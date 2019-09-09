Dha yurt bülteni - 5

Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

6 AY ÖNCE NİŞANLANDI

2'nci Hudut Tuğay Komutanlığı'nda görevli olan ve Spingin Tepe bölgesinde dün gece arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanıp, hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın (23), 1 yıl önce uzman onbaşı olarak göreve başladığı belirtildi. Daha önce markette çalışan Sarı'nın, aynı iş yerinde çalışan Sedagül Ayhan ile yaklaşık 6 ay önce nişanlandığı ve seneye düğün yapmayı planladığı belirtildi. Acı haberin ardından fenalaşan baba Erol ve anne Gülizar Sarı ise yakınları tarafından sakinleştirildi.

Şehit Sarı'nın cenazesi bugün ikindi namazından sonra Namazgah'ta düzenlenecek törenin ardından Konya Şehitliği'nde defnedilecek.

ŞEHİT EVİNDEN GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

HAKKARİ'DEKİ TÖRENDEN GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

KONYA,

=================

Selde hayatını kaybeden 3 kardeşin okulunda hüzün

Düzce'de 18 Temmuz tarihinde yaşanan sel felaketinde Esmahanım Köyü'ndeki evlerinde sel sularına kapılarak hayatlarını kaybeden 7 yaşındaki ikiz kardeşler Sanem ve İlayda Sinem ile Funda Kaplan(9) kardeşlerin okullarında yeni eğitim-öğretim yılı hüzünlü başladı.

Düzce'de 18 Temmuz tarihinde yaşanan sel felaketinde Esmahanım Köyü'nde sel sularına kapılan İlayda Sinem, Sanem, Funda Kaplan kardeşler ile anneleri Nilgün Kaplan (39) hayatlarını kaybetmişti. 3 kız kardeşin eğitime devam ettiği Aziziye Mahallesi'nde bulunan Avni Akyol İlkokulu'nda yeni eğitim-öğretim yılı hüzünlü başladı. İkiz kardeşler İlayda Sinem ve Sanem Kaplan ile ablaları Funda Kaplan'ın sıralarına karanfiller konularak sıraları boş bırakıldı.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla ilgili okulda yapılan törende konuşan Avni Akyol Okul Müdürü Tanju Uraslu, "Bildiğiniz üzere Temmuz ayında İlimizde meydana gelen sel afetinde okulumuz 2/B sınıfı öğrencileri Sanem Kaplan, ikizi Sinem Kaplan ve ablaları 4. sınıf öğrencimiz Funda Kaplan ile anneleri Nilgün Kaplan'ı kaybettik. Üzüntümüz büyük. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız. Bu nedenle buruk sevinçle başladığımız yeni eğitim-öğretim yılında öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyoruz.ö dedi.

Sanem Kaplan ile İlayda Sinem Kaplan'ın sınıf öğretmenleri Elif Beytekin ilk ders öncesi öğrencilerine arkadaşlarını sel felaketinde kaybettiklerini ve bu sebeple sevgi ve saygıyı ön planda tutmalarını söyledi.

Öğretmen Elif Baytekin, öğrencilerini kaybetmenin kendisini çok üzdüğünü ifade ederek, "Çocuklarımız çok başarılı çok iyi çocuklardı. Biz öğretmenler öğrencilerimizi çocuklarımız gibi severiz. Onlarda benim için birer çocuğumdu. Gerçekten acım çok büyük, çok üzüldük. Artık onların seslerini duyamamak, iyi günler öğretmenim deyip sarılışlarını duyamamak, gözlerindeki ışıl ışıl parıltıyı görememek gerçekten beni çok üzecek. Ama bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz, diğer çocuklarımızla birlikte. Acımız çok büyük. Bu acıyı tarif edecek herhangi bir kelime yok.ö diye konuştu.

"ONLARI KAYBETMEK ÇOK ÜZÜCÜö

Öğretmen Elif Baytekin ikizleri 1. sınıfta en çok kitap okuyan öğrenciler oldukları için ödül olarak yemeğe götürdüğünü belirterek, "Çok başarılılardı. Hatta geçen sene sonunda en çok kitap okuyan öğrenciler oldukları için yemeğe götürmüştüm. Her konuda başarılılardı, çok azimlilerdi. Tamamen annelerinin desteği ile çok azimlilerdi. Çok seviyorduk. Ben çok seviyordum, öğrencilerim çok seviyordu. Onlarla sürekli bir aradaydım. Onlar benim çocuklarımdı. Onları kaybetmek gerçekten çok üzücü.ö dedi.

