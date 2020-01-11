DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Kar topu oynarken vücutlarında yanık oluşan öğrencilerin sayısı 9'a çıktı (2)

ÇOCUKLARDAN 8'İ TABURCU EDİLDİ

Afyonkarahisar'da, okulun bahçesinde kar topu oynarken su birikintisine girince vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan öğrencilerden 8'i hastanedeki tedavilerinin ardından bugün öğle saatlerinde taburcu edildi. Kalça kısmında oluşan yanık nedeniyle durumu ciddiyetini koruyan 1 çocuğun ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

VALİ: İDARİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, konuyla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığını belirterek, "Şu an itibariyle idari soruşturma devam ediyor. Gerekli incelemelerin ardından detaylı olarak kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.

HABER: AFYON

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Yalova'da minibüsten 48 kaçak göçmen çıktı

YALOVA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmangazi Köprüsü gişelerinde durdurduğu minibüste Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmeni yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Çanakkale'ye düzensiz göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine Altınova Gişeleri'nde önlem aldı. E.C. idaresindeki 34 RS 2030 plakalı kapalı kasa minibüsü durduran ekipler, aracın arka bölümünde aralarında kadın ve çocukların da olduğu 48 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin bulunduğunu belirledi. Ekipler araç içinde yaptığı aramada minibüsün içerisinde Çanakkale'den Yunanistan adalarına geçmek için kullanılacak yeni şişme bot, tekne motoru ve 48 can yeleği ele geçirildi. Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin, gözaltına alınan sürücünün insan kaçakçılığı organizatörleriyle bağlantısının tespiti için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABER: Cem Mete OKUR/YALOVA,

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Eylem hazırlığında yakalanan PKK'lılara ceza yağdı

SURİYE'nin Lazkiye şehrinden Muğla'nın Seydikemer ile Köyceğiz ilçelerine gelen ve eylem hazırlığında olan PKK'lı teröristlerle onlara yardım ettiği öne sürülen 11'i tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada ceza yağdı. 13 sanık, 3 ila 34 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Diğer 2 sanığın ise yeniden yargılanmasına karar verilerek dosyası ayrıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, 4 Ekim 2017 tarihinde, yol kontrolünde PKK'lı 4 terörist ile onlara yardım ettikleri ileri sürülen 3 kişi yakalandı. Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda, 1 gün sonra ise 5 terörist etkisiz hale getirildi. Kaçan 2 terör örgütü üyesinden 1'i, saklandığı portakal bahçesinde çevredekiler tarafından fark edilince, üzerindeki el bombasını patlatıp, öldü. Kaçan S.Ş. de 13 gün sonra Dalaman ilçesinde, akrabası B.Ş. ile kaçmaya çalışırken, yakalandı.

Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda 5 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından arazide yürütülen operasyonlarda, teröristlere ait çok sayıda silah, patlayıcı madde, bomba düzeneği ile paralar ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Seydikemer ilçesinde yakalanan 'Gabar' kod adlı PKK'lı terörist ve Köyceğiz ilçesinde ölü ele geçirilen, 'Xalit' kod adlı teröristin üzerinden çıkan tabletteki 'offline maps' isimli programda bazı noktaların işaretlendiği, güzergahların çizildiği belirlendi. Bu noktalardaki işaretlenen yerlerin emniyet müdürlükleri, valilikler, hükümet konakları, askeri binalar, Ak Parti binaları ile bazı kırsal bölgelerdeki yerler olduğu, yapılan çözümlemeler ve araştırmalar sonucu ortaya çıktı.

Operasyonlar sonucu yakalanıp, tutuklanan toplam 15 kişi hakkında, Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme', 'silahlı terör örgütlerine silah sağlama', 'göçmen kaçakçılığı yapma', 'resmi belgede sahtecilik', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme', 'sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin taşınması' suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme heyeti, davanın 9 Mayıs 2018'de görülen ilk duruşmadaki savunmaların ardından tutuklu 15 sanıktan A.Y., M.Y., B.Ş. ile İ.B.'nin tahliyesine karar verdi. Davanın diğer duruşmalarında sanıklar dinlendi, avukatların tahliye talepleri ret edildi.

