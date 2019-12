DHA YURT BÜLTENİ-5

Yırtık ayakkabılarını çıkarıp, yeni kışlık ayakkabılarını giydiler

Hakkari 'de, doğa fotoğrafçısı Emin Noyan'ın başlattığı 'Bir Oyuncak da Senden' sosyal sorumluluk projesi kapsamında, kırsal köylerdeki bin 200 çocuğa kışlık mont, ayakkabı ve oyuncak yardımı yapıldı. Yırtık ayakkabılarını çıkarıp, yeni kışlık ayakkabılarını giyen çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

Doğa fotoğrafçısı Emin Noyan, 6 ay önce sosyal medya üzerinden çocuklar için 'Bir Oyuncak da Senden' ismini verdiği, sosyal sorumluluk projesini başlattı. Proje kısa sürede ilgi gördü. Hayırsever bazı iş adamlarının da destek verdiği projeyle 15 köyde bin 200 çocuğa kışlık mont, ayakkabı ve oyuncak yardımı yapıldı.

Projeyi yürüten Noyan, Hakkari merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Armutdüzü köyüne giderek, 200 çocuğa kışlık mont, ayakkabı ve oyuncak dağıttı. Yırtık ayakkabılarını çıkarıp, yeni kışlık ayakkabıları giyen çocuklar, Emin Noyan'a teşekkür etti. Noyan, daha çok çocuğa ulaşabilmek için sosyal medya üzerinden kampanyalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Hayırseverlerin kargoyla kendisine gönderdiği oyuncak ve hediyeleri köy köy dolaşarak çocuklara ulaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Noyan, "Bugüne kadar yaklaşık 15 köye ulaştık. Çocuklara oyuncak vererek, mutluluklarına ortak olduk. Gittiğimiz köylerde bot, mont, atkı, bere ve kırtasiye yardımında da bulunduk. Bundan sonra gelecek olan desteklerle daha çok köylere ve çocuklarımıza ulaşmaya çalışacağız. Biz çocukları ısıttık. Onların o mutluluğunu görünce bizim de içimiz ısındı. Çok mutlu olduk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Yardım için gelen çocuklar

-Doğa fotoğrafçısı Emin Noyan, çocuklara mont ve ayakkabı dağıtması

-Noyan, ayaklarında yırtık ayakkabı bulunan çocuklara yeni ayakkabı giydirmesi

-Ayaklarındaki yırdık akkabıyarını çıkartıp yenilerini giyen çocukların sevinci

-Emin Noyan ile röportaj

-Çocuklardan genel ve detaylar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

==========================

Bankacı damada altın yerine mutfak önlüğü ve biberon

Sinop'da bankacı damat Sinan Diri'ye düğününde, arkadaşları tarafından takı yerine, mutfak önlüğü, biberon, emzik ve oklava takıldı. Damadın, takılarla oynaması, renkli görüntülere sahne oldu.

Kentte bir bankada görevli Sinan Diri (30), markette kasiyer olarak çalışan Hülya Diri (21) ile Gerze ilçesinde yapılan düğünle evlendi. Düğünde, genç çift, bir süre yakınlarıyla oynayıp eğlendikten sonra, takı törenine geçildi. Diri çiftinin ailesi ve arkadaşları, altın ve para taktı. Damada, arkadaşları tarafından takı yerine, mutfak önlüğü, biberon, emzik, oklava ve yular takıldı. Damadın takılarla birlikte arkadaşlarıyla müzik eşliğinde oynaması da renkli görüntülere sahne oldu. Şaşkınlığını gizleyemeyip kahkahaya boğulan davetliler ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı.

'ETTİĞİMİ BULDUM'

Düğünün takı bölümünde unutulmayacak sürpriz yaşadığını belirten damat Sinan Diri, "Ben de onların düğününde aynısını yapmıştım. Şimdi benim başıma geldi, ettiğimi buldum" dedi. Gelin Hülya Diri ise, takılar karşısında kendisinin de şaşırdığını, ancak çok eğlendiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Düğünden detay

-Takı merasimindeki absürt takılar

-Gelin damat Hülya-Sinan Diri röportaj

-Detay

Haber-Kamera: Esra AKSU-SİNOP-DHA

==============================

Felç oldu; resim sergisi açtı, şiir kitabı yazdı, motosiklete biniyor

Antalya'nın Finike ilçesinde omurilik felci olduktan sonra resim yaparak hayata tutunan Kadir Gökhan Aslan (39), 20 yılda 12 kişisel resim sergisi açtı. Şiir kitabı çıkarıp, kalıcı dövme yapmaya da başlayan Aslan, kendi için küçük engelli aracı da tasarladı.

