DHA YURT BÜLTENİ-5

'Kıran-5' operasyonunda sığınaklar bulundu, tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Kıran-5' operasyonu kapsamında Lice ilçesi kırsalında 5 ton 113 kilo esrar ve 5 bin 560 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda teröristlerce kullanılan 2 kış sığınağı kullanılamaz hale getirilerken, tespit edilen el yapımı patlayıcı düzeneği ise imha edildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Kıran-5' operasyonu kapsamında Lice ilçesinin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 'Şehit Güvenlik Korucusu Malik YILDIZ-02' adıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 farklı bölgede, kayalıklar ve çalılar arasına gizlenmiş çuvallar ile toprağa gömülü 65 bidon içerisinde toplam 5 ton 38 kilo esrar ve 5 bin 560 kök Hint kenevir ele geçirildi. Yalaza köyü içerisinde A.Y.'ye ait evde yapılan aramada ise 75 kilo esrar ele geçirildi. Ekipler, A.Y. ve evde yakalanan M.Ş.B.'yi gözaltına aldı. Bağlan Köyü'nde ise evindeki mutfak dolabının altında sığınak tespit edilen C.Y. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında teröristlerce kullanılan 2 kış sığınağı tespit edilerek kullanılamaz hale getirilirken, Yalaza- Esenli köy yolunda menfez altında 1 el yapımı patlayıcı düzeneği bulunarak imha edildi.

Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, arama yapılan yerlerde uzaktan kumanda ünitesi, el telsizi, lazerli silah sıfırlama aparatı, mayın/EYP ateşleme düzeneği, 18 kilo amonyum nitrat, 2 çiftli jak kablosu, antenli alıcı, kablo girişi olan bidon kapağı, 88 tüfek fişeği, 48 tabanca fişeği, 2 Kalaşnikof fişeği, şarjör, akü, 412 pil, pil şarj aleti, 2 pil batarya bloğu, araç alarm sistemi, 2 pil bloğu ile çok sayıda yaşam, giyim, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

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Operasyondaki ekipler

Arama yapılması

Ele geçirilen uyuşturucu

Ele geçirilen malzemeler

Genel ve detay

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

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Toplara yenilmeyen kale, ağaç köklerinin tehdidi altında

UNESCO geçici miras listesinde yer alan Amasra Kalesi'nde surların içindeki ağaçların kökleri, kale taşlarına zarar veriyor. Savaşlara göğüs geren kale duvarları kök salan ağaçlar nedeniyle yerinden oynayarak, yıkılma tehlikesi yaşıyor. Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, ağaçların özel bir ilaçla diplerine enjekte edilerek kurutulacağını söyledi.

2015 yılının Temmuz ayında, 'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' olarak UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Amasra Kalesi Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden günümüze kadar geldi. Kale surlarında zaman zaman küçük tadilatlar ve restorasyonlar yapıldı. Karadeniz'in dalgalarından dolayı surların altındaki kayaların yıkılmasıyla tehdit altında olan Amasra Kalesi şimdi de üzerinde ve yanlarında büyüyen ağaçlar ve kökleri nedeniyle yıkılma riski yaşıyor. Büyük ve Küçük liman, Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini kapsayan 2 kilometre uzunluğundaki kale surlarında büyüyen ağaçlar duvarları tehdit ediyor.

Tarihi kalede doğal olarak yetişen sarmaşıkların yanı sıra yabani otlar, incir ve defne ağaçları, kale taşlarını yerinden oynatmasının yanında düşürmeye de başladı. Özellikle kale surlarının Kaleiçi ve Boztepe mahallelerindeki surların üzerinde ve yanlarında büyüyen ağaç kökleri, sayısız savaşlardan sapasağlam çıkan kalenin duvarlarındaki taşları yerinden oynatarak, bozulmasına neden oluyor. Kaleiçi mahallesindeki Cenova armaları, kartal ve öküz başı benzeri figürlü taşları ve Ortaçağ savunma sistemlerinin belirli ölçüde korunabildiği yapısıyla tarihi eserler arasında özgün örnek oluşturan Amasra Kalesi'nin surlarında çok sayıda ağaç yetişiyor. Zaman zaman Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Belediye tarafından devasa boyutlara ulaşan ağaçların kimyasal yöntemlerle köklerine özel ilaç enjekte edilmesine rağmen, taşların içindeki topraklardan dolayı yeniden filizlenen ağaçlar büyümeye devam ediyor. Kemere köprüsünün Boztepe mahallesine girişindeki surların üzerinde büyüyen incir ağaçlarının köklerinin yeraltından ilerleyerek, evlerin temellerine kadar ulaştığı biliniyor. Öte yandan, Boztepe mahallesindeki surların tamamını da sarmaşıklar kapladı.

TEKNİK HEYET GELDİ, KALE ONARIMI BAŞLAYACAK

Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Amasra Kalesinin 3 bin yıldan daha önce bir tarihe sahip olduğunu belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığından bir heyet geçtiğimiz günlerde ilçemize gelerek, incelemelerde bulundu. Gereken teknik analizler yapıldı. En kısa sürede kalemizin tahrip olan yerleri aslına uygun olarak tadilatına başlanacaktır." dedi.

