DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Diyarbakır'da HDP önündeki bir aile daha evladına kavuştu

DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Kadran ailesi, 6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan çocukları İbrahim Halil Kadran'a (21) kavuştu. Örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan Kadran, ailesiyle buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 31 Aralık günü yaptığı ziyaret sırasında HDP il binası önüne gelen Halime Kadran, 2014'te Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan torunu İbrahim Halil için oturma eylemine başladı. Irak'ta 4 teröristle birlikte örgütten kaçan İbrahim Halil, dün Habur Sınır Kapısı'na gelip Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

İşlemleri yapılan teröristlerden İbrahim Halil, bugün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluşturuldu. Buluşmada duygusal anlar yaşandı.

İbrahim Halil Kadran'ın teslim olmasıyla birlikte oturma eylemi yapıp evlatlarına kavuşan aile sayısı 4'e çıktı.

DUYGULU ANLAR YAŞANDI

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Kadran ailesi, terör örgütü PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan çocukları İbrahim Halil Kadran'a kavuştu. Kavuşma anında duygusal anlar yaşandı. İbrahim Halil Kadran, babaannesi Halime Kadran ve halası Gülbahar Aşiri'ye sarılarak gözyaşı döktü. Uzun süre sarılan aile bireyleri, hasret giderdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: DİYARBAKIR

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Sivas'ta merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

SİVAS merkezli 5 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 4 muvazzaf asker ve 1 doktor gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, farklı dosyalarda şüpheli ifadelerinde isimleri geçen ve ardışık aranma yöntemiyle arandığı tespit edilen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi. Sivas'ın yanı sıra Bilecik, Bitlis, Adıyaman ve Mardin'de düzenlenen operasyonda jandarma astsubaylar M.Ö., F.K., A.Y. ve piyade astsubay E.E. ile araştırma görevlisi doktor M.K. gözaltına alındı. Sivas'a getirilen şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adliyeden görüntüler

-Şüphelilerin götürülüşü

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Sedanur davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl hapis

KARS'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan Sedanur Güzel'in (9) öldürülmesi ile ilgili davada tutuklu sanıklardan 2'sine ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıl hapis cezası verildi, 1'i beraat etti.

Köyde 16 Eylül 2018 tarihinde kaybolan Paslı Esin Çağdaş İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in, 7 gün sonra taşlarla örtülmüş halde cesedi bulundu. Sedanur'u alıkoyarak cinsel istismarda bulunup, öldürdükleri suçlamasıyla haklarında dava açılan tutuklu 3 sanığın yargılanmasına Yozgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanıklar, Ertan Bozkurt, Ahmet Bilen ve Himmet Uç, Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Sedanur'un annesi Handan ve babası Abdullah Güzel ise Kağızman Ağır Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı.

Kararını açıklayan mahkeme, sanıklardan Ertan Bozkurt ve Ahmet Bilen 'nitelikli adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'cinsel istismar' suçundan 30'ar yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan 9'ar yıl hapis cezası verdi. Diğer sanık Himmet Uç'un ise beraatına ve tahliyesine karar verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-ARŞİV görüntülerle

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

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Öğrenciler tasarladıkları yazılımla yerli otomobile destek vermek istiyor

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Kocatepe İlk ve Ortaokulu'ndaki 'Teknoloji Tasarım Atölyesi'nde eğitim gören öğrenciler, tasarladıkları projeyle yerli otomobile destek vermeyi hedefliyor.

Kocatepe İlk ve Ortaokulu'nun kendi imkanlarıyla kurduğu atölyede öğrenciler, yazılım ve kodlama eğitimi alıyor. Yerli otomobilden ilham kaynağı alarak çalışmalar yapan öğrenciler, robotik sistem dahilinde yaptıkları yazılımla kazaların önlenebileceğini söyledi. Araçta yer alacak sensör sayesinde, başka bir araçla yakınlaştığında ya da önlerine aniden herhangi bir canlı çıktığı zaman aracın durmasını sağlayacağı belirtilen yazılım için testler de başladı. Öğrencilerin küçük robotik araçlarda test ettiği yazılımda başarı sağlandı.

