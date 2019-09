Dha yurt bülteni - 5

Gabar ve Cudi dağlarının etekleri fıstık bahçeleriyle doldu

Bir dönem PKK'lı teröristlerin yuvalandığı Şırnak'taki Gabar ve Cudi dağları, huzurun sağlanmasının ardından fıstık bahçeleriyle doldu. Güvenlik güçlerinin kapsamlı operasyonlarıyla oluşan huzur ve güven ortamı, Gabar ve Cudi dağları eteklerinde yaşayan köylüleri üretime geçirdi. 1987 yılında teröristlerin saldırısında 13 kişinin şehit edildiği Güneyce köyünde binlerce fıstık ağacı ekildi.

Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda huzur ve güven ortamının hakim olduğu bölgelerde tarımsal üretimler arttı. Bu kapsamda Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, bu yıl içerisinde Şırnak merkez ve ilçelerinde 171 çiftçinin 71 bin 198 menengiç ağacına fıstık aşısı yapıldı. Çalışmalar kapsamında 2089 rakımlı Cudi Dağı ile 1848 rakımlı Gabar Dağı etekleri fıstık bahçesiyle doldu.

13 SİVİLİN ŞEHİT OLDUĞU KÖYDE BİNLERCE FISTIK AĞACI EKİLDİ

1987 yılında PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu 13 sivilin şehit edildiği Gabar Dağı eteğindeki Güneyce köyüne, binlerce fıstık ağacı ekildi. Terör saldırılarının devam etmesiyle 1992 yılında köylerini terk etmek zorunda kalan Güneyce köylüleri, köye geri dönüş projesi kapsamında 2002 yılında köylerine döndü.

Güneyce köy sakinlerinden Hamit Çekmaz, kendi imkanlarıyla 120 dönüm üzerinde 5 bin 126 fıstık ağacı, Genç Çiftçi Projesi kapsamında ise, 10 dönüm üzerinde 1000 nar ve 300 Amerikan fıstığı yetiştirmeye başladı. 2014 yılından beri fıstık yetiştirmeye başladığını anlatan Çekmaz, "Güneyce köyü 1987'de PKK terör örgütü tarafından ağır bir katliama maruz kaldı. Bu durumda biz direndik. Fakat 5 yıl sonra yani 1992'de buradan göç ettik, Kumçatı'ya yerleştik. 2002 yılında köye dönüş projesinden yararlanarak tekrar köyümüze geldik. Biz de bu adımı attık. Şırnak'ta yaşanan bu sorunların kaynağı insanların işsizliğinden kaynaklanıyor. Biz bu yüzden bu adımı attık. İş olunca insan işi ile uğraşıyor. Attığımız bu adımla herkesin iş sahibi olmasını istiyoruz. 10 dönüm arazisi olan biri bunu ektiğinde bu arazi ile uğraşır. Kargaşaya ayıracak zamanları olmaz. İşlerinin patronu olup, işçi çalıştırırlar. 100 dönümlük bir araziye fıstık ektiğimizde en az 10 insan çalıştırmak zorundayız. Hem kendimiz kazanırız hem de 10 aileyi geçindirmiş oluruz. 2014 yılında 1000 fıstık fidanı ektim. Ben burayı kurduğumda insanlar alay ediyorlardı. Tüccarı nereden bulacaksın, nereye satacaksın? diyorlardı. 2014'te diktiğim 1000 fidanı 4 yılda 20 bin fidan yaptım. Attığım bu adımla birlikte köylülerimize, akrabalarımıza vesile olduk. Bu adımla Şırnak merkez ve ilçelerde vatandaşların fıstık yetiştirmesine vesile oldum. Bu yıl 70 bin fıstık aşıladık. Fıstık uzun ömürlü bir meyvedir. Hem de istikbalimiz için maddi anlamda çok güzel bir adımdır" dedi.