"HEP BİR UMUTLA SAĞ BULUNURLAR DİYE BEKLEDİMö

Elif Baytekin, öğrencilerinin sağ bulunması için beklediğini söyleyerek, şöyle konuştu: "İlk duyduğumda internetten haberleri okuyordum. İnternette isimlerini gördüğümde büyük bir üzüntü hissettim. İlk başlarda inanamadım. Sürekli bir umut bekledik. Acaba sağ bulunabilirler mi? Son güne kadar bir umutla bekledik ama olmadı maalesef, başımız sağ olsunö

Avni Akyol İlkokulu Rehberlik Öğretmeni Ayşenur Canyurt ise geçici olarak ikizlerin ablası olan Funda Kaplan'ın 4/C sınıfındaki derslerine girdi. Öğretmen Canyurt öğrencilere arkadaşlarını kaybettiklerini söyleyerek, "Biliyorsunuz Temmuz ayında yaşanan sel felaketinde arkadaşınızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Arkadaşımızı unutmayacağız. İnşallah böyle bir şey bir daha yaşanmasın.ö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------

Okuldan görüntü

Okulda düzenlenen törenden görüntü

Okul Müdürünün konuşması

İkizlerin sınıfından görüntü

İkizlerin öğretmenlerinin sınıfa hitaben konuşması

Öğretmen ile röp

İkizlerin ablasının sınıfından görüntü

Rehber öğretmenin okula hitaben konuşması ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

=================

Morg kapısında hayata dönen kızı için yardım istiyor

Antalya'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan, hastanede 'öldü' denilerek morga gönderilen Yonca Hakgüden (19), morg kapısında yaşama döndü. 3 yılda 16 ameliyat geçiren genç kızın gözü yaşlı babası Arif Hakgüden (45), tedavi için uzanacak yardım eli bekliyor.

Kepez ilçesinde 24 Aralık 2016 tarihinde, çalıştığı kuaförden çıkan Yonca Hakgüden, 75'inci Yıl Bulvarı'nda bulunan evine gitmek için yolun karşısına geçmek isterken, M.R.K.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü kazanın ardından kaçarken, genç kız 45 dakika yol ortasında kan içinde yattı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahaleden sonra ağır yaralı Yonca Hakgüden'i ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü.

MORG GİRİŞİNDE HAYATA DÖNDÜ

Haber verilmesi üzerine hastaneye gelen baba Arif Hakgüden, kızını görmek istedi. Hastane yetkilileri 'Başınız sağ olsun' diyerek kızının yaşamını yitirdiğini ve morga gönderildiğini söyledi. Kızını son bir kez görmek isteyen Hakgüden, morga koştu. Morg girişindeki kalabalığı gören baba, ne olduğunu anlamaya çalışırken kızının sedyeyle hastaneye geri götürüldüğünü gördü. Ne olduğunu soran babaya görevliler, morg girişinde kol ve bacaklarının kıpırdadığını, yaşamsal fonksiyonlarının geri geldiğini söyledi.

80 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Hemen yoğun bakıma alınıp ameliyat edilen Yonca Hakgüden'in kafatası kemikleri alınarak ödem toplayan beyin baskısı hafifletildi. 80 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren, 20 gün de normal serviste kalan genç kız, 3 yılda 16 ameliyat geçirdi. Yatağa bağımlı hale gelen ve tüm vücudunda kasılmalar meydana gelen Yonca Hakgüden, çevresinde olup bitenlere ise yüzünde beliren tebessüm ve gözünden akan yaşlarla karşılık veriyor.

GÖZ YAŞLARI İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

Gözü yaşlı baba Arif ve anne Leyla Hakgüden, Yonca'nın hem kişisel bakımını yapmak hem de fizik tedavisine yardımcı olmak adına başından bir an olsun ayrılamıyor. Kızını ve eşini yalnız bırakamadığı için işten ayrılan Arif Hakgüden, yıllardır acı içinde yaşadıklarını söyledi. Komşularının ve yakınlarının yardımları sayesinde yaşamlarını sürdürdüklerini belirten Arif Hakgüden, kızının tedavisine yardımcı olacak hayırseverlerden destek istedi. Baba Hakgüden, "Kızım lise 2'nci sınıf öğrencisiydi. Hafta sonları kuaförde çalışıyordu. İşten eve dönerken otomobil çarpıp kaçmış. Doktorlar bize öldüğünü söyledi. Sonra bir anda yaşama geri döndü ve ameliyata aldılar. Doktorlar gerekeni yaptıklarını söyleyip eve gönderdi. Kızımın bezine kadar değiştiriyorum. Yeniden yaşama dönmesini bekliyoruz. Tedavisi mutlaka vardır" dedi. Arif Hakgüden, 17 yaşındaki Duran Ali adında bir oğlu olduğunu, onun da yüzde 50 zihinsel engelli olduğunu söyledi.