50 BİN LİRAYA MAL OLDU

'Teknoloji Tasarım Atölyesi' ile ilgili bilgi veren Kocatepe İlk ve Ortaokulu Müdürü Mahsuni Canbay, yaklaşık 2 ay önce atölyeyi kendi imkanlarıyla kurduklarını ve kısa süreçte sonuçlar aldıklarını kaydetti. Canbey, "Gelecekte memleketimize hizmet edecek bilim adamlarını ve mühendislerini yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Çünkü biz biliyoruz ki; bu milletin evlatlarına imkan ve fırsat verilirse yapamayacak ve başaramayacak hiçbir şey yoktur" dedi.

Atölyenin yaklaşık 50 bin liraya mal olduğunu ifade eden Canbay, "10 bilgisayarı bankaların desteğiyle, 10 tanesini de kendi imkanlarımızla aldık" diye konuştu.

HAYALLERİ, YAZILIMLARININ YERLİ OTOMOBİLDE KULLANILMASI

Teknoloji ve Tasarım Sınıfı Öğretmeni Levent Şanlı ise, yerli ve milli teknolojiye destek verecek programları hayata geçirdiklerini belirtti.

Öğrencilerden Samet Gazihan Özsoy ise, "Kazaların önlenmesi adına güzel bir yazılım yaptık. Yerli ve milli araçlarımıza yazılım konusunda destek vermek istiyoruz. Hayalimiz projemizin yerli otomobilde de kullanılması" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Öğrencilerin çalışmalarından detaylar

-Testten detaylar

-Röportajlar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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Park halindeki araç yandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde park halindeki hafif ticari araç alev alarak yandı.

Yangın, İlçeye bağlı Balabancık Mahallesi Arabacı Sokak üzerinde meydana geldi. Erkan A., Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne ait hafif ticari aracı evinin önüne park etti. Sürücü evine girdikten bir süre sonra araç alev alarak yanmaya başladı. Alevleri görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.

Araçtaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ(Cep telefonu)

-Aracın yanması

-Yanan araçtan detaylar

-Hurdaya dönen araç

Haber: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),

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Mersin'de, kayıp çiftçiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, karla kaplı Musabozulduğu Yaylası'nda 19 gün önce kaybolan çiftçi Ali Kaçar'ı (63) arama çalışmalarına, hava şartlarının uygun olmasıyla tekrar başlandı.

Mersin- Karaman sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda, 23 Aralık'ta, çiftçi Ali Kaçar ile beraberindeki 3 arkadaşı, yoğun kar yağışı nedeniyle kayboldu. İhbar üzerine bölgede jandarma, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arama çalışması başlattı. 3 kişi kurtarılırken, Ali Kaçar'a ulaşılamadı. Kaçar için yürütülen ancak yoğun kar yağışı nedeniyle 6 gün önce ara verilen arama çalışmalarına bugün yeniden başlandı. AFAD, Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Erdemli Belediyesi ekipleri ile gönüllülerin katılımıyla Ali Kaçar her yerde arandı. Kar yağışının da devam ettiği bölgede kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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ARŞİV görüntülerle

HABER: MERSİN

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Hastanedeki ölümle ilgili soruşturma

ISPARTA Valisi Ömer Seymenoğlu, endoskopi çektirdikten sonra rahatsızlanan Ramazan Gök'ün (54) yaşamını yitirmesi, 5 kişinin de yoğun bakımda tedaviye alınmasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yalvaç'a bağlı Yukarıkaşıkara Köyü'nde yaşayan Ramazan Gök, mide rahatsızlığı nedeniyle dün Isparta Şehir Hastanesi'ne gitti. Ramazan Gök, hastalığına teşhis konulması amacıyla aynı gün endoskopiye alındı. Ancak Gök, endoskopi sırasında henüz bilinmeyen nedenle fenalaştı. Hemen yoğun bakıma alınan Ramazan Gök, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Gök'ün cenazesi, otopsinin ardından Yukarıkaşıkara Köyü'nde toprağa verildi. Ramazan Gök'ün oğlu Taner Gök, babasının ihmal nedeniyle yaşamını yitirdiğini iddia ederek hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

