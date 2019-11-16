DHA YURT BÜLTENİ-5

Ameliyat olan babası ile video çekti, başına gelmeyen kalmadı

Konya'da yaşayan güzellik uzmanı Özlem Bademci (26), fıtık ameliyatı olan babasını ile çektiği videoyu, kısa video platformu üzerinden paylaşınca, kendisini hemşire zannedenlerin tepkisiyle karşılaştı. Bademci, hakkında gerçeği yansıtmayan haber ve sosyal paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Özlem Bademci, 1,5 ay önce fıtık ameliyatı olan babası Yaşar Bademci ile hastanede odasında video çekti. Ardından da videoyu kısa video platformu üzerinden paylaştı. Ancak, 3 gün önce bir sosyal medya yazarı, 'Hastası ile video çeken hemşire' olarak tanımladığı Bademci hakkında eleştiri dolu bir yazı yazdı. Yazının sosyal medya üzerinden yayılması üzerine Özlem Bademci ve ailesi, tepkilerin ortasında kaldı. Yapılan paylaşımlar nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu, kendisinin sağlık sektörü ile herhangi bir alakası bulunmadığını anlatan Bademci, "Babam fıtık ameliyatından çıkmıştı. Hem anı olsun hem de ona da moral olsun diye uygulama üzerinden video çektik. İlk etapta video çok beğeni aldı. Ama ben bunun sosyal medyaya kadar düşeceğini tahmin etmemiştim. Sosyal medya yazarının kaleme aldığı haberden sonra çok büyük tepkiler almaya başladım. Büyük hakaretler almaya başladım. Hemşire olduğum, sağlık çalışanı olduğum, yatan kişinin babam olmadığı, herhangi bir hasta olup onun izni olmadan böyle bir video çektiğim iddia edildi. Hakkımda yapılan haberin başlığı 'hemşireye söyleyin beynini aşılayın, hastaya da soytarılık mikrobu bulaştırmasın' gibi bir başlıkla benim videom paylaşılıyor. Hem eşim dostum hem de akbarabalarımdan çok büyük tepkiler almaya başladım"dedi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Özlem Bademci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık çalışanları adına da üzülüyorum. Çünkü orada onlar linç edilmeye çalışılmış. Benim üzerimden böyle bir adım atılmış. Sağlık Bakanlığı'ndan, videoyu görüp beni aradılar. Sağlık çalışanı değilim dedim. Onlar orada içini ferahlattı ama ben burada içimi ferahlatamadım. Çoktan video herkesin eline geçmiş ve sosyal medyada halen paylaşılıyor. Bakanlık bana destek verdi. 'Babanızla istediğiniz gibi hastane odasında video paylaşabilirsiniz. Görmüş olduğumuz videoda absürt birşey yok' dediler. Soluğu adliyede aldım. Şikayette bulundum ama video paylaşılmaya devam ediyor. Özel alanıma girildi. Belki babam görünmek istemiyor, ben sosyal medyalara düşmek istemiyorum. Böyle bir yanlış yapılmış, bunun cezası elbette verilecek. Babamla anı kalsın diye yapmak istediğim küçücük bir video, çok büyüdü dağ oldu. Çok üzücü bir durum. Bu olay nedeniyle psikojim bozuldu. Hem ben hem ailem bu durumdan olumsuz yönde etkilendik."

Görüntü dökümü:

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Özlem Bademci'nin babası ile çektiği video

Özlem Bademci röportaj

Bademci'den detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Nurdağı'nda otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ali Bıldırcın (32) ile yanında bulunan Muhammed Bilal Koyuncu (22) yaralandı. Kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Nurdağı-Bahçe Karayolu'nun 2'nci kilometresinde meydana gelen kazada, Ali Bıldırcın yönetimindeki 31 KMC 03 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, 300 metre sürüklendi. Ardından da şarampole yuvarlandı. İhbarla gelen jandarma ve sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılan Bıldırcın ile Koyuncu ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların tedavisi devam ederken, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İş yeri kamera görüntüsü

Otomobilin sürüklendiği an

Otomobilin toz bulutuyla gözden kaybolması

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-

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Şehit erin acı haberi, memleketine ulaştı

TSK'nın Suriye'nin Resulayn bölgesinde yürüttüğü Barış Pınarı Hareketı'da teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu'nun (24) acı haberi, ailesinin yaşadığı Yumurtalık ilçesinin Narlıören Mahallesi'ne ulaştı.

Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu, Resulayn'da, 11 Ekim'de teröristlerce açılan ateş sonucu yaralandı. İlk tedavisini ardından Ankara GATA'ya sevk edilen Hereklioğlu, burada yoğun bakıma alındı. Ancak dün akşam yapılan tüm müdahalere rağmen hayatını kaybederek, şehit oldu.

Şehit askerin cenanezi defnedilmek üzere memleteki Adana'nın Yumurtalık ilçesine gönderildi. Şehit Bekir Can Hereklioğlu, bugün ikindi namazında düzenlecek törenle Yumurtalık ilçesinin Narlıören Mahallesi'nde toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

ADANA,

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- Diyarbakırlılar, Hatay zeytini tüketiyor

HATAY'ın Altınözü ve Yayladağı ilçesinde yükseklerde yetiştirilen ve kansere karşı korucuyu etkiye sahip olduğu belirtilen yeşil halhalı zeytini, Diyarbakırlıların vazgeçilmezi oldu.

Hatay'da yetişen halhalı zeytini, birçok hastalığa şifa olması ve siyah zeytine oranla daha ekonomik olması nedeniyle Diyarbakır'da yılda 60 ton tüketiliyor. Sonbahar mevsiminde hasadı yapılan halhalı zeytini, magnezyum, fosfor, sodyum, iyot oranı da oldukça zengin minareler içeriyor.

'KANSERE KARŞI KORUYUCU BİR ETKİYE SAHİP'

Uzman Diyetisyen Özlem Tay, halhalı zeytinin kansere karşı koruyucu bir etkiye sahip olduğunu ifade ederek, aynı zamanda antioksidan oranının yüksek olduğunu söyledi. Tay, "Pek çoğumuzun vazgeçilmez bir besini olan yeşil zeytin, E vitamini açısından oldukça zengin. Aynı zamanda antioksidan oranının yüksek olduğu için kansere karşı koruyucu bir etkiye sahiptir. Bunun yanında anti mikrobiyel antiviral ve antioksidan özelliğine sahip olduğu için de bağışıklık sistemini oldukça destekleyecek bir besin gurubumuz. Bunun yanında özellikle kalp damar hastalıklarında karşı koruyucu etkiye sahip. Kandaki pıhtı oluşumunu engelleyecek, kolesterol seviyesini düşürecek ve damar tıkanıklığına yol açan pıhtıları da önleyecektir. Bunun yanında özellikle insülin direnci olanlar, şeker hastalığı olan bireyler rahatlıkla tüketebilir. Zeytin, kabızlık problemine de önemli bir çözüm getirecektir. Bunun yanında magnezyum, fosfor, sodyum, iyot oranı da oldukça zengin minareler içeren bir besin gurubumuzdur" dedi.

'10-12 YEŞİL ZEYTİN TÜKETİMİ VİTAMİN VE MİNERAL İHTİYACINI KARŞILIYOR'

Yeşil zeytinin, siyah zeytine oranla besin içeriğinin daha zengin olduğunu söyleyen Tay, şöyle konuştu:

"Ben kendim de zayıflama diyetlerinde çok öneriyorum. Hem tokluk sağlıyor hem de kişinin bir sonraki öğünde daha fazla yemesini engelleyecek bir besin gurubu. Cilt ve saç sağlığı açısından da çok önemli bir besin gurubu. Günlük 10-12 adet yeşil zeytin tüketimi zaten günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayacak bir besin. Aynı zamanda anemiye, kalk arasında kansızlığa iyi gelecek bir besin gurubunuz. Yeşil zeytin mi siyah zeytin mi diye sorarsanız yeşil zeytinin besin içeriği siyah zeytine oranla da yüksek. Benim tercihim yeşil zeytin."

