DHA YURT BÜLTENİ -5

Yunanistan'dan 30 göçmenin Türkiye'ye itildiği iddiası

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yakalanan 30 göçmenin, Yunan güvenlik güçleri tarafından dövülerek, Türkiye'ye gönderildiği iddia edildi. Yunanistan'dan, ocaktan bu yana ülkeye kaçak giren 25 binden fazla göçmen, uluslararası anlaşmalara uyulmayarak, zorla bota bindirilip, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye itildi.

Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır devriye ekipleri, Yunanistan sınırında Pakistan, Afganistan ve Cezayir uyruklu 30 göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Göçmenlerin taşındığı midibüs, Havsa ilçesinde arıza yaptı. Araçtaki 30 kaçak göçmen, Yunanistan'dan zorla bota bindirilip, Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü. Göçmenler, başka araçlara bindirilerek, Edirne Göç İdaresi'ne götürüldü.

YUNAİSTAN, 25 BİN 404 GÖÇMENİ TÜRKİYE'YE İTTİ

Yunanistan'dan, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderilen göçmenler, Yunan polisi tarafından zorla bota bindirilip, Türkiye'ye gönderildiklerini söyledi. Göçmenler, Yunan polisinin üzerlerindeki değerli eşyaları da alıp, bota binmek istemeyenleri dövdüğünü ileri sürdü.

Dışişleri Bakanlığı'nca ekim ayına kadar Yunanistan'dan uluslararası hukuka aykırı olarak 25 bin 404 göçmenin itildiği açıklandı. Yapılan açıklamada ayrıca Türkiye'ye itilen göçmenlerin, eşyalarına el koyulup, resmi işlem yapmadan ve kendilerini döverek, sınıra götürüldüklerini anlattıkları kaydedildi.

Görüntü dökümü

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Midibüsten detay

Göçmenlerden genel

Göçmenlerin araçlara bindirilmesi

Farklı açılardan genel detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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Polis kayınbiraderinin öldürdüğü uzman çavuş ve eşi ayrı yerlerde defnedilecek

Isparta'da, çocuklarının gözleri önünde polis kayınbiraderi tarafından vurularak öldürülen Uzman Çavuş Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk'ün cenazeleri yakınları tarafından morgdan alındı. Erkan Öztürk Malatya'da, Ebru Öztürk ise Osmaniye'de toprağa verilecek. Polis, adı açıklanmayan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Davraz Mahallesi 3977 Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede oturan Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde görevli uzman çavuş Erkan Öztürk, dün saat 09.00 sıralarında evine gelen polis kayınbiraderi ile tartışmaya başladı. Ebru Öztürk'ün de karıştığı tartışma, büyüdü. Adı açıklanmayan polis, tabancasını çekip, ablası ile eniştesine art arda ateş etti. Silah sesini duyan bina sakinleri, polise haber verdi. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Öztürk çiftinin cansız bedenlerini buldu. Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Çiftin, olay sırasında evde bulunan biri 3, diğeri 6 yaşında olan 2 çocuğu koruma altına alındı.

CENAZELER MORGDAN ALINDI

Uzman Çavuş Erkan Öztürk ile eşi Ebru Öztürk'ün cenazeleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Erkan Öztürk'ün cenazesi, dün gece, toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya, eşi Ebru Öztürk'ün cenazesi ise bu sabah Osmaniye'ye gönderildi.

Diğer yandan polis, olaydan sonra kaçan polisin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜLER DÜN GEÇİLMİŞTİ

CENAZELER TAKİP EDİLİYOR

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, -

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Otomobiliyle 5 yılda 20 bin kitap dağıttı

Antalya'da sınıf öğretmeni Tuncer Günay, satın aldığı otomobilini kütüphaneye çevirerek 5 yılda 20 bin kitabı ücretsiz dağıttı. Günay, hedefinin 50 bin olduğunu söyledi.

Antalya'da yaşayan sınıf öğretmeni Tuncer Günay, 5 yıl önce satın aldığı eski model otomobilinin trafikte çok dikkat çektiğini görünce aracı sosyal projelere adadı. Otomobilin içersine ilk yardım çantası yerleştiren, arkasına dilek-şikayet-istek kutusu asan Günay, aracın tavanına yerleştirdiği bir rafa birbirinden farklı onlarca kitap sığdırdı. Rafa 'Ücretsiz' ve 'Cehaletle mücadele malzemeleri' yazan Günay, trafikte bu şekilde seyretmeye başladı. Bazen kırmızı ışıkta beklerken bazen de park halindeyken vatandaşların gelip raftaki kitaplardan aldığını görünce çok mutlu olduğunu ifade eden Günay, 5 yılda 20 binin üzerinde kitabı kitapseverle buluşturduğunu anlattı.

Kitapları hayırseverlerin desteğiyle temin ettiğini aktaran Günay, "Ramazan ayında yiyecek, şimdi de kitap dağıtıyorum. 5 yılda 20 bini geçti dağıttığım kitaplar. Bu raf her gün dolup boşalıyor. Kitap dağıtmak isteyenlerden gidip alıyorum, okumak isteyenlere dağıtıyorum. Bazen tüm rafın kısa sürede boşaldığını gördüm. Dilek kutusuna istedikleri kitabın adını yazıp atanlar oluyor. Para atanlar oluyor, gidip o parayla kitap alıp dağıtıyorum" dedi.