5 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Diğer yandan benzer şikayetlerle aynı hastaneye giden ve endoskopi çektikten sonra rahatsızlanan F.G., A.G., A.K., G.K. ve U.K. de yoğun bakımda tedaviye alındı. Hastalardan 3'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü'nün inceleme yaptığını belirten Vali Seymenoğlu, "Bir şikayet söz konusu. Olay yargıya taşınmıştır. İl Sağlık Müdürlüğümüz incelemesini sürdürüyor. Detaylı bir açıklama yapacak. Ölüm olayı, yapılacak otopsi sonrasında açığa kavuşacak. Bir ihmal söz konusu ise gerekli adli ve idari işlem yapılacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÜN GEÇİLMİŞTİ

Haber Kodu: 200109229

Haber: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

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Sokak köpekleri için Mamamatik yaptırdılar

TUNCELİ'de gönüllü olarak sokak hayvanlarının bakımını ve beslenmesini üstlenen Cihan Karaca, uzun zaman üzerinde çalıştığı sokak köpekleri için Mamamatik projesini, bir spor kulübünün sponsorluğunda hayata geçirdi. Hayvanseverler, kent merkezinde bir parka yerleştirilen Mamamatik makinesine attığı 1 TL karşılığında 200 gram mama alıp, hayvanların sokak köpeklerinin beslenmesine katkı sağlayabiliyor.

Kentte uzun yıllardır sokak hayvanlarının bakım, barınma ve beslenme sorunlarıyla ilgilenen ve bu yönde çalışmalar yapan Cihan Karaca, hazırladığı Mamamatik projesini kentte faaliyet gösteren Dersim Akademi Spor Kulübü'nün sponsorluğu ile tamamlayarak hayata geçirdi. Montajı tamamlanan ilk Mamamatik, kentin en işlek noktalarından çok sayıda sokak köpeğinin bulunduğu Seyit Rıza Meydanı'ndaki bir parka yerleştirildi. Mamamatik, günı şığı enerjisi ile çalıştığı için 24 saat boyunca açık kalabiliyor. Mamamatik'e hayvanseverler 1 TL demir para attığında 200 gram köpek maması alt kısmındaki kutuya düşüyor ve bölgede bulunan sokak hayvanları bu mamayı yiyebiliyor.

Projeyle ilgili bilgi veren Cihan Karaca, amacının kış aylarında yiyecek bulamayan sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlamak olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Ben, Tunceli genelinde uzun zamandır sokak hayvanlarının sağlıklı beslenmesi ve korunması için çaba gösteriyorum. Sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmeleri için mutlaka beslenmeleri gerekiyor, bunun için de insan yardımına ihtiyaçları var. Özellikle kış aylarında yiyecek bulmaları çok zor. Kafamda tasarladığım Mamamatik projesini Dersim Akademi Spor Kulübü'nün desteği ile tamamlayarak hayata geçirdik. Medeni toplumlarda olması gereken bir proje bu. Biz de bunu herkes yaygınlaştırsın diye bir adım olarak attık. Bizim gücümüz 1 tane yapmaya yetti, inanıyorum özellikle belediyeler bu projeleri destekler ve birçok yere bu Mamamatikleri yerleştirerek sokak köpeklerinin beslenme sorununu ortadan kaldırırlar. Maliyeti çok yüksek değil. Gün ışığı enerjisi ile çalıştığı için elektrik sorunu da yok"

Mamamatik'in yapımını üstlenen Dersim Akademi Spor Kulübü Başkanı Suat Başaran ise "Toplumumuz sokaktaki ve doğadaki bütün hayvanlara karşı empatisi ve duyarlılığı yüksek bir toplum. Özellikle sokak hayvanlarının barınma ve beslenmesi konusunda zaman zaman olumsuz durumlar oluyor her yerde. Biz bu proje ile 1 TL gibi sembolik para ile bilinçlendirmeyi ve sokak hayvanlarına karşı ilgilerinin artmasını sağlamak için bir adım attık. Görüyoruz ki vatandaş duyarlı ve bu cihaz kendi kendisini finanse ediyor. Atılan paralar ile sokak hayvanlarına mama alınıyor ve da bizi mutlu ediyor. Umarım belediyeler bu projeyi daha da geliştirir ve yaygınlaştırır."

