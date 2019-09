Dha yurt bülteni - 5

Artvin'de sel; dereler taştı, yollar kapandı (2)

1 EV HASAR GÖRDÜ, 3 KAMYON SUYA KAPILDI

Artvin'in Borçka ilçesinde şiddetli yağış sonucu Sundura Deresi taştı. Taşkın sırasında yol kenarında park halinde olan özel bir şirkete ait 3 kamyon sele kapılarak sulara gömüldü. İlçede heyelan nedeniyle bir ev hasar görürken, evde kimsenin olmayışı ise olası bir faciayı önledi. Meydana gelen taşkın ve heyelan sonucu, Hopa ve Arhavi ilçelerinde bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. Arhavi ilçesi Kavak Köyünde yer alan bir Hidroelektrik Santrali de, sel sularından nasibini aldı. Debisi yükselen dere sularının kapladığı santraldeki bazı iş makineleri de sulara kapıldı.

TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

Borçka Belediye Başkanı CHP'li Ercan Orhan, ilçelerinde yaşanan sel ve heyelan sonucu can kaybının olmadığını, tüm ekiplerle teyakkuz halinde olduklarını söyledi. Etkili sel baskınlarında maddi hasarlar oluştuğunu ve Hopa - Borçka karayolunun tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldığını aktaran Orhan, "Tüm ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Çok şükür, can kaybı yok. Ufak çaplı maddi kayıplar söz konusu. Yağmur devam ediyor. Belediyenin bütün birimleri hazır vaziyette bekletiliyor. Yağmurun devam etmesi bizi korkutuyor, endişelendiriyor. Hafif çaplı heyelanlar var. Sadece bir eve heyelan, arkadan girip ön taraftan çıkmış. Allah'tan orada yaşayanlar köyde olduğu için can kaybı söz konusu değil" dedi.

Edirne Belediyesi, SGK borçlarına karşı değerleri mülklerini ipotek gösterdi

Edirne'nin CHP'li belediyesine bağlı Personel Şirketi, kurulduğu tarihten beri SGK'ya olan faiz dahil toplam 19 milyon 850 bin TL tutarındaki borcunu ödemeyince haciz geldi. Belediye, söz konusu borçlara karşı kentin en değerli bölgelerindeki 5 arsasını ipotek gösterirken, Ak Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe ise belediyeyi 'israf' yapmakla suçladı.

Edirne Belediye Meclisi'nin 2020 - 2024 Stratejik Eylem Planı ve Belediye'nin Personel Şirketi SGK borcunun taksitlendirilmesi ile ilgili maddeleri görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Toplantıda, belediyenin 16 ay önce kendi bünyesine kurduğu Personel Şirketi'nin, kurulduğu tarihten beri ödenmeyen toplam 16 milyon 484 bin 94 lira 81 kuruş SGK borcun belediyeye ait şehrin en değerli noktalarından 5 arsa teminat gösterilerek taksitlendirilmek istenmesi ise tartışmalara neden oldu.

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, belediyeyi israf yapmakla suçladı. Akmeşe, belediyenin 1,5 yıldan beri SGK borcunu ödememesini eleştirirken, teminat olarak gösterilen arsaların 19 milyonluk borçtan daha fazla ettiğini söyledi. Akmeşe, "Meclisi olağanüstü toplayarak Edirne'nin en kıymetli 5 arsasını SGK'ya teminat olarak gösterdi belediye. Şu enteresandır, SGK ile görüştüğümüz zaman yaklaşık 20 milyon borcu var belediyenin ama SGK 10 milyon liralık bir teminat istemiş ama bu dediğimiz arsalar gerçekten Edirne'nin çok güzel yerleri ve bunun çok üstünde fiyat edeceklerini biz biliyoruz" dedi.

İTTİFAKLARI DA RET OYU VERDİ

Mecliste CHP - İYİ Parti birlikteliğinin oluşturduğu millet ittifakının da bu konuda ikiye bölündüğünü söyleyen Akmeşe, "Tabi Millet İttifakı olarak devam eden ittifakları bile bu yanlışlığı görüp burada AK Parti ve MHP ile beraber İYİ Partililer de bu arsaların teminat olarak SGK'ya verilmesine ret oyu verdiler. Yani onlar da artık Edirne Belediyesi'nin yanlış yönetildiğini anlamış durumdalar" diye konuştu.