SANIKLARA 3 İLA 34 YIL ARASINDA HAPİS CEZASI

Davanın dün görülen 4'üncü ve son duruşmasında, karar çıktı. Duruşmada Hakkari, Van, Şırnak, Tarsus, Kırıkkale ve İzmir'deki cezaevlerinde tutuklu bulunan sanıklara Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla son kez söz verildi. Sanıklar herhangi bir silahlı eyleme ve örgütsel faaliyete katılmadıklarını öne sürerek, beraatleri istedi. Cumhuriyet savcısı ise, dosyadaki delil durumunu dikkate alarak, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilerek cezalandırılmalarını talep etti.

Heyet, tutuklu sanıklardan Muhammed Raşşo'ya 34 yıl 28 ay 20 gün, Ekrem Altay'a 30 yıl 30 ay, Mehmet Can Yiğirer ile Velat Aşan'a 28 yıl 24'er ay, Veysi Şenlik ve Serbest Şenlik'e 26 yıl 18'er ay, Monir Dib ve Ahmad Abu Dest'e 5 yıl 6 ay 20'şer gün, Ossama Jouni'ye 6 yıl 8 ay, tutuksuz yargılanan Bahtiyar Şenlik'e 2 yıl 1 ay, Adnan Yiğirer, İsmail Bozdağ ve Mustafa Yiğirer'e 3 yıl 1 ay 15'er gün ceza verdi.

Ayrıca sanıklardan Senar Şenlik ve Tahir Şenlik'in de tutukluluk hallerinin devamına ve yeniden yargılanmalarına karar vererek dosyasını ayrıldı.

ADLİYEDEN GÖRÜNTÜLERLE

Cavit AKGÜN/MUĞLA,

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İnternet üzerinden 23 ilde 62 kişiyi dolandıran çift yakalandı

ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ortak operasyonda, ikinci el eşya alım-satımı yapan siteler üzerinden sahte hesaplar açıp, toplam 23 ilde, 62 kişiyi yaklaşık 70 bin lira dolandıran karı-koca, yakalandı.

İddiaya göre, Volkan D. (34) ve eşi Emel D. (25), ikinci el eşya satışı yapan siteler üzerinden sahte hesap oluşturup, ana kucağı, puset, bebek bezleri gibi malzemeleri satışa çıkardı. Özellikle yeni bebek sahibi olan kişileri seçen çift, farklı kişiler adına çıkartılmış GSM hatları üzerinden çok sayıda kişiyle irtibata geçti. Satışa sundukları malzemeleri en az bin lira üzerinden siteye koyup, sıfır ürün olduğunu ve garantisinin devam ettiğini, kullanmadan satmak istediğini belirten çift, satacağı ürünler üzerinden anlaştığı ücreti, sahte isimli GSM hatlarına havale şeklinde alıcılardan göndermelerini istedi. Çift, alıcıların gönderdiği paraları ATM'lerden çektikten sonra ürünü göndermeyip, bunun yerine cinsel içerikli fotoğraflar gönderdi. Şüpheli karı-koca ayrıca, dolandırdıkları kişilerin kimlik bilgileri ile başka kişileri de aynı yöntemle dolandırdı. Şüphelilerin mesajlarında, dolandırılan kişilerin kendilerini şikayet edeceklerini söylemeleri üzerine, "Beni polis yakalayamaz, nereye şikayet ederseniz edin" diye yazdığı ortaya çıktı.

