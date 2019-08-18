DHA YURT BÜLTENİ - 5

Kadın işçilerin servis midibüsü şarampole indi: 16 yaralı



Karaman'da, gece mesaisinden çıkan kadın işçilerin taşındığı servis midibüsü, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp şarampole indi. Kazada, 16 işçi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Karaman-Ereğli yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bisküvi fabrikasında çalışan kadın işçiler, gece mesaisinden çıktıktan sonra servis midibüsüne bindi. Recep Öztürk'ün kullandığı 70 HE 278 plakalı servis midibüsü, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp şarampole indi. Kazada 16 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı kadınları ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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İşçilere ambulansta müdahale edilmesi

Olay yerinden detaylar

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN-DHA

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Atladığı yerden 6 kilometre uzaklıkta cesedi bulundu

Adana'da, dün gece sulama kanalına atlayan Melih Fırat Kayar'ın (23) sabah saatlerinde, suya girdiği yerden 6 kilometre uzaklıkta cesedi bulundu.

Ege Bağatur Bulvarı, Kozan Yolu'nda, saat 00.10 sıralarında, bir kişinin sulama kanalını atladığını gören mahalleli, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, bu kişinin bulunması için kanal suyunu kesti. Kanalda arama çalışması başlatan ekipler, saat 07.00 sıralarında, bir kişinin cansız bedenine ulaştı. İncelemede, görgü tanıklarının verdiği ifadede doğrultusunda atlayan kişiye ait olduğu saptanan cesedin kimlik tespiti yapıldı. Cesedin Melih Fırat Kayar'a ait olduğu tespit edildi. Kayar'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Sualtı ekiplerinin arama çalışması

-Cesedin kanaldan çıkarılması

-Cesed torbasına katılması

Süre: 01'08" - Boyut: 127 MB

Haber: Ceyhun ÖZER-Kamera: ADANA,

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Göbeklitepe'ye 7 ayda 2 milyon 100 bin turist geldi -



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın turizmde 2019'u 'Göbeklitepe Yılı' ilan etmesiyle gözlerin çevrildiği, Şanlıurfa'daki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, yerli-yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkan Yardımcısı Selim Bakır, bölgeye 7 ayda, 2 milyon 100 bin turistin geldiğini söyledi.

Dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul edilen, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'ye, yerli ve yabancı ziyaretçi akını sürüyor. Neolitik Çağ'a ait yabani hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ile çeşitli eserlerin bulunduğu, 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe'de kazılar, 50 yılı aşkın süredir devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'u 'Göbeklitepe Yılı' ilan ettiği günden bu yana çok sayıda yerli ve yabancı turist, Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

Şanlıurfa'nın bu yıl turizminde altın yılını yaşadığını belirten Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkan Yardımcısı Selim Bakır, "2019'un Cumhurbaşkanı'mız tarafından 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesinden sonra Urfa turizmi adına güzel şeyler oldu. Göbeklitepe'ye 7 ayda 2 milyon 100 bin turist geldi. Bunun yıl sonuna kadar 4 milyon olacağını tahmin ediyoruz. Böylece gelen bireysel yabancı turist sayısı da artış oldu. Aşırı talep karşısında sorunlar yaşanacağını düşündük ama biz Rehberler Odası olarak tedbirimizi aldık. En başta bölgeyi tanımayan başka kentlerde rehberlik yapan, ancak bölgeyi bilmeyen rehberlere Göbeklitepe ve uzmanlık eğitimi kursu açtık. 75 kişi başvurdu ve 46 kişi kursa katıldı. Şu an 128 rehbere ek olarak 46 rehber arkadaşları Göbeklitepe için eğitmiş olduk. Şanlıurfalı Pekin Büyükelçisi Emin Önen'in çalışmaları çok güzel. Bu çalışmalar verimli sonuç verirse biz çok daha fazla turist bekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin birçok yerinden gelen ziyaretçiler ise ilk defa gördükleri Göbeklitepe'deki ören yerlerine hayran kaldıklarını söyledi. İnsanlık tarihinin başlangıç noktasında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Furkan Küçük, "Göbeklitepe'yi incelemeye geldik. Gerçekten de insan çok etkileniyor. 12 bin yıllık geçmişi döneme ait çok sayıda eser var. Ülkemizin her tarafı tarihle dolu, bunun en iyi göstergesi ise tam da burasıdır. Herkesin buraya gelip Göbeklitepe'yi görmesini isteriz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Göbeklitepe ören yeri

Göbeklitepe'ye gelen ziyaretçiler

Göbeklipete'de gezen ziyaretçiler

Hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşlar

Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkan Yardımcısı Selim Bakır ile röp.

