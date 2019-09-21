Dha yurt bülteni - 5

Kına gecesinde gelinin yakınları damadı öldürdü, annesini ağır yaraladı

GELİN VE DAMAT KINA GECESİNDE BÖYLE HAYAL ÇEKMİŞTİ

Gaziantep'te, resmi nikahları kıyıldıktan sonra kız tarafının düğünden vazgeçtiği Eser Efsane (32) ve Damla Efsane (27) çifti birlikte kaçtı. Aile büyüklerinin araya girmesi ile gelinin ailesi ikna olarak düğün yapılmasına izin verdi. Evlerinin önünde kına gecesi yapıldığı sırada gelinin isimleri henüz öğrenilemeyen babası ve kardeşlerinin bıçakla saldırdığı damat öldü, annesi Meryem Fidan ise ağır yaraladı.

Olay, dün gece geç saatlerde Üçoklar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kahramanmaraş'ta yaşayan Eser Efsane ile Damla Efsane görüşüp tanıştıktan sonra evlenmeye karar verdi. Gelin ve damadın aileleri de anlaştı ve yaklaşık 3 ay önce nişan yapıldı. Daha sonra düğün tarihi kararlaştırıldı ve 2 ay önce de çift nikah masasına oturarak resmi olarak evlendi. Çift düğün hazırlıkları yaparken, Damla'nın ailesi düğün alışverişi nedeni ile Eser'in ailesi ile tartışarak düğünden vazgeçti. Birbirlerini seven çift ise beraber Kahramanmaraş'a kaçtı. Her iki ailenin büyüklerinin araya girmesi ile Damla Efsane'nin ailesi düğün için izin verdi. Dün gece gelinin ailesinin yaşadığı evin önünde kına gecesi düzenlendi. Gecede gelinin isimleri henüz öğrenilemeyen babası ile kardeşleri bıçakla damat ile annesi Meryem Fidan'a saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yere yığılan Eser ve annesini özel bir hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Eser Efsane boğazına aldığı bıçak darbesi nedeniyle doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden annesi Meryem Fidan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Saldırıyı yapanların, olaya müdahale etmemeleri için çevredekileri biber gazı ile uzaklaştırdıkları öne sürüldü. Polis, yaptıkları çalışmanın ardından olaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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-Kına gecesinden görüntü

-Gelin ve damadın görüntüsü

-Birlikte hayal çekmeleri

-Gelin ve damat masada otururken fotoğrafları

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, -

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Trafikte kavga ettikleri albayı bıçakladılar

Adana'da görev yapan Albay R.B. ve arkadaşı, trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada bıçaklandı. Hafif yaralanan albay ve arkadaşı, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, teslim olan 5 saldırgandan biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: Adana'da görev yapan Albay R.B.(48), arkadaşı Y.Ö.(55) ile birlikte, 13 Eylül akşamı otomobille gezintiye çıktı. Ancak Albay ve arkadaşı, hafif ticari araçta bulunan 5 kişi ile 'yol verme meselesinden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bu sırada hafif ticari araçtaki grupta bulunan Hazar K., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak, albay ve arkadaşına sapladı. Saldırganlar, albayın cep telefonunu alıp, kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Albay R.B. ve arkadaşı Y.Ö. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Albay ile arkadaşı, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bıçağı kullanan Hazar K. ile beraberinde bulunan Mahsun G., Abdullah Y., R.Ö. ve M.Y. R.B., polis merkezine giderek teslim oldu. Şüpheliler kaza yaptıklarını Albay R.B.'nin cep telefonunu kazaya karşılık aldıklarını söyledi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hazar K. tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların polis aracından indirilmesi

- Adli tıp birimine getirilmesi

- Adli tıp Biriminden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

SÜRE: 50" BOYUT: 93 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Düzce'de üniversite öğrencileri ikinci el eşya piyasasını canlandırdı

Düzce'de, üniversite öğrencilerinin gelmeye başlamasıyla birlikte ikinci el eşya satan işyerlerinde canlılık yaşanmaya başladı. Sıfır eşya almak yerine ikinci el veya spot eşyalardan alan öğrenciler küçük bütçelerle evlerini döşeyebiliyor.

