DHA YURT BÜLTENİ-5

Sivas beyaza büründü; 23 köy yolu kapandı

Sivas'ta, gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Yağış nedeniyle il genelinde 23 köy yolu ulaşıma kapandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 3 dereceye düştüğü Sivas'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Sabah işe gitmek için evden çıkan Sivaslılar kar sürpriziyle karşılaştı. Beyaza bürünen tarihi kent meydanında seyirlik görüntüler oluşurken, vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti. Belediye ekipleri sabah saatlerinden itibaren kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

23 KÖY YOLU KAPANDI

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı. Akıncılar ilçesinde 6, Suşehri ilçesinde 13, Şarkışla ilçesinde ise 4 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare ekipleri, kapalı köy yollarında çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kent merkezinden görüntüler

-Kar birikintileri oluşan bölgeler

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS

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İngiliz yazar, 435 gündür yardım için yürüyor

İNGİLTERE vatandaşı maceracı yazar Tom Fremantle (50), ülkesinden başladığı yardım yolculuğunda yürüyerek Bursa'nın İnegöl ilçesine geldi. Dünya gezisi için 435 gündür yürüyen Fremantle, 26 bin kilometrelik yürüyüşünü 3,5 yılda tamamlamayı planladığını söyledi.

Tom Fremantle, İngiltere 'den başladığı yolculukta Bursa'nın İnegöl ilçesine ulaştı. Günde 32 kilometre yürüyen ve bu şekilde İngiltere'den Bursa'ya kadar gelen Fremantle, bundan sonraki rotasını ise Mersin olarak belirledi. Mersin'in ardından ise Afrika 'ya geçecek olan Fremantle, daha önce yaptığı üç yolculuğu hakkında da kitaplar yazdı.

İnegöl ilçesinde basın mensuplarına tercüman aracılığıyla bilgiler veren Tom Fremantle, "Daha önce Amerika'yı bir uçtan bir uca yürüdüm. Bütün yürüyüşüm 3,5 yıl sürecek. 435 gündür yürüyorum. Kiliselerden lokantalara, berber dükkanlarından at ve sığır çiftliklerine varana kadar her yerde konakladım. Ne yazık ki, insanlar birbirlerinden giderek korkuyorlar. Ama yoldaki önceki tecrübelerime dayanarak söylüyorum, insanlar bana muazzam bir nezaket gösterdi. Bence birbirimize düşündüğümüzden çok daha fazla güvenebiliriz. Dünya yürüyüşünde, benim için çok şey ifade eden üç hayır kurumu için para topluyorum. Bunlar, alzheimer derneği, bulmaca merkezi ve köpek hastanesi. Büyük bir atlet değilim ama yürüme dayanıklılığa sahibim. Benim sloganım 'Asla durmak yok.' Eşyalarımı küçük bir yürüyüş arabasında taşıyorum. Herhangi bir rekoru kırmaya çalışmıyorum. İnegöl'den sonraki yolcuğum Mersin'e kadar sürecek" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü;

-Yürüyüşünden detaylar

-Açıklamalar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Van 'da 1 kişinin öldüğü kavga ile ilgili 5 kişi tutuklandı

Van'ın Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi 'ndeki açık oto pazarında, 2 aile arasında çıkan ve Abdulbaki Günay'ın öldüğü olayda yaralanan 6 kişi, tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, biri ise serbest bırakıldı.

Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan açık oto pazarında, geçen 30 Kasım günü yaşanan olayda, daha önceden aralarında husumet bulunan 2 aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı. Kavgada 7 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdulbaki Günay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hasateneye kaldırılan yaralıların birbirlerine saldırdığını belirledi. Bunun üzerine tedavilerinin ardından taburcu edilen 6 yaralı, gözaltına alındı. 2 av tüfeği, 1 bıçak, 35 av tüfeği fişeği ve çok sayıda sopa ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Polis kamerasında kısa kavga anı

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Şüphelilerden detaylar

HABER: VAN,

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Kayseri'de kar yağdı

Kayseri'de etkili olan kar yağışı ile birlikte şehir merkezi kısmen beyaza büründü.

Kentte sabaha karşı kar yağışı etkili oldu. Şehir merkezinde yeşil alanlar, binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri, şehir içi yollarda kar yağışına karşı önlemlerini artırdı. Öte yandan kış turizm merkezi Erciyes 'te de kar yağışı etkili oldu. Erciyes'te kar kalınlığı gece yağan kar ile 30 santime ulaştı. Karayolları ekipleri Kayseri-Erciyes, Kayseri-Sivas ve Kayseri- Malatya yollarında kar yağışına karşı önlemlerini artırdı.

Görüntü Dökümü

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-Kar yağan yerlerden görüntü

-Yüksekten evlerin beyaza bürünmüş çatı görüntüsü

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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İhracatını en çok artıran il olan Yalova'da tersaneler 2022'ye kadar dolu

Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Birliği Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, gemi ihracatının yüzde 70'inin Yalova'dan yapıldığını belirterek, "Halen Türkiye 'de ilk kez kurvaziyer yapılmakta ayrıca tersanelerimizden bazılarının yeni inşa sipariş defterleri 2022 yılına kadar doludurö dedi.

Son açıklanan ihracat rakamlarına göre Kasım ayı verileri baz alındığında ihracatını en çok artıran il Yalova oldu. Yalova'nın ihracatını artırmasında ise tersanelerin önemli bir payı bulunuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Birliği Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, tersanelerinin özellikle şehrin ihracat hacminde önemli bir rol oynadığına işaret etti.

'23 BİNİ AŞAN ÇALIŞANI VAR'

Yalova Tersane Bölgesi'nin, Altınova ilçesinde yaklaşık 6 kilometrelik bir kıyı şeridini kapsadığını ve 37 tersane ile bu tersaneleri destekleyen teknik, lojistik, idari yatırımları kapsadığını dile getiren Uzun, "2004 yılında kuruluşuna başlanan Yalova-Altınova Tersane Bölgesi, sektörümüz yatırımcıları ve çalışanlarının inanç ve gayretleri sayesinde dünya denizcilik camiasında tanınan ve tercih edilen gemi inşa, bakım ve onarım bölgesi haline gelmiştir. Yalova tersanelerinde halen 23 bini aşan çalışan var. 2019 yılına 17 bin çalışan ile girilmiş, yıl içinde yüksek oranda istihdam artışı gerçekleşmiştir. Yalova tersanelerinde yılda 55-60 gemi ve tekne inşa edilmekte, 750-800 gemiye bakım-onarım hizmeti verilmektedir. Bu sayılar, hizmete giren yeni tersaneler ve yeni havuzlar ile her yıl artmakta" dedi.

'SİPARİŞ DEFTERLERİ 2022 YILINA KADAR DOLU'

Tersanelerde yeni teknolojinin de kullanıldığının altını çizen Uzun, "Tersanelerimizde hibrit ve elektrikli sevk sistemleri, uzaktan kumanda sistemleri gibi yeni teknolojiler uygulanmakta, bu ileri teknolojilere sahip sistemler ile donatılan römorkörler, balıkçı gemileri, araştırma gemileri, rüzgar türbini inşa/bakım gemileri, feribot ve yolcu gemileri inşa edilmektedir. İnşa edilen gemilerin büyük çoğunluğu Norveç İzlanda , İngiltere, Fransa Kanada , İrlanda, Rusya gibi ülkelere ihraç edilmektedir. İnşa edilen bu gemilerin bazıları 'dünyanın en büyük balık fabrika gemisi', 'dünyanın ilk uzaktan kumandalı römorkörü' 'Türkiye'de inşa edilen en büyük yüzer havuz' gibi unvanlara da sahiptir. Halen Türkiye'de ilk kez kurvaziyer yapılmakta ayrıca, tersanelerimizden bazılarının yeni inşa sipariş defterleri 2022 yılına kadar doludur" diye konuştu.

'YILSONUNDA ÖNCEKİ YIL RAKAMININ GEÇİLECEĞİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR'

Bu yılın rakamlarının önceki yılın rakamlarının önüne geçebileceğini belirten Şükrü Fazıl Uzun, "Türkiye İhracatçılar Meclisi kayıtlarına göre 2018 yılında Türkiye'nin gemi yat ihracatı 990,5 milyon Amerikan Doları 'ydı. 2019 yılı ilk 11 ayında, 931,175 milyon dolar tutarında ihracat yapılmıştır. Aralık ayında da teslim edilecek gemilerimiz var. Yılsonunda önceki yıl rakamının yakalanacağı belki geçileceği öngörülmektedir. Ayrıca bakım onarım hizmetleri de 600 milyon doları aşkın döviz kazandırmaktadır. Tersanelerimizin kalite, zamanında teslim, değişen ihtiyaçlara hızlı yanıt verebilecek esneklik içeren müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımı, sektör çalışanlarının sosyal hakları ile iş güvenliği ve çevre tedbirlerine gösterilen özen, Türk tersanelerinin tercih edilmesi için önemli etkenlerdir" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Açıklamalar

-Tersanelerden detaylar

Haber-Kamera: Cem Mete OKUR/YALOVA,

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Hakkari Üniversitesi girişimci kadınlar yetiştiriyor

Hakkari Üniversitesi'nin hayata geçirdiği 'Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor' projesi kapsamında 75 kadın girişimci, iş hayatına hazırlanıyor. Proje Koordinatörü Hakkari Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Firdevs Sağlam, verilen kurslarla kadınların hem meslek edindiklerini, hem de iş hayatına hazırlandıklarını söyledi.

Hakkari Üniversitesi'nin, kentteki kadınların aile ekonomisine katsı sağlaması amacıyla çeşitli kurumların desteğiyle haya geçirdiği, 'Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor' projesi kapsamında, 75 kadın, iş hayatına hazırlanıyor. Kadın girişimcileri desteklemek, girişimciliği arttırmak, çalışmak isteyen kadınlara ihtiyaç duyulan eğitimleri vermek ve kendi projelerini geliştirip iş sahibi olmalarını sağlamayı hedefleyen proje kapsamında, teorik ve pratik eğitimler veriliyor. Hakkari Üniversitesi öğretim elemanlarının görev aldığı kurslar, üniversitenin fakülte dersliklerinde veriliyor.

GİRİŞİMCİ KADINLAR YETİŞTİRİYORUZ

Proje Koordinatörü Hakkari Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Firdevs Sağlam, başlatılan kurslarla birlikte kadınların hem meslek edindiklerini, hem de iş hayatına hazırlandıklarını söyledi.

Dr. Öğretim Üyesi Sağlam, "Hakkarili kadınlara basit muhasebe, işletme, bilgisayar, iş ve sosyal güvenlik hukuku, ticaret hukuku, proje yazımı, mesleki eğitim, motivasyon eğitimi, problem çözme teknikleri eğitimi, beden dili ve etkili iletişim teknikleri, sosyal medya kullanımı, e- ticaret, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, pazarlama ve dijital pazarlama, liderlik eğitimi ve zaman yönetimi alanlarında teorik ve pratik eğitimleri veriyoruz. Kadınlar, yetişen ürünleri ticarete dönüştürmesi için projelendirip iş hayatına atılıp, hem ev ekonomisine, hem de Hakkari ekonomisine bir şekilde katkı sağlayacaktır. Kadınlarımız çok istekli. Kendi ayaklarının üzerinde durmak istiyorlar" dedi.

KURSA, ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE GELİYOR

Kursiyerlerden 3 çocuk annesi Dilber Özgür Yıldız , hayalini gerçekleştirmek için kursa katıldığını ifade ederek, "Hayalimi gerçekleştirsem kendim için değil, birçok kadının hayatına dokunabileceğim. Eşim işiyle uğraştığı için çocuklarla ilgilenemiyor. Ben de bu kursa çocuklarımla birlikte geliyorum" ifadelerini kullandı.

'Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor' projesi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Orman, Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) ile KOSGEB il müdürlükleri, Kadın Girişimciler Derneği, Kadın Merkezi Vakfı Hakkari Şubesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Hakkari Yatırım Destek Ofisi, İsviçre Büyükelçiliği ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından destekleniyor.

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Kursa gelen kadınlar

Kursa gelen 3 çocuk annesi Dilber Özgür Yıldız röpörtajı

Proje Koordinatörü Hakkari Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Firdevs Sağlam röpörtajı

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HABER: Mehmet ÖZKAN, HAKKARİ