Yapılan şikayetler üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, 2 aylık teknik takip sonucu 6'sı Eskişehir'de olmak üzere, Ankara, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, İzmir, Hakkari, Erzurum, Samsun, Gaziantep, Giresun, Isparta, Bursa, Antalya, Denizli, Aydın, Muğla, Kocaeli, Iğdır, Kütahya, Trabzon, Rize ve Van'da gerçekleşen toplam 23 ilde, 62 faili meçhul dolandırıcılık olayının şüphelilerinin Volkan D. ve eşi Emel D. olduğu tespit edildi. İstanbul'da oldukları belirlenen şüpheliler, dün Eskişehir ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak operasyon sonucunda yakalanarak, Eskişehir'e getirildi. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Volkan D. ile eşi Emel D. daha sonra Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Volkan D. ve Emel D.'nin hastaneye giriş ve çıkışları

-Polis aracına bindirilmeleri

-İnternet üzerinden yazışmalarının fotoğrafları,

-Satışa sundukları ürünlerin fotoğrafları

Haber: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,

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Bakan Pekdemirli: Hatta kopukluk gözlemlendi

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC Su Temin Projesiyle ilgili Mersin'de açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, havadan yaptıkları incelemelerin ardından isale hattında bir kopukluk olduğu gözlemlendiğini söyledi.

Bir dizi programlara katılmak üzere Mersin'e gelen Bakan Pakdemirli, KKTC Su Temin projesi boru hattı üzerinde helikopterle inceleme yaptı. İncelemenin ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve milletvekiller eli birlikti açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Türkiye ile Kıbrıs arasında bir isale hattımız var. Bu isale hattıyla ilgili çarşamba akşamı gece geç saatlerde bir olay vuku buldu. Bu isale hattı, 81,6 kilometre, çok uzun. Dünya mühendislik tarihinde en önemli başarılardan biri olarak kabul edilen bir isale hattı. Ancak çarşamba akşamı itibariyle Kıbrıs'tan tarafımıza isale hattından su gelmediğine dair bir bilgi gelmesi ve araştırmalar neticesinde isale hattında bir kopukluk olduğu gözlemlendi. Şu an itibariyle görebildiğimiz kadarıyla olayın bir kırılma olmadığı, sadece bir yerinden çıkma vakası olduğu gözlemini yaptık. Tabii ki salı akşamı itibariyle de tam anlamıyla bir rapor elimize ulaşmış olacak. İstanbul'dan Deniz Kuvvetleri'ne ait bir sörvey gemisi yola çıkmış durumda. Sörvey gemisiyle beraber yarın akşam itibariyle ilgili çalışmalar başlayacak. Salı akşamı itibariyle de nihai neticeyi almış olacağız. Nihai neticeyle beraber de bu işin ne kadar sürebileceği hakkında bir fikre sahip olacağız. Ben arkadaşlara bir aya kadar bu işi çözmelerine dair talimat verdim. Henüz nedeni belli değil ama bir çıkma olduğu gözleniyor. Bildiğiniz üzere bu iş aynı köprü teknolojisi gibi. Çünkü bizim bu yapmış olduğumuz şey deniz tabanından yürüyen borular değil. Denizin belli seviyesinde, yüzeyin yaklaşık 250 metre altında borular geçiyor. Böylelikle yüzeyin yaklaşık 250 metre altındaki borular şamandıralar vasıtasıyla askıda tutuluyor ve yere de ağırlıklar vasıtasıyla sabitleniyor. Bu şamandıralardan birinin daha yüzdüğünü görüyoruz. Muhtemelen bunlardan bir tanesinin yerinden çıkmış olma ihtimali var. Hat olması gerektiği yönde değil."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Bekir Pakdemirli helikepterle boru hattında inceleme yaparken

-Kopan boru hattı

-Bakan Bekir Pakdemirli açıklaması

Haber-Kamera: Soner AYDINMERSİN,

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Bakan Turhan: Dünya ölçeğinde gemi inşa sanayinde söz sahibi ülkelerden biriyiz