Düzce'de 2019-2020 akademik yılının açılışına hazırlanan Düzce Üniversitesi'ni tercih eden öğrenciler ile mevcut öğrenciler, ikinci el eşya piyasasının canlanmasını sağladı. İkinci el eşya satan işyerlerinde yataklar, oturma grupları ve beyaz eşyalar 3'te 1 fiyatına alıcı bulabiliyor. Ayrıca ücretsiz nakliye ile birlikte alınan eşyaların öğrenim süresi sonunda kullanabilir durumda olması ile geri satılabilmesi ikinci el piyasasına talebi arttırmaya katkı sağlıyor. Ayrıca öğrencilere aldıkları yatak, baza ve yatak başlığı ya da oturma grubu gibi malzemelerin yanında sehpa, konsol gibi bazı küçük hediyeler de veriliyor.

Düzce Cedidiye Mahallesi Zahid El Kevseri Sokak üzerinde ikinci el eşya ve spot eşya satışı yapan İsmail Tekin, "Talepler şu anda çok iyi, öğrenciler sıfır eşya almak yerine fiyatlar dolayısıyla bizi tercih ediyorlar. Genellikle müşterilerimiz öğrenciler oluyor. En fazla 4 sene kalıyorlar. Sıfır eşya almak yerine ikinci eli terci ediyorlar. Zaten biz hem alım yapıyoruz hem satım yapıyoruz. 4 ya da 2 sene sonunda eşyaları halen kullanılır haldeyse geri alıyoruz. Bu sebeple bizi tercih ediyorlar. Fiyatlarımız da gayet uygun. Nakliyesi de bize ait eve kadar teslim ediyoruz. Piyasaya göre fiyatlar bayağı uygun. Arada ciddi fiyat farkı var. İkinci el piyasasında fazla fiyat veremiyoruz. Öğrenci oldukları için zaten daha uygun yardımcı olmaya çalışıyoruz. Baza, başlık, yatak piyasada 700-800 lirayken bizde sıfırı 500, ikinci eli ise 300-350 liradan alıcı bulabiliyor." dedi.

Üniversite öğrencileri, bütçelerine göre ikinci el eşyaları tercih ettiklerini belirterek, "Küçük bütçelerle buralardan isteğimiz eşyaları bulabiliyoruz. İhtiyacımız olan her şey burada var. Öğrenim hayatımızın sonunda da eşyaları tekrar buraya satabiliriz." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Öğrenci ikinci el eşya alırken görüntü

Öğrencinin fiyatlar hakkında bilgi alması

İkinci el eşya satıcısı İsmail Tekin ile röp

İkinci el eşya satan iş yerlerinden görüntü

İkinci el eşya satan esnafların malzeme taşırken görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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60 yaşındaki baterist rekor denemesi için çalıyor

Mersin'de, rekortmen baterist Oktay Kızılkaya (60), aralıksız 160 saat sürecek olan yeni rekor denemesine Mezitli Belediyesinin desteğiyle başladı. Kızılkaya, rekor denemesi ile yeniden Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi hedefliyor.

2003 yılında kırdığı 42 saatlik rekorun Kanadalı bir baterist tarafından 134 saat 5 dakika ile kırılmasının ardından harekete geçen 60 yaşındaki baterist Oktay Kızılkaya, Mezitli Belediyesi'nin Avrupa Hareketliliği Haftası etkinlikleri kapsamında yeni rekor denemesine başladı. Rekor denemesinin ilk vuruşunu Belediye Başkanı Neşet Tarhan yaparken, renkli ve eğlenceli görüntülerle Babil Kavşağı güneyinde Kültürpark içerisinde bulunan Side Harabeleri yanında başlayan, popüler müzikler eşliğinde devam eden rekor denemesinin 6 gün sürmesi bekleniyor. İzmir Marşı ile başlayan rekor denemesi Başkan Tarhan'ın eşi Sembol Tarhan ile birlikte dans ederken sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Uzun süredir bu rekor denemesi için çalıştığını ifade eden Kızılkaya, "Bu rekoru kıracağıma inanıyorum. Stüdyo ortamında bu rekora yaklaştım. Tüm hazırlıklarımı tamamladım. Gelip izleyenler olursa daha fazla motive olurum. Mersinlilerin vereceği moralle de çok rahat 160 saatlik süreyi tamamlayacağıma inanıyorum" dedi.