'EDİRNE BELEDİYESİ İYİ YÖNETİLMİYOR'

Belediye'nin öncelikli yapması gereken işleri yapmayarak israfta bulunduğunu belirten Akmeşe, "Bir konser veriyorlar, müthiş bir fiyata. Belki onun çok çok düşük fiyatlarında bunlar yapılabilirdi. Aslında Edirne'nin şu an konsere falan ihtiyacı yok, Edirne'nin çok daha farklı sorunları var. Tamam, kültür ve sanat da önemli ama öncelikli konular varken bu işlere milyonlarca para aktarılmasını biz doğru bulmuyoruz. Yani Edirne Belediyesi'nin yapması gereken asıl sorunlar varken başka işlerle uğraşmasını israf olarak görüyoruz. Biz hep söylüyoruz, Edirne Belediyesi iyi yönetilmiyor, iyi işler yapmıyor. Edirneliler layıkıyla Edirne Belediyesi'nin hizmetlerinden yararlanamıyor" şeklinde konuştu.

'BUGÜNE KADAR ÖDEDİK, ÖDEMEYE DE DEVAM EDECEĞİZ'

Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, torba yasa çıktığında daha önce de Personel Şirketi'nin taksitlendirme yoluna gittiğini söyledi. Gürkan, "Şöyle bir soru sordum geçenlerde, mesela Enez Belediyesi'nin SGK borcu var mı? Var. Geçtiğimiz 5 yılda SGK bu borçlardan dolayı Enez Belediyesi'ne veya şirketine hiç haciz yapmış mıdır dedim, hiç yapmamış. Bizim bu şirketimiz yaklaşık 1.5 yıllık bir şirket ama SGK şirkete haciz koydu. Biz bunu SGK'nın taksitlendirmeyi istediği şartlarda sağlamak için yapıyoruz, ödememek için değil ki. Bugüne kadar 5,5- 6 yıl boyunca birçok yapılanma gördü bu ülke ve onların hepsini belediye olarak ödedik ve ödemeye devam ediyoruz" dedi.

Belediye olarak 6 yıldır tasarruf tedbiri uyguladıklarını dile getiren Gürkan, "Mali bilançolara baktığımızda bunu 6 yıldır kararlılıkla uyguladığımızı görürsünüz. Az önce bahsettiğim ilçe belediyeleriyle borcumuzu kıyaslarsanız da son derece tasarrufa ve israfın önlenmesine riayet ettiğimizi görürsünüz. Edirne Belediyesi'nin sadece su alacağı, ana para 48 milyon lira, faiz 30 milyon lira olmak üzere toplam 78 milyon lira alacağı var. Tüm alacaklara bakarsanız belediyenin 100 milyonun üzerinde bir alacağı var. Borcumuzla alacakları kıyaslarsanız da epey bir miktar artılardayız. Bu da hem israf yapmadığımızı hem de tasarrufa önem verdiğimizi de yeterince gösteriyor zannediyorum" diye konuştu.

Annesi tarafından minibüste bırakılan engelli çocuk fenalaştı

Bursa'da, annesi Halime Y. (32) ve annesinin arkadaşı Musa B.(38) tarafından bırakıldığı minibüs içinde fenalaşan 4 yaşındaki zihinsel engelli Muhammet Emin Y. vatandaşların dikkati sayesine kurtarıldı. Havasız kaldığı belirlenen küçük çocuk, hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, minibüsün park halinde önünde durduğu yazıhaneden birlikte çıkan anne ve arkadaşı, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Büyük korku yaşayan çocuğun gözyaşları ile haykırışları ise kameralar tarafından görüntülendi.

Olay, Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. Anne Halime Y., 4 yaşındaki oğlu Muhammed Emin Y.'yi kreşten aldı. Bu sırada annenin servis şoförlüğü yapan arkadaşı Musa B. de kreşin önüne geldi. Anne Halime Y., oğluyla birlikte minibüse bindi. Musa B., minibüsü Hamitler Mahallesi'ndeki yazıhanesinin önüne çekip, park etti. Anne, zihinsel engelli oğlunu minibüste bırakıp, iddiaya göre, Musa B.ile birlikte kahve içmek için yazıhaneye gitti. Bir süre sonra yoldan geçen vatandaşlar, servis aracında fenalaşan Muhammet Emin Y.'yi fark edip, polis ile sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, servis aracının kapılarının kilitli olması nedeniyle plakadan sürücü Musa B.'ye ulaştı. Bunun üzerine Musa B., anne ile birlikte yazıhaneden çıkıp, aracın kapılarını açtı. Hemen sağlık görevlileri tarafından araçtan alınıp, ilk müdahalesi yapılan Muhammet Emin Y., Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat aracın içerisinde havasız kaldığı ve büyük korku yaşadığı belirlenen Muahammet Emin Y., uzun süre ağlayıp, çığlık attı. Karakola götürülerek, ifadeleri alınan Halime Y. ve Musa B., serbest bırakıldı.

