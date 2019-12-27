DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (4)

8 ARTÇI DEPREM OLDU

Elazığ'ın Sivrici ilçesinde, Richter ölçeğine göre, saat 10.02'de meydana gelen 4.9'luk depremin ardından saat 11.11 itibariyle 8 artçı sarsıntı yaşandı.

Ana depremin ardından saat 10.09'da 2.6, saat 10.11'de 3.8, saat 10.16'da 1.7, saat 10.19'da 3.5, saat 10.23'te 3.5, saat 10.32'de 1.5, saat 10.39'da 1.8 ve saat 10.43'te 2.0 büyüklüğünde 8 deprem daha oldu. Depremler, yerin 7.00 kilometre derinliğinde meydana geldi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

HABER: Mücahit YOLCU/ DİYARBAKIR

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Çift kol nakilli Oğuz: Artık elimi, kolumu sallayarak gezebileceğim (1)

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde 25 Kasım akşamı Türkiye 'nin 4'üncü çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek (26), basının karşısına çıktı. Şimşek, "Artık elimi, kolumu sallayarak gezebileceğim" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Erol AKKIR/ANTALYA,

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Tayini çıkan imamın, cami bahçesindeki ağaçları kestiği iddiası

Konya 'nın Kaşınhanı Mahallesi Muhtarı Mehmet Çetin, İmam Nurullah K.'nin 11 yıldır görev yaptığı Fatih Cami'nden tayini çıkınca, cami bahçesinde bulunan 17 ağacı kestiğini iddia etti. Muhtar Çetin, "Hocamız, bir süredir cemaatle anlaşamıyordu. Hoca giderken ağaçları kesmiş. Büyük çoğunluğunu kamyona yükleyip, götürmüş" derken, suçlamaları kabul etmeyen İmam Nurullah K., sadece elektrik tellerine takılan bir ağacı kestiğini savundu.

11 yıldır Fatih Camii 'nde görev yapan İmam Nurullah K.'nin, 5 Aralık günü, Harmancık Mahallesi'nde bulunan Abdülgani Camii'ne tayini çıktı. İddialara göre, tayin edildiğini öğrenen Nurullah K. da cami bahçesindeki 17 ağacı kesti. Kestiği ağaçların bazılarını da kamyona yükleyip, götürdü.

CEMAATİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE TAYİNİ ÇIKTIĞI İDDİASI

Kaşınhanı Mahalle Muhtarı Mehmet Çetin, bir süredir cemaat ile İmam Nurallah K. arasında sorun yaşandığını, bazı vatandaşların da geçen haziran ayında ilçe müftülüğüne giderek, cami imamının değiştirilmesi için başvuru yaptığını anlattı. İmam Nurallah K.'nin de karşı imza toplayıp müftülüğe verdiğini belirten Çetin, "Ancak başka bir camiye tayini çıktı. O da ağaçları kesmiş. Bazılarını parçalayıp, kamyonla götürmüş. Birazını da bırakmış. Neden kestiğini sorduğumda, 'Muhtarım ağaçlar elektrik tellerine değiyor' yanıtını verdi. Bunu daha önce yapsaydı, belki yanlış anlaşılmazdı. Ancak tayini çıktıktan hemen sonra yapması art niyetli olduğunu gösteriyor. Art niyet var. Cemaatle geçinemiyordu. Milleti kutuplaştırıp, birbirine düşürdü. Bu kesilen ağaçlar hocanın kişiliğini ele veriyor. Bu katliama yorum yapmaya gerek yok. Bu durumu görenler yorumlasın."

Cami cemaatinden Emrullah Özden de "Hocam, 'kendim diktim, kendim biçtim' demiş. 'Tellere değdi, kestim' demiş. Bir geldik baktık ki birçok ağacı kesip, biçmiş. Tayini çıktıktan sonra kesti. Daha önce imam hakkında müftülüğe şikayetçi olduk. Cemaatiyle geçinemiyordu" dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen imam Nurullah K. ise sadece bir ağacı elektrik tellerine takıldığı için kestiğini öne sürdü.

Görüntü Dökümü

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Kesilen ağaçlar ve bahçeden detay

Caminin dışından detay

Muhtar ve cemaat röp.