KÖPEKLER İÇİN SUMATİK DE KURULDU

Yine Cihan Karaca tarafından tasarlanan Sumatik de Mamamatik cihazının 20 metre yakınına kuruldu. Karaca, şehrin şebeke suyuna bağlı sistemde alt tarafta suyun aktığı bir bölümün olduğunu, suyun bir küp içinde biriktiğini, sokak hayvanlarının da bu sudan içtiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cihan karaca sokak köpekleri ile birlikte Mamamatik'in yanına giderken

Mamamatik hazinesinde bulunana mamalar ile köpekler beslenirken

Cihan karaca Mamamatik'i neden kurduklarını ve çalışma düzenini anlatıyor.

Sokak köpekleri beslenirken

Sokak köpekleri sumatik'te su içerken

Vatandaşlar mamamatik'e para atarken ve açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Bartın'da, Karadeniz'in rengi değişti

BARTIN'da yağışların ardından Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi. Amasra ve Kurucaşile'de derelerin ırmağa döküldüğü bölgelerde renk değişikliği yaşandı.

Batı Karadeniz Bölgesinde 3 gündür etkili olan yağmur yağışı sonucu Karabük, Kastamonu ve Bartın genelinde ortalama 50 kilogram üzerinde yağmur düştü. Kastamonu ve Karabük'ün dağlık kesimlerinden gelerek, yaklaşık 15 kilometrelik bölümü Bartın'dan geçen Bartın Irmağı'nın denize dökülen bölümünde denizin rengini değişti. Liman bölgesinde denizde renk çamur haline döndü. Liman bölgesinde geniş su alanının rengi, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle sarıya döndü. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı. Denize kıyısı olan Amasra, Kurucaşile ilçelerdeki denizin derelerle birleştiği bölgelerinde de deniz çamur rengini aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Denizden detay

-Denizin üzerindeki çamurlu su

-Bartın limanı çıkışı detay

-İnkum tatil beldesinden görünümü

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA

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Öğrenci kartını gösteren üniversiteliye ücretsiz yemek

Van'ın Erciş ilçesindeki bir kafede, öğrenci kartını gösteren üniversite öğrencilerine çeşitli ikramlar yapılıyor. Kafe işletmecisi Ali Togay, öğrenciler için farkındalık oluşturmak için böyle uygulama yapmak istediklerini söyledi.

Erciş'in Sahil Kent Mahallesi'nde bulunan bir kafenin işletmecisi Ali Togay, öğrencilerin maddi durumunu göz önüne alarak bir uygulama başlattı. Kafede öğrenciler için farkındalık oluşturmak amacıyla öğrenci kartı olan üniversite öğrencilerine ücretsiz ikramlarda bulunuyor. Togay, özellikle madde durumu kötü olan öğrenciler için böyle bir uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Togay, "İlçemizde üniversite okuyan ve maddi durumu kötü olan öğrencilerimiz için böyle bir uygulama başlattık. Günlük belli kotalarımız var. Ama elimizden geldiğince öğrencilerimiz için kafemizde ikramlar yapıyoruz. Öğrencilerin kimlik kartlarını göstermeleri yeterli oluyor. Bizde onlara çeşitli yemek, çay ve kahve ikramlarında bulunuyoruz" dedi.

Bu uygulamadan öğrenciler çok memnun. Böyle bir uygulamayı hayata geçiren Togay'a teşekkür eden öğrenciler, "Bu duyarlılıktan ötürü öğrenciler adına kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kefeden öğrencilerin görüntüleri

-Öğrenciler ile röportaj

-Kafe müdürü ile röportaj

-Detaylar

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van),

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Soba başında teleferik projesi nöbeti

Sakarya Sapanca'da, teleferik projesinin orman alanına zarar vermesine tepki gösteren ilçe sakinleri, 130 gündür eylemine devam ederken, çadırdaki soba başında nöbet tutuyor.

Sapanca Belediyesi'nin teleferik projesi ihalesini, Bursa Teleferik A.Ş. kazandı. Kırkpınar Hasanpaşa mevkisinden başlayarak, Mahmudiye İncebel mevkisinde sona erecek, 1500 metrelik teleferik projesi kapsamında, ormanda çalışmalar yapıldı. Bölge halkının tepkileri üzerine çalışmalar durduruldu. Sapanca Kırkpınar'da 130 gündür eylemlerini sürdüren bölge sakinleri, doğaya zarar verilmesine tepki gösterdi. Çadırda bulunan sobanın başında toplanan ilçe halkı, Sapanca'nın doğal güzelliğinin bozulmamasını istedi.