Diğer yandan kazanın ardından yakalanan sürücü M.R.K.'nin tutuksuz yargılandığını, 3 yıl geçmesine rağmen davadan sonuç çıkmadığından yakınan Arif Hakgüden, adaletin en kısa sürede yerini bulmasını beklediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

----------

-Yonca'ya fizik tedavisi yapılırken görüntü

-Baba evrakları incelerken görüntüsü

-RÖP: Arif Hakgüven

-Anne ve baba kızının yatağını düzeltirken görüntü

-Yonca Hakgüven eski resimlerinden görüntü

556 MB/// 05.01"

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

==================

Kozağaçlılar Göce Şenliği'nde buluştu

Burdur'da Kozağaçlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 9'uncu Göce Şenliği düzenlendi.

Kozağaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Göce Şenliği, Uzay Çatı altında gerçekleştirildi. Şenliğe AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık ile vatandaşlar katıldı.

Kozağaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Demir, şenliğe katılanlara teşekkür etti. Demir, "Hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Temennimiz katılımın önümüzdeki yıllarda daha da artması ve bu şenliği festival haline dönüştürmek. Göce bizim çok eski kültür ve geleneğimiz. Göce binlerce yıllık bir geleneğimiz. Kış hazırlıklarından tarhana içine katılan bir yiyecek türü" dedi.

Şenlikte yöresel sanatçılar tarafından Kozağacı'na özgü iki telli curayla gurbet havaları seslendirildi ve yöresel oyunlar oynandı. Şenlik Ramazan Eryılmaz, Gülay Nacar, Fatih Burdurlu, Bahar Çömek ve Nurcan Altınok konseriyle sona erdi. Şenlikte emeği geçenlere Dernek Başkanı Ramazan Demir tarafından plaket verildi.

Görüntü Dökümü

--------------

Sanatçılardan detay

Katılımcılar

Göce dağıtımı

Ramazan Demir ile röportaj

Detay

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

=================

Sivas'ta seyir halindeki otobüs yandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı. Otobüsün kullanılamaz hale geldiği olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay sabah saatlerinde Suşehri ilçesi yakınlarında yaşandı. İstanbul'dan Van istikametine seyir halindeki Adem Bilgi yönetimindeki 31 DF 402 plakalı yolcu otobüsü, D-100 karayolu üzerinde Akçaağıl rampasında seyir halindeyken, motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü Adem Bilgi, otobüsü 4 şeritli yolun tam ortasına çekti. Otobüs içerisinde bulunan 30 yolcu ile 4 görevli hemen tahliye edildi. Kısa sürede otobüsün arka bölümü tamamen alevler içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine giden Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. İndirilen yolcular ise başka bir otobüse aktarılarak yollarına devam etti. Büyük bölümü hasar görün otobüs kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

----------

-Otobüsün görüntüsü

-Yoldan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Oğuzhan ÇİFÇİ/SUŞEHRİ(Sivas),

=================

Tokat'ta 106 bin öğrenci ders başı yaptı

Tokat'ta 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. İl genelinde 106 bin öğrenci ders başı yaptı.

Üç aylık yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim yılında Tokat genelinde 635 okulda yaklaşık 106 bin öğrenci ve 7 bin 962 öğretmen için ilk ders zili çaldı. Birinci sınıf öğrencileri ilk kez okula gitmenin heyecanını, diğer öğrenciler ise yaz tatilinin ardından arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Yeni eğitim-öğretim yılı açılış töreni Kemal Arat İlkokulu'nda gerçekleşti. Törene Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Kelemci, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Tokat Valisi Ozan Balcı, "2019-2020 Eğitim Öğretim yılı tüm Tokat'a, öğretmenlerimize, velilerimize, öğrencilerimize başarılarla dolu kazasız belasız bir dönem diliyorum. Biz çocuklarımızı çok seviyoruz. Onların her alanda yetişmeleri ve gelişmeleri bizleri ilgilendirir. Eğitim Tokat'ı başlattık. Tokat'ın çok kıymetli öğretmenleri var. Türk milletinin yüz akı olan, bilginin taşıyıcısı olan çok değerli ve fedakar öğretmenleri var. Geçen yıl çok güzel işlere imza attılar, bu yılda aynı başarıyı sürdüreceklerine inanıyorum. Öğretmenlerimizin çabalarını görüyorum. Kendilerine de destek vermekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------

-Programdan görüntüler

-Öğrencilerin görüntüsü

-Valinin konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT,

==============

Serinlemenin yeni rotası 'su yürüyüşü'

Antalya'nın keşfedilmemiş cennetlerinden Kapuz Kanyonu, sıcak ve nemli havadan bunalan vatandaşları ağırlıyor. Kent merkezine 10 kilometre mesafedeki kanyona giden yerli ve yabancı tatilciler 5 kilometrelik bir yolda, derinliği az olan suda yürüyüş etkinlikleri yaparak hem serinliyor hem de eğleniyor.

