DHA YURT BÜLTENİ-5

İzmir'de, 63 FETÖ şüphelisi daha adliyede

İzmir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, TSK içindeki kripto yapılanmaya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 120 şüpheliden 63'ü daha adliyeye sevk edildi. Dün sevk edilen 17 şüpheliden 15'i tutuklanırken, 2 şüphelide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖ/PDY'nin TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 133 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün mahrem imamları tarafından ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları tespit edilen şüpheliler arasında muvazzaf 3 albay, 5 binbaşı, 5 yüzbaşı, 12 üsteğmen, 54 astsubay ve 3 uzman çavuş ile 14 kapatılan askeri okul öğrencisi ve meslekten ihraç edilen, emekli, istifa, sözleşme feshi gibi nedenlerle ilişiği kesilen 2 albay, 2 yarbay ve 3 yüzbaşının bulunduğu bildirildi. Gözaltı kararları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 44 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, 120 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'si dün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki şüphelilerden 63'ü daha bugün sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Emniyetten görüntü

Şüphelilerin polis midibüsüne bindirilmesinden görüntü:

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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Çatıya çıktı, kadına şiddete tepki gösterdi

Adana'da 3 katlı evin çatısına çıkıp intihar etmek istediği öne sürülen Eren A. (29), 'kadına şiddet, hayvan hakları, taciz' olaylarına tepki gösterdi. Çatıda bulduğu malzemeleri kendisini ikna etmeye çalışanlara atan genç, arkadaşları tarafından çatıdan indirildi.

Olay, Seyhan İlçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir psikolojik rahatsızlığı bulunan Eren A., kendisini oturdukları 3 katlı evin çatısına kilitleyerek intihar etmek istedi. Eline geçirdiği plastik malzemeleri aşağı atan genç, 'kadına şiddet, hayvan hakları ve taciz' olaylarına tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, sokağın giriş ve çıkışlarını kapattı. Komşuları tarafından ikna edilemeyen Eren A., uzun süre bekledikten sonra olay yerine gelen arkadaşları tarafından çatıdan indirildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Eren A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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İntihar girişiminde bulunan gencin görüntüleri

Kadın şiddetine tepki gösteren konuşması

Gencin ağlaması

Yanına çıkanlara sinirlenmesi

Hayvanlarla ilgili konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği dizinin oyuncuları, olay çıkardı

ADANA'da çekilen mafya konulu bir internet dizisinin oyuncuları Cengizhan Y. ile B.A., restoranda 'selamlaşma' yüzünden çıkan kavgada, ciğer şişiyle kovaladıkları 2 kişiyi darbetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce yaptığı bir açıklamada, şüphelilerin rol aldığı diziye tepki göstermişti.

Olay, pazar günü sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi'nde meydana geldi. H.A. (54) ile A.H. (54) restoranda yemek yerken, mafya konulu, internet üzerinden yayınlanan bir dizinin oyuncuları Cengizhan Y. ile B.A. geldi. Bir süre sonra iki grup arasında selamlaşma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Cengizhan Y. ile B.A., ellerine geçirdikleri ciğer şişleriyle H.A. ile A.H.'yi kovaladı. İkili, bir iş yerine sığınan H.A. ile A.H.'yi yakalayıp dövdü. Şüpheliler, H.A.'nın elinde bulunan ruhsatlı tabancayı da alarak kaçtı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN YAKALANDILAR

Darp sonucu yaralanan H.A. ile A.H. kendi imkanlarıyla Adana Şehir Hastanesi'ne gitti. Hastanede yaralıların ifadesine başvurduktan sonra olay yerine giden polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kimlikleri tespit edilen iki şüpheli, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. H.A.'ya ait silah da şüphelilerden Cengizhan Y.'nin üzerinde bulundu.

BAKAN SOYLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 şüphelinin rol aldığı Sıfır Bir- Bir Zamanlar Adana'da dizisiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de 'Adana Sıfır Bir' diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık. Bu iki dizi çocuklarımızı zehirliyor. İnsanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor. Ben de hayretle bakıyorum 'Üniversite hocaları ne işe yarıyor?' diye. 'Bu işle ilgili kültür adamları ne yapıyorlar?' diye. Özellikle bu dizilerle alakalı ne ortaya koyuyorlar? Bizim çocuklara öğretmemiz gereken bambaşka bir şeyken çocuklarımızı birileri zehirliyor. Buna maalesef bakıyoruz."

KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Cengizhan Y. ile B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimi'ne getirildikleri sırada kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırmak istedi. 'Yağma', 'kasten yaralama' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Cengizhan Y. tutuklandı, B.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Zanlıların polis aracından indirilmesi

Gazetecilere tepki göstermeleri

Adli tıp birimine girmeleri

Adli tıp biriminden çıkarılmaları

Polis aracına bindirilmeleri

Polis aracının gidişi

Adli tıp birimi detaylar

Haber: Can ÇELİK-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA,

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Hobi için diktiği kabaklar 40 kiloya ulaştı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Adaköy İlkokulu'nda müdürlük yapan İbrahim Erman, hobi bahçesinde diğer sebzelerin yanında bu yıl ilk defa bal kabağı tohumlarını ekti. İbrahim Erman olgunlaşan bal kabaklarının 40 kiloya ulaştığını görünce şaşırdı.