'130 GÜNDÜR BURAYI TERK ETMİYORUZ'

Sapanca'da eylemlerini sürdüren kişiler arasında bulunan Erhan Tanta, "Bölge halkının sesine kulak veren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce, yaptığı açıklamayla 'Halkın istemediğini ben de istemem' diyerek, projenin kısmen durdurulmasına öncülük etmiştir. Ormanın yok edilmemesi ve tahrip edilmemesi için 130 gündür burayı terk etmiyoruz. Sapanca'nın panoramik tablosunun ve eşsiz tabiatının bozulmaması için yoğun çaba sarf etmekteyiz. Teleferik üst istasyonunda ciddi anlamda ağacın kesildiğini hep birlikte kamuoyu olarak gördük ve bu çekincelerimizi daha da artırdı. Çünkü sadece üst istasyonda kesilmesi planlanan ağacın kamuoyunda çok düşük olduğu belirtilmiştir; fakat bunun çok yüksek olduğunu gördük. Kamuoyunun bilmediği farklı bir nokta daha var. Teleferik üst noktasında kurulmak istenen 61 dönümde ticari şehir var. Kurulması planlanan ticari şehrin planlarını aldık, gördük ve inceledik. Çok ciddi anlamda ağaç kesileceği kanısındayız" diye konuştu.

Erhan Tanta, Sapanca'nın florasının bozulmaması için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini belirterek, "Sapanca'nın son kalan güzelliklerinin de korunmasını ve kollanmasını düşünmekteyiz. Eşsiz güzelliğimizin ve tabiat parkımızın doğal millet bahçemizin aynı şekilde kalmasını istemekteyiz. Kuş cıvıltılarının aynı şekilde yankılanması, çocukların yeşil parkta doyasıya oynaması, yabani hayvanların özgürce dolaşabilmesi ve 'Marmara'nın incisi' Türkiye'nin misafir odası olan Sapanca'nın şehir ile bütünleşmiş şehrin bitişindeki doğal florasının bozulmaması için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz" dedi.

'SAPANCA'NIN BELLİ BÖLGELERİ BETON İSTİLASINA AÇILDI'

Sapanca'nın betonlaştığını dile getiren Erhan Tanta, şunları söyledi:

"Sapanca'nın belli bölgeleri yoğun beton istilasına ve beton yapılaşmaya açıldı. Aşağıdan bakıldığı zaman üst noktalarda villaların oluştuğu alanlarda yeşil flora ve tabiat parkı bozuldu. Son kalan bölgemiz burası. Burası da devlete ait orman arazisi. Şayet o 61 dönümde ticari şehir kurulması onaylanırsa aldığımız bilgilere göre, o florada yaklaşık 350 dönümün daha A tipi, B tipi ve C tipi 'mesire alanı' adı altında ticari alanların oluşturulmasının altyapısı sağlanmış olacak. Araç ile 3 dakikalık veya 5 dakikalık mesafede olan bu alana teleferik ile gidilmesinin mantığını anlamış değiliz. Çünkü bu alana araç yolu bulunmakta ve rahatlıkla çıkabilmekte. Burada bizim anladığımız kadarıyla üst bölgede kurulacak ticari şehre müşteri indirip, bindirmek için kullanılacak bir proje. Biz de bu vesileyle ticari şehir oluşturulması noktasında bölgemizin doğal yapısının ve ekolojik dengesinin bozulmamasını, sel ve erozyon gibi olağanüstü felaketlere yol açılmaması ve bu güzelliğin tahrip edilmemesi için bu mücadelemizi devam ettireceğiz."

Bölge sakinlerinden Sema Dilber ise "Ormanın tek dokunulmayan bu bölümü kaldı. Diğer yerler gözlerimizin önünde yok oldu. Korumak için buradayız. Ormanımızın yok olmasını istemiyoruz. Burayı terk etmeyeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gece ateş başında nöbeti sürdüren mahalle sakinlerinden genel görüntü

-Çadır içerisinde mahallenin kadınlarından oluşan gruptan görüntü

-Vatandaş Erhan Tanta ile röportaj

-Vatandaş Sema Dilber ile röportaj

HABER-KAMERA: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya),

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