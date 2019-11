DHA YURT BÜLTENİ - 5

5

Gaziantep'te terör operasyonu: HDP İl Başkanı gözaltında

Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik, şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında HDP İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç'ın da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları belirlenen çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri de aralarında HDP'nin il ve ilçe başkanlıklarının da bulunduğu adreslere şafak vakti operasyon düzenledi.

Özel Harekat, KOM Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 500 polisin katıldığı operasyonda helikopter ve drone da kullanıldı. Bazı adreslere demir kapıları, koçbaşı ile kırılarak girilldi. Operasyonda aralarında HDP İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç'ın da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İL VE İLÇE BAŞKANLIĞINDA ARAMA

Öte yandan HDP İl Başkanlığı ve Şehitkamil İlçe Başkanlığı önünde, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polislerince geniş güvenlik önlemi alındı. İl ve ilçe binasına giren polisin, arama çalışması devam ediyor.

Ayşenur'un intiharına neden olan amcasının oğlu yeniden yargılanıyor

Antalya'da, Ayşenur Güven'in (22) 'Ben bir şeytanın eline düştüm' yazılı mektup bırakıp intihar etmesinin ardından, 14 yıl hapis cezasına çarptırılıp, Yargıtay kararıyla tahliye edilen amcasının oğlu Selahattin S.'nin (30) yeniden yargılandığı davaya başlandı. Duruşmayı takip etmek için Alanya'ya gelen sanatçı Haluk Levent, Ayşenur'un ağlayan kız kardeşine sarılıp, "Sana söz, gözyaşların kurumadan adalet yerini bulacak" dedi. Selahattin S.'nin, 6 yaşından itibaren kuzeni Ayşenur'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ayşenur Güven, çocuk yaşlardan itibaren amcasının oğlu Selahattin S.'nin cinsel saldırısına maruz kaldı. İlk kez 6 yaşında cinsel saldırıya uğrayan Ayşenur Güven, yaşadıklarından kurtulmak için 18 yaşına girdiği 2015 yılında evlendi. Ancak kuzeninin cinsel saldırıları, Ayşenur'la nişanlı olduğu ve evlendiği dönemde de devam etti. Selahattin S.'nin "Elimde video ve fotoğraflar var" diyerek tehdit ettiği Ayşenur Güven, 5 Nisan 2017'de tüm başından geçenleri eşi ile babasına, erkek kardeşine ve dayısına anlattı, 3 gün sonra da eşine mektup bırakıp, intihar etti.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU, TUTUKLANDI

Aile, Selahattin S. hakkında kızlarına taciz ve cinsel saldırıda bulunduğu ve intiharına neden olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Tutuklanan Selahattin S., Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY KARARIYLA TAHLİYE EDİLDİ

İtiraz üzerine dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi de 24 Haziran 2019'da, olayın tek tanığı olan mağdurenin intihar etmesi sonucu dinlenemediği ve birinci derece tanığın ortadan kalktığı, Selahattin S.'nin suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla dosyanın yerel mahkemede yeniden görülmesine karar verdi. Selahattin S. kararla birlikte tahliye edilirken, dosya davanın yeniden görülmesi için Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

HALUK LEVENT: SANA SÖZ ADALET YERİNİ BULACAK

Selahattin S.'nin yeniden yargılandığı dava bugün yeniden görülmeye başladı. Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ayşenur Güven'in ailesi ve avukatı ile AHBAP Platformu'nun başkanı sanatçı Haluk Levent de katıldı. Duruşma öncesi Alanya Adliyesi önünde Ayşenur Güven'in ailesiyle görüşen Haluk Levent, Ayşenur'un kız kardeşi Zehra Sezer'e sarıldı. Ağlayan Zehra Sezer'e, "Sana söz, gözyaşların kurumadan adalet yerini bulacak" diyen Haluk Levent, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada ise "Söz verdiğim gibi Ayşenur'un ailesinin yanındayım. Umarım adalet yerini bulur. Duruşma sonunda da bekleyip göreceğiz çıkan sonucu" dedi.

