Dha yurt bülteni - 5

Gaziantep'teki dev besi çiftliğinde yangın devam ediyor

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaklaşık 50 bin büyükbaşın bulunduğu besi çiftliğinde dün çıkan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor. 2 yangın söndürme helikopterinin havadan müdahale ettiği yangına, yaklaşık 40 kara aracı da yerden müdahale ediyor.

Nizip- Karkamış yolu Doğrular Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında Şerif Göktaş'a ait besi çiftliğinde çıktı. Çiftliğin saman ve yem deposunda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bir anda tüm depoyu sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 50 bin büyükbaşın bulunduğu alana yangının ulaşmasını önlemek için ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 12 su tankı ve 2 helikopter ile toplam 40 kara aracıyla müdahale edildiği öğrenildi.

Termal havuzda yeşil çay banyosu keyfi

Rize'nin İkizdere ilçesinde yer altından 72 derece olarak çıkan ve içerdiği 4541 mineral oranı ile dünyanın en kalitelilerinden olduğu belirtilen termal su da Uzakdoğulu turistlerin talebi üzerine yeşil çay banyosu uygulaması başlatıldı. Cilt güzelliğine iyi geldiği belirlenen yeşil çay banyosuna, yabancı turistlerin yanı sıra yerli turistler de ilgi gösteriyor.

İkizdere ilçesi Ilıca köyünde yer altından 72 derece olarak çıkan ve içerdiği 4541 mineral oranı ile dünyanın en kalitesi olarak gösterilen termal su kaynağı, şifa arayanların adresi oluyor. Sağlık Bakanlığı'nca yaptırılan su analizlerinde; sodyum bikarbonatlı florlü termomineralli suyun romatizmal hastalıklar başta olmak üzere kronik bel ağrıları, eklem rahatsızlıkları, beyin ve sinir cerrahisi sonrası hareketsiz kalanlar ile nörolojik ve stres rahatsızlıkları ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabileceğine yer verildi. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından ziyaretçilerini ağırlayan RİDOS Termal Oteli'ne gelenler hem tatil yapıyor, hem de suya girip, şifa buluyor.

CİLT GÜZELLİĞİ İÇİN YEŞİL ÇAY BANYOSU

Termal Kaplıca Merkezi'nde, Uzakdoğulu turistlerin talebi üzerine yeşil çay banyosu uygulaması başlatıldı. Uygulama ile bahçeden toplanan işlenmemiş yeşil çay yaprakları, merkezde bulunan açık termal havuz ve özel havuzlara dolduruluyor. Havuzlara girenler de, yeşil çay banyosu yapıyor. Cilt güzelliğine iyi geldiği belirlenen yeşil çay banyosuna, yabancı turistlerin yanı sıra yerli turistler de ilgi gösteriyor.

Termal Kaplıca Merkezi yöneticisi Amaç Ekşi, Uzakdoğulu misafirlerin isteği üzerine dünyada uygulanan yeşil çay banyosunu her yıl eylül ayı başında hasat edilen yeşil çaylardan yaptıklarını belirterek "Yeşil çayın insan üzerinde oluşan anti depresan özelliği ve botoks etkisini burada şifalı su le birleştirdik. Önce bunu lokal olarak özel aile banyolarımızda denedik. Olumlu sonuçlar alınca her yıl çay sezonu bitiminde halkımıza da hizmet vermeye başladık. Suyun ve çayın özünün etkisiyle misafirlerimiz anti depresan özelliği ile rahatlıyorlar. Havuzlardan çıkanlar kendini daha dinç hissediyor, kadınlar ise banyonun cilt güzelliğine iyi geldiğini belirterek kırışıklıklardan kurtulduklarını söylüyor. Bizde bu uygulamamızı her yıl bu aylarda yapıyoruz" diye konuştu.

'HÜCRE YENİLENMESİNİ GÜÇLENDİRİR'

Güzellik Uzmanı Özgül Güney ise yeşil çayın cilde en büyük faydasının işlenmemiş bir bitki olmasından geldiğini belirterek, "Bitki bol miktarda antioksidan barındırıyor. Yeşil çay zamanla vücudumuzda oluşan kırışıklıklara, lekelenmelere, elastik kaybına karşı savaş açarak hücre yenilenmesini güçlendirmektedir. Bu durum bizim daha genç görünmemizi sağlar. Ayrıca diüretik etkisiyle vücutta biriken ödemin rahatlıkla atılmasına destek verir. Böylelikle zayıflamamıza ve ideal kiloya gelmemize imkan sağlar" dedi.

Alaşehir'de öğrenci servisleri denetlendi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, öğrenci taşıyan servis araçları denetlendi. Denetimlerde öğrenci servis araçlarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Manisa'nın ilçeleri arasında en çok taşımalı öğrenciye sahip Alaşehir'de öğrenci servis araçları denetlendi. Alaşehir'de 245 noktadan 245 araçla 4 bin 50 öğrenci okullarına taşınıyor. Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nin ilçenin pek çok noktasında yaptığı denetimlerde, öğrenci taşıyan servis araçlarının fiziki durumu, klimaları, yangın tüpleri, ilk yardım çantaları, emniyet kemerleri, araçların kameraları ve Öğrenci Taşıma Yönetmeliği'nde belirtilen gerekli belgelerin olup olmadığı kontrol edildi. Denetimlere, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan da katıldı. Kaymakam Uçgun, servis aracı şoförleri ve öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere, servis araçlarına biner binmez emniyet kemerlerini takmaları, araç hareket halindeyken yerlerinden kalkmamaları ve ayakta yolculuk yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Servis şoförlerine de öğrencilerin emniyet kemerlerini bağlamalarını, öğrenci dışında yolcu almamalarını ve araçların bakımlarını zamanında yaptırmaları önerildi. Öğrencilerin sağlıklı olarak okullarına gidip, gelmelerinin kendileri için birinci derecede önemli bir konu olduğunu belirten Kaymakam Uçgun, "Okulun içindeki eğitimin kalitesi biraz da buna bağlı. Çocuk, güven içinde, huzurlu olarak okulda geliyorsa eğitimini de aynı şekilde devam ettirir. Araçlarda emniyet kemerleri var, ancak emniyet kemerlerinin olması tek başına bir anlam ifade etmiyor. Bunun titizlikle kullandırılması lazım. Bütün çocuklarımızın emniyet kemeri takması gerekiyor. Aynı şekilde okul çıkışında da öğrencilerin evlerine güvenli bir şekilde bırakılmalarını sağlamak boynumuzun borcu" dedi.

