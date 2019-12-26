DHA YURT BÜLTENİ-5 - Son Dakika

Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi

ADANA'da hafta başından bu yana kenti etkisi altına alan, cadde ve sokakları göle çeviren sağanak yağış, sabah saatlerinde yeniden başladı. Kent merkezindeki bazı okullar tatil edildi, Ceyhan ilçesinde ise eğitime ara verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sabah saatlerinde geldiği kentte incelemelerde bulundu.

Kentte pazartesi günü saat 21.00 sıralarında başlayan ve etkisini artırarak devam eden kuvvetli yağış, hayatı felç etti. Hafta başından bu yana aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Birçok ev ve işyeri ile bazı kamu bina ve hastanelerin bodrum katlarını da su bastı. Kuvvetli sağanak nedeniyle sel suları altında kalan İmamoğlu-Adana karayolunun Mustafalar mevkiinde çökme meydana geldi. Bir bina, kolonlarında oluşan çatlaktan dolayı boşaltıldı. Binadaki zararın, yanında bulunan inşaat temel kazısında yağış nedeniyle oluşan heyelandan kaynaklandığı ileri sürüldü. Aralıksız olarak devam eden yağış, tarım arazilerine de büyük ölçüde zarar verdi. Arazide mahsur kalan 4 kişi, askeri helikopterle kurtarıldı. Adana Valiliği'nde kurum ve kuruluşların da yer aldığı kriz masası oluşturuldu.

CEYHAN'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yoğun yağış nedeniyle Salı gününden beri okulların tatil edildiği kentte bu gün de eğitime ara verilen okullar şöyle: Yüreğir ilçesindeki Farabi Anadolu Lisesi, Doğankent Anadolu Lisesi, Çamlıbel Şehit Kamil Yelmen Anadolu Lisesi, Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu, Emine Özgüler Gürsü İmamhatip Ortaokulu, Tuğrulbey Ortaokulu, Aziz Sancar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Seyhan Rotary Anadolu Lisesi, Tahsilli Şehit Hulisi Emre Dilci Ortaokulu, Fevziye Çelik Ortaokulu ile Seyhan ilçesindeki Şakirpaşa Anadolu Lisesi, 125. Yıl Ortaokulu, Gülbahçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz da, ilçede yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin herhangi bir olumsuz durum yaşamaması için bugün eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

BAKAN KURUM'DAN İNCELEME

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sabah saatlerinde havayolu ile geldiği Adana'da kuvvetli yağış nedeniyle olumsuzlukların yaşandığı mahallelerde incelemelerde bulundu.

Görüntü Dökümü

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Şemsiye ile yürüyen kadın

Trafikte ilerleyen araçlar

Yağışlı havadan genel görüntüler

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

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Konya'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

KONYA'da Özel Harekat polisi eşliğinde yapılan operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a militan kazandırıp, çatışma bölgelerine gönderdiği öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı. Örgütün militan yapılanmasından sorumlu olduğu öne sürülen Murat G.'ninde aralarında bulunduğu şüphelilerin, örgüte militan kazandırıp, çatışma bölgelerine gönderdikleri, medrese olarak kullandıkları evlerde ise ilk ve ortaokul çağındaki çocuklara 'dini eğitim' adı altında örgüt ideolojisine yönelik eğitim verdikleri iddia edildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na elektronik posta yoluyla, kentte terör örgütü DEAŞ'a, militan kazandıran yapılanmanın olduğu bilgisi geldi. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında daha önce El Kaide ve DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonlarda tutuklanan ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Murat G.'nin de aralarında bulunduğu 9 kişinin, örgüte militan kazandıran yapılanmayı yönettiği belirlendi.

ÇOCUKLARI 'DİNİ EĞİTİM' ALTINDA ÖRGÜT İDEOLOJİSİ EĞİTİMİ

Araştırmasına derinleştiren polis, şüphelilerin kentin farklı noktalarında aralarında villalarında bulunduğu ve medrese olarak kullandıkları 9 evde ilk ve ortaokul çağlarındaki çocukların ailelerini, 'dini eğitim verecekleri' yönünde kandırıp, çocuklara örgüt ideolojisine yönelik eğitimler verdikleri iddia edildi. Yetişkinleri ise yine aynı şekilde önce dini sohbetlerle kendilerine yakınlaştırıp, örgüt ideolojisine yönelik eğitim verdikten sonra militan olarak çatışma bölgelerine gönderdikleri öne sürüldü. Şüphelilerin örgüte para toplayıp, lojistik destek sağladıkları, çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarıyla da yine elektronik ortamlarda yazıştıkları saptandı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından örgütün militan yapılanmasından sorumlu Murat G.'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında yakalama kararı çıktı. Ardından da Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat eşliğinde bugün şafak vakti operasyon düzenledi. Yapılan aramada örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