Erbil'de gözaltına alınan oğlundan haber alamıyor

Irak'ın Erbil kentinde 10 Temmuz günü peşmerge tarafından gözaltına alınan Şırnaklı Cesur Alayanak'tan (18) haber alınamıyor. Çocuklarının akıbetinden endişe eden aile, yetkililerden yardım istedi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde oturan Cesur Alayanak, gezmek için gittiği Irak'ın Erbil kentinde, peşmerge tarafından henüz öğrenilemeyen nedenle gözaltına alındı. Durum öğrenip hemen Erbil'e giden Mehmet Halil Alayanak (53), peşmerge yetkilileriyle görüştü. Yapılan görüşmede oğlunun kısa bir süre sonra serbest bırakacağını öğrenen baba, tekrar Silopi'ye döndü.

Evine dönen Alayanak, 10 Temmuz gününden bu yana oğlundan gelecek haberi bekliyor. Türk yetkililerden yardım talebinde bulunan Mehmet Halil Alayanak, "Çocuğum gözaltına alındıktan sonra kendisini bir daha göremedim. Ama oradan hep bize cevap geliyor, 'Buradadır, rahat olun ifadesini alıp bırakılacaktır' diyorlar. Ne için gözaltında bilmiyoruz. 2,5 aydır cevap bekliyoruz. Net bir bilgi alamıyoruz. Kafamız son derece karışık. İçimizde huzur yok. Her gün ağlıyoruz" dedi.

Cemile Alayanak da oğlunun kendilerine teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Devrilen tomruk yüklü TIR alev aldı, sürücü öldü

Konya'da tomruk yüklü TIR, yoldan menfeze devrildi. Kaza sonrası alev alan TIR'ın sürücüsü Hamdi Tunçel, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Konya- Aksaray Karayolu'nun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Konya'dan Aksaray yönüne giden Hamdi Tunçel idaresindeki 68 AAS 208 plakalı TIR, kontrolden çıkıp menfeze devrildi. Kaza sonrası TIR, yanmaya başladı. Kısa sürede alevlerin sardığı TIR'ın kabininde sıkışan Hamdi Tunçel, hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bu sırada sürücüleri kazayı izlediği öne sürülen iki otomobil çarpıştı. Bu kazada da 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Thomas Cook yolcuları ülkelerine dönmeye devam ediyor

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından şirketi kullanarak Dalaman'a gelen 300 yolcu daha ülkesine döndü.

Dünyanın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook'un iflasının ardından şirketi kullanarak Marmaris ve çevresinde tatile gelen İngiliz vatandaşları parça parça ülkelerine dönüyor. İngiliz Hükümeti tarafından sürdürülen taşınma işlemi kapsamında iflasın ardından Dalaman'dan daha önce 3 bin turist ülkelerine döndü. Son olarak dün (cuma) saat 23.00'te, 300 yolcu, Dalaman Havalimanı'ndan bindikleri uçakla ayrıldı.

8 yıl sonra böbrek nakliyle sağlığına kavuştu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde böbrek nakli olan Ahmet Yıldız (69), 8 yıl sonra sağlığına kavuştu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Ahmet Yıldız, 11 yıl böbrek taşı nedeniyle tedavi gördü. İlaç ve tedavilerle hayatına devam eden Yıldız'ın böbrekleri 8 yıl önce iflas etti ve diyalize girmeye başladı. ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne böbrek nakli için başvuru yaptı. Sıra bekleyen Ahmet Yıldız'a 7 kere böbrek çıktı. Ancak doku ve kan uyuşmazlığı nedeniyle nakil gerçekleştirilemedi. Nisan ayında Yıldız'a bir daha böbrek çıktı. Bu sefer de o dönemde kullandığı ilacın etkisi olan yüksek kanama sebebiyle yakınları organ naklini kabul etmedi.