'CUDİ VE GABAR'DA TARIMI KALKINDIRACAK PROJELER GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Şırnak merkez ve ilçelerinde bu yıl içerisinde 70 bin fıstık ağacı aşıladıklarını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, huzur ve güvenin sağlandığı Cudi ve Gabar dağlarında tarımı kalkındıracak projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Demirel, "2019 yılı içerisinde bölgemizde aşılama çalışmaları yaptık. Bölgemizde fıstık ağaçlarına teşviklerimiz, yüzde 70 hibe desteğimiz var. Genç çiftçi projelerinde desteklerimizle bölgeyi fıstığa yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü fıstık geleceği olan bir üründür. Bölgemizde şuan Siirt nasıl fıstıkla tanınıyorsa bizimde iklimimiz aynı. ve bölgemizde fıstık yetiştirilebilir ve fıstıkla geliştirilebilir bir alandır. Sonbaharda 15 bin fıstık fidanı dağıtımımız olacak. Bahçelerimizin tel ve direkleri dağıtılmış, bahçelerimizin örgüleri kapatılmış sadece sonbahardaki ekim dönemini bekliyoruz. Sonbaharda da fıstıklarımızı dağıtıp yeni bahçelerimizi kurmuş olacağız. Bölgemizdeki bu olaylardan sonra güzel bir huzur hakim. Huzur olmadı mı hiçbir şey yapılamaz. Ne tarım ne hayvancılık yapılabilir. Bölgemizde gidilemeyen bölgelerde, Cudi'de olsun bu bölgelerde tarımı kalkındıracak projeler gerçekleştirebiliyoruz. Yapacağımız çalışma ve desteklerle bölgemizde fıstık ağaçları 5 binlerle değil 500 binlerle anılacak inşallahö diye konuştu.

Fındık üreticisi fiyattan dertli

Karadeniz'de hasadı tamamlanan fındıkta alımlar sürüyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından Giresun kalite fındığın 17 TL, levant kalite fındığın 16.50 TL'den alınmasına rağmen serbest piyasada fiyat 15 TL'ye geriledi. Üreticiler, fındık fiyatının düşmesinden yakınıyor.

Karadeniz'de Ağustos ayının başında başlayan fındık hasadı tamamlanırken, üreticiler yüksek kesimlerde halen harmanda fındık kurutma işlemini sürdürüyor. TMO tarafından Giresun kalite fındığın 17 TL, levant kalite fındığın 16.50 TL'den alınmasına rağmen, serbest piyasada fındık fiyatı 15 TL dolayında seyrediyor. Sezon başlangıcında 14 TL'nin altına düşen fındık fiyatı, TMO'nun fındık alımını başlatması ve üreticilere ödeme yapmasıyla 15 TL bandına ulaştı. Serbest piyasada halen fiyatlar TMO alım fiyatının altında seyrederken fiyattaki iniş ve çıkışlar ise üreticiyi endişelendiriyor.

'BEKLENEN FINDIK REKOLTESİ YOK'

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, sezonun ilk başlangıcında Ordu ve Fatsa Ticaret Borsaları tarafından bilgilendirme panosuna serbest piyasa fiyatının TMO fiyatı altında yazılmasıyla, serbest piyasada panik havası oluştuğunu, bu nedenle fiyatların düşük seyrettiğini belirterek, "Ordu ve Fatsa Ticaret Borsası'nın tabelasına 15 TL yazmasıyla beraber fındıkta serbest piyasada bir dalgalanma meydana geldi. Üreticinin fındığını daha ucuza almak için panik havası yaratmaya çalıştılar. Bir dönem bu işte başarılı oldular. TMO fındığı geri gönderiyor gibi spekülasyon da oluşturmaya çalıştılar. Dolayısıyla serbest piyasada fındık fiyatları gevşedi. Gurbetçi üreticilerimizin geri dönmeye başlaması ve okul sezonu açılma günü aynı dönemlere denk geldiği için serbest piyasaya biraz daha fazla ürün indi. Dolayısıyla serbest piyasada bunu fırsata çevirmek isteyen tüccarlar bunu değerlendirdiler ve 13.50 TL'ye kadar fındık fiyatını düşürdüler. Şimdi ise TMO'nun fındık alımını sürdürmesi ve ödeme yapmasıyla fiyatlar tekrar yükselmeye başladı" dedi. TMO'nun fındık alımını sürdürdüğünü ve ödeme yaptığını hatırlatarak, üreticilerin serbest piyasada pazara ihtiyacı kadar fındık indirmelerini de isteyen Akça, "Emanete fındık bırakmamaları çağrısında bulunuyoruz. Bu sene beklenen fındık rekoltesi yok, o nedenle fiyatların serbest piyasada artması üreticilerimizin elinde. Emanete bırakılan her fındıktan üretici zarar ediyor. Emanete bıraktığınız fındık sizin olmadığı için tüccar, sanayici ihtiyacını görüyor. Serbest piyasada da fındık fiyatları yükselmiyor. Fındığınıza bu saatten sonra siz sahip çıkacaksınız. Bizler, yetkililer ne gerekiyorsa yapıyoruz" diye konuştu.