Antalya'nın şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta Konyaaltı ilçesi Aşağıkaraman Mahallesi sınırlarında bölge sakinlerinin 'Keşfedilmemiş cennet' olarak adlandırdığı Kapuz Kanyonu, sıcaktan bunalan kent sakinlerini ve tatilcileri ağırlıyor. Konyaaltı Belediyesi'nin turizme kazandırmak için çalışma yaptığı kanyon, gürültüden ve insan kalabalığından uzak haliyle dikkati çekiyor. Bölge sakinlerinin hafta sonlarında piknik yaptığı, botla gezip yüzdüğü kanyon, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihi oluyor.

DENİZ VE SU PARKININ ALTERNATİFİ SUDA YÜRÜYÜŞ

Yaz mevsiminin son günleri olmasına rağmen hava sıcaklığının 35 derece olduğu Antalya'da serinlemek için deniz ve su parklarına alternatif olarak kanyona gelenler, su yürüyüşü yapıyor. Yerli halkın yanı sıra yabancı turistlerin de katıldığı suda yürüyüş etkinliği yoğun ilgi görüyor.

Kırsal alandaki Aşağıkaraman Mahallesi'ne gelen ziyaretçiler, kanyona 2 kilometre uzaklıkta araçlarını park ederek çeşitli meyve ağaçlarının da bulunduğu orman yolundan yürüyerek kanyona ulaşıyor. Sıcaklığı 10- 15 derece arasında, derinliği ise 15 santim ile 5 metre arasında değişen kanyonda yaklaşık 5 kilometrelik 'su yürüyüşü' yapan doğaseverler, suyun derin noktalarında ise gönüllerince yüzüyor. İsteyenlerin botla gezme imkanı bulduğu Kapuz Kanyonu, şehir merkezine yakınlığı nedeniyle yoğun ilgi görüyor.

'ARKAMIZDA ÇÖP BIRAKMAYALIM'

Antalyalı profesyonel dağcı ve rehber Cuma Gök, yıllardır doğaseverlerle Antalya'nın doğa güzelliklerini keşfederek yürüyüşler yaptıklarını belirtti. Kapuz Kanyonu'nun da keşfedilmeyi bekleyen bir cennet olduğunu anlatan Gök, kanyonda su yürüyüşlerinin çok sevildiğini, sık sık bu aktiviteyi yaptıklarını söyledi. Cuma Gök, "Sıcak yaz günlerinde buz gibi suda yürümek, yüzmek, botla gezmek çok keyifli. Kanyonu ziyaret edenler lütfen korusunlar. Arkalarında çöp bırakmasınlar. Bu güzellikleri gelecek nesillere temiz bırakalım. Bu konuda hepimizin duyarlı olması gerekiyor" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------

Su yürüyüşünden görüntüler

Röp 1 Cuma Gök

Röp 2 Doğasever

Röp 3 Doğasever

HABER- KAMERA: Selma KUNAR/ANTALYA,

===================

Dereye düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Akçay deresine düşüp, mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yenicami Mahallesi'nden geçen Akçay deresinde düşen köpeğin mahsur kaldığını gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleride merdiven yardımıyla dereye inip, mahsur kalan köpeği kurtardı.

Görüntü Dökümü

--------

Köpekten detay

Köpeğin kurtarılması

Genel ve detay

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN KONYA DHA))

=================

Öğretmene, 5 kız öğrencisine 'sarkıntılık' suçundan 23 yıl hapis

Konya'da 2 yıl önce 6'ncı sınıftaki 9 kız öğrencisini öpüp, taciz ettiği iddiasıyla yargılanan 3 kız babası matematik öğretmeni Orhan A. (61), 5 öğrencisine yönelik 'sarkıntılık' suçundan toplam 23 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Orhan A., 4 öğrencisine yönelik aynı suçtan ise beraat etti.