Mezitli'de çok güzel bir ortamda rekor denemesinin olacağını belirten Başkan Tarhan, vatandaşların bu etkinlikte müzik ziyafeti söyledi. Tüm mersinlileri bu coşkuya davet eden Başkan Tarhan, Mezitli'nin çok özel bir şehir olduğunu ifade ederek, "Nerede güzel bir şey olduğu haberini duyuyorsanız bilin ki Mezitli'de gerçekleşmiştir. 160 saat boyunca Mezitlililer güzel müziğe doyacak. Herkesi, bu eğlenceye ortak olmaya ve sanatçı arkadaşımız Oktay Kızılkaya'ya destek vermeye davet ediyorum. Oktay arkadaşımızın bu rekoru kırarak ve tüm dünya Mersin'in adını duyuracağına inanıyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Belediye Başkanı Neşet Tarhan konuşurken

-Tarhan, rekor denemesinin ilk vuruşunu yaparken

-Oktay Kızılkaya, bateri çalarken

-Toplanan kalabalık

-Kızılkaya'dan genel ve detay görüntü

-Oynayanlar

-Dans edenler

-Genel ve detay

(Süre: 4,57 Dk) (Boyut: 555 MB)

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN,

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Kış uykusuna hazırlanan ayılara, özel beslenme programı

Türkiye'nin ilk ve tek ayı barınağı olan Bursa'daki Ova Korusu Ayı Barınağı'nda kış uykusuna hazırlanan ayılara özel beslenme programı uygulanıyor. Barınak yetkilileri, 3 ile 5 ay arasında değişen kış uykusu dönemi öncesi ayıları enerji deposu olan gıdalarla besleyip, özenle bakımlarını gerçekleştiriyor.

Karacabey ilçesindeki Ova Korusu Ayı Barınağı'ndaki ayılar, son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi ve kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte kış uykusuna hazırlanmaya başladı. 80 ayıya yaşam alanı sunan barınakta, görevliler ayıların kış uykusuna hazırlık süreci nedeniyle beslenme periyotlarını artırdı. Barınaktaki ayılar, enerji deposu olan özel gıdalar ile besleniyor.

Ayıların kış uykusunda, vücutlarında depoladıkları yağlardan enerji ve su ihtiyacını karşıladığını belirten Karacabey Ova Korusu Hayvan Barınağı Şefi ve Uzman Veteriner Hekim Azizcan Sezer, "Kış uykusu süreci yaklaşık 3 ile 5 ay arasında değişiyor. Soğuk iklimlerde kasım ayında başlarken, daha sıcak iklimlerde ise kasım ayı sonu ve aralık ayında hayvanlar kış uykusu dönemine giriyor. Bu sürecin şubat ayı ve şubat ayı sonuna kadar devam ettiği görülüyor" dedi.

BESLENME PERİYOTLARI ARTTI

Ayıların son dönemdeki beslenme değişikliğine ilişkin bilgiler veren Uzman Veteriner Hekim Sezer, "Önümüzdeki ayların, kış ayları olması nedeniyle merkezimizde bulunan hayvanlarımızın yiyeceklerinin miktarını değiştirerek onları kışa hazırlıyoruz. Yaz sonu ve sonbahar aylarında kış uykusuna hazırlık sebebiyle ayıların daha fazla beslenmesi gerekiyor. Biz de bundan yola çıkarak, bu dönemlerde ayıların besin periyotlarını ve beslenme alışkanlıklarını buna göre ayarladık. Pelet yem, mevsim meyveleri, elma, armut, karpuz, kavun ve ekmek gibi yiyeceklerle besliyoruz. Barınağımızda bulunan ayıların beslenmelerini artırarak, onların daha fazla yağ depolamasını ve kış uykusuna hazırlık sürecini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

İLİŞKİLER KUVVETLİ

Türkiye'nin birçok bölgesinden ayıların rehabilitasyon merkezlerine getirildiğini belirten Sezer, "Doğada zarar görmüş, yaralanmış ya da öksüz kalmış ayıların burada tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini tamamlamasının ardından hayatlarının sonuna kadar burada beslenmeleri ve bakımları yapılıyor. Hayatlarının tamamını merkezimizde geçiriyorlar. Aramızdaki ilişkiler oldukça kuvvetli. Ayılar bilindiği üzere çok fazla sosyal olmayan hayvanlar, dolayısıyla genellikle yalnız başına vakit geçirmeyi seviyorlar" ifadelerini kullandı.