Yıldız'a, nakil için beklediği haber Bursa'dan geldi. Beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin yakınları organlarını bağışladı. Yapılan doku ve kan uyumu testlerinin ardından 4 Eylül günü gerçekleştirilen ameliyatla 8 yıldır diyalize bağlı kalan Ahmet Yıldız, gerçekleştirilen başarılı bir böbrek nakliyle tekrar sağlına kavuştu.

Türkiye'de böbrek taşı hastalığının sık görüldüğünü belirten ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, "Bu sefer kan sulandırıcı kullanmadığı için ve doku testleri uyumlu geldiği için o gece böbrek naklini yaptık. O geceki sevinci herkesin görmesini isterdim. Çocuklar gibiydi. Ağzı kulaklarına varıyor desem yeridir. Çok mutlu oldu. İki kere piyango vurmuş gibi oldu. Şu anda hastamızın durumu gayet iyi. Günlük idrar çıkışı 3.5 litrenin üzerinde. Böbrek fonksiyonları normale geldi. Özellikle sinsi böbrek taşları, hasta fark etmeden zaman içinde böbreklerin çürümesine sebebiyet veriyor. O yüzden böbrek taşı olan kişilerin böbrek taşlarını yıllık olarak kontrol etmeleri gerekiyor. Kendi kendine büyüyebilirken, hiçbir ağrı yapmadan böbreği çürütebiliyor. Gelişen teknoloji ile artık böbrek taşları için çok büyük ameliyatlar gerekmiyor. Küçücük deliklerden böbrek taşını tamamen temizlemek mümkün. O yüzden taşı olan hastaların yılda bir kere bu kontrolden geçmeleri böbrek sağlığı açısından oldukça önemlidirö dedi.

Böbrek nakliye 8 yıl sonra sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ahmet Yıldız ise, "Vücudumda hiçbir şey yoktu. Ağzımda tat yoktu. Bir güzel insan olduğumu anladım. Aynı gençliğim geldi. İdrar kokusu geldi. Vücudumda bir koku yoktu. Bembeyaz köpük geliyordu. O da sızlaya sızlaya, 2 kat kıvranıyordum" diye konuştu.

Hurda makine parçalarından bıçak yapıyor

Karabük'te, Cengiz Doğan(54), hurdalıktan topladığı aks rulmanı, oto makası, demir kesme testeresi gibi metal parçalarını bıçağa çeviriyor.

Kentte yıllarca oto galericilik yaptıktan sonra emekli olan Cengiz Doğan, 3 yıl önce can sıkıntısından ne yapacağını düşünürken aklına bıçak yapmak geldi. Doğan, ekonomik ömrünü tamamlamış aks rulmanı, oto makası, demir kesme testeresi, mermer kesme makinesi ve zımparaları hurdalıktan alıp evinin önündeki mengene tezgahında bıçağa dönüştürmeye başladı. Bıçağın sapına da hurda fiber, dut ve ceviz ağacı ile kasaplardan topladığı boynuzla estetik kattı. Öğlebeli Mahallesi'ndeki 2 katlı evin önündeki bıçağın yapımını ise komşuları ve yoldan geçenler durup izliyor. Doğan, pazarlara kurduğu tezgahındaki bıçakları 50 ile 250 TL arasında değişen fiyatlardan satıyor.

Cengiz Doğan bir yıl boyunca denemeler yaptığını belirterek, "Başladığım 1 senede yaptığım 50 bıçağı bozduk, attık. Bıkmadım, boza boza öğrendim. Devamlı bıçak yaptım. Para kazandıkça makine aldım. Daha önce büyük bıçak gördüğüm zaman elime alamıyordum. Şu anda kılıç, kama her türlüsünü yapıyoruz. Yaptığım bir bıçak ikincisine benzemez. Devamlı bir yenisini nasıl yaparım düşüncesindeyim. 250 tane bıçak yaptım. Hiçbiri birbirine benzemez. Uzun süre satamadığım bir bıçağın hemen şeklini değiştiriyorum. Televizyondan izlerken gördüm. Samuray kılıcı yapabilir miyim dedim. Yaptım. Maalesef biraz ağır bir iş. Herkesin merak edip yapacağı bir şey değil. Meraklıları bir tane yaptıktan sonra bırakıyor. Hurda malzemeden bıçak yapan pek yok." dedi.

Can sıkıntısından bıçak yapmaya başladığını belirterek, emekli olanlara da tavsiyede bulunan Doğan, şöyle konuştu:

"Şu anda zaman yetmiyor. Geç saatlere kadar devamlı çalışıyorum. Emekliler ekonomiye katkıda bulunabilirler. Mutlaka bir şeyler yapsınlar. Teknoloji o kadar ilerlemiş ki, değerlendirebilirler. Evde oturmasınlar."