Baba Mustafa Sezer, "Öyle bir adalet istiyoruz ki, öyle kanunlar yasalar çıksın ki suçlu cezasını çeksin" derken, ailenin avukatı Müge Gezginci de "Duruşmanın sonucu ne olursa olsun biz bu işin peşini bırakmayacağız" açıklamasında bulundu. Taraflar daha sonra duruşma salonuna girdi.

'BEN BİR ŞEYTANIN ELİNE DÜŞTÜM'

Ayşenur Güven'in eşine bıraktığı mektubunda ise şunlar kaydedilmişti:

'Ben seni çok seviyorum. Seni severek ölüyorum. Bir tek bu bana gurur veriyor. Ben bir şeytanın eline düştüm, beni tehdit, şantajla zorla neler yaptırdı. İnsan namusu için yaşar, ben senin namusunu temizleyeceğim. Boynun bükük gezmeyeceksin. Bir ömür mutlu, huzurlu olacaksın. Oğlum bir taneme iyi bak. Sev, ilgi göster. Öp, annesizliği yaşamasın. Ona çok iyi bak. Ben bir hata yaptım, sonucuna da katlanıyorum. Sensizlik, sensiz yaşayacağıma, oğlumsuz yaşayacağıma ölürüm daha iyi. Hakkını helal et, senin ve ailenin üzerimde çok hakkı var. Hepsi çok iyi insanlar, beni her şeyden, herkesten korudular, kolladılar. Seni her şeyden çok sevdim. Beni affet.'

Ablasının otomobilin çaldı, polis kovalamacayla yakaladı

Antalya'da, ablasına ait otomobili çalarak kaçan Murat A., polisle 8 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Olay yerine gelen abla Yıldız A., "Kardeşim arabamı çalacağına, yabancı birisi yaksaydı" diyerek, tepkisini dile getirdi.

Olay, saat 03.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesine bağlı Kuşkavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Ablasının yanına giden Murat A., iddiaya göre, 07 AES 586 plakalı lüks otomobilin anahtarını gizlice alarak, evden ayrıldı. Otoparkta bulunan araca binen Murat A., kendisini engellemek isteyen güvenlik görevlisini darbederek, olay yerinden uzaklaştı. Görevli ise durumu telefonla Yıldız A.'ya bildirdi. Yıldız A., hemen polis merkezine giderek, aracının çalındığını söyledi. Şikayet üzerine çalınan araç için çalışma yapan polis ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda buldu. Polisin peşinden geldiğini gören Murat A., bu sırada hızını artırıp, kaçmaya başladı. Yaklaşık 8 kilometre süren kovalamacanın ardından Murat A., aracı Bahçelievler Mahallesi'ndeki sokakta park ederek, olay yerinden koşarak, kaçtı.

Aracı park halinde bulun ekipler, Murat A.'yı da kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Aracının bulunduğunu öğrenen Yıldız A. ise olay yerine geldi. Polis ekiplerinin araç üzerinde inceleme yaptığı sırada Yıldız A., "Kardeşim arabamı çalacağına, yabancı birisi yaksaydı" diyerek, tepki gösterdi.

Yapılan incelemenin ardından otomobilini teslim alan Yıldız A., ifade vermek üzere kardeşinin bulunduğu polis merkezine gitti.

Askerden geldiği suda cesedi bulundu

Erzurum'da vatani görevini yapıp, terhis olan İbrahim Çelik (20), Antalya'ya geldiği gün, bir derenin denize döküldüğü noktada ölü bulundu. Yanında valizi de olan Çelik'in ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda gece yürüyüşüne çıkan Belaruslu turist, otelinin yanındaki derenin denize döküldüğü noktada, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Turistin bilgi vermesi üzerine otel görevlileri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, suda yüzüstü hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis,cesedin İbrahim Çelik'i ait olduğunu tespit etti. Dere kenarında, Çelik'e ait valiz ile cep telefonu bulundu. İbrahim Çelik'in vatani görevini yaptığı Erzurum'dan terhis olup, Antalya'ya geldiği belirlendi.