MEDRESELER BASKIN YAPILDI

Soruşturma kapsamında örgütün medrese olarak kullandığı aralarında villalarında bulunduğu evlere Maliye ve Milli Eğitim Müdürlüğü uzmanları eşliğinde baskın yapıldı. Yapılacak incelemeden sonra evlerin mühürleneceği belirtildi. Çocuklarını örgütün medreselerine gönderen veliler hakkında da yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Özel Harekat polisinin eve baskını

Evden ve polisten detay

Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

Medrese olarak kullanılan evin dışından detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA

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Altınları ağaçlık alana gömen kuyumcu soyguncuları yakalandı

İzmir'in Buca ilçesindeki bir kuyumcuyu soyan maskeli ve silahlı, 1'i kadın 3 kişi ile onları otomobille kaçıran suç ortağı, polisin operasyonuyla yakalandı. Çalınan altın bileziklerin, soygunculardan birinin evinin yakınındaki ağaçlık alana gömüldüğü ortaya çıktı.

Olay, geçen salı günü sabah saatlerinde Gediz Mahallesi, 682 Sokak'ta meydana geldi. Yüzleri maskeli 1'i kadın 3 kişi, tabancalarını çekip Ufuk Atçı'ya ait kuyumcu dükkanına girdi. Soyguncular, kendilerine direnen iş yeri sahibi Atçı'ya ateş edip omzundan yaraladı. Silah seslerini duyup yandaki tavukçu dükkanından çıkan Filiz Taş da, soyguncular tarafından tabancayla bacağından yaralandı. Soyguncular yaklaşık 1,5 kilo altına alarak kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı.

SOYGUN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Soygun anı işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, dükkana giren, 3'ü de maskeli ve silahlı soyguncular, önce iş yeri sahibine tabanca doğrultuyor. Ellerini havaya kaldıran Atça'yı etkisiz hale getiren soygunculardan biri tezgahın arkasına geçiyor ve altınları alıp yanlarında getirdikleri çantaya koymaya başlıyor. Bir süre sonra kuyumcu Ufuk Atça soygunculara engel olmak istiyor, ancak bu sırada bir soyguncu tabancasını ateşleyip Atça'yı yaralıyor. Daha sonra, 3 soyguncu da iş yerinden çıkıp koşarak kaçıyor.

ALTINLARI GÖMMÜŞLER

Polis, olay sonrasında geniş çaplı soruşturma başlattı. Hem işyerindeki hem de çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin R.A., B.A., H.A. ve H.A. olduğunu tespit etti. Dün 4 farklı adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Polis, çalınan altın bileziklerin ise şüphelilerden birinin evinin yakınındaki ağaçlık alanda gömülü olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan soyguncuların ifadeleri doğrultusunda, söylenen noktada kazı yapan polis ekipleri 34 altın bilezik buldu ve iş yeri sahibine teslim etti. Kazıda ayrıca biri kurusıkı olmak üzere 2 tabanca da bulundu. 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

Olayın güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Frig Vadisi'ne 'vandal' tahribatı

Antalya'da, kaya mezarları ve kiliseleri ile 'Anadolu'nun ikinci Kapadokyası' olarak bilinen Frig Vadisi'ndeki kayalara oyulan mağaralara sprey boyayla yazılar yazıldığı görüldü. Bölgenin piknik yeri gibi kullanılması ve mağaralardaki yazılar, doğaseverleri isyan ettirdi.