'Akran zorbalığına maruz kalan çocuklar intiharın eşiğine geliyor'

Uzman Pedagog İshak Orhan, 13-18 yaşları arasındaki çocuklarda 'akran zorbalığı' görüldüğünü, bunun da çocukları intiharın eşiğine getirdiğini söyledi. Orhan, "Akran zorbalığı 13- 18 yaş aralığındaki gençlerin arkadaşlarının zorlamalarıyla her türlü yanlışa itilmeleridir. Özellikle bu yaşlardaki gençler zayıf mizaçlı kişilerse arkadaşları bunu kullanıp, onları hizmetçileri gibi kullanıyorlar. Bu nedenle anne ve babalar çocuklarının kimlerle arkadaşlık yaptıklarını ve sanal alemde kimlerle bağlantı içerisinde olduklarını kontrol etmeliler. Aksi takdirde akran zorbalığına maruz kalan çocuklar intiharın eşiğine gelmektedir. Bunun örneklerini görmekteyiz" dedi.

Özellikle zayıf mizaçlı gençlerin bu tür zorbalıklara maruz kaldığını belirten İshak Orhan, "Akran zorbalığı özellikle 13-18 yaş arası gençlerimizin arkadaşlarının baskısı altında, arkadaşlarının zorlamalarıyla her türlü yanlışa itilebilmeleridir. Özellikle bu yaşlardaki gençler zayıf mizaçlı iseler, güçlü bir kişilik oluşturulamıyorsa, geçmişindeki yaşantılar bu çocuklarda başarısızlık, özgüven eksikliği, içine kapanma gibi duygular geliştirmişse arkadaşları bunu çok iyi kullanıyor. Bunlara hizmet ettiriyorlar, hizmetçileri gibi kullanıyorlar. Ödevlerini bunları yaptırtıyorlar, alışverişini bunlara yaptırtıyorlar, birileri dövülecekse bunlara dövdürtüyorlar, zorla sigara içirtiyorlar. Bunlarda onlardan kopmamak için onların her dediğini yapmak zorunda kalıyorlar. Onları öyle bir tehdit ediyorlar ki onların baskısı altında onların dediği her şeyi yapmak zorunda kalıyorlar. Onların dediğini yapmazlarsa o zamanda sanal olarak, sosyal medyadan bu tür gençleri sürekli zorluyorlar. Bunları gönderdikleri mesajlarla taciz ediyorlar"dedi.

'İNTİHARIN EŞİĞİNE GELEBİLİYORLAR'

Akran zorbalığına maruz kalan gençlerin intiharın eşiğine geldiklerine de dikkat çeken İshak Orhan, "Çocuklarımızda ciddi anlamda agresiflikler, sinirlilikler, içine kapanmalar oluşmaya başlamış ise bu durumda anne-babalar bunu fark edip, bu sorunla ilgilenmeleri gerekir. Anne-baba çocuklarını takip etmeleri halinde çocukların iyileşmeleri, bu sorunların çözümü daha kolay olacaktır. Aksi takdirde bu zorbalıklar sonucu çoçuklarımız sindirilmiş olacak hatta intiharlara kadar varan vakalarla karşılaşabiliyoruz. Tüm dünyada var olan bir sorun ancak bizim ülkemizde daha az. Ama ciddi boyutlarda olduğunu söyleyebilirim. Gençlerimizin yüzde 20'si akran zorbalığı ile karşı karşıyalar. İntiharlara kadar giden vakalar var. Bunlar sonradan ortaya çıkıyor. Çocuklarımızın ne yaptığı, ne ettiği, kimlerle arkadaşlık kurdukları bunların önceden tespit edilip anne-babalar tarafından gerekli çalışmalar yapılmalı. Okulda da öğretmenler zorba çocukları yada sindirilmiş çocukları fark edebilirler. Bu tür çocuklar derslere katılmaz, içine kapanık olur, sinirli ve agresif olur. Bu tür çocuklar rehber öğretmen tarafından tespit edilip gerekli destek verilmeli. Özellikle zorbalığa uğrayan çocuklarla konuşularak zorbalık yapan öğrenciler tespit edilmeli hem zorbalık yapan hem zorbalığa uğrayan çocuklarımız bu sıkıntılardan kurtarılmalıdır."diye konuştu.