Bir ay önce sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına "Kusura bakma komutan biz 1 aya yokuz" yazdığı görülen Çelik'in kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Unutulmaya yüz tutan Hereke halıları kurslarla yaşatılmaya çalışılıyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinin sembolü haline gelen ve teknolojinin gelişmesiyle beraber unutulmaya yüz tutan Hereke halıları, ipek halı dokuma kurslarıyla yeniden gün yüzüne çıkarılıyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesiyle özdeşleşen ve eşsiz desenleriyle dünyanın dört bir yanına ihraç edilen Hereke halıları, son yıllara unutulmaya yüz tuttu. Kentin tarihi bir değeri olan Hereke halılarının, kültürel anlamda yaşatılması için girişimlerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde başlattığı meslek edindirme kurslarıyla, tarihi halıları yeniden popüler hale getirmeyi amaçlıyor.

Haftanın belirli günlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK) bünyesinde kursiyerlere ipek halı dokuma eğitimi veriliyor. Kurs eğitmeni Fatma Keser, amaçlarının hem Hereke halısının tarihini anlatmak hem de halının yeniden popüler hale getirilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Öğrencilerin haftanın belirli günlerinde kurslara gelerek halı dokumayı öğrendiğini belirten Fatma Keser, "Osmanlı'dan günümüze kadar gelen en önemli kültür miraslarımızdan biri olan Hereke ipek halı dokumacılığını geçen yıl KOMEK yeniden gün yüzüne çıkardı. Bu halımızın özelliği çift düğüm, çift atkı ve el kesimi teknikleriyle dokunmasıdır. Bu teknik dünyada sadece Hereke halılarında uygulanmakta. Bu yıl kurslarımızda 18 öğrencimize eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz bu işe çok meraklılar. Yıllardır bu işi yapmış ve içinde büyük bir özlem ile buraya gelip kurslarda halı dokuyanlar da var, bu işi hiç yapmamış ilgi duyan ve öğrenmeyi çok isteyen öğrencilerimiz de var. Bizler burada onlara hem Hereke halısının tarihini anlatıyoruz hem de nasıl yapıldığını öğretiyoruz.ö dedi.

"BİR HALININ YAPIMI YILLAR SÜRÜYORö

Üretilen halılardaki her bir desenin kursiyerler tarafından elle işlendiğini söyleyen Fatma Keser, "Buraya gelen yetenekli bir öğrenci yaklaşık 1 metrelik halıyı haftanın 5 günü boyunca 9-5 saatleri arasında dokumaya devam ederse bu halıyı ancak 1,5 yıl gibi bir sürede bitirebiliyor. Çok meşakkatli, göz yoran, bel yoran bir iş. Bu işin çok zahmeti var. Uzun yıllar alabiliyor dokunması, 1 metrelik halıda 10 binden fazla ilmek oluyor Hereke halı dokumacılığı çok yoğun emek ve sabır gerektiriyor.ö Diye konuştu.

'EVDE İŞİMİZİ BİTİRİP HALI DOKUMAYA KOŞUYORUZ'

Yaklaşık 2 aydır kursa devam eden Emel Türe, yaptığı için çok keyifli ve bir o kadar da zahmetli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Her gün gelmeye çalışıyoruz çok zevkli, bir o kadar da göz yoruyor hiç kolay bir iş değil. Ben burada eğitim almaya başladığımda hiçbir şey bilmiyordum, ilk önce ilmek atmayı öğrendim şu anda desen atmayı öğrendim. Burada halı dokumak çok zevkli evde işimizi bitirip hemen buraya koşuyoruz. Şu anda kağıda çıkardığımız deseni halıya aktarmaya çalışıyorum, ilerleme kaydedip halı üzerinde emeğimi görünce çok hoşuma gidiyor. Bizim çocukluğumuzda dokurlardı ve ben hayretle izlerdim büyüklerimi. Çocukken hep aklımdaydı şu an o çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için çok sevinçliyim.ö