BORÇLU OLAN SATTI

Fındığını TMO'ya satmaya götüren üretici Ersin Şener, fakirin fındığını erkenden satmak zorunda kaldığını belirterek, "TMO, fındık alımından 15 gün sonra ödeme yapıyor. O yüzden fiyatlar biraz yükseldi. Biz fiyatların biraz daha yükselmesini bekliyoruz. İnşallah yükselir. Fakir fındığını satmak zorunda kaldı. Okula öğrenci gönderecek ve borçlu olan üreticiler fındığını sattı. Bizler serbest piyasa yerine TMO'yu tercih ettik. İnşallah fiyatlar artar. Üreticiler olarak memnun kalırız" dedi.

'ŞİMDİ TMO VAR'

Fındık üreticisi Ahmet Hamur ise, serbest piyasa yerine TMO'yu tercih ettiğini anlatarak, "Emanete fındığını verip de fiyatın yükselmesini bekleyenler beklemeye devam etsin. Devlette sıra numaranı alıyorsun, fındığını gelip veriyorsun. Paran hesabına yatıyor. TMO'nun fındık hasadı başlamadan önce fiyat açıklaması üreticiler açısından güzel oldu. Borsaların açıkladığı fiyatlar piyasadaki düzeni bozdu. Devletin bundan sonraki yıllarda da fındık üreticilerini desteklemesini bekliyorum. Üreticiler de fındığını devletine teslim etsin. Eskiden FİSKOBİRLİK vardı, şimdi TMO var. Devlet kendisi para kazansın" şeklinde konuştu.

'FINDIK ORDU İÇİN HER ŞEY'

Fındık fiyatının hasattan önce açıklanmasıyla, serbest piyasada fiyatların yükseleceğini umut ettiklerini fakat fiyatların düşük olmasıyla fındığını TMO'ya götürdüğünü vurgulayan Fatih Özbucak ise, "Fındık fiyatları serbest piyasada düşüyor. Bunun nedeni gurbetten gelen vatandaşların fındıklarını emanete bırakmasıdır. Bu nedenle bizler de TMO'yu tercih ettik. İnşallah fındığımızı vereceğiz. Borsa tabelasına 15 TL yazmasaydı, fındık serbest piyasada belki 16 TL olacaktı. Burada beklemeye de gerek kalmayacaktı. TMO'nun fiyatı hasat öncesinde açıklaması çok iyi oldu. Ordu için fındık düğün, ev, araba gibi. Fındık Ordu için her şey" diye konuştu.

Düğünde atılan leblebi yüzünden öldürüldü

Adana'da, gittiği düğünde başına leblebi atılan Sabahattin Narin çıkan kavgada av tüfeğiyle vurularak, öldürüldü.

Olay, 15 Eylül'de Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte düğüne giden Sabahattin Narin'in başına leblebi atıldı. Öfkelenen Narin, leblebiyi Abdülkadir S.'nin attığını söyledi. Narin ile S. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yanlarındakiler tarafından sakinleştirilen ikili ertesi gün yeniden karşılaştı.

Aynı nedenle tekrar çıkan kavgada S. yanında getirdiği av tüfeğini, Narin'e ateşledi. Ağır yaralı olarak özel hastaneye kaldırılan Sabahattin Narin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından Abdülkadir S.ile Selim Ö. ve Doğan B.'yi gözaltına aldı. Abdülkadir S. polisteki sorgusunda, Narin'in 2 kavgada da kendisine silah çektiğini iddia etti. Sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Dilara Kandak davasında, avukattan tanıklara itham

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kaybolduktan 40 gün sonra çıplak haldeki cesedi battaniyeye sarılı halde toprağa gömülü bulunan Dilara Kandak'ın (23) katil zanlısı olarak yargılanan eski eşi Ahmet Yorulmaz'ın (25) avukatı Nihan Kanat, soruşturma aşamasında şüpheli olarak sorgulanan tanıklar B.Y. ve M.C.O.'nun, Dilara Kandak ile sık sık görüştüğünü, kaybolduktan sonra hiç aramadıklarını öne sürdü.