Otomobilini asla satmayacağını ve bir yoldaş olarak gördüğünü kaydeden Günay, hedefinin 50 bin kitap dağıtmak olduğunu ifade etti.

Görüntü Dökümü

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Tuncer Günay kütüphane aracı ile gelirken görüntüsü

Aracındaki kitaplığı düzenlemesi

Aracın görüntüsü

Ücretsiz yazısından görüntü

Kitaplıktan görüntü

RÖP 1: Tuncer Günay

RÖP 2: Emrah Çelik

RÖP 3: Alaaddin Pekmezoğlu

Aracın giderken görüntüsü

Detaylar

685 MB -- 06.11///HD

HABER: Alparslan ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Adana'da 4 bin 560 sahte viski aroması ele geçirildi

Adana'da, polis ekiplerinin bir depoya yaptığı baskında, Türkiye'nin çeşitli kentlerine gönderilecek 4 bin 560 sahte viski aroması ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan bir kargo firmasının üst bölümündeki depoda sahte viski aroması bulunduğu ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, paketlenmiş ve Türkiye'nin çeşitli kentlerine gönderilmek üzere hazır halde bulunan 4 bin 560 sahte viski aroması ele geçirdi. Ayrıca depoda yapılan aramalarda 50 litre anason, 200 litre gliserin, 30 litre sıvı aroma ele geçirildi. Depoda bulunan R.D. ve M.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Polislerin depoya baskın yapması

-Depodaki sahte viski aromalarından görüntü

-Depodaki diğer malzemeler

-İsimlere göre kutulanmış siparişler

-Genel görüntü

SÜRE: 02'30" BOYUT: 278 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Dans ederek eve girip, hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dans ederek girdikleri apartman dairesinde 5 bin lira nakit ve 5 bin lira değerinde altın çaldıktan sonra serbest kalan CY. (14) ile G.K. (14), 30 bin lira değerinde altın çaldıkları Adana'da tutuklandı.

Kadirli ilçesi Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Beyza 1 adlı siteye gelen C.Y., G.K. ile hamile kadın, dans ederek geldikleri apartmanda bir dairenin zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca ellerindeki malzemeyle açıp girdikleri evde bulunan 5 bin lira para ve 5 bin lira değerinde de altını alan 3 kişi, binadan çıkıp, ortadan kayboldu. Olayın üzerinden 2 gün geçmesinin ardından aynı yöntemle hırsızlık için girdikleri bir binada polis tarafından yakalanan C.Y. ile G.K., hamile olan arkadaşlarının ismini vermedi. C.Y. ve G.K., yaşları küçük olduğu nedeniyle savcıktan serbest kaldı. Hamile hırsızlık şüphelisini arama çalışmaları sürerken, C.Y. ve G.K., aynı suçlardan arandıkları Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

30 BİN LİRALIK ALTIN ÇALMIŞLAR

Merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde bir evden 30 bin lira değerinde altın çalınması olayına karıştıkları güvenlik kameralarından tespit edilen C.Y. ve G.K., Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgularının yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Kızların apartmanın demır kapısından atlaması

Apartmana girmeleri

Apartmandan çıkmaları

14 yaşındaki kızların adli tıp birimine getirilmesi

Adli tıp biriminden çıkarılması

Dans ederek apartmana girmeleri

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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2 asırlık değirmende doğal tahin üretiliyor

Antalya'nın Kaş ilçesindeki tahin değirmeninde, yaklaşık 200 yıldır doğal tahin öğütülüyor. 2 asırlık değirmen hem geçmişi yaşatıyor hem de teknolojiyle geleneği birleştirerek yoluna devam ediyor.

Kaş'a bağlı Gürsu Mahallesi'ndeki Mehmet Armutçu ve ailesi tarafından işletilen tahin değirmeni, yaklaşık 200 yıllık. Torosların eteklerindeki değirmende, doğal yöntemle tahin üretiliyor. Daha önce su değirmeni olarak çalışan değirmen, su kaynaklarının azalmasıyla elektrik enerjisiyle dönüyor.

Tahin üretiminde Antalya'nın Aksu ve Serik ilçelerinden sağlanan susam kullanılıyor. Yerli susam, tahin üretiminde hem yağlı hem de tadı Türk insanının damak tadına uygun olduğu için tercih ediliyor. Modern bir depoda stoklanan susamlar, buradan çuvallara alınıyor. Çuvallarda bir gün ıslatılan susamlar, ardından makinede kabuğundan ayrılıyor. Kabuğundan ayrılan susamlar, odun ateşiyle ısıtılan taş fırında 45 dakika ile 1 saat arasında kavruluyor. Bu kavrulma öğütülecek tahine doğallık katıyor. Kavrulan susamlar bir makineden geçirilerek temizleniyor.

