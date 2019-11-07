DHA YURT BÜLTENİ - 5

Yaralı olarak hastaneye götürdüğü amcası öldü, tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde darp edilerek öldürülen eski muhtar Recep Er'i (57) aracıyla hastaneye getiren yeğeni Ömer Er (32), çelişkili ifadeleri ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Uzunçayır Mahallesi Yağmur Sokak'taki evinde eşiyle birlikte yaşayan Recep Er, yeğeni Ömer Er tarafından araçla ağır yaralı olarak Ereğli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Darp edildiği tespit edilen Recep Er, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak araç üzerinde yapılan incelemede, birçok yerinde ölen Recep Er'in kan izlerine rastlayan polis, yeğeni Ömer Er'i gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürülen Ömer Er, ifadesinde amcasını gece saatlerinde evine bıraktığını, daha sonra kendisinin arkadaşlarının yanına gittiğini ileri sürdü. Er, dönüşte ise amcasını kanlar içinde bulduğunu ve hemen hastaneye götürdüğünü iddia etti. Dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Ömer Er, çelişkili ifadeleri ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden görüntü

-Ö.E.'nin emniyetten çıkışı

-Ekip aracına bindirilmesi, aracın uzaklaşması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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- 'Mezopotamya güneşi' bulgur için sıraya girdiler

Mardin'de üretilen 'Mezopotamya güneşi' isimli bulgur, coğrafi işaretle tescillendikten sonra organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 15 bulgur fabrikası, siparişlere yetişemez oldu. Mardin Bulgur İmalatçıları Derneği Başkanı Faysal Sun, yörede kaliteli bulgurluk buğdayın, 2 yıllık bir süreçten sonra coğrafi işaret aldığını belirterek, market zincirlerinin Mezopotamya güneşini, kendi raflarında satmak için sıraya girdiğini söyledi.

Medeniyetlerin başkenti Mardin'in 'Mezopotamya güneşi' olarak adlandırılan bulgurunu almak için birçok uluslararası düzeydeki firma sıraya girdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Mardin bulgurunun coğrafi işaretle tescillenmesinden sonra organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 15 bulgur fabrikası, siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Mardin Bulgur İmalatçıları Derneği Başkanı Faysal Sun, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine yılda 100 bin ton bulgur ihraç ettiklerini ifade ederek, hem ihracatta, hem de yurt içi piyasasında Mardin bulgurunun pazar payının artmasını beklediklerini söyledi. Sun, Mardin bulgurunun, Türkiye piyasasında da büyük rağbet gördüğünü ve market zincirlerinin ürünü kendi raflarında satmak için sıraya girdiğini dikkat çekti.

15 FABRİKA MARDİN BULGURUNU ÜRETİYOR

Mardin bulgurunun kentin ekonomisine büyük katkı sağlayacağını anlatan Sun, "Mardin bulgurlu zaten çok kaliteliydi, ama bilinirliği yoktu. Aldığımız belgeyle artık Türkiye'deki market zincirlerinin hepsi Mardin bulgurunu satmak için sıraya girdi. Hepsiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Mardin bulguru çok kaliteli olduğundan ve artık coğrafi tescil belgeli olduğundan raflarında görmek istiyorlar. Mardin'de 15 tane bulgur fabrikası bulunmaktadır. Bu fabrikalarımız şimdiden harıl harıl coğrafi işaret tescilli Mardin bulgurunu üretiyorö dedi.