'HALHALLI ZEYTİNİ ASIRLIK AĞAÇLARDAN YETİŞİYOR'

Sonbahar mevsiminde Hatay'da hasadı yapılan halhalı zeytini, Diyarbakır'a getirip satışa sunduklarını anlatan şarküteri işletmecisi Yusuf İşçi, zeytinin kilosunu 12 liraya sattıklarını söyledi. Kentte yılda ortalama 60 ton halhalı zeytinin tüketildiğini anlatan İşçi, "Hatay'dan gelen iki tür zeytini satıyoruz. Bunlardan biri küçük taneli zeytinler diğeri de halhalı türüdür. Halhalı zeytini asırlık ağaçlardan yetişiyor ve şifa açısından çok faydalıdır. Bunlar herhangi bir aşı olmadan doğal bir ortamda yetişen zeytinlerdir. Herkesin bütçesine hitap eden bir zeytindir" dedi.

Diyarbakırlı Seyfettin Yavuz ise Hatay zeytininin siyah zeytine oranla hem ucuz hem de daha doğal olduğunu söyledi. Yeşil zeytinin sağlığa da çok faydalı olduğunu belirten Yavuz, "Daha çok şifalı olduğu için tüketiyoruz. Yeşil zeytinde katkı yok, renginden bellidir. Daha doğal olduğu için tüketiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Yeşil zeytin satılan şarküteri

Yeşil zeytinden görüntü

Uzman Diyetisyen Özlem Tay'ın konuşması

İş yeri sahibi İşçi'nin konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Mehmet Mücahit CEYLAN, Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Adana'da Kalaşnikof ile iş yerlerine ateş eden 4 kişi yakalandı

Adana'da, 2 ayrı iş yerine Kalaşnikof tüfek, tabanca ve av tüfeğiyle ateş açan 4 kişi yakalandı.

Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir kafeteryaya otomobilden Kalaşnikof, tabanca ve av tüfekleriyle ateş açıldı. Hızla olay yerinden ayrılan şüpheliler, bu kez Seyhan ilçesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'ndeki bir restorana ateş etti. Can kaybının yaşanmadığı olayın ardından polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek otomobilin kiralık olduğunu saptadı. İş yerinin ortaklarından Mehmet Emin Ç.'nin ifadesini alan polis, saldırganları kısa sürede yakaladı. Abdullah Ç. (21), Abit B. (22), Sergen S. (23) ve Hızır Ü. (22) gözaltına alınırken, olayda kullanılan silahlara da el konuldu.

Şüpheliler sorgularında, Mehmet Emin Ç. ile husumetli olduklarını, sahibi olduğu kafeteryaya gittiklerinde kendilerini iy karşılamadığını, olayı da bu nedenle gerçekleştirdiklerini söyledi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

Adli tıp birimi detayları

Ele geçirilen silahların fotoğrafı

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA,

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'Şadok', görenleri şaşırtıyor

Osmaniye'de bir vatandaşın evinin kenarında yetiştirdiği greyfurta benzeyen 1 kilo 650 gram ağırlığındaki 'şadok' (ağaç kavunu), ilk kez görenleri şaşırtıyor.

Esenevler Mahallesi'nde oturan İsmail Güner (89), yaklaşık 8 yıl önce Mersin'den getirdiği 'şadok' narenciye fidesini bahçesinde iki noktaya dikti. 3 yıldır meyve veren ağacından 5-6 adet meyve alan Güner, Çukurova bölgesinde çok yaygın olmayan ağaçta yetişen ürünü görünlerin büyüklüğü nedeniyle şaşırdığını belirtti. Şadoku koparmak isteyenlere 'zehirli' diyerek engel olmaya çalışan Güner, "Bu yıl iki tane meyve verdi. İlk kopardığımı bakkalda tarttırdım 1 kilo 750 gram gelmişti. Şu an ağaçta bulunan da öncekinden yaklaşık 100 gram eksiktir. Koparıp sevdiğim insanlara hediye ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Daldaki şadok

-Etrafındaki dalların açılması

-Budama makası ile kesimi

-Ağacın evin kenarında görüntüsü

-Şadok ile daldaki diğer portakal

-Ağaç üzerindeki meyveden genel ve detay

-Yetiştirici İsmail Güner ile röportaj

-İsmail Güner bahçesi ile ilgilenirken

-Bahçeden genel ve detay

-İsmail Güner ve kopartılmış dev portakal

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,