Korkuteli ilçesinde oturan Dilara Kandak'ın cansız bedeni, kaybolduktan 40 gün sonra 4 Mart günü, Gülova'da bir tarlada gömülü bulundu. Battaniyeye sarılı haldeki kadının üzerinin çıplak, el ve kolları ile ayaklarının iple bağlı olduğu tespit edildi. Otopside boğularak öldürüldüğü belirlenen 2 çocuk annesi Dilara Kandak'ta bulunan sperm örnekleri, eski eşi Ahmet Yorulmaz'a ait çıktı. Yorulmaz gözaltına alındı. İkinci kez evlendiği ve eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Ahmet Yorulmaz, tutuklandı.

Ahmet Yorulmaz'ın Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Yorulmaz ile öldürülen Dilara Kandak'ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen M.C.O., daha önce verdiği ifadesini tekrarlayarak, Dilara Kandak ve sanık Ahmet Yorulmaz ile arkadaş olduğunu söyledi. Evli olduğunu kaydeden M.C.O., Kandak'ın evlerine gelip gittiğini, eşiyle de görüştüğünü belirtti. M.C.O., Dilara Kandak'la telefonda ise arkadaş olarak konuştuklarını ifade etti. Mahkeme başkanı ise M.C.O.'ya, "Hal hareketlerin ve söylediklerin hayatın olağan akışına aykırı" ifadelerini kullandı.

TANIKLARI İTHAM ETTİ

Sanık avukatı Nihan Kanat, Dilara Kandak'ın ölümünden önceki yakın süreçte en çok muhatap olduğu kişilerden birisinin B.Y. ile M.C.O olduğuna dikkati çekerek, "Bu durumun aksine, onunla o süreçte en az görüşen kişi müvekkilim Ahmet Yorulmaz'dır. Yoğunlukla Dilara ile iletişim kuran M.C.O. ve B.Y., kaybolduğu tarihten sonra nedense Dilara'yı telefonla aramamışlardır. Her ikisi de karakol ifadesinde maktulün cesedinin bulunmasından sonra ne hikmetse en son Dilara kaybolduktan bir hafta önce görüştüklerini ifade ederek, olmayan beyanlarda bulunmuşlardır. Tanıklar doğru beyanlarda bulunmamaktadırlar" diye konuştu.

Dosya kapsamında tıbbi, bilimsel ve sonucu etkiler delillerin toplandığına dikkati çeken avukat Nihan Kanat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ölüm zamanının tespitinin mümkün olmadığına ilişkin bilimsel mütalaayı sunmuştuk. Maktulde yer yer mumyalaşma bulunduğu tespit edilmiş ve Türk Tabipler Birliği'nin bu konuda 1-2 aylık ölü olduğu yönünde görüşü mevcuttur. Müvekkilimin tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak, toplanacak delillere de etki etmeyeceği düşünülerek tahliyesini talep ederiz."

Sanık Ahmet Yorulmaz, avukatının beyanlarına katıldığını, uzun zamandır tutuklu olduğunu ve tahliyesini talep ettiğini belirtti.

Mahkeme heyeti ise dosyada adı geçen V.B'nin 'günsüz' olarak hazır bulunmasına, duruşmada dinlenilen M.C.O'nun eşi H.O'nun tanık olarak dinlenmesine ve sanık Ahmet Yorulmaz'ın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Sivas'ta silahla yaralama şüphelileri adliyede

Sivas'ta bir kafede çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayının şüphelileri adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Eğriköprü Mahallesi üzerindeki bir kafenin önünde meydana geldi. Kafe önünde karşılaşan Y.G. (33) ile S.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K. üzerindeki tabancayla Y.G.'yi sağ bacağından yaraladı. Kavga sırasında olay yerinde bulunan Y.D. (19) ise yüzünden hafif yaralandı. Olay yerinden otomobil ile kaçan S.K., polis ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalandı. Olay sonrası S.K. ile birlikte olaya karıştığı iddia edilen H.I., A.K, A.K, T.B., ve N.T. ile olayda bacağından yaralanan ve tedavi sonrası hastaneden taburcu edilen Y.G. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki sorguları sürüyor.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente batı illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisini aldı. Ekipler bunun üzerine, Kocasinan ilçesi Buğdaylı mahallesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda A.U., Ö.B. ve S.B. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesi ile arazide otların arasına gizlenen 1 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