Temizlenen susamlar taş değirmene dökülüyor. Dönen taş değirmenden tahin akmaya başlıyor. Bidonlara doldurulan tahinler, bir çelik depoya alınarak 1-2 kilo şeklinde şişeleniyor. Toptan satışlar 22-23 kiloluk bidonlarla yapılıyor. 1 kilo 300 gram yerli susamdan, 1 kilo tahin elde ediliyor. Değirmende günde yaklaşık 400 kilo tahin öğütülüyor. Yerli susamın kilosunu 17-18 liradan satın alınıyor. Doğal tahinin kilosu piyasada 35-40 lira arasında satılıyor. Türkiye'nin her yerine kargoyla tahin gönderiliyor, ancak Armutçu ailesi talebe yetişemiyor.

İşletmeyi gezip inceleyen ve tahin alan çevre mühendisi Muhammet Çağrı Seçmen, "İşletmede tamamen bu bölgenin susamları kullanılıyor. Taş fırında pişiriliyor. Bu tamamen farklı bir aroma ve lezzet katıyor, yiyenlerin damak tadında farklı bir tat bırakıyor" dedi.

Değirmenin 5'inci kuşak sahibi olan ve ailesiyle işleten Mehmet Armutçu, "Bu değirmen beşinci kuşak olarak çalışmaktadır. En azından 200 yıldır çalışıyor. Bu değirmende devamlı yerli susam kullanırız. Önce susamı ıslarız. 24 saat ısladıktan sonra kabuğunu soyar, taş fırında kavururuz. Kavurduktan sonra savrulur. Sonra taş değirmende öğütülür. Bu tahini yiyen yerli susam olduğu için bir daha ayrılamaz. Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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İşletmenin dışından

Tahin üretim aşamaları

Tahinin öğütülüşü

Öğütülmüş tahinler

Röportajlar

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya),

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5 ülkeden 30 genç Mersin'de

Mersin'in Erdemli ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi ve turistik Kızkalesi, Future Europe Gençlik Grubu ve European Integration Group tarafından hazırlanan 'Erasmus Gençlik Değişim' Projesi kapsamında 5 ülkeden 30 çevre dostu gence ev sahipliği yaptı.

22 Kasım tarihine kadar Kızkalesi'nde eğitime ve çevre temizliğine katılacak olan gençler, dünyanın daha yeşil ve daha temiz bir şekilde kullanılması için toplum bilinci oluşturulmasını sağlıyor. Proje Koordinatörü Turgut Kaan Akkoca, yeşil bir ekonomiye ve yaşam tarzına doğru toplumsal bir geçiş başlatmak adına projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Çevre Dostu Gençlik Projesi'ni 5 AB ülkesinden çeşitli çevresel sorunlara sahip ve bu konuların çözümü için yerelde ve uluslararası alanda çalışmalar yürüten gençlik örgütlerini Kızkalesi'nde buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye, Litvanya, Çekya, Slovenya ve Polonya ile Future Europe Gençlik Grubu ve European Integration Group olarak birlikte çalışmalarını sürdürdüğümüz bu projede, çevre dostu bir yaşam tarzına ulaşmak için gençleri davranış ve alışkanlıklarında bir değişikliğe yöneltmeyi hedeflemekteyiz. Projemizde 30 genç 1 hafta süreyle çevre konularını tartışacaklar" dedi.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden gençleri bir araya getirerek, çevre sorunuyla ilgili bilinci yükseltmeye yardımcı olabilecek bir proje uygulama ihtiyacı olduğunu ifade eden Akkoca, "Bu nedenle, Erasmus+ programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen gençlik değişiminde Kızkalesi'nde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mersin'de daha önce gerçekleştirdiğimiz Azalt, Yeniden Kullan, Dönüştür, Kurtar Projemizle gıda atıklarına dikkat çekerken bu projemizle bireysel plastik atıklarına, kozmetik atıklarına, deniz ve sahil temizliğine dikkat çekeceğiz. Gençlik alanında yıllardır çalışma sürdürmekte olan profesyonel ekibimizle her gün daha da büyüyerek özellikle iklim değişimi ve küresel ısınma konularında farkındalık yaratıyoruz. 2020 yılında umuyoruz, Mersin'de bir dönüşümü başlamasına önayak olacağız" diye konuştu.

Çevre dostu Gençlik projesi kapsamında Slovenyalı Elena Milyaç ise Kızkalesi'nin çok güzel bir yer olduğunu kaydederek, "Çevre bilincini oluşturmak ve korumak için değişik ülkelerden buraya geldik. Çok güzel bir çalışma oluyor" derken Litvanyalı Tomas Yenkeleviç de, "Mersin çok güzel bir kent, denizi ve güneşi muhteşem. Burada olmaktan çok mutluyum" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından gençler, Kızkalesi Sahili'ni gezdi.

Görüntü Dökümü

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-Projeye katılan öğrencilere eğitim verilirken

-Öğrenciler Kızkalesi sahilinde yürürken

-Proje KoordinatörüTurgut Kaan Akkoca ile röportaj

-Projeye katılan öğrenciler ile röportaj

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER-Ali Rıza EREN/ERDEMLİ(Mersin),

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