet kemeri uyarısında bulundu.

Kaymakam Muhammet Lütfi Kotan, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ile birlikte İslahiye-Hassa karayolundaki polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa oluşturduğu uygulama noktasındaki denetime katıldı. 'Kemerin ses getirsin' sloganıyla yapılan denetimlerde Kaymakam Kotan, sürücüleri, yolcuları ve özellikle çocukları emniyet kemeri takmaları ve hızlı gitmemeleri konusunda uyararak araçtakilere el broşürü verdi.

Kaymakam Kotan, "İçişleri Bakanlığımızın kurban bayramı vesilesiyle trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak anlamında çok ciddi kararlığı var. Bütün sürücülerimizde bayram trafiği nedeniyle kurallara harfiyen uymalarını, kazasız belasız yolculuk geçirmelerini diliyoruz. Bakanlığımız aamcı kuralları yollara hakim kılmaktır. Bu konuda vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Kurallar hepimiz için kendi can güvenliğimiz için kurallara uymalıyız" dedi.

Polis ve jandarmanın ortaklaşa yürüttüğü denetimlerin bayram boyunca devam edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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Uygulama noktası

Polis ve jandarma uygulama yaparken

Kaymakam Kotan,uygulmaya katılması

Kaymakam Kotan ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA

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