İNCİR AĞAÇLARINI KÖKLERİNE ÖZEL İLAÇ ENJEKTE EDİLECEK

Kaymakam Gürbüzerol kale surlarında büyüyen ağaçlarla ilgili olarak, "Kalemizin surlarında bulunan bitki ve ağaç temizliği de başlayacak. Surlarda büyüyen ağaçlar ise rüzgarla yada kuşların ağızlarından düşen tohumlarla büyüdüğünü söyleyebiliriz. Özellikle surlarda büyüyen incir ağaçlarının kurutması çok zor olacak. Ama biz bununla mücadele için de bilim adamlarından görüşler aldık. Bunun sonucunda zirai ilaçları bu ağaçların köklerine enjekte edilecek. Tabi bu işlem sürekli olacak ve her yıl bahar aylarında bu işlemi yapacağız. Bu ağaçlar maalesef kale taşlarının içinde olduğu için zarar veriyor. Yapılacak çalışmalardan sonra güzel bir görünüme bürünecek." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Surlardaki ağaçlar drone görüntüleri

-Muhabir anons

-Kalenin değişik yerlerindeki ağaçlar

-Taşlarının birbirinden ayıran incir ağaçları

-Taşların içindeki ağaç kökleri

-Kale duvarlarındaki yabani ot ve sarmaşıklardan görüntüler

-Kale duvarlarını çatlatan ağaç kökleri

-Detay görüntüler

-Muhabir ara anons

-Kaymakam Gürbüzerol ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Ev ekonomisine katkı için başladılar, kooperatif kuracaklar

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı İzzetiye Mahallesi'nde yaşayan Diler Dülgeroğlu (34), evde yaptığı hamur işi yiyecekleri açtığı sosyal medya hesabı üzerinden satmaya başladı. Ürünlerin yoğun talep görmesi ve Dülgeroğlu'nun siparişlere yetişememesi üzerine mahalledeki diğer kadınlar da evlerinde üretime başlayarak, işe ortak oldu. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Keşan Belediyesi'nin desteğiyle mahalledeki kullanılmayan okul binası kiralanarak, sadece kadınların ortak olacağı kooperatif kurulması için çalışma başlatıldı.

Keşan'a bağlı kırsaldaki 945 nüfuslu İzzetiye Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Diler Dülgeroğlu, evde yaptığı erişte ve yufka gibi hamur işi yiyeceklerin fotoğraflarını açtığı sosyal medya hesabında paylaşarak, satışa çıkardı. Ürünlerin yoğun talep görmesi ve Dülgeroğlu'nun siparişlere yetişememesi üzerine durumu mahalledeki diğer kadınlara anlatarak, işe ortak olmalarını sağladı.

Keşan Belediyesi, İzzetiye Mahallesi'nde yaşayan kadınları fikir edinmeleri amacıyla Bursa ile Edirne'de yöresel ürünler üzerine düzenlenen fuar ve pazarlara götürdü. 19-20 Kasım 2019 tarihlerinde Keşan'ın kurtuluşu nedeniyle düzenlenecek İzzeti İkram Sofrası etkinliğine hazırlanan kadınlar, her pazar günü, mahallede kurulacak yöresel ürünler pazarında ürünlerini satacak. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da kadınlara destek ziyaretinde bulundu. Fatma Aksal ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun desteğiyle mahalledeki kullanılmayan okul binası kiralanarak, sadece kadınların ortak olacağı kooperatif kurulması için çalışma başlatıldı.

'KADININ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ YİNE KADINDIR'

Diler Dülgeroğlu, yaptığı yiyecekleri ev ekonomisine katkı sağlamak için sosyal medya üzerinden satmaya başladığını belirterek, "Evde kışlık yaptığım erişte ve yufkaları sosyal medya hesabı üzerinden satışa koydum. Yoğun talep oldu. Arkadaşlarıma dedim ki, benimle birlik olur musunuz? Onlarda arkamda bulundular. Biz böyle bir işe kalkıştık. Daha sonra başladı siparişler gelmeye. Bu işe başlayalı 1 ay kadar oldu. Ama gayet güzel satışlar yapıyoruz. Hemen çok büyük paralar kazanmayı beklemiyoruz. Biz şu an un, yumurta paramızı çıkarabiliyoruz. Şu an çok güzel gidiyor. Çok isteyen var. Sebzeli makarnamız çok tuttu. Burada arkadaşlarımızla sabah toplanıyoruz ve işe koyuluyoruz. Kadının en büyük destekçisi yine kadındır. Ben başaracağımıza inanıyorum" dedi.

'YAPTIĞIMIZ İŞTEN GAYET MEMNUNUZ'

Kurulacak olan kooperatifle ilgili de bilgi veren Dülgeroğlu, "Kullanılmayan okul binası kiralanmış. Oraya, kooperatif kurulması planlanıyor. İzzetiye mahallesi, Saros Körfezi'ne çok yakın. Çanakkale yolu da yakın bir noktadan geçiyor. Herkesin kazanmasını istiyoruz. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Sonuçta evimizde bu işleri yapıyoruz. Bugün 10 lira da kazansak, 20 lira da kazansak iyi. Oturduğumuz yerden kimse bu parayı bize vermiyor. Biz yaptığımız işten gayet memnunuz" diye konuştu.