Kaymakam Uçgun, polis ve jandarmanın servis araçlarına yönelik denitimlerinin bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

Günboyu yapılan denetimlerde öğrenci servis araçlarında herhangi bir olusuzluğa rastlanmadı.

Sinema Burada Festivali başladı

Sinema tutkunlarının merakla beklediği Sinema Burada Festivali, Kültürpark İzmir Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle başladı. 5 gün sürecek festivalin açılışında ünlü oyuncular İpek Bilgin ve Taner Birsel'e 'Onur Ödülü', Saadet Işıl Aksoy ve Ozan Güven'e ise 'Başarı Ödülü' verildi.

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında düzenlenen Sinema Burada Festivali, İzmir Sanat Merkezi'nde başladı. Gecenin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sinemacılara yönelik projesini açıkladı. İzmir'in sinema sektöründe tanınırlığını arttırmak yönünde bir vizyon ortaya koymak istediklerini ve bu kapsamda da çalışmalara başladıklarını söyleyen Soyer, şöyle dedi:

"Sinema İzmir projesi ile filminizi İzmir'de çekmek için bir sebebiniz olacak. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için ilk adımımız İzmir Sinema Ofisi'ni kurmak oldu. İzmir Sinema Ofisi, daha fazla sayıda sinema filmi, televizyon dizisi, klip, reklam filmi gibi sektöre dair tüm prodüksiyonların İzmir'de yapılmasını kolaylaştıracak ve şehrin cazibesini arttıracak. İzmir Sinema Ofisi ile iletişime geçen yapımcılara, yönetmenlere senaryolarına uygun çekim mekanlarının belirlenmesi için ve gerekli iznin alınmasından lojistik, ekipman, kostüm, konaklama, catering gibi ihtiyaç olan her konuda İzmir'de bulunan imkanlara erişim konusunda imkan sağlayacağız. Yapacağımız envanter çalışması ile hem İzmir'in saklı kalmış güzelliklerini barındıran doğal mekan seçeneklerini hem iç mekan sahipleri için pratik çözüm önerileriyle, hem sinema sektörüne hem de şehrimizdeki genç sinemacılara fırsat sunacağız."

19. Sinema Burada Festivali, Onur ve Başarı Ödülleri'nin yanı sıra 4. Kısa Film Proje Yarışması Ödül Töreni ile kapılarını açtı. Türk tiyatro ve sinema tarihinin usta oyuncuları İpek Bilgin ve Taner Birsel'in 'Onur Ödülü' aldığı festivalde, Ozan Güven ve Saadet Işıl Aksoy'a 'Başarı Ödülü' verildi. Bu yıl toplam 75 projenin katıldığı 4. Kısa Film Proje Yarışması'nda dereceye girenler ödüllerini usta sanatçılarla aynı sahnede aldı. Yarışmanın birincisi Onur Güler 10 bin TL, ikincisi Zeynep Dilan Süren 7 bin 500 TL, üçüncü Murat Emir Eren ise 5 bin TL ödül kazandı. Sinema dünyasının vazgeçilmezi olan 19. Sinema Burada Festivali, zengin içeriği ve birbirinden değerli gösterimleriyle İzmir Sanat Merkezi'nde 15 Eylül tarihine kadar devam edecek. İzleyicilerin oyuncu ve yönetmenleri ile buluşma olanağı elde edeceği üçü ulusal, biri uluslararası galalı gösterim olmak üzere toplam 12 film, festivalin beyaz perdesinde sinemaseverlerle buluşurken bu yıl ikinci kez düzenlenecek kısa film maratonunda ise 18 kısa metrajlı film gösterilecek. Sinemaseverlere dolu dolu bir 5 gün yaşatmaya hazırlanan festival, film gösterimleriyle de sınırlı kalmayacak. Festival, oyunculuk ve film yapım atölye çalışmalarıyla da sinema sektörüne atılmak isteyen yeni isimleri destekleyecek. Kamera önü ve sahne oyunculuğuna yönelik tüm detayların inceleneceği oyunculuk atölyesi, ünlü oyuncu Bihter Dinçel moderatörlüğünde gerçekleştirilirken, başarılı yazar ve yönetmen Ümit Ünal'ın 'Sinema Dili' üzerine kurgulayacağı film yapım atölyesinde ise katılımcılara sinemada hikaye yaratma üzerine eğitimler verecek. Festivale ayrıca, dünyaya edebiyatçı gözüyle bakan bir sinemacı olan Ümit Ünal'ın 2012'den bu yana görsel anlayışı ve gözlem gücüne dayanarak çektiği fotoğraflardan oluşan karma bir sergi eşlik ediyor.