Göbeklitepe'ye gelen ziyaretçilerle röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-

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Torul cam seyir terası ziyaretçi akınına uğruyor

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, 240 metre ile Türkiye'nin en yüksek cam seyir terasları arasında yer alan Torul cam seyir terası, açıldığı günden bu yana 296 bin 456 ziyaretçiyi ağırladı.

Torul ilçesinde 240 metrelik cam seyir terası tamamlanarak geçen yıl ziyarete açıldı. Zigana tüneliyle Karaca Mağarası güzergahı üzerinde bulunan Torul Kalesi'nin bulunduğu tepenin zirvesine yapılan seyir terası, 90 metrekarelik alanı ve 50 kişiyi aynı anda taşıyabilecek güçlendirilmiş cam platformuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Cam seyir terasına çıkan bazı ziyaretçiler, cam platformun üzerinde yürümek yerine, kirişlerin üzerinde yürümeyi tercih ediyor. Turizm sezonuyla birlikte cam seyir terasa, hafta içi günde 500- 600, hafta sonları ise günde bin 500 ile 2 bin arasında ziyaretçi gelirken, bu sayı gün geçtikçe artıyor. Cam seyir terası; bu yıl 105 bin 220, toplamda ise 296 bin 456 ziyaretçiyi ağırladı.

'ŞEHRİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP'

Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, Torul ilçesinin şehrin turizm destinasyonu açısından en önemli ilçelerinden biri olduğunu söyledi. Özdemir, " Trabzon'dan gelen ziyaretçilerimiz, Zigana Dağı, Torul Cam Teras ve Karaca Mağarasına uğramadan gitmiyor. Bayram 9 günlük bir tatil olsaydı çok büyük bir yoğunluk bekliyorduk ancak yine de yoğun geçirdik. Bayram boyunca 10 bin 756 ziyaretçiyi ağırladık. Bu yıl içerisinde gelen ziyaretçi sayımız 105 bin 220, toplamda 296 bin 456 ziyaretçiyi ağırladık" dedi.

'HOŞ VAKİT GEÇİRİLEBİLİYOR'

Cam seyir terasına bölgeyi ziyarete gelen gösteren Körfez ülkelerinden gelen Arap turistlerin de yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Özdemir, "Cam terası gezmek için gelen misafirlerimiz için çocuk parkı, yöresel ürünleri tatma imkanı ve hoş bir manzaralar karşılaşıyorlar. İlçemizle ilgili hediyelik eşyalar bulunuyor. Yerli turistler ağırlamakla beraber, Arap kökenli çok fazla turist ağırlıyoruz. Cam teras ülkemizde önemli bir yere sahip ve daha iyi projelerle cam teras daha da canlanacak" diye konuştu.

'KORKULACAK BİR ŞEY YOK'

Cam terası ziyaret eden, Bayram Eryılmaz, "Cam teras ilk defa geldim, çok güzel bir manzara ve hoş vakit geçireceğimiz mekanlar vardı. İlgili çekici ve olağan dışı, herkes gelmeli" ifadelerinde bulundu. Yüksekliğe rağmen korkulacak bir şey olmadığını belirten Sevilay Eryılmaz ise ilk kez ziyaret ettiği terası çok beğendiğini dile getirdi.

Görüntü Dökümü

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-Cam Seyir Teras Drone Görüntüleri

-Ziyaretçilerin yoğunluğu

-Terasa giriş görüntüleri

-Terası ziyaret edenler

-Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir Röportaj

-Ziyaretçi Bayram Eryılmaz Röportaj

-Ziyaretçi Sevilay Eryılmaz Röportaj

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 931 MB

Haber-Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE -

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