Yalova'da dünyanın ilk hidrolik hibrit römorkörü olan 'Boğaçay 38'in açılışını yapan ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Dünya ölçeğinde gemi inşa sanayinde söz sahibi ülkelerden biriyiz. Bunda, tersaneciliğimizin önünü, sıkışmış olduğu Tuzla'dan tüm kıyılarımızı kapsayacak şekilde açmamızın rolü büyüktürö dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Yalova'ya geldi. Bakan Turhan'a, Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova milletvekilleri ile iş insanları eşlik etti. Bakan Turhan, Yalova'daki tersaneler bölgesine gelerek özel bir firma tarafından yapılan dünyanın ilk elektrikli hibrit römorkörü olan 'Boğaçay 38'in açılışını yaptı. Açılışta konuşan Bakan Turhan, Türkiye'nin gemi sanayinde şaha kalktığını ve dünya pazarında önemli bir yeri olduğunu kaydetti.

Ülkemizin pek çok alanda olduğu gibi tersanecilik alanında son dönemde ciddi ilerlemeler kaydettiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Sektörün içinden gelen arkadaşlarımız bunu çok daha iyi bilirler. Şöyle ki; bir zamanlar neredeyse Tuzla'ya sıkışmış bir tersanecilik faaliyeti söz konusuydu. Gemi inşa sanayimiz adeta can çekişiyordu. Türk bayraklı gemiler kara listedeydi. Denizcilik üzerindeki vergi yüklerinden bıkmış denizcilerimiz vardı. Bunu tersine çevirmek için hemen kolları sıvadık ve Türkiye'nin, Türk milletinin, denizci millet özelliğini hatırlaması için her türlü desteği verdi. Bakanlık olarak denizlerimizin, denizcilerimizin bahtını ak, yolunu açık etmek için ne gerekiyorsa yaptık. Çok önemli atılımlar ve politikalar gerçekleştirdik. Özel sektörün önünü açacak düzenlemeler yaptık. Gerçekleştirdiğimiz denetim ve uygulamalarla gemilerimizi beyaz listeye yani süper lige taşıdık. Denizcilerimizin üzerindeki yükü paylaşmak için ÖTV'siz yakıt uygulamasını hayata geçirdik. 2004 yılından bu yana yıllık ortalama 496 Milyon TL olmak üzere sektöre 8 milyar TL'ye yakın destek sağladık. Uluslararası liman sayımız 152'dan 181'e çıktı. Yat limanı sayımız 41'den 62'ye, yat bağlama kapasitemiz ise 8 bin 500'ten 19 bine yükseldi. Türk sahipli deniz ticaret filomuz 2003 yılına göre 3 katın üzerinde büyüyerek 8,9 milyon DWT büyüklükten 28,6 milyon DWT büyüklüğe ulaştı. 19. sıradaki Türk sahipli filomuz, bugün dünya sıralamasında 15. sırada. Ülkemizin dünya deniz taşımacılığındaki rolünün güçlenmesiyle, konteyner elleçlemesi 5 kat artarak 11 Milyon TEU'ya ulaştı. Toplam yük elleçlemesi 190 milyon tonken, 460 milyon tona vardı" dedi.

"DÜNYA ÖLÇEĞİNDE GEMİ SANAYİNE SAHİBİZ"

Gemi inşa sanayinde devrim niteliğinde gelişmeler olduğunu söyleyen Bakan Turhan, ö Elbette gemi inşa sanayi deyip geçmemek lazım. Çünkü gemi inşa sanayi yüksek katma değerli ürünleri ile çok stratejik bir faaliyet alanıdır. Ülkemiz ekonomisine döviz girdisi sağlamakta, savunma sanayimizin ihtiyaçlarına cevap vermekte ve teknolojik alt yapımızın gelişmesine çok ciddi katkıda sunmaktadır. Gemi inşa sanayinin emek yoğun niteliği ve oluşturduğu geniş faaliyet alanı, istihdamın artmasına da önemli katkılar sağlamaktadır. Çok şükür, bugün dünya ölçeğinde gemi inşa sanayinde söz sahibi ülkelerden biriyiz. Bunda, tersaneciliğimizin önünü, sıkışmış olduğu Tuzla'dan tüm kıyılarımızı kapsayacak şekilde açmamızın rolü büyüktür" dedi.