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA

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Halk otobüsünden düşen kadın öldü

Karabük'te, 2 gün önce hareket halindeki halk otobüsünün açılan kapısından düşerek yaralanan Satiye Yılmaz (44), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çarşamba günü akşam saatlerinde 100. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Behçet Ferhat A. idaresindeki 78 DA 958 plakalı halk otobüsünde bulunan Satiye Yılmaz, otobüs virajı döndüğü sırada açılan arka kapıdan elindeki poşetlerle yola savruldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralanan Satiye Yılmaz'a ilk müdahalede bulundu. Satiye Yılmaz yakındaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde otobüsün arka kapısının çürümesi sonucu kapıyı tutan milin koptuğu, menteşeden ayrılıp yatağından çıktığı ve kapının açıldığı tespit edildi. Otobüs incelenmek üzere otoparka çekildi. Satiye Yılmaz'ın düşme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastanede tedaviye alınan evli ve 3 çocuk annesi Satiye Yılmaz, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi. 100. Yıl Mahallesi 28 Evler Camii İmamı Muhamed Yılmaz'ın eşi olan Satiye Yılmaz'ın ölümü üzüntü yaratırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otobüsten düşme anı(güvenlik kamerası)

-Otobüs için güvenlik kamerası görüntüsü

-Yaralının ambulansa taşınması(cep telefonu görüntüsü)

-Hastaneden detay

-Otobüsden detay

-Polisin incelemeleri

Haber-Kamera: Okan ŞİMŞEK/KARABÜK

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İşçi emeklisini dolandıran 2 kişi, adliyede

KAYSERİ'de telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları işçi emeklisi E.K'nın 40 bin lirasını dolandıran 2 kişi, Şanlıurfa ve İstanbul'da yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen 10 Aralık'ta merkez Melikgazi ilçesi Belsin Kocatepe mahallesinde meydana geldi. İşçi emeklisi E.K.'yı ev telefonundan arayıp, kendisini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz kişi, FETÖ terör örgütü üyelerinin kendisine ait bilgileri kullanarak bankalar arası transfer yaptığını, sözde şüphelileri yakalamak için bankadaki parasını çekip eve gelen polise teslim etmesini söyledi. Paniğe kapılan E.K. bankadaki 40 bin lirasını çekti ve şüphelinin yönlendirmesiyle parayı poşete koyup, evinin balkonundan bahçeye attı. Para dolu poşeti alan diğer şüpheli, kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan işçi emeklisi polisi arayarak şikayette bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada şüphelilerin M.B. (23) ve M.İ. (21) olduğu belirlendi. M.B. İstanbul'da, M.İ ise Şanlıurfa'da yakalanarak gözaltına alındı. Kayseri 'ye getirilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Yakalanan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilişi

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

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Adana'da yağış yerini güneşe bıraktı

ADANA'da hafta başından bu yana kenti etkisi altına alan, cadde ve sokakları göle çeviren sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini güneşe bırakınca kentte yaşayanlar da parklara ve sokaklara çıkarak güzel havanın tadını çıkardı.

Kentte, pazartesi günü saat 21.00 sıralarında başlayan ve etkisini artırarak devam eden kuvvetli yağış, hayatı felç etti. Hafta başından bu yana aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Ev ve işyeri ile bazı kamu bina ve hastanelerin bodrum katlarını da su bastı. Kuvvetli sağanak nedeniyle sel suları altında kalan İmamoğlu-Adana karayolunun Mustafalar mevkisinde çökme meydana geldi. Bir bina, kolonlarında oluşan çatlaktan dolayı boşaltıldı. Binadaki zararın, yanında bulunan inşaat temel kazısında yağış nedeniyle oluşan heyelandan kaynaklandığı ileri sürüldü. Aralıksız olarak devam eden yağış, tarım arazilerine de büyük ölçüde zarar verdi. Arazide mahsur kalan 4 kişi, askeri helikopterle kurtarıldı. Adana Valiliği'nde kurum ve kuruluşların da yer aldığı kriz masası oluşturuldu. Seyhan ilçesindeki Küçükoba Mezarlığı, sular altında kaldı.

GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDILAR

Sağanak yağış, gece saatlerinde sona erdi. Bu sabah yağışların yerini güneşe bırakmasıyla kentte yaşayanlar erken saatlerde parklara ve sokaklara akın etti. Şiddetli yağıştan dolayı günlerdir evlerinden dışarı çıkamayan Adanalılar, güzel havanın tadını çıkardı.

Sabah erken saatlerde Seyhan ilçesinde bulunan Atatürk Parkı'nda güvercinleri beslemeye geldiğini söyleyen üniversite öğrencisi Döndü Teber (18), "Yağmurdan dolayı günlerce dışarı çıkamadım. Okuluma gidemedim. Neyse ki güneş açtıö dedi.

Şiddetli yağışın hayatlarını olumsuz etkilediğini söyleyen Murat Yeşilağaç ise "Köpeğimi gezdirmek için dahi çıkamadım dışarı. 51 yaşındayım, bugüne kadar Adana'da böyle bir yağmur görmemiştim. Evlerini su basan ve mağduriyet yaşayan insanlarımızın Allah yardımcısı olsunö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Güneşten detay

-Termometre detayı

-Parkta yürüyüş yapanlar

-Güneşlenen köpek

-Vatandaşlarla röportajlar

-Güvercinlerden detaylar

Haber-Kamera: Can ÇELİK- Anıl ATAR/ADANA,