TÜRKİYE'DEN EN ÇOK BULGUR İHRACATI YAPAN İL

Yurt dışına en çok bulgur ihracatı yapan illerin başında Mardin'in geldiğini anlatan Sun, Türkiye'deki bulgur üretiminin yaklaşık yüzde 25'ini, ihracatın ise yüzde 35'ini karşıladıklarını söyledi. Sun, "Yaklaşık 250 bin ton üretim, 100 bin ton da ihracat yapılıyor. Mezopotamya Ovası'nda dünyanın en kaliteli bulgurluk buğdayı yetişiyor. Bu buğdaydan dünyanın en kaliteli bulgurunu yapıyoruz. Mardin bulgurunun rengi, tadı, aroması ve kalitesini ispat ettik. Mardin bulgurunu diğer bulgurlardan ayıran temel özellik, kehribar sarısı rengidir. Kehribar sarısı renk, bulgurda önemli bir kalite kriteridir. Mardin bulguru bu özelliğini yetiştiği kırmızı topraklardan ve buğdayın süt olum dönemindeki Mardin güneşinden alır" diye konuştu.

SAĞLIKLI BESLENMEK İSTEYENLER BULGUR TÜKETSİN

Sağlıklı beslenmek isteyen herkese Mardin bulgurunu tavsiye eden Sun, şunları söyledi:

"Dahil olduğu her tarifin lezzetini perçinleyen, hem doyurucu, hem çok lezzetli, hem de ekonomik olduğu için mutfağımızın demirbaş malzemeleri arasında yerini alan Mardin bulguru içinde barındırdığı lif ve protein oranının yüksek, mineral ve vitamin deposu olması sayesinde bağışıklık sistemini güçlü kılıyor. Düzenli olarak bulgur tükettiğimizde bir süre sonra vücudumuz hastalıklara karşı çok daha korunaklı bir hale geliyor. Bulgur, kan şekerinin dengelenmesini sağladığından, şeker hastalarının sorunlarına çare oluyor. Bulgur içindeki bolca besin lifi, mineraller ve vitaminler sayesinde kan şekerinin dengelenmesinde de önemli roller üstleniyor. Bu da uzun vadede vücudu şeker ve kolesterol gibi rahatsızlıklardan korurken, var olan rahatsızlıkların da olumlu yönde seyretmesini sağlıyor. Kanın damarlarda rahatlıkla akmasını sağlayan, başka bir ifadeyle kan dolaşımının düzenli bir şekilde sürmesine destek olan bulgur, bu etkisiyle kalp krizi, felç, inme gibi aniden gelişebilecek kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini en aza indiriyor. Bulgurun içerdiği besin liflerinin ve doymamış yağların marifetleri saymakla bitmiyor desek yeri. Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olmakla kalmayan bulgur, doğru şekilde pişirilip tüketildiğinde zayıflamak isteyenlere de yardımcı oluyor. Uzun süre tok tutması, sindirim sistemini bol bol çalıştırması yağ yakım sürecinin hızlanmasında önemli bir rol oynuyor. Mardin bulguru son yıllarda gittikçe yükselen bir trend izliyor. Pirincin tahtına oturmaya başladı. Türkiye halkını, bu değerli ve faydalı ürüne sofralarında yer vermeye davet ediyorum."

Mardin Hububatçılar Derneği Başkanı Şerif Öter de Mezopotamya topraklarında yetişen kaliteli buğdaydan üretilen bulgurun tescillenmesini gecikmiş bir karar olduğunu söyledi. Mardin bulgurunu dünyaya tanıtmak için çalışacaklarını anlatan Öter, "Zamanla Mardin bulgurunun değeri daha da anlaşılacak. Artık uluslararası marketlerde de Mardin bulguru raflarda yerini aldı. Mardin bulguruna talep her geçen gün artıyor" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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OSB'den görüntü

Fabrikalardan görüntü

Tarlalardan görüntü

Buğdayın biçerdöverlerle toplanması

Buğday depoları

Buğday borsasından görüntü

Fabrikaların üretim yapması

Bulgur depoları

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 677+409 MB

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ-Mehmet Ali DİNLER/MARDİN,

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Baraj havzasında doğal ıspanak yetiştiriyorlar

