DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (4) - (MUT'TA SELE KAPILAN ARAÇ)

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Mersin'in Mut ilçesinde, dereye uçan Ali Büyükgüdük yönetimindeki 42 J 9555 plakalı otomobilden sel sularına kapılan Yunus Gök'ün (34) cansız bedenine ulaşıldı. AKUT ve itfaiye ekipleri, Gök'ün cesedini 700 metre uzaklıkta, dere yatağında buldu. Yunus Gök'ün cansız bedeninin, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

Erdemli 'de heyelan sonrası enkaz altında kalan İbrahim Öngel'in (62) ardından Yunus Gök'ün cesedine ulaşılmasıyla kentte kuvvetli yağış nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, 2'ye çıktı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin),

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Bolu'da iki kamyon çarpıştı: 1 ölü

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Bolu Yeniçağ kesiminde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Murat Arslandoğan(55) idaresindeki 06 DM 4079 plakalı kamyon, önünde ilerlemekte olan Mehmet Fırat (56) idaresindeki 63 KN 730 plakalı kamyonla çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi sürücü Murat Arslandoğan'ın hayatını kaybettiği tespit etti. Arslandoğan'ın cenazesi morga kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Mehmet F., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Araçlardan görüntü

-Yoldan detaylar

-Detaylar

HABER-KAMERA: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Bolu'da kar yağışı

BOLU Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlasa da aksama yaşanmadı.

Bolu'da, dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, dün gün boyu ve gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kar yağışı sabah saatlerinde de devam etti. Hafif şekilde yağan kar, İstanbul- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda ulaşımı yavaşlattı, ancak trafikte durma yaşanmadı. D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde yol beyaza büründü. 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ekipleri D-100 Karayolu'nda kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı.

KENT MERKEZİNDE DE ETKİLİ OLDU

Kar yağışı Bolu kent merkezinde de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar beyaz örtüyle karşılaştı. Kar kalınlığı kent merkezinde yaklaşık 5 santimetreyi buldu. Bolu Belediyesi ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için kent merkezindeki önemli güzergahlarda kar temizleme çalışması yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bolu Dağı'ndan görüntüler

-Kent merkezinden görüntüler

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Alanya'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı.

İlçede dün sabah saatlerinde aralıklarla etkisi gösteren sağanak yağış, gece saatlerinde şiddetini artırdı. Yağış nedeniyle ilçeye bağlı Demirtaş Mahallesi'ndeki dere taştı. Araçlar göle dönen yollardan güçlükle ilerleyebildi. Bazı caddelerde rögarlar taşarken, birçok ev ve iş yerini de su bastı. Taşan derede mahsur kalan bir vatandaş itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin teyakkuzda beklediği ilçede belediye ekipleri de su baskınlarının yaşandığı iş yerleri ve evlerde tahliye çalışması başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Baskındanda görüntü

Sokaktaki su birikintisi

Vatandaşlar görüntü

İş yerinden görüntü

Caddeden akan yağmur suyu

Haber: Engin ANAK/Kamera: ANTALYA

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Cinayet zanlısının yurt dışına kaçmasına yardım eden avukat ve nüfus memurlarına operasyon: 7 gözaltı

KONYA'da 2009 yılında karıştığı cinayet suçundan aldığı 17 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onan Murat Ildırar, 2 yıl önce bulunduğu açık cezaevinden firar edip, Gürcistan'a kaçtı. Polis, Ildırar'ın sahte kimlik ve pasaport kullanarak yurt dışına kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 2'si nüfus memuru, 1'i avukat 7 kişiyi, düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Murat Ildırar, 2009 yılında Konya 'da karıştığı cinayet suçunun ardından tutuklandı. Bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu. Ildırar daha sonra 'vergi usulsüzlüğü' suçundan yeniden tutuklandı. Ildırar, Burdur Açıkcezavinde bulunduğu sırada cinayete karıştığı suç nedeniyle aldığı 17 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Bunu öğrenen Ildırar, 26 Ekim 2018 tarihinde cezaevinden firar etti. Ildırar'ın bulunması için Konya polisi de çalışma başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ildırar'ın sahte kimlik ve pasaportla Gürcistan'a kaçtığını tespit etti.

SAHTE KİMLİK

Araştırmasını derinleştiren polis, İ.T. adlı kişinin nüfus müdürlüğüne giderek, oradaki 2 memur yardımıyla kendi kimliğinin üzerine cezaevinden firar eden Murat Ildırar'ın fotoğrafını yapıştırıp, sahte kimlik çıkartıldığını belirledi. Aynı yöntemle de sahte pasaport düzenlenip Ildırar'ın yurt dışına kaçtığı anlaşıldı. Polis'in Ildırar'ın kaçmasına İ.T., 2 nüfus memuru ve 1 avukat ile birlikte 12 kişinin yardımcı olduğunu belirledi. Şüphelilerden 3'ünün de yurt dışında olduğu tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçen polis, bugün sabah saatlerinde daha önce belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda aralarında İ.T., 2 nüfus memuru ve 1 avukatın bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

-Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA

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Batman Otogarı'ndaki kan davası cinayetini baba azmettirmiş

BATMAN Otogarı'nda kan davalıları Resul (18) ve Azad Ketir (15) kardeşler tarafından bıçaklanan Suat Yüksekbağ (20) cinayetiyle ilgili iddianame tamamlandı. İddianamede, Ketir kardeşler ile babaları Nurettin Ketir (57) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede, daha önce 'azmettirme' suçlamasıyla hakkında takipsizlik kararı verilen Nurettin Ketir'in cinayeti azmettirdiği belirtildi.

Olay, 28 Ağustos 2019'da kent merkezindeki şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Askerden terhis olduktan sonra yaşadığı Siirt 'in Baykan ilçesinden, Batman'da mevsimlik işçi olarak çalışan babasını ziyarete gelen Suat Yüksekbağ, dönmek için geldiği otogarda kan davalıları Resul ile Azad Ketir kardeşlerin bıçaklı- sopalı saldırısına uğradı. Yüksekbağ, herkesin gözü önünde aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Saldırgan kardeşler, ellerindeki bıçak ve sopayla başında bekledikleri yaralıya kimseyi yaklaştırmadı. Kardeşlerin yaralının başından ayrılmasının ardından gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Suat Yüksekbağ, kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesi 'nde hayatını kaybetti.

POLİSLER GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI, 2 KARDEŞ TUTUKLANDI

Yüksekbağ'ın, şehirlerarası otobüs terminalinde kan davalıları tarafından öldürülmesi olayına müdahalede ihmalleri bulunduğu değerlendirilen polis memurları görevden uzaklaştırılırken, 2 kardeş ise işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BABA HAKKINDA ÖNCE TAKİPSİZLİK, SONRA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca Yüksekbağ cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, iki kardeş hakkında, 'Kasten adam öldürmek', baba Nurettin Ketir hakkında ise 'azmettirme suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası istendi.

Ketir ailesinden Ozan Ketir'in, 4 Ağustos 2018'de Faruk Yüksekbağ tarafından öldürüldüğüne yer verilen iddianamede, baba Nurettin Ketir hakkında cinayeti azmettirme suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturma sürerken Ketir hakkında takipsizlik kararı verildiği kaydedildi. Polisin, şüphelilerden Resul Ketir'in cep telefonunda yaptığı incelemede ulaşılan bir mesajda 'Evlenmeden önce benim kanımı yerden almam gerekiyor. Mecburum. Ben evlensem de babam beni bırakmaz. Azad yapsın der' yazdığı belirtildi. Bunun üzerine baba Nurettin Ketir hakkında tekrar soruşturma başlatıldığına yer verildi.

'İNTİKAMIMI ALDIM' DİYE BAĞIRDI

İddianamede, Ozan Ketir cinayetinin ardından ailelerin kan parasında anlaşma sağlandığı bilgisine de yer verildi. İddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Suat'ın babası Nuri Yüksekbağ'ın ifadesine göre, bir miktar para ödedi, ancak kalan kısmı için zaman istedi. 28 Ağustos 2019'da Nurettin Ketir ve oğulları Resul ve Azad Ketir, Ankara'ya gitmek için Batman Otogarı'na geldi. Suat Yüksekbağ da Kütahya 'daki babasının yanına gitmek üzere otogardan otobüse binmişti. Resul ve Azad, Suat'ı görünce bıçakla saldırdı. Otobüsten kaçan Yüksekbağ otogara girdi. Peşlerinden giden Azad, Suat'ı bıçaklarken ağabeyi Resul de araya girenleri 'İntikam alıyoruz' diyerek engelledi. Kardeşini 'Kalbine vur' talimatıyla yönlendirdi. Azad daha sonra 'İntikamımı aldım' diye bağırdı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yere yığılan Suat Yüksekbağ

Olay yerinde toplanan kalabalık

Polisler

Katil zanlılarının beklemesi

Suat Yüksekdağ'ın babasıyla yapılan röportaj

Genel ve detay görüntüler

Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

Haber-Kamera: BATMAN,

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Buz sarkıtları tehlike saçıyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 15 dereceye kadar düşünce, bazı ev ve iş yerlerinin çatısında buz sarkıtları oluştu. Belediye ekipleri, tehlike oluşturan sarkıtları temizlemek için çalışma başlattı.

İlçede kar yağışının ardından geceleri sıcaklık, eksi 15 dereceye kadar düştü. Ev, iş yeri ve kurumların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Buz sarkıtları tehlike oluştururken, Yüksekova Belediyesi ekipleri, yaptıkları anonsla vatandaşları uyardı, araçların bina altlarına park edilmemesini istedi.

Ekipler, kar kalınlığının 30 santime ulaştığı ilçede bir yandan kar küreme çalışması yaparken, bir yandan da tehlike oluşturan buz sarkıtlarını temizliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İş makinesinin yardımıyla bina saçaklarındaki buzların kırılması

Zabıta ekiplerin güvenlik alınması

-İş makinesinden detaylar

-Genel ve detaylar

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),