"FAALİYETLERİMİZLE GEMİ SANAYİMİZİ ŞAHA KALDIRDIK"

Bakanlığın yıllar içerisindeki yatırımlarından bahseden Bakan Turhan, " Devletimizin yaptığı yatırımlar ve kapsamı genişletilen tasarım desteği, tersanelerin kira sürelerinin 49 yıla çıkarılarak yatırımların önünün açılması, devlete ödedikleri kira bedelleri yerine hasılattan binde bir oranında pay alınması, ecrimisil ödeme zorunluluklarının kaldırılması, tersanelerimizin irtifak hakkı kurulan alanları teminat olarak gösterebilmesinin önü açılarak kredibilitelerinin yükselmesi, tersanelerimizin çed raporlarının ve imar planlarının onaylanması gibi önemli adımlar attık. Bu ve benzer adımlarla, gemi inşa sanayimizin şaha kalkmasını sağladık. Neticede bugün gemi inşa sanayimiz; en son teknolojiyi kullanarak çevreye duyarlı gemiler inşa edebilen önemli bir sektör konumuna geldi. 81 tersanemizin tecrübesi, iş bitirmedeki zamanlaması ve kaliteden ödün vermeyen yönetim anlayışıyla dünya ölçeğinde saygın bir yer edinmesi taktiri hak etmektedir. Bu başarı Hükümetimizin ve sektör temsilcilerimizin ortak eseridir. Elbette daha yapacak çok işimiz var. Denizciliğimizin ve gemi inşa sektörümüzün çok daha iyi konumlara gelmesi için hem ulusal hem de uluslararası arenada hep birlikte büyük gayret göstermemiz gerekiyorö dedi.

"İLK HİBRİT RÖMORKÖRÜN İNŞA EDİLMESİ ÜLKEMİZ ADINA ÖVÜNÇ VERİCİDİR"

Dünya pazarında rekabet üstünlüğüne ulaşmanın yolunun teknoloji, ar-ge ve inovasyondaki üstünlükten geçtiğini dile getiren Bakan Turhan, "Bu konulardaki çıtamızı çok daha yükseklere taşımak mecburiyetindeyiz. Sektörümüzün projelere inovatif yaklaşımı, çevreci ve alternatif enerji kaynaklarını kullanabilen projeler konusunda yaptığı atılımlar, ülkemize olan ilgiyi artırmaktadır. Bu manada tersanelerimizde ulusal ve uluslararası pazarlar için inşa edilen römorkörler dış pazarlarda ilgiyle takip edilmektedir. Bu çalışmaların en güzel örneklerinden birisi bugün hizmete alınacak olan BOĞAÇAY 38 Hibrit Romorkörüdür. Romorkörün diğer teknolojik özelliklerinin yanında dünyanın ilk AVD yani ileri seviye değişken sevk sistemine sahip olması oldukça önemlidir. İlk hidrolik hibrit römorkörü inşa edilmesi ülkemiz ve sektörümüz adına övünülecek bir durumdur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gemiden detaylar

-Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'ın gemiyi incelemesinden detaylar

-Protokol üyelerinden detaylar

-Genel detaylar

Haber: Muammer İRTEM -Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Müdahale sonrası rahatsızlanan hastalardan Kucur: Yanlış ilaç nedeniyle yaşandığı söylendi

ISPARTA'da endoskopi sırasında fenalaşarak yaşamını yitiren Ramazan Gök'ün ardından aynı şekilde rahatsızlanan ve yoğun bakımda tedavi edilen Uğur Kucur (43), normal servise alındı. Uğur Kucur, bağırsaklarında yaşadığı sorunun tespiti amacıyla yapılan kolonoskopi sonrası fenalaşarak yoğun bakıma alındığını söyledi. Kucur, "Bana kullanılan yanlış bir ilaç nedeniyle bu durumun yaşandığı söylendi. Bu ilacın ne olduğu konusunda açıklama yapılmadı" dedi.