Kütahya, Afyonkarahisar ile Eskişehir sınırlarında derin vadiler tarafından şekillenen dağlık alan ve volkanik tüflerden oluşan jeolojik yapısıyla dikkat çeken Frig Vadisi, M.Ö. 900-600 yıllarında Frigler, daha sonra Romalılar ve Bizanslılar tarafından kullanıldı. Kaya mezarları, kiliseler, sığınma ve barınma amaçlı yapılan mağara kalıntıları ile Frig Vadisi'nde her yıl yüzlerce turist ağırlanıyor. 'Anadolu'nun ikinci Kapadokyası' olarak bilinen, Ana tanrıça Kybele'ye adanmış açık hava tapınakları, sunaklar ve kaya mezarları gibi birçok yapının bulunduğu bölge, 506 kilometrelik uzun parkuruyla doğa yürüyüşçüleri ve bisikletçilerin rotaları arasında yer alıyor.

SPREY BOYAYLA YAZILAR YAZMIŞLAR

Anadolu'nun önemli mirası Frig Vadisi'nin son halini gören ziyaretçiler, hem üzüldü hem kızdı. Kayaların içine oyulmuş mağaraların duvarlarına, sprey boyayla yazılar yazıldığı görüldü. Bırakılan çöplerden, mağaraların içinin ise piknik yeri olarak kullanıldığı anlaşıldı.

UYARI LEVHASI YOK

Antalyalı profesyonel dağcı ve rehber Cuma Gök, muhteşem coğrafya üzerine kurulu büyük medeniyetin yer aldığı Frig Vadisi'nin çok özel bir bölge olduğunu söyledi. Son ziyaretlerinde mağaraların içinde piknik yapanları, ateş yakanları görünce üzüldüklerini anlatan Gök, doğa ve etkileyici tarihin iç içe olduğu bölgede uyarı levhası bulunmadığını kaydetti. Gök, doğal sit alanı olmasına rağmen titizlikle korunamayan Frig Vadisi'nde tahribata karşı önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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Frig Vadisi genel görüntü

Go-pro ile mağaraların içinden görüntüler

Mağara duvarındaki sprey boyayla yazılan isimler

Mağara tavanına yazılmış TC kelimesi

Mağara içinde halı serip adeta mutfak kuran piknikçi

Ziyaretçilerden görüntüler

Detay görüntüler

Haber: Selma KUNAR- Kamera: ANTALYA-

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Almus'tan 'somon' ihracatı

Tokat'ın Almus ilçesinde balık çiftliklerinde yetiştirilen somon balıkları Almanya, Hollanda, Japonya, Çin ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. Almus Belediye Başkanı Bekir Özer ilçeden yılda yaklaşık 700 ton somon balığının ihraç edildiğini söyledi.

Tokat'ta 300 bin dönüm üzerindeki tarım arazilerini sulayan, elektrik üretilen ve bölge turizmine katkı sağlayan Almus Barajı'nda ayrıca alabalık ve somon balığı da yetiştiriliyor. 6 bin nüfuslu ilçenin geçim kaynağı olan Almus barajında 21 tesis bulunuyor. Baraj gölünde 300 kafeste yılda 5 bin 500 ton balık üretimi yapılıyor. Üretilen balıklar ülke içinde bir çok ile gönderilirken aracı firmalar ile birlikte 700 ton somon balığı Almanya, Hollanda, Japonya, Çin ve Ortadoğu ülkelerine gönderiliyor.

6 bin nüfuslu ilçenin geçim kaynağının balıkçık olduğunu ifade eden Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, "Balıkçılık bizim en büyük gelir kaynağımız. Şu anda 31 tane işletmemiz var. Bu işletmelere ait 300 kafesimiz var. Burada yıllık 5 bin 500 ton balık üretimimiz var.

250 gram ile 1 kilogram arası alabalık üretimi yapılıyor. 1 kilogram ile 3 kilogram arasında ise somon balığı üretimimiz var. Burada ihracatımız daha çok somon üzerine yapılıyor. Biz bu somon balıklarını Almanya, Hollanda, Japonya, Çin'e gönderiyoruz. Yılık 700 ton somon balığı ihracatı yapıyoruz" dedi.

İlçedeki 100 kafeslik bir balık üretim tesisinde görevli Gökhan Sarı ise, "Bunların ilk kısmında 2-3 gram balıklar, büyük balık olarak ise kafeslerde toplam 15 tona kadar balığımız var. Bunlarda 2 kilogram ağırlığındadır. Balıklarımız yurt içi ve yurt dışı olarak satıyoruz. Sadece bizim yıllık 2 bin ton üretimimizin 150-200 tonu aracı firmalar ile yurt dışına gidiyor. Diğer kalanı ise yurt içindeki tüm illere gönderiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Tesisten drone görüntüsü

-Balık tesisinden görüntüler

-Balıkların görnütüsü

-Belediye başkanının açıklaması

-İşletme yetkilisinin konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/ALMUS(Tokat),

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Yılbaşı biletlerinin yüzde 95'i satıldı

MİLLİ Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin hayalini kuranlar bayiler önünde kuyruk oluşturdu. Tekerlekli sandalyesiyle bilet kuyruğunda bekleyen Saliha Kirli (80) torunlarına ve çocuklarına ev alacağını hayal ederken, Çınar Karaman (5) ise uçağa binip Ankara'ya gitmeyi hayal ettiğini söyledi.

Milli Piyango İdaresi 2020 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin 80 milyon TL olduğunu aralık ayı başında açıklamış, satışa çıkan biletler şansını arayanlar tarafından büyük ilgi görmüştü. Tam bilet 80, yarım 40, çeyrek ise 20 TL'ye satılırken çekilişe bir haftadan az zaman kalan biletler tükenme noktasına geldi.

Son 3 yılda 2 büyük, bir de 7 milyon TL'lik ikramiyenin isabet ettiği Antalya'da, bayiler önünde uzun kuyruklar oluştu. Kentin yaya trafiğinin en yoğun olduğu ve 'Kapalı yol' olarak da bilinen Kazım Özalp Caddesi'ndeki bilet bayisi önünde vatandaşlar, büyük ikramiye hayaliyle sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Genci yaşlısı hatta tekerlekli sandalyesiyle bilet almaya gelenler dikkati çekti.

MİNİK ÇINAR'IN HAYALİ GÜLÜMSETTİ

Serap Kaynar, büyük ikramiyenin çıkması halinde çocuğunun geleceğine harcayacağını, mutlaka bir ev alacağını söyledi. Büyük ikramiyenin tamamını 15 yaşındaki torununa vereceğini belirten Aysel Çot (65) ise "Ben bu yaştan sonra parayı ne yapayım. Hepsini torunuma vereceğim" dedi.

Bilet alan Fatma Aksu, "Hayır yapıp ev alacağım. Torunlarıma ve çocuklarıma faydam elbette olacak" derken, babasıyla bilet almaya gelen Çınar Karaman ise hayaliyle gülümsetti. Biletini aldıktan sonra parasını da veren minik Çınar, "Büyük ikramiye bana çıkarsa uçağa binip Ankara'ya gideceğim. Anneme, babama da veririm" diye konuştu.

Saliha Kirli de tekerlekli sandalyesiyle geldiği bayinin önünde şansını kendi elleriyle çekmek için kuyruğa girdi. Uzun süre sıranın kendisine gelmesini bekleyen Kirli, biletini aldıktan sonra, "7 çocuğum var, hepsine ev alacağım. Evleri yok. Yoksullara yardım edeceğim. Ben yaşlıyım kendime harcamam" dedi.

BİLETLERİN YÜZDE 95'İ BİTTİ

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, bu yılki satışlardan memnun olduklarını, geçen yıl büyük ikramiyenin tam bilete isabet etmesinden dolayı bu yıl tam bilet satışlarının bir miktar arttığını kaydetti. Çobanoğlu, buna rağmen en çok çeyrek bilet satıldığını söyledi. Kredi kartıyla satışların da olduğunu anlatan Çobanoğlu, "Biletlerimizin yüzde 95'i satıldı. Son günlere bilet kalmayabilir. Bayilerimiz de bu yılki satışlardan memnun ancak sosyal medyadan kara propaganda yapılarak 'Almayın' deniliyor. Alınan her biletle Türkiye'nin savunma sanayisinden sosyal desteklere kadar birçok kuruma da destek oluyorsunuz. 20 bin esnaf bu sektörden ekmek yiyor. Yine bu işin zararı esnafa olur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bilet kuyruğundan görüntü

-Bilet alanların görüntüsü

-Biletlerden görüntü

-Bayiinin görüntüsü

-RÖP 1: Serap Kaynar

-RÖP 2: Aysel Çot

-RÖP 3: Fatma Aksu

-RÖP 4: Çınar Karaman

-RÖP 5: Saliha Kirmi

-RÖP 6: Sercan Çobanoğlu

-Detaylar

HABER: Alparslan ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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