Ayılar arasında ciddi bir problemin yaşanmadığını da sözlerine ekleyen Sezer, bazen hiyerarşik olarak aralarında mücadele çıktığında bu sorunu yem vererek ortadan kaldırdıklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü:

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-Ova Korusu Ayı Barınağı drone görüntüleri

-Ayılardan drone görüntüleri

-Ayıların yemlerinin hazırlanışı

-Ayıların yiyeceklerinin verilmesi drone ve aktüel görüntüler

-Ayıların yiyeceklerini yemesi

-Karacabey Ova Korusu Hayvan Barınağı Şefi ve Uzman Veteriner Hekim Azizcan Sezer Röportaj

-Detaylar

Süre: 06.09 Boyut: 690 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Mehmet İNAN-Gürkan DURAL/BURSA,

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Kışın vazgeçilmez tatlısı: Çam kozalağı reçeli

Antalya'nın Kumluca ilçesinde hasadı yapılan sebze meyveler, kışın tüketilebilmesi için hazırlanıyor. Reçel, turşu ya da salamura yapılan ürünlerden en ilgi çekeni ise çam kozalağı reçeli oldu.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaz aylarında yetiştirilen sebze ve meyveler kışın tüketilebilmesi için turşu, salamura ve reçel haline getiriliyor. Patlıcan, karpuz, frenk yemişi, incir, elma ve turunç kazanlarda kaynatılarak reçel yapılırken yöreye özgü yarım yağlı zeytinler ise bidonlara kurularak salamura yapılıyor. Domates, biber gibi sebzeler de ipe asılarak ya da tarhana içerisine karıştırılarak kışa saklanıyor. İmece usulü yapılan kış hazırlığında iş bölümünün büyük kısmını ise kadınlar üstleniyor.

HAZIR GIDALARA SAVAŞ AÇILDI

Kumluca Yörük Türkmenler Derneği Başkanı Nurcihan Uğurel, yöresel ürünlerin satışı ve ilçe halkının ekonomisine katkı için geçen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderek hem yöresel ürünleri tanıttı, hem de tanıtım ve yeni pazarlar için ilgili bakanlıklarla görüştü. Tanıtıma ve ilçe halkının ekonomisine katkı sağlanması konusunda söz aldıklarını belirten Uğurel, "Çok geç kalmışız. Her yörenin tanınmış ürünü var. Biz de bunun için gittik ve çok olumlu geçti görüşmemiz. Sözü aldık. İlçemiz için daha güzel şeyler olacak. Hazır gıdalara savaş açtık" diye konuştu.

ÇAM KOZALAĞI REÇELİ

İlçede en çok tüketilen reçellerin başında gelen karpuz ve çam kozalağı reçellerini de ilçeye özgü andız çamından toplanan kozalak ve yetiştirdikleri karpuzları kazanlarda kaynatarak kavanozlara dolduran ilçe halkı, kozalak reçelinin kışın hastalıklara şifa olduğuna inanıyor. Nurcihan Uğurel, kozalak reçelinin tatlıdan ziyade ilçede ilaç niyetine tüketildiğini ifade ederek, "Kışın bizim antibiyotiğimiz ilacımız bu reçeldir. Karaciğer yaralarına ve kansere iyi geldiğine inanılıyor. Gribe karşı bir koruyucu etki veriyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kozalakların kaynatılması

- Kadınların zeytin kırması

- Dallardan zeytın toplanması

- Salamura detay

- Yapılan çalışmalar

- RöP. Nurcihan Uğurel'i receli anlatması

- Reçellerden detay

- Kadınlardan detay

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)