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Mollahasanlar köyünde, yaz aylarında suların çekildiği baraj havzasında susuz tarımın yanı sıra gübre ve zirai ilacın da kullanılmadığı doğal ıspanak üretimi yapılıyor.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Mollahasanlar köyünde tarlaların büyük bölümü, 23 yıl önce Bayramiç Barajı'nın yapımıyla havza içinde kaldı. Kurak geçen yaz aylarını fırsat bilen köylüler ise suyun azalmasıyla havzada bulunan tarım alanlarına yeniden kavuşuyor. Köylüler azalan suyla balçığa dönen baraj havzasında sulama ihtiyacı duymadan ıspanak üretimi yapıyor. Bütün yıl boyunca Kaz Dağları'ndan akan, Karamenderes çayı ve derelerin getirdiği alüvyonlu topraklara ıspanak ekimi yapan köylüler, susuz tarımın yanı sıra hiç gübre ve zirai ilaç da kullanmadan barajın bereketli topraklarında doğal ıspanak yetiştiriyor. Önemli bir gelir elde eden köylüler, sulama yapılmadığı için ıspanak tarlasında yabani otların da bitmediğini ifade ediyor.

Köy sakini Yurdanur Özmen, sulama yapılmayan ıspanak tarlalarında yabani ot bitmediğini, doğal ortamda kaliteli ıspanak üretimi gerçekleştirdiklerini ve vatandaşların da bu ıspanakları gönül rahatlığıyla tüketebileceklerini söyledi. Özmen, özellikle çok büyük ıspanak tarlalarında mahsulün toplanmadığını, biçildiğini bu nedenle de yabani otların ıspanağa karışmasına engel olunamadığını belirterek, "Biz ıspanaklarımızı topladıktan sonra köyümüze getiriyoruz. Bir kez daha elden geçirerek, yıkayıp satışa hazır hale getiriyoruz. Ben son dönemdeki ıspanak zehirlenmelerinin yabani otlardan değil, zirai ilaçlardan olduğu düşüncesindeyim. Eğer dikkat edilmezse, zirai ilaç atılan bütün meyve ve sebzeler insanı zehirleyebilir" dedi.

Görüntü Dökümü

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Baraj havzasında yetiştirilen ıspanaklardan görüntü.

Ispanakların toplanmasından görüntü.

Yurdanur Özmen ile röp.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ/(Çanakkale),

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Adana'da uyuşturucuya 2 tutuklama

Adana'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda, 4 kilo 734 gram uyuşturucu bonzai hammaddesi olan 'Sentetik kannabinoid' ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi. Yapılan aramalarda paketler halinde 4 kilo 734 gram uyuşturucu bonzai hammaddesi olan 'Sentetik kannabinoid' maddesi ele geçirildi. Rıdvan Ö. (28) ve Deniz B. (29) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen narkotik malzemelerin görüntüleri

-Zanlıların emniyet binasından çıkarılması

-Polis aracına bindirilmesi

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Lösemi hastası çocuklar, Müdür Aktaş'ı ziyaret etti

Adana'da 2- 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında 1'i Cezayirli 3 lösemi hastası çocuk, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti.

2- 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında lösemi hastası Cezayirli Abdul Mumin (9) Ayaz Atalay (6) ve İbrahim Miran Özkan (7) İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Çocukları makamında konuk eden Aktaş'a Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği Başkanı Kemal Yücel, hastalıkla mücadale kapsamında yapılan tedavileri hakkında bilgi verdi. Çocuklarla yakından ilgilenen Aktaş, emniyet personeli olarak Kızılay ile birlikte yürütülecek bir projede 'kemik iliği' bağışı yapabileceklerini söyledi. Ziyaret sırasında Aktaş, çocuklara polis üniforması ve çeşitli hediyeler verdi.

Görüntü Dökümü

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-Çocukların Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın makamına girişi

-Müdür Aktaş'ın çocukları karşılaması

-Aktaş'ın dernek başkanı ile konuşması

-Aktaş'ın çocuklarla konuşması ve hediyeler vermesi

-Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın açıklaması

SÜRE: 03'43" BOYUT: 413 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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