Çaycuma'ya bağlı Adaköy İlkokulu Müdürü İbrahim Erman, Çaycuma Milli Emlak Müdürlüğü'nden Yeşiltepe Mahallesi'nde hobi bahçesi yapmak için arsa kiraladı. Erman, hobi bahçesinde diğer sebzelerin yanında bu yıl ilk defa bal kabağı yetiştirmek istedi. Bal kabakları, olgunlaştığında 40 kilograma kadar ulaştı. Fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı bal kabakları büyük ilgi gördü. Kabakları görünce şaşırdığını anlatan Erman, "Hobi şeklinde bahçe yapıyorum. Mesai saatlerinin dışında vaktimi burada geçiyorum. Yer elması gibi her türlü sebzeyi burada yetiştiriyorum. Kabağı ilk defa yetiştirdim. Amerikan bal kabağı diye geçiyor ismi. Özellikle bir tanesi 40 kiloya yakın oldu. Bunu olduktan sonra tarttım ben. Diğerleri de 20'şer kiloluk 4 kabağım oldu. İnsanın toprakla buluşturduğu tohumdan aldığı bu ürünler heyecanlandırıyor. Kabaklar çok ilgi çekti. Bunu yaparken çevredekiler de merak ediyor. Bunu insanlara vereceğim. Toprakla ilgili insanlarda merak uyandırdıysam mutlu olurum" dedi.

Görüntü Dökümü

-İbrahim Erman'ın kabakları taşıması

-Kabaklardan detay

-Bahçede çalışması

-İbrahim Erman ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),

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Bandırma Gemi Müzesi'nde ara tatil yoğunluğu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a geldiği vapurun birebir kopyası olan Bandırma Gemi Müzesi, 9 günlük ara tatilde öğrenci ve velilerin ilgi odağı oluyor.

Kentte, öğrenciler ve veliler, bu yıl ilk defa uygulanan 9 günlük ara tatilde müzelere akın etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun bire bir aynısı olarak sergilenen Bandırma Gemi Müzesi de, ara tatilde en çok ziyaret edilen yerlerden biri oldu. Başta öğrenciler ve veliler olmak üzere çok sayıda ziyaretçi müzeyi, ziyaret etti. Çevre illerden gelen öğrenciler de, müzeye yoğun ilgi gösterdi. Müzede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bal mumu heykellerinin sergilendiği oda da ziyaretçilerce büyük ilgi gördü.

'YOĞUN ZİYARET ALIYORUZ'

Müzede rehber olarak görev yapan Zeynel Abidin Diktere, ara tatilde ziyaretçi yoğunluğunun arttığını belirterek, "Ara tatilde öğrenciler müzeye gelmeye başladı. Gelen öğrencilerimize alt katta bulunan sergi salonumuzda, milli mücadeleyi, Atatürk'ü ve Samsun'u anlatmaya çalışıyoruz. Ayrıca içeride Atatürk'ün kıyafetleri de sergileniyor bunlarla ilgilide bilgiler veriyoruz. Bu 9 günlük tatilde ziyaretçi sayısında yüzde 50 oranında bir artış yaşandı. Müzeyi yılda ortalama 500 bin kişi ziyaret ediyor, bu yıl bu sayının artmasını bekliyoruz. Tatil nedeniyle yoğun ziyaret alıyoruz" dedi.

'MÜZEYE AYRI BİR ÖNEM VERİYORUZ'

Ara tatil dönemini iyi geçirmek istediklerini söyleyen ziyaretçi Çoşkun Altun, "Arkadaşlarımız ve ailemizle birlikte Bandırma Gemisi Müzesi'ni ziyaret etmeye geldik. Bu yıl uygulanan ara tatil bizim için çok verimli geçiyor. Öğretmenlerimiz ve biz bu ara tatili çok iyi geçirmek istiyoruz. Bu ara tatil çocuklarımız içinde bir nefes almak için olanak oldu. Bandırma Vapurunun Samsun açısından çok ayrı bir önemi var" diye konuştu.

BANDIRMA GEMİ MÜZESİ

2003 yılında yapılan Bandırma Vapuru'nun bire bir kopyası olan gemi, 2005 yılından bu yana kentte 'müze gemi' olarak hizmet veriyor. 35 bin metrekarelik Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'nin içinde yer alan Bandırma Müze Gemisi'nde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel eşyasının da yer aldığı 189 eser sergileniyor. Atatürk'e ait fotoğraflar, 1870'li yıllarda yapılmış duvar saati, telefon, cetvel pergel, kendi el yazısının yer aldığı metinler ve kıyafetleri de müzede yer alan eserler arasında bulunuyor.

Görüntü Dökümü

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-Röportajlar

-Müze içerisinden detaylar

-Müzede gezenlerden detaylar

-Drone görüntüleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN,