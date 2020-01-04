DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Eski eşinin sevgilisini öldüren kadından, 'Sana da sıra gelecek' paylaşımı

KONYA' nın Seydişehir ilçesinde boşandığı eşinin birlikte yaşadığı ileri sürülen Aynur Süngülü'yü tabanca ile vurarak öldüren Özlem G.'yi yakalama çalışmaları sürüyor. Özlem G.'nin, olaydan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski eşinin ayakkabısının üzerine ayağıyla basarak, "Sana da sıra gelecek" diye yazdığı görüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacıseyitali Mahallesi 153065 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Özlem G., İstanbul'dan boşandığı eşi Tufan K.'nın birlikte yaşadığı Aynur Süngülü'nün evine geldi. Özlem G.'ye kapıyı Süngülü'nün kızı açtı. Eve giren Özlem G., yanında getirdiği tabanca ile Süngülü'ye ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahele sonrası Aynur Süngülü'nün öldüğünü tespit etti. Süngülü'nün cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

TAKSİYLE OTOGARA GİTMİŞ

Özlem G., bir taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Polis, yaptığı çalışmada Özlem G.'nin Konya istikametine gittiğini tespit etti. Polis, Özlem G.'nin Konya Otogarı'na geldiğini belirleyerek, taksiciye ulaştı. Taksici ifadesinde, kadının aracına bindikten sonra otogara gitmek istediğini ve konuşmadığını söyledi. Özlem G.'yi yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

'SANA DA SIRA GELECEK' PAYLAŞIMI

Özlem G.'nin cinayetten hemen önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, eşinin ayakkabısının üzerine ayağıyla basarak, 'Sanada sıra gelecek' notunu düştüğü görüldü. Özlem G.'nin, bu paylaşımdan hemen sonra ise, 'Ben bir tek seni sevdim. Kızlarına bak dedim. Canlarım sizleri çok seviyorum' notunu paylaştığı belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hastaneden detaylar

Fotoğraflar

AYNUR SUNGULU (FOTOGRAFTA

OZLEM G. (FOTOGRAFTA)

OLAYDAN ÖNCE SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIGI PAYLAŞIM

Tolga YANIK/ KONYA, -

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Kayseri'de devrilen TIR'ın sürücüsü öldü

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, 05.00 sıralarında Kayseri- Sivas karayolunun 54'üncü kilometresinde meydana geldi. Yunus Emre Ertuğrul (32) yönetimindeki 66 LV 379 plakalı sebze yüklü TIR, Sivas yönüne giderken kar yağışı nedeniyle kaygan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıktı. TIR, refüjde bulunan bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, sürücü Yunus Emre Ertuğrul, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cesedi, jandarmanın yaptığı incelemeden sonra otopsi yapılmak üzere Sarıoğlan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Genel detay

Haber-Kamera: Özer KAYA/KAYSERİ,DHA

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Tarım işçilerini taşıyan minibüsle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 24 yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, İzmir- Ankara E-96 Karayolu Durasıllı Mahallesi'ndeki bir kavşakta meydana geldi. Kula'dan Salihli yönüne giden Hasan Ali Çakan yönetimindeki 45 J 7785 plakalı minibüs ile Şahin Erkul yönetimindeki 45 AAK 355 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Minibüsteki işçilerden Hatice Sarı (49) kaza yerinde öldü. Araç sürücüleri ile birlikte minibüste bulunan 24 kişi kazada yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, minibüste bulunan işçilerin Kula ilçesinden, Salihli ilçesine çalışmaya geldiği öğrenildi. Jandarma , kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kazaya karışan araçların görüntüsü

Olay yerinde kurtarma çalışmaları

Haber- Kamera: Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa),

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Gizli tanktan 23 ton kaçak akaryakıt çıktı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir akaryakıt istasyonuna düzenlenen operasyonda, toprağın altına gizlenmiş gizli bir tankta 23 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ekipleri, dün gece İzmir- Ankara Karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda denetim yaptı. İstasyona ait ana binanın arka kısmında bir tanker fark eden ekipler, alınan arama kararının ardından kontrol etti. Tankerin çevresinde yapılan kazı çalışmasında gizli tanka ulaşan bağlantılar tespit edildi. İş makinaları eşliğinde yapılan çalışmalar sonucunda toprağın altında gömülü olan gizli tank yerinden çıkarıldı. Yapılan kontrolde, toplam 23 ton kaçak akaryakıt bulundu. Akaryakıt istasyonu hakkında idari işlem uygulanırken; A.E, M.G ve E.Y hakkında '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, ilçede huzur ve güvenliği sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ekiplerin operasyon anına ait görüntüleri

Gizli tankın görüntüsü

Haber- Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),

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40 yıllık kasetçi, 30 metrekarelik dükkanında dijital müziğe meydan okuyor

KONYA'da 40 yıldır kasetçilik yapan Eyüp Mermer (71), 30 metrekarelik dükkanında dijital müzige meydan okuyor. Eskiye göre işlerin çokta iyi olmadığını söyleyen Mermer, 'Ölünceye kadar bu işi yapacağım. Benden sonra bu işi sürdürecek kimse yok. Ben ölünce bu iş de sona erecek"dedi.

40 yıl önce seyyar araba üzerinde müzik kaseti ticaretine başlayan Eyüp Mermer, tarihi Bedesten Çarşısı'nda açtığı 30 metrekalerik dükkanında mesleğini sürdürüyor. İş yerinde 60 bine yakın kaset olduğu, iş yerine sığmayan kasetlerin ise depoda olduğunu belirten Mermer, "Hiç aklımda yokken aniden bu işin içine girdik. O zamanlar bu işler çok iyiydi. Şimdi teknoloji bazı şeyleri aldı, götürdü. Teknoloji işlerimizi çok fazla etkiledi. Bu meslekte ayakta durmak zor. Emekliliğim var. Hem burada vakit geçiriyorum, hem de biriktirmiş olduğum kasetleri satıyorum. Benim müşterilerim sabit müşteri. Tanıyanlar geliyor buraya. Ufak tefekte olsa halen kast almaya gelenler var. Eskiden o kadar fazla kaset satardık ki müşteriye fatura kesecek zaman olmazdı. Buraya gelen müşteriler istediği her kaseti bulabilir. 60 bine yakın kaset var. Bazıları da depoda duruyor."dedi.

BU MESLEĞİ BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYORUM

Bu mesleğe alıştığını ve bırakmayı düşünmediğini belirten Mermer, "Ben bu mesleği bırakamam. Bu işe alışmışım artık. Bırakmayı da düşünmüşorum. Buraya gelip, halen kasetçi mi var diye şaşıran müşterilerim oluyor. Geçenlerde bir müşterim geldi. Dükkanın içerisine baktı ve hayret, halen kaset satan dükkan mı var dedi. Dedim biz varı. Halen satıyoruz."diye konuştu.

BU SEKTÖR BİTTİ

Müzik kaseti sektörünün bittiğini ifade eden Eyüp Mermer, "Bu sektör bitti artık. Yapacak bir şey kalmadı. Bu mesleği götürübildiğimiz yere kadar götüreceğiz. Bu mesleği bırakabileceğim kimsem yok. Benimle birlikte bu meslekte bitecek. Eski günler başkaydı. Şimdi bitik."şeklinde konuştu.

İş yerinde kasetçalar, dvd satışıda yapan Eyüp Mermer, gelen müşterilerine müzik dinleterek onlara unutulmaz anlar yaşatıyor.

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA,

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