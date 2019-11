DHA YURT BÜLTENİ-5

Kedilerin ölümünden sonra sahilde balon balığı aradılar

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 2 gün önce kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kedilerin telef olması üzerine, hayvanseverler harekete geçti. Sahillerde arayışa çıkan hayvanseverler, örnek olması için buldukları bir balon balığını kazdıkları çukura gömdü.

Kızıldeniz, Hint ve Pasifik okyanuslarında yaşamalarına rağmen, iklim değişikliğinin etkisiyle Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz kıyılarına gelen istilacı göçmen balon balıkları, yaklaşık 3 ay önce ailesiyle Anamur ilçesi Kaledran Mahallesi'ne tatil için gelen 8 yaşındaki E.B.D.'nin sol el yüzük parmağını son boğumdan koparmıştı. 2 gün önce Anamur Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Hüsnü Ortaç, dönem dönem sahilde yiyecek verdiği kedilerden bazılarının kustuğunu fark etti. Kedilere ilaçlı tedaviyle müdahalede bulunan Ortaç, kusan kedilerin kurtulduğunu ancak kusamayan kedilerin telef olduğunu belirtti. Sahilde yapılan araştırmada balon balığı yediği tespit edilen ilk belirlemelere göre 2'si büyük ve 3'ü yavru, 5 kedinin telef olduğu ortaya çıktı. Olayın takibi sırasında bir kedinin yavrularını beslemek için ağzında bir balon balığı daha getirdiği gözlendi.

HAYVANSEVERLER HAREKETE GEÇTİ

5 kedinin telef olması üzerine Anamur Hayvanları Koruma Derneği yönetimi ile hayvanseverler sahildeki balon balıklarını temizlemek üzere harekete geçti. Dernek Başkanı Veteriner Hekim Ali Kubilay Erdal, yönetim kurulu üyeleri ve hayvanseverlerle birlikte olayın yaşandığı Bozyazı Sahili'nde taşların, kayaların çevresinde balon balığı aradı. Dernek üyeleri, örnek olması için buldukları bir balon balığını ise kazdıkları çukura gömdüler.

'BULURSANIZ GÖMÜN'

Dernek Başkanı Erdal, "Balon balığını yiyen bütün canlıların insanda dahil olmak üzere zehirlendiğini ve ölümlere kadar yol açan tehlikeli bir olayla karşılaştığını biliyoruz. İki gün önceki yaşanan olayda bunun bir örneğidir. Özel kliniğime gelen bir çok vaka vardır. Bunlarla alakalı olarak, özellikle balıkçıların bu balığı tuttuklarında sahillere atmamaları, onları sahilde ya da daha değişik bir bölgede kumlara gömerek tehlikesinin azaltılması gerektiği kanaatindeyim" dedi.

Derneğin kurucu başkanı Füsun Bayraktar da balon balıklarının yakılarak veya derin bir şekilde gömülerek imha edilmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

------------

-Sahilden genel ve detaylar

-Balık arayan kediler genel ve detay

-Hayvan severler balon balığı ararken

-Hayvanları koruma Derneği Başkanı Ali Kubilay Erdal ile röp.

-Röpler.

-Sahilde buldukları ölü balon balığı

-Balığı gömerken

-Aramalardan genel ve detaylar

Süre: 5.21 Dk. Boyut: 250 MB.

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/BOZYAZI (Mersin),

=======================

Narkotik operasyon yapan polis ev içinde 17 metre derinliğinde kuyu buldu

Erzurum'da narkotik operasyon için bir eve baskın yapan polis, 1 metre genişliğinde, 17 metre derinliğinde bir kuyu ile karşılaştı. Evin içinde ve kuyuda delil arayan polis, sigara izmaritlerini toplarken, kazma, kürek ve baretlere el koydu.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yakutiye İlçesi Rabiaana Mahallesi Osmanpaşa Sokak'taki 22 nolu eve bugün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Bir süreden beri kullanılmadığı belirlenen evin içine giren polisler, odanın birinde kuyuyla karşılaştı. Kazma, kürek ve baretlerin bulunduğu kuyuyu inceleyen polisler çıkarılan toprağın da evin içine konulduğunu tespit etti. Polis ekipleri, kuyuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kuyunun 1 metre genişliğinde 17 metre derinliğinde olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, Y.E.C.'ye ait olduğu belirlenen evde delil aradı. Cam kenarları ve kapılarda parmak izi arayan polisler, kazma, kürek, baret, sigara izmariti ve diğer bulunan malzemelere el koydu. Ekipler, kullanılmayan evde kuyunun kim tarafından kazıldığını araştırıyor. Polisin incelemesini tamamlamasından sonra zabıta ekipleri, binayı mühürledi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Binanın genel görüntü

-Polislerin görüntüsü

-Narkotik köpeğin görüntüsü

-Kazma ve küreklerin çıkarılması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin delil araması

-Kazma ve küreğin götürülmesi

-AFAD görevlisinin kuyuyu incelemesi

(Süre: 04 dk 01 sn, Boyut: 449 MB)

Haber-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

======================

TIR'a çarpan otomobil 70 metre sürüklendi: 1 ölü, 5 yaralı

Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, TIR'a arkadan çarparak ters döndükten sonra yaklaşık 70 metre sürüklendi. Kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Samsun karayolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Sivas'a giden Harun Dikçalı (22) yönetimindeki 58 BA 807 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aynı yönde seyreden Cafer Bulut idaresindeki çimento malzemesi yüklü 06 JTS 68 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjdeki bariyerlere çarpıp, ters dönerek yaklaşık 70 metre sürüklendi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, Mustafa Karakaya hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan sürücü Harun Dikçalı ile Ebubekir Şahin (19), Şamil Buğrahan Dikbaş (19), Burak Ocak (20) ve Cihat Yıldırım (20) ise yaralandı. TIR sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-----------

-Kaza yerinden görüntü

-Polislerden görüntü

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, -

=====================

Servis minibüsü ile taksi çarpıştı: 5 işçi yaralı

Diyarbakır'da taksi ile çarpışan servis minibüsündeki 5 işçi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Coşkun Kaya yönetimindeki plakasız servis minibüsü ile Remzi Güneş'in kullandığı 21 TT 0960 plakalı taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs takla atarak, yan yattı. Kazada minibüste bulunan 5 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastaneleri'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen 2 araç, otoparka çekildi.

Görüntü Dökümü

------------

Kaza yeri

Kaza yapan araçlar

Aracın çekici yardımıyla kaldırılması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 154 MB

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

===================

Müdür Aktaş'tan öğrencilere kıyafet yardımı

Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yardıma muhtaç öğrencileri okullarında ziyaret ederek, kıyafet yardımı yaptı.

Çukurova İlçesi Salbaş İlkokulu'na giden Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, burada eğitim gören öğrencilerle sohbet etti. Sıralara oturarak öğrencilerle konuşan Aktaş, daha sonra yardıma muhtaç öğrencilere mont, ayakkabı ve kırtasiye malzemesi verdi. Hediyelerini alan öğrenciler, Müdür Aktaş'a ve beraberinde gelen polislere teşükkür etti.

Görüntü Dökümü

--------

-Öğrencilerden görüntü

-İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın okula gelmesi

-Öğrencilerle tanışması

-Öğrencilere mont ve ayakkabı vermesi

-Genel ve detaylar

SÜRE: 04'15" BOYLUT: 471 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

=====================

Adana'da Büyüksaat, 137 yıldır zamanı gösteriyor

Adana'nın tarihi simgelerinden ve Türkiye'nin en uzun saat kulesi olan Büyüksaat, 137 yıldır çalışıyor.

Merkez Seyhan ilçesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi üzerinde bulunan dönemin Adana Valisi Abidin Paşa zamanında yapımı tamamlanan tarihi Büyüksaat Kulesi kentin önemli simgelerinden. 7 yıldır her hafta saatin bakımını ve ayarlamalarını yapan Mustafa Demirbağ, işini çok severek yaptığını belirterek saat hakkında bilgi verdi. Demirbağ, "Tarihi Büyüksaat vurmalı bir mekanizmaya sahip. Bundan dolayı her hafta ayarlanması ve bakımı yapılması gerekiyor. Adana Büyükşehir Belediyesi personeli olarak ben de her hafta bu tarihi saatin bakımını yapıyorum" dedi. Büyüksaat Kulesi'nin mekanik yapısından dolayı sürekli bakıma ve kuruluma ihtiyaç duyduğunu belirten Demirbağ, Kurtuluş Savaşı zamanında tahrip olan tarihi saatin mekanizmasını 1925 yılında Almanya'dan getirilen bir mekanizma ile değiştirildiğini söyledi.

112 BASAMAK ÇIKMAK BİRAZ YORUYOR

Büyüksaat Kulesi'nin tepesinde bulunan çan bölümüne çıkmak için tam olarak 112 basamak çıktığını kaydeden Mustafa Demirbağ, bu durumun kendisini biraz yorsa da alıştığını söyledi. 32 metre yüksekliğindeki Büyüksaat'in ülkenin en uzun saati olma unvanını taşıdığını da hatırlatan Demirbağ, "Tarihe tanıklık eden bir yapının içindeyiz. Bu saatin daha uzun yıllar bu kente hizmet vereceğini düşünüyorum" diye konuştu.

UÇURTMA TAKILINCA DURMUŞTU

Tarihi saat kulesinin kapısını her açtığında saati görmeye gelen kişilerin yukarı çıkmak istediğini belirten Mustafa Demirbağ, gerekli izinlerin alınması durumunda insanların Büyüksaat Kulesi'nin tepesine çıkıp, kent manzarasını seyredebileceklerini dile getirdi. Önceki yıllarda saatin bakımını yapmaya geldiği bir gün mekanizmanın durduğunu fark ettiğini söyleyen Demirbağ, yukarı çıktığında saate uçurtma takıldığını gördüğünü ve uçurtmayı çıkartınca saatin tekrar çalıştığını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

--------

-Mustafa Demirbağ'ın saati kurmasından görüntüler

-Mustafa Demirbağ ile röp.

-Büyüksaat'ten genel ve detaylar

-Büyüksaat'ten drone görüntüleri

Haber: Can ÇELİK-Kamera: Ruşen Anıl ATAR/ADANA,

===================