Balkondan eve giren 'Puhu' kuşunu itfaiye yakaladı

Sivas'ta bir evin balkonundan içeri giren yaralı puhu kuşu, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Seyrantepe Mahallesi'nde Özdem Tok'a ait evin balkonunda içeriye yolunu kaybeden bir puhu kuşu girdi. Kuşu gören Tok, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen ekipler puhu kuşunu yakaladı. Yapılan incelemede puhu kuşunun sağ kanadının kırık ve yaralı olduğunu belirledi. Ekipler yaralı kuşu İtfaiye Müdürlüğüne getirdi. Burada bir süre bakımı yapılan kuş tedavisi için Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

'YAKALADIKLARIMIZIN EN BÜYÜĞÜ DİYEBİLİRİM'

Balkondan eve giren yaralı puhu kuşunu yakalayan itfaiye eri Erhan Biter, "Evin içerisine balkondan girmiş, yardım için bizi aradılar. Kanatlarında yaralanmalar ve kırılmalar olduğunu gördük. Alıp itfaiyemize getirdik. Buradan tedavisi için veterinere götürüp tedavi ettirip doğaya salacağız. Bu zamana kadar yakaladıklarımızın en büyüğü diyebilirim. Bugüne kadar çok puhu yakaladım ama en büyüğü bu. İster istemez insan ürperiyor ama mesleğimizden dolayı biz hiçbir şeyden korkmuyoruz" dedi.

Hayırsever işadamı Atakaş'tan eğitime destek

Hatay Valisi Rahmi Doğan ile hayırsever işadamı Recep Atakaş, merhum kardeşi adına yaptırdığı Sefa Atakaş Denizcilik Mesleki Anadolu Lisesi'ne yaklaşık 4 milyon TL maliyetli ek atölye ve tadilat yapımı için törenle protokol imzaladı.

Hatay Valiliği İskenderun çalışma ofisinde gerçekleştirilen protokol imza törenine Vali Rahmi Doğan, Kaymakam İskender Yönden, Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, hayırsever işadamı Recep Atakaş ile oğlu Mustafa Atakaş katıldı. Vali Rahmi Doğan, birçok yatırım ve hayır işlerinde imzası olan Recep Atakaş'ın, yaptırdığı okulun eklentileri, genel bakım ve onarımıyla ilgili kendilerine başvurduğunu belirterek, "Biz de Milli Eğitim Müdürlüğü olarak işbirliği protokolü imzalayacağız. İnşallah güzel hizmetler de ortaya çıkarmış olacağız. Adı, Sefa Atakaş Denizcilik Mesleki Anadolu Lisesi. Burası kardeşi adına yaptırmış olduğu bir okul. Burada yeni bir atölye yapılacak. Çocuklarımız için mevcut atölye de spor salonuna çevrilecek. İlaveten de okulun genel bakımı yapılacak. Yaklaşık olarak 3-4 milyon TL'lik bir yatırım olacak. Hayırlı olsun diyorum" dedi.

Recep Atakaş ise merhum kardeşi adına İskenderun'a kazandırdıkları Sefa Atakaş Denizcilik Mesleki Anadolu Lisesi'ni yapmaya karar vermesinde, Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz ticaretindeki payın en büyük etken olduğunu söyledi. Okuldaki eksiklerle yanına gelen öğretmenlerin heyecanından çok etkilendiğini de vurgulayan Atakaş "Bizim gibi ülkelere sizin gibi insanlar lazım. Görevini tam anlamıyla yapan ve yaptığı işe sahiplenen. Sizin gibi insanlar, görevini tam yapan insanlar çoğaldıkça bu ülke ancak gelişmiş ülke olacaktırö dedi.