Merkez Selçuklu ilçesindeki bir ortaokulda, 2017 yılının mayıs ayında 6'ncı sınıftaki 9 kız öğrenci, rehber öğretmenlerine gidip, matematik öğretmeni Orhan A.'nın kendilerini öpüp, ısırdığı ve elle taciz ettiğini anlattı. Okul yönetiminin, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bilgi vermesi üzerine Orhan A. hakkında idari soruşturma başlatıldı. Orhan A., savunmasında öğrencileri öptüğünü ancak kötü niyeti olmadığını ileri sürerek, "Öğrencileri öpüyorum ama bunu kötü niyetle yapmıyorum. Ben bilemedim olayın buralara geleceğini. Yanlış anlaşılacağımı düşünemedim" dedi.

Öğrencileri niçin ısırdığını ise, "Çok az ısırdım. Benim kötü bir niyetim yok. Yanlış anlaşıldım" diye açıkladı. Açığa alınan Orhan A. hakkında Cumhuriyet savcılığına da suç duyurusunda bulunuldu. Bu süreçte Orhan A. emekli oldu.

'SORU ÇÖZERKEN SARILIP, ÖPÜYORDU'

Savcılık tarafından başlatılan soruşturmada Orhan A., 29 Mayıs günü tutuklandı. Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadeleri alınan 9 kız öğrenciden biri, "Soru çözdüğümüzde sarılıp, öpüyordu. 'Çok tatlısın' diyordu. Bu davranışları babacan bir tavır olarak düşündüm. Sonra öyle olmadığını anladım" dedi. Bir başka öğrenci de öğretmenin, erkek öğrencilere kötü, kız öğrencilere iyi davrandığını ileri sürerek, "Çözemediğimiz soruları sorduğumda sarılıp, elini omzuma atarak, taciz ediyordu. Erkek öğrencilere kötü davranırdı" diye konuştu.

Tacize uğradığını öne süren kız öğrencilerden biri ise, öğretmenin durduk yerde kendisine sarılarak 'Seni seviyorum' dediğini, sık sık eliyle tacizde bulunduğunu ileri sürdü. Öğrenci, "Beni 200- 300 kere öpmüştür. Başka arkadaşlarımı da öperken gördüm" diye konuştu.

Bir başka öğrencinin "Anlamadığım bir soruyu sorduğumda bana 'her şeyi bırakıp, seni öpeyim' dedi. Birinci dönem 5-6, ikinci dönem 2-3 defa öptü. Bir gün tahtada soru çözdüğüm sırada 'seninle oynaşmak istiyorum' dedi. Ben de 'Git kiminle oynaşıyorsan oynaş' dediğimde bana 'sana küstüm konuşmayacağım' dedi" diye ifade verdiği mağdur çocuklardan biri ise öğretmenin kendilerine "Siz benim meleklerimsiniz" diye hitap ettiğini, "Seni okulda başka, dışarıda başka seviyorum" dediğini söyledi.

'BANA İFTİRA ATILDI'

Orhan A. hakkında hazırlanan iddianamede her bir çocuk için 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Orhan A., yargılamanın yapıldığı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben böyle şeyler yapmadım. Hepsi iftiradan ibaret. Sınıfta konuşanları tahtaya yaz diye görevlendirdiğim öğrencimden bu görevi geri alınca, öğrenci iftira attı" dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Davanın 9'uncu duruşmasında Orhan A., tutuklu kaldığı süre ve delillerin toplanmış olması dikkate alınarak, tahliye edildi Yargılanmasına tutusuz devam edilen Orhan A. hakkında 12'nci duruşmada mütaalasını açıklayan savcı, sanığın 5 çocuğa yönelik zincirleme sarkıntılık suçunu işlediğini bildirerek, ayrı ayrı ceza verilmesini talep etti. 4 öğrencinin sanığın kendilerine karşı sarkıntılık boyutuna ulaşabilecek bir hareketi bulunmadığını söylemeleri nedeniyle de bu öğrenciler yönünden beraat istedi.

23 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

6 Eylül'de görülen karar duruşmadında son savunması sorulan Orhan A. suçlamaları kabul etmediğini, bir öğrencisinin ödev kontrolü görevinden alınmasından sonra öğrencilerin bir araya gelerek, kendisine bu tür ithamlarda bulunduğunu ileri sürerek, beraatini talep etti.

Mahkeme, Orhan A.'yı 4 öğrencisine yönelik eylemden dolayı suçun sabit olmadığı gerekçesiyle beraat ettirken, 5 öğrencisine yönelik 'sarkıntılık' suçunun oluştuğu gerekçesiyle 5 kez 4 yıl 8 ay 15 gün olmak üzere toplam 23 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Haber: Tolga YANIK/KONYA,-