'ŞANSLI OLDUĞUMUZU HİSSEDİYORUZ'

Nuray Kocaoğlu da, evindeki boş odasını imalathaneye çevirdiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Şu an çok güzel ürünler yapıyoruz. Satışlarımız da iyi. Belediye başkanımız da arkamızda. Bu yüzden biz de daha çok azimliyiz. Bizim bunu başardığımızı gören mahalledeki diğer kadınlarda arkamızdan gelmeye karar verdi. Mahallemizi daha da tanıtarak, buraya insanları çekebiliriz. Şanslı olduğumuzu hissediyoruz."

'EL EMEĞİ OLAN HER ŞEY PAZARLANACAK'

İzzetiye Mahallesi Muhtarı Erdoğan Karaca ise kadınların yaptığı el emeği ürünlerin pazarlanması amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "Yöresel ürünlerimiz için bir pazar kurulacak. Ayrıca 19-20 Kasım tarihlerinde kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında ürünlerimizi sergileyeceğiz. Eski okul binasında da kooperatif kurulacak. Kooperatif üzerinden kadınlar satış ve pazarlama yapılacak. Şu an da kooperatif için 51 kişinin ismini yazdık. Erişte, tuz-biber, salça, reçel, el emeği olan her şey pazarlanacak" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Evde yapılan makarnalar

-Evde yapılan yufkalar

-Yer sofrasının üzerindeki ürünler

-Yer soflarında makarna kesen kadınlar

-Kooperatif kurulacak eski okul binası

-Diler Dülgeroğlu röp.

-Nuray Kocaoğlu rp.

-İzzetiye Mahallesi Muhtarı Erdoğan Karaca röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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Sonbaharda limon çiçek açtı

Adana'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, uykuda olması gereken limon ağaçlarının çiçek açmasına neden oldu.

Türkiye'nin narenciye üretiminin üçte birini gerçekleştiren ve yaklaşık 135 bin dekar alanda limon üretimi yapılan Adana'da, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olması, limon bahçelerini olumsuz etkiledi. Yüreğir ilçesine bağlı Taşlı mahallesindeki meyve bahçelerinde limon ağaçları, hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle tomurcuklandı. Normalde ilkbahar aylarında çiçek açması beklenen limon ağaçlarının sıcak havalara aldanarak yer yer çiçek açtığı görüldü.

LİMON AĞAÇLARI UYKU DÖNEMİNE GİREMEDİ

Bahçesindeki limon ağaçları çiçek açan çiftçi İlker Evlice, çiçek açan limonların ani bir soğukta döküleceğini belirterek, bu durumun verim kaybına neden olacağını söyledi. Ağaçların normal şartlarda Nisan ayında çiçeklenmeye başlaması gerektiğini belirten Evsiz, "Normal şartlarda Temmuz aylarında ağaçlara son makası vururuz ve ağaçlar uyku dönemine girer. Ancak ağaçlar şu an hala çalışıyor, çiçek açıyor ve meyve üretimine devam ediyor. Bu aylarda havanın soğuk olması gerektiği için ağaçların uykuda olması gerekiyordu" dedi.

ÜRETİCİLER SULAMA YAPIYOR

Meyve ağaçlarının zarar görmemesi için yakın zamanda sulama yapmak zorunda kaldıklarını kaydeden Evlice, "Mart ayının sonu ve Nisan ayının başlarında narenciye için çiçek dönemi başlıyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi hava sıcaklığındaki ani düşüş ya da aşırı yağmurlar çiçeklenme döneminde sıkıntıya sebep olacaktır. Ağaçlara yapacağımız gübre takviyesi de hava şartalarının etkisiyle boşa düşecektir" diye konuştu.

'GECE İLE GÜNDÜZ ARASINDAKİ SICAKLIK FARKI ÇOK YÜKSEK

Seyhan Ziraat Odası 2'nci Başkanı Cahit İncefikir ise Çukurova'da gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının yüksek olmasından dolayı ciddi bir kuraklığın yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yaşanan ilkbahar havasından dolayı ağaçlarda uyanmalar görülüyor. Bazı bölgelerde özellikle yediveren diye tabir ettiğimiz ağaçlarda tomurcuklanmalar oldu. Bu durum da üreticileri sulama yapmaya itiyor. Bununla birlikte ilaçlamalar da devam ediyor. Rekolte kaybı olup olmayacağı konusunda karar vermek için henüz erken. Önümüzdeki baharda hava koşullarının nasıl olacağını gördükten sonra rekolte kaybı olup olmayacağını görebiliriz."

Görüntü Dökümü

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Bahçeden genel ve detay görüntüler

Çiftçi İlker Evlice ile röp.

Limon ağaçlarındaki çiçeklerden görüntüler

Seyhan Ziraat Odası 2'nci Başkanı Cahit İncefikir ile röp.

Genel görüntüler

Haber: Rüşan Anıl ATAR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,