Yalvaç'a bağlı Yukarıkaşıkara köyünde yaşayan Ramazan Gök, mide rahatsızlığı nedeniyle 8 Ocak'ta Isparta Şehir Hastanesi'ne gitti. Ramazan Gök, hastalığına teşhis koyulması amacıyla aynı gün endoskopiye alındı. Gök, endoskopi sırasında, henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı. Yoğun bakıma alınan Gök, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Ramazan Gök'ün cenazesi, otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, Yukarıkaşıkara köyünde toprağa verildi. Taner Gök, babasının ihmal nedeniyle yaşamını yitirdiğini iddia ederek, hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Benzer şikayetlerle aynı hastaneye giden ve endoskopi çektikten sonra rahatsızlanan Uğur Kucur, F.G., A.G., A.K. ve G.K. da yoğun bakımda tedaviye alındı. Hastaların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

'YANLIŞ BİR ŞEY VARSA BU KONU ZATEN ARAŞTIRILIYOR'

Yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanarak normal servise alınan hastalardan Uğur Kucur, yaşananlarla ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamada bulundu. Kendisine kolonoskopi yapıldığını ve anestezinin etkisi geçtikten sonra uyandırıldığını söyleyen Uğur Kucur, bir anda fenalaştığını ve acile indirildiğini, gerisini hatırlayamadığını anlattı. Uğur Kucur, şöyle dedi:

"Yalvaç'ta yaşıyorum. Bağırsaklarımda yaşadığım sorun nedeniyle 15 gün önce doktorumuza başvurduk ve kolonoskopi çekilmesini istedi. O gün endoskopi odasına ilk ben girdim. Gerekli müdahale yapıldıktan sonra ayıldım. 10 dakika sonra ayağa kalktığımda mide bulantısı, baş dönmesi ve titreme başladı. Kendimi iyi hissetmediğimi söyledim ve beni hemen aşağı, acile indirmek üzere sedyeye aldılar. Yolda 'Acele edin kendimi kötü hissediyorum' dediğimi hatırlıyorum. Sonrasını hatırlamıyorum. Yoğun bakımda 2 gün kaldıktan sonra beni normal servise aldılar. Gerek yoğun bakımda gerekse burada herkes çok ilgilendi. Durumum şu an iyi. Ortada yanlış bir şey varsa bu konu zaten araştırılıyor bizim bu konuda şimdi bir şey söylememiz doğru olmaz" dedi.

'YANLIŞ İLAÇ NEDENİYLE BU DURUMUN YAŞANDIĞI SÖYLENDİ'

Yoğun bakım sonrası ne olduğuyla ilgili hastaneden kendisine kısa bir bilgi verildiğini aktaran Uğur Kucur, "Bana kullanılan yanlış bir ilaç nedeniyle bu durumun yaşandığı söylendi. Bu ilacın ne olduğu konusunda bir şey söylenmedi" dedi.

Yalvaç ilçesinde esnaflık yapan Uğur Kucur'un pazartesi günü tedavisinin tamamlanarak taburcu edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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RÖP: Uğur Kucur

Olaya ilişkin ARŞİV görüntü

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

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Şanlıurfa'da uyuşturucu ticaretine 15 tutuklama

ŞANLIURFA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile ilçelerde park ve sokak aralarında uyuşturucu satan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin 1 ay süren takibinin ardından, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eğitimli köpekler eşliğinde şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 686 gram metamfetamin, 30 gram bonzai, 470 gram esrar, 11 uyuşturucu hap, 1 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adliyeye sevk edilen şüpheliler

Torbacı operasyonu için şubeden çıkan ekipler

Eğitimli köpekle evlerde yapılan arama

Ele geçirilen uyuşturucu malzemeleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA