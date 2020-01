DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Öykü Arin'in yeni yıl dileği: Herkes donör olsun, eğlensin çok mutlu olsun

Antalya'da lösemi tedavisi gören, babasından aldığı yarı uyumlu nakille tekrar hayata tutunan Öykü Arin Yazıcı (5), yılbaşına saatler kala, annesinin sosyal medya hesabından "Herkes donör olsun, eğlensin çok mutlu olsun" diyerek, yeni yıl dileklerinde bulundu.

İzmir'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve yurt dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen 11 Nisan'da Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu.

'SİZİ ÇOK SEVİYORUM'

Yeni yıl öncesi evlerine küçük bir çam ağacı alınan Öykü Arin, annesi Eylem Şen Yazıcı'yla birlikte ağacı süsleyerek yeni yıl için gün saydı. Disneyland'a gitme hayali olan Öykü Arin için, süsledikleri çam ağacının altına Disneyland maketi konuldu. Eylem Şen Yazıcı, 2020'ye saatler kala yeni yıl dileğinde bulunan Öykü Arin'in videosunu paylaştı. Neşeli halleriyle dikkat çeken Öykü Arin, "Merhaba sizi çok seviyorum. Herkes donör olsun. Eğlensin çok mutlu olsun. Donör olun umut olun. Yaşasın" dedi.

'SİZDEKİ IŞIK BAŞKA BİRİNE CAN VEREBİLİR'

Eylem Şen Yazıcı ise 2019 yılının kendileri için çok zorlu mücadeleyle geçtiğini belirtti. Kızı gibi kendisi de yeni yıl dileğinde bulunan Yazıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Üzüldük ama pes etmedik, umuda ve hayata sıkı sıkı tutunduk. Bizi sıkı sıkı tutan sevgili ailemiz, dostlarımız, birlikte kampanya yürüttüğümüz can yoldaşlarımız sizinle sarıldık umuda ve hayat sizin sayenizde sardı bizi, neşeli bir direniş melodisi gibi. Çok seviyorum her birinizin ayrı ayrı kalbimde derin yerleriniz var. Tüm bunlar ancak filmlerde olabilirdi ama gerçekten oldu işte. Hep birlikte Öykü Arin ve tüm öykülere umut olmak için çalıştık, çok çalıştık. 250 bini aşkın donöre ulaştık, 100'e yakın eşleşme haberi aldık. Belki de sadece 2019'un değil son yılların en kıymetli kampanyalarından birini yürüttük. Bitmedi, sürüyor, önümüzdeki yıl da sürecek bu mücadele. Donör olun, umut olun demeye devam edeceğiz. Çünkü sizdeki ışık başka birine gerçekten can verebilir. Bugüne dek gördüğüm en ışıltılı şey bu gerçekten. 2020'de ışıltıları çoğaltalım. Mutlu, sağlıklı, sevdiklerinizle dolu dolu yaşayacağınız bir yıl dilerim."

Alkollü aday sürücünün ehliyeti iptal edildi

Karabük'te, yeni yılın ilk saatlerinde yapılan trafik denetiminde 0.21 promil alkollü çıkan sürücü adayı Erhan Ç.'nin ehliyeti iptal edilerek, 1228 TL ceza kesildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yılın ilk saatlerinde kentin 2 noktasında alkol denetimi yaptı. Kontrol noktasında durdurulan kamyonet sürücüsü Erhan Ç., 0.21 promil alkollü çıktı. Sürücü adayı olduğu öğrenilen Erhan Ç., ayran içip döner yediğini, alkollü olmadığını ileri sürdü. Polisin kamyonet cinsi araçlarda alkol sınırının 0.20 üzeri olamayacağını, Karabük Sulh Ceza Mahkemesi'ne giderek cezaya itiraz edebileceğini söylediği Erhan Ç., "0.21 alkol mü? 0.51 ile 0.21 arasında ne değişiyor? Alkol yok diyorum sana. 0.21 promil ile otomobil kullanabiliyorsun, kamyoneti kullanamıyorsun. Kurala bak, ben anlamıyorum. Yeniden sınava girip ehliyet alacakmışım. Nedir bu?" diyerek, tepki gösterdi. Ehliyeti iptal edilen Erhan Ç.'ye, 1228 TL ceza kesildi.

HDP önündeki eylemde 121'inci gün

Diyarbakır 'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 64 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 121'inci günde de sürdürdü. Kızı Hayal (17) için 3 yaşındaki kızı Asmin ile birlikte oturma eylemini sürdüren Süheyla Demir, "Kızım, Asmin'i daha görmemiş. Kızım çok duygusaldır. Hep bir kardeşi olsun isterdi. Kardeşini görürse onun hatrı için gelir, güvenlik güçlerine teslim olur. Ailesine ve evine döner" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

3 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer ile Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye'nin terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 3'ü evladına kavuştu. Hatice Ceylan ile Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerini sürdürürken, HDP önündeki 64 aile, 121'inci günde eyleme devam etti.

'KIZIM KARDEŞİNİ GÖRÜRSE EVİNE DÖNER'

Ağrı 'nın Hamur ilçesinden gelen Süheyla Demir, 2014 yılında lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken, PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını belirttiği kızı Hayal için 3 Ekim'den bu yana HDP önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Yanında 3 yaşındaki kızı Asmin ile oturma eylemine katılan Demir, kızına teslim olması için çağrıda bulundu. Hayal'in kardeşi Asmin'i görmediğini anlatan Demir, "121 gündür buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Yeni yıla girdik. Ben isterdim ki kızım da yanımda olsun. Bizi bu hale koyanlar utansın. İnşallah bizim ahımız onlara kalmaz. Onlar da inşallah önümüzdeki yıla böyle girerler. İçleri acıyla dolar. Onlar bizi evlatlarımızdan ayırdılar. İnşallah onların da evlatları onlardan ayrı düşer. İnşallah gelecek yeni yıla kızımla evimde girerim. Kızım, Asmin'i daha görmemiş. Eğer beni görüyorsa, beni duyuyorsa 121 gündür küçük kardeşiyle bekliyorum. Sen de biraz hakkım varsa, hakkım geçmişse gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Kapım sonsuza kadar sana açık. Arkandayım ve arkanda olmaya devam edeceğim. Seni çok özledim. Ben kızımı biliyorum. Kardeşini görürse kızım çok duygusaldır ve küçük çocukları çok sever. Hep bir kardeşi olsun isterdi. Eğer görürse inşallah onun hatırı için gelir güvenlik güçlerine teslim olur. Ailesine ve evine döner" dedi.

'EMİNE ERDOĞAN'IN GELMESİ BİZE DAHA DA CESARET VERDİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan 'ın dün kendilerine yaptığı ziyarete de değinen Demir, "Bizi çok mutlu etti. Daha da cesaret verdi. Daha da güçlendik. İnşallah ayağı bize uğurlu gelir. Evlatlarımız teker teker gelir. Asmin ile de baya ilgilendi. Küçük çocukları çok seviyor. O da anne olduğu için bizi en iyi o anlıyordur. Teker teker bizimle konuştu. Bizi biraz rahatlattı. Emine Erdoğan'ın da bizim arkamızda olması çok güzel bir şey" diye konuştu.