Finike'de, omurilik felci olan Kadir Gökhan Aslan, içsel güçlerini fark ederek hayatına dahil ettiği birçok yetenekle yaşam mücadelesi veriyor. 19 yaşında geçirdiği trafik kazasında omurilik felci olan ve vücudunun yüzde 95'i işlev göremez raporu bulunan Kadir Gökhan Aslan, felç geçirdikten sonraki dönemde içsel güçlerini fark ettiğini söyledi. Annesi Penbe Türkiş (65) ile oturan Kadir Gökhan Aslan, ilk yıllarda çok zorlandığını, alışılması zor olan bu durumla baş etmeyi öğrendiğini anlattı.

'BİR ŞEKİLDE DEVAM ETMEK ZORUNDAYDIM'

Felç olduktan sonra komşusu olan arkadaşının çocuğuna yardım etmek için ilk defa boya ve fırçaya dokunduğunu aktaran Aslan, kavrama yeteneği kalmadığı için parmaklarını kullanmakta önceleri çok zorluk çektiğini kaydetti. Resim yapmaya başladıktan sonra 20 yılda 12 kişisel resim sergisi açtığını belirten Aslan, 2007 yılında 'Sırf Hiçbir Şey Sana Benzemiyor Diye' adlı 80 sayfalık şiir kitabını çıkardığını, zaman zaman da kalıcı dövme yaparak kazandığı parayla ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi. 1999 yılındaki kazadan sonra engelli yaşamaya mahkum olmasının hayatına nasıl yansıdığını anlatan Kadir Gökhan Aslan, şunları söyledi:

"İlk dönemler bunu kabullenmem çok zordu. İlk birkaç yıl kötü geçti. Daha sonra vazgeçemiyorsun, kabul de edemiyorsun. Bir şekilde devam etmek zorundaydım. Sonra ellerimi çalıştırmak için küçük küçük çizgiler karalarken resim yapmaya başladım. Komşumuzun çocuğunun resimlerine yardım ederken daha da gelişti. Boyayla tanıştım ve resim öyle başladı. Engelliyken çalışmam çok zor. O nedenle çizgi içerikli işlerle ilgileniyordum. Sonra dövme yapmaya başladım. Önce geçici dövmeyle başladım artık kalıcı dövme yapıyorum. Dövme, karakalem portre, bir de o dönemde duygusal ruh haliyle şiirler yazıyordum. Sonra değerlendirmeyi düşündüm. Derlediğim şiirleri kitap olarak bastırdık. İkinci şiir kitabım baskıya hazır hale geldi."

HURDALARDAN ENGELLİ ARACI TASARLADI

Kendisi için tasarladığı engelli aracından da bahseden Kadir Gökhan Aslan, aracı tasarlamadan önce bozuk olmayan yollarda kısa mesafelere gidebildiğini anlattı. Aslan, "Tekerlekli sandalyeyle belli mesafelere gidebiliyorsunuz. Çok yavaş. Ben de her zaman birilerinden yardım talebinde bulunmamak için hurda parçalardan engelli aracı toparlamaya başladım. Sonra eski bir motosiklet buldum. Topladığım parçaları birleştirdim. Yardım eden arkadaşlarım oldu. O malzemelerden engelli aracı çıkardık. Sandalyemle içine girip daha uzun mesafelere, civar köylere, komşu ilçelere gidebiliyorum. Tabii henüz tam istediğim gibi değil teknik eksiklikleri var. Zamanla yaptığım resimle ya da şiir kitabı geliriyle eksiklerini gidermeyi düşünüyorum. Engelli bazı arkadaşlarım, sorundaşlarım var. Onlar da istiyor böyle bir araç. İmkan verilirse bu araç daha da geliştirilebilir. Birçok engellinin hayatını değiştirebilir. Beni hayata bağladı" dedi.

'SÜPER BİR DEHA OLDUĞUNU ÖĞRENDİM'

Kadir Gökhan Aslan'ın komşusu Rahmi Okutur (69), engelli olmasına rağmen başardığı işleri hayranlıkla izlediğini belirterek, "Gökhan'la 2013 yılında tanıştık. O yıllarda geldim buraya. Önceleri sıradan engelli gibi düşündüm. Onu tanıdıkça süper bir deha olduğunu öğrendim. Yakinen gözlemledim. Resim yapıyor. Dövme yapıyor. Şiir kitabı var. Çok güzel zaman geçiriyor. Zaman fakiri diyebiliriz. Öyle bir komşum olduğu için çok mutluyum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Kadir Gökhan Aslan tasarladığı araçla

Aslan karakalem resim yaparken

Aslan'ın şiir kitabı

Aslan'ın yaptığı resimlerden yakın plan detay

RÖP: Kadir Gökhan Aslan

Aslan aracına binerken, inerken ve kullanırken

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya),

==========================

Dünyanın en zehirli sürüngenleri akvaryumda

Antalya Akvaryum'un 'Tropikal Replite House' bölümünde, dünyanın en zehirli hayvanı olarak bilinen ve tek ısırıkta 150 insanı öldürebilecek kadar zehir üreten ok kurbağasının yanı sıra süt yılanı, kırmızı kuyruklu boğa, albino piton, sıçan yılanı, ağaç pitonu, ağaç boğası, tarantula örümcekler, akrep, zehirli kertenkele türleri sergileniyor.

Antalya'da, 2012 yılında 80 milyon liralık yatırımla hizmete açılan Antalya Akvaryum, 40 tematik akvaryumun ardından 131 metrelik uzunluğu ve 3 metrelik genişliğiyle dünyanın en büyük tünel akvaryumuna sahip. Antalya Akvaryum Genel Müdürü İsmail Arık, akvaryumun dünyanın her yerinden, 250 türde 10 binin üzerinde canlı barındırdığını anlattı. Arık, "Akvaryum kısmı iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde 40 tematik akvaryum var. Kızıldeniz, Hint Okyanusu, Pasifik ve Atlantik ve Amazon , Sarı Nehir, Nil ve Kongo nehirleri temsil ediliyor. Ardından Türkiye denizleri, tropikal denizler ve alt katta ana tank ve tünel bölümümüzde 1500 metrekarelik alanda Akdeniz 'i temsil eden bir yapı oluşturduk" dedi.

EN ÇOK KÖPEKBALIĞI BURADA

Antalya Akvaryum'u dünyada en özel kılanların başında köpekbalıklarının geldiğini belirten Arık, Akdeniz'in minyatürünün oluşturulduğu 1500 metrekarelik ana tank ve tünelin de bulunduğu alanda, Akdeniz'e özgü 180 camgöz köpekbalığı olduğunu söyledi. Kıkırdaklı balıklar familyasında yer alan köpekbalıklarına ek olarak, 6 ayrı türde 95 civarında vatoz, köpekbalığı ile vatozların bir melez türü olan 12 kemani balığı olduğunu kaydeden İsmail Arık, ayrıca dünyanın en tehlikeli köpekbalığı türlerinden kum kaplanı köpek balıkları, Pasifik Okyanusu 'ndan da 10 siyah kuyruklu resif köpekbalığı bulunduğunu anlattı. Arık, dünyadaki akvaryumlar arasında köpekbalığı familyasından en çok tür ve toplamda 300'e yakın köpekbalığı familyasından canlı barındıran akvaryum olduklarını vurguladı.

EN TEHLİKELİLER 'TROPİKAL EV'DE

Akvaryumda ayrı bir bölüm olan 'WildPark Tropikal Reptile House'da ise dünyanın her bölgesinden 70'in üzerinde canlı bulunduğunu dile getiren İsmail Arık, şunları söyledi:

"Dünyanın en büyük hamamböceğini de burada bulabilirsiniz, Afrika 'dan geldi. Dünyanın en büyük kırkayağı 30 cm, Avustralya 'dan geldi. Dünyanın en uzun pitonlarından biri 5.5 metreyi aşan albino pitonu Amazonlardan geldi. Bütün dünyadan sürüngenler barındıran alanımız en dikkat çeken bölümlerden biri. Amacımız çocuklarımıza hem su altı hem su üstü doğal ortamda çok sık göremeyecekleri canlıları tanıtmak. Bu alanda da bukalemundan iguanalara, tarantulalardan akreplere ve en zehirli yılanlara kadar sürüngen türlerin çok büyük bölümünü doğada ya da Anadolu'da göremeyecekleri canlılar görülebilir."

DÜNYANIN EN ZEHİRLİSİ

Bu alanda bulunan, dünyanın en zehirli hayvanı ok kurbağasının da Amazon'dan getirildiğini kaydeden Arık, "Amazon'da yerliler bambudan yaptıkları okları zehirlemek için bu kurbağanın derisinden yararlanır, üzerine sürer ve bununla avlanırlar. Bir ok kurbağası 150 insanı öldürebilecek kadar zehir üretir; ama boyutuna baktığınızda 1.5 santimden daha büyük değil. Dünyanın en zehirli hayvanlarından biridir. Bunu da Amazon'da yediği ateş karıncalarından sağlar. Başka türlü beslerseniz ok kurbağası zehirli değil; ama ateş karıncasıyla beslendiğinde oradan edindiği enzimle dünyanın en zehirli canlılarından biri haline gelebiliyor. Burada 20'ye yakın var" diye konuştu.

1 MİLYONU AŞKIN ZİYARETÇİ

Ziyaretçilerin ağırlıklı olarak Antalya Havalimanı aracılığıyla kente gelen yabancı turistler olduğunu belirten Arık, "Misafirlerimizin yüzde 50'si seyahat acenteleri aracılığıyla gelen yabancılar. Yüzde 25'e yakını münferit turistler, yüzde 25'i de Antalyalılar ve Türkiye'nin birçok ilinden gelen ziyaretçiler. Bu yıl Antalya turizminde tarihin en yüksek rakamlarına ulaşıldı. Bizim geçen yılki ziyaretçi sayımız 700 bini aşkındı. Bu yıl 1 milyonu aşmasını hedefliyoruz. Dünyanın dört bir yanından misafir ağırlıyoruz. Her milletten insan Antalya Akvaryum'u ziyaret etmiştir ve bu bakımdan da bir cazibe merkeziyiz" dedi.

EN ZEHİRLİ VE TEHLİKELİ TÜRLER

Dünyanın en zehirli ve tehlikeli sürüngenlerinin bulunduğu Wild Park Tropikal Reptile House'da, süt yılanı, kırmızı kuyruklu boğa, sıçan yılanı, ağaç pitonu, ağaç boğası, albino piton, Mısır yılanı, tarantula örümcekler, akrep, zehirli ve zehirsiz kertenkele türleri, renk değiştiren bukalemunlar, 2014 Brezilya Dünya Kupası'nın maskotu ve ana yurdu Güney Amerika olan iki armadillo, iguanalar, kırkayak, timsah gibi türler var.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

Yarasaların görüntüsü

Yılanlardan görüntü

Kertenkelelerin görüntüsü

Timsah yavrularının görüntüsü

Zehirli kurbağanın görüntüsü

DHA Muhabiri Alparslan Çınar ANONS

HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

==========================

Yol kapatılarak durdurulan takside uyuşturucu

Antalya'da sürücüsünün dur ihtarına uymadığı taksi, yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından yol kapatılarak durduruldu. Takside yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, şoför ve yanındaki 3 kişi gözaltına alındı.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde saat 09.30 sıralarında polis, 07 YBC 31 plakalı taksinin şoförü Mahmut Kemal T.'ye (22) 'dur' ihtarında bulundu. Ancak Mahmut Kemal T. (22), hızını arttırıp, yoluna devam etti. Çevre yoluna çıkan sürücü, buradan D 400 karayolunu kullanarak Aksu ilçesine yöneldi. Peşindeki polisleri atlatmaya çalışan taksi şoförü, 10 kilometrelik takibin ardından Aksu girişinde polisin yolu kapatması sonucu aracı durdurmak zorunda kaldı. Mahmut Kemal T. ile araçta bulunan Avusturya uyruklu Aylin S. (20), yaşları 18'den küçük C.Ş ve C.Ş. gözaltına alındı.

Takside arama yapan polis, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Mahmut Kemal T.'nin ticari araç kullanmak için gerekli belgelerinin olmadığı ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Şüpheli şahsın polis merkezine götürülmesi

Aracın görüntüsü

Polislerin görüntüsü

Polis araç içinde aldığı kişilerle konuşurken görüntü

Şüpheli şahsın polis aracı içinde görüntüsü

Ticari aracın polis tarafından olay yerinden kaldırılması

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

==============================

Havalimanında vücuduna sardığı uyuşturucu ile yakalandı

Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen S.Ü., göğüs bölgesine streç filmle sararak gizlediği 590 gram metamfetamin ile yakalandı. Gözaltına alınan S.Ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri, Van'dan İzmir'e gitmek üzere havalimanına gelen S.Ü.'nün yolcu giriş kontrol noktasında bulunan X-Ray cihazından geçtiği sırada durumundan şüphelendi. Şüphe üzerine S.Ü.'nün üs araması yapıldı. Yapılan aramada S.Ü.'nün göğüs bölgesine streç filmle sarılı vaziyette 590 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Vücuduna sardığı metanfeteminin çıkarılması

-İçerisinde metanfetamin bulunan streç film

-Metanfetaminin çıkarılması

-Detaylar

Orhan AŞAN/VAN,

==========================

Karabük'te otomobil alev alev yandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sitenin bahçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Gece saatlerinde, Karabük Esentepe Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde park halindeki bir otomobil yanmaya başladı. Vatandaşların haber vermesiyle gelen itfaiye eipleri otomobilin motor kısmını saran alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otomobil alev alev yanarken(Cep telefonu)

-Yanan otomobilden detay

SAFRANBOLU(Karabük),