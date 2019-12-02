DHA YURT BÜLTENİ-5

Çobanbey'de zırhlı araç devrildi: 3 asker yaralı

Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey ilçesinde, zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Suriye'nin Çobanbey bölgesinde devriye görevi yapan askerlerin içinde olduğu zırhlı araç devrildi. Kazada yaralanan 3 asker, sağlık ekiplerince Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan 3 askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ambulansların gelişi

- Hastane çevresinden görüntüler

- Ambulansların görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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Erzurum beyaza büründü

Erzurum'da dün gece başlayan kar yağışı, sabaha kadar etkisini sürdürüp, kenti beyaz örtüyle kapladı. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kentte, 197 yerleşim yerinin merkezle bağlantısı kesildi.

Orta Akdeniz'den gelen yağışlı havanın etkisine giren Erzurum'da kar yağışı gece 24.00 sıralarında başladı. Sabaha kadar, etkisini artırarak devam eden yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Metrekareye 16.1 kilogram yağışın düştüğü merkezde büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait ekipler, temizlik çalışması başlattı. İş makineleri buzlanma tehlikesine karşı yollara tuz döktü.

Yağış nedeniyle 197 yerleşim biriminin merkezle bağlantısı kesildi. Kar yağışının etkili olduğu Erzincan 'da da 129 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bugün akşam saatlerine kadar etkili olacak kar yağışı yarın yerini soğuk ve ayaza bırakacak. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bölgede beklenen en düşük sıcaklıklar şöyle olacak:

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Salih TEKİN/ERZURUM,

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Kocasının vasiyetini okuma-yazma öğrenerek yerine getirdi

Van 'da, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kadın ve Aile Destek Merkezi ile Kültür Merkezinde açılan kurslar yoğun ilgi görürken, en çok okuma-yazma kursu tercih ediliyor. Farklı hayat hikayelerine sahip kadınlar arasındaki, 8 çocuğu ve 7 torunu olan Ayşe Şerefoğlu (75), okuma- yazma öğrenerek vefat eden kocasının vasiyetini yerine getirdiğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kadın ve Aile Destek Merkezi ile Kültür Merkezi, okuma yazma bilmeyen ve meslek edinmek isteyen kadınların umudu oldu. Açılan kurslarda 24 usta öğretici görev yaparken, haftanın 5 günü gruplar halinde verilen dikiş-nakış, el sanatları, fitness, kreş, hat sanatı, ahşap sanatı, halk oyunları, müzik ve diyetisyenlik hizmetleri gibi kurslardan yaklaşık 2 bin kadın faydalanıyor. Kadınlar, okuma-yazma kursuna da büyük ilgi gösteriyor. Okuma-yazma kursuna gelen kadınların her birinin ayrı bir hikayesi var. Bu kadınlardan biri olan Ayşe Şerefoğlu, vefat eden kocasının vasiyetini yerine getirmek için okuma-yazma öğreniyor.

KOCAMIN VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİM

Şerefoğlu, 1 yıl önce kocasının ölmeden önce kendisine okuma yazma öğren dediğini anlatarak, "Bu yıl okuma-yazma-kursuna geldim. 8 çocuğum ve 7 torunum var. 75 yaşında olmama rağmen, kocamın vasiyetini yerine getirmek için geldim. Okuma-yazmayı öğrendiğim için de çok mutluyum" dedi.

'MEKTUPLARI OKUYAMADIĞIM İÇİN OKUMA-YAZMA KURSUNA GELDİM'

Kahramanmaraş 'ta 1 yıldır Cezaevinde bulunan eşinden gelen mektupları okuyamadığı için kursa geldiğini anlatan Ayten Görür ise, "Buraya okuma-yazmayı öğrenmeye geldim. Eşim cezaevinden mektup gönderiyordu. Gelen mektupları okuyamadığım için kursa geldim. Kısa sürede okuma-yazma öğrendim. Şu an eşimden gelen mektupları rahatlıkla okuyabiliyorum" diye konuştu.

8 kardeşten 6'ıncısı olan Sabriye Çakırtaş (27) da, kardeşlerinin hepsinin okula gittiğini, ancak kendisinin hiç okula gitmediğini ifade ederek, "Okuma-yazma hayatımızın en önemli parçası. Okula hiç gitmedim. 7 kardeşim var. Hepsi okula gitti. Hatta kardeşlerimden mühendis ve öğretmen olan var. Şu an okuma yazmam çok iyi. Çok mutluyum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kadın ve Aile Merkezi

-Aile Merkezine okuma-yazma kursuna gelen kadınlar

-Kadınlar, kurs öğretmeninin okuduğu harfleri hep birlikte tekrarlarken

-Kocasının vasiyeti üzerine kursa gelen Ayşe Şerefoğlu

-Yazı yazan kadınlardan genel ve detaylar

-Şerefoğlu deftere yazı yazerken

-Ayşe Şerefoğlu ile röportaj

-Kocası cezaevinde olan Ayten Görür ile röportaj

-Sabriye Çakırtaş ile röportaj

-Kurs öğretmeni Hatice Öztunç'un tahtaya yazdığı hafteri tekrarlayan kadınlar

-Tahtada yazı yazan Ayten Görür

-detaylar

-Yazılan yazıları teklarlayan kadınlar

Behçet DALMAZ/VAN,

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Bağ evi küle döndü

Kütahya 'da, karayolu kenarında bulunan bağ evi, çıkan yangında küle döndü.

Kütahya- Tavşanlı Karayolu'nun 6'ncı kilometresinde bulanan bağ evinde, gece yarısı yangın çıktı. Kimsenin olmadığı sırada çıkan yangına çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, müdahale etti. Evi saran alevler, çevresindeki ağaçlara sıçramadan söndürüldü. Yangında bağ evi küle dönerken, kullanılmaz hale geldi. Polis ve itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Görüntü Dökümü:

-Binanın alevli görüntüsü

İtfaiye ekiplerinin gelmesi

-Alevlere müdahale etmesi

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,