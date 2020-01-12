DHA YURT BÜLTENİ-5 - Son Dakika

Bakan Selçuk, yıkılma tehlikesi altındaki tarihi İskenderun Lisesi'ni inceledi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1901 yılında inşa edilen, ancak yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan İskenderun Lisesi binasında inceleme yaptı. Bakan Selçuk, "Böyle tarihi bir binanın burada sadece bir okul binası olarak değil, bu coğrafyanın sosyal bir sermayesi olarak değerlendirilmesinden yanayız" dedi.

Bakan Selçuk, AK Parti Hatay milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle kahvaltıda buluştu. Basına kapalı gerçekleşen buluşmada Selçuk, eğitime katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür sertifikası verdi. Daha sonra İskenderun Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Selçuk, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Selçuk, 1901 yılında yapılan, ancak günümüzde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan İskenderun Lisesi'nde de incelemelerde bulundu. Lisenin anı defterini imzalayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Böyle tarihi bir binanın burada sadece bir okul binası olarak değil, bu coğrafyanın sosyal bir sermayesi olarak değerlendirilmesi ve hatıralara hürmeten burada bir kültür merkezi, kütüphanesi olarak şu anda netleşmemekle beraber hizmet yapılabilmesi imkanını birlikte değerlendiriyoruz. Bu konuda hepimiz oldukça sıcak bakıyoruz. Netice itibariyle el birliğiyle burayı güzelleştirme konusunda kararlıyız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-İskenderun Lisesi tabelası

-Araç konvoyunun gelişi

-Bakan ve beraberindeki milletvekilleri protokol tarihi bina da inceleme yapmaları ve bilgi alması

-Lisenin anı defterini imzalayan bakan

-Bakan Selçuk'un açıklaması

-Tarihi binadan, içeriden ve dışarıdan görüntüler

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

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Batman'da uyuşturucu operasyonunda 18 tutuklama

BATMAN'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 18'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcıların tespitine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamanda harekete geçen ekipler, Van'dan getirilen metamfetamin uyuşturucuyu torbacılık yöntemiyle satan grubu tespit etti. Tespit edilen grubun yakalanmasına yönelik 7 Ocak günü birçok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 4 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 28 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 6 av tüfeği fişeği, 2 hassas terazi, 1 kilo 518 gram metamfetamin, 100 gram esrar ve 0,91 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 19 şüpheliden 18'i tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Ekiplerin operasyona çıkmaları

-Operasyondan görüntü

-Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu

-Şüphelilerin adiyeye çıkarılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Reşat YİĞİZ-Kamera: BATMAN,

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Batman'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

BATMAN'da patenli 2 gencin belediye otobüsüne tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Turgut Özal Caddesi'nde patenli 2 genç, hareket halindeki Batman Belediyesi'ne ait yolcu otobüsüne tutunarak yolculuk etti. Gençlerin tehlikeli yolculuğu yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre sonra otobüsü bırakan patenli gençler, güzergah değişip, yollarına devam etti.

Görüntü Dökümü

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Gençlerin tehlikeli yolculuğu

Genel ve detay görüntüler

Haber: Reşat YİĞİZ-Kamera: BATMAN,

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Polis, kalp krizi geçirdiğini anlayıp hastaneye yetiştirdi

GAZİANTEP'te, devriye görevindeki polis ekibi, kapalı polikliniğin önünde duran kişinin kalp krizi geçirdiğini anlayıp, hastaneye yetiştirdi. Duran kalbi tekrar çalıştırılan kişi, yoğun bakıma alındı. Polisin kalp hastasını hastaneye yetiştirdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte, cuma akşamı 25 Aralık Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi, gece hizmet verilmeyen poliklinik önünde birinin durduğunu fark etti. Polis, polikliniğe kapalı olduğunu bilmeden aracıyla gelen kişinin kalp krizi geçirdiğini anladı. Ekip otosuna bindirilen kişi, polis ekiplerince yakındaki özel hastaneye götürüldü. Hemen acil servise alınan ve burada duran kalbi tekrar çalıştırılan kişi, yoğun bakım ünitesine alındı. Polislerin, kalp krizi geçiren hastayı hastaneye yetiştirdiği anlar, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Vatandaşın polikliniğe gitmesi

Polisin vatandaşı aracına getirmesi

Polisin aracı kullanarak hastaneye gelişi

Kalp krizi geçiren kişinin acil servise alınması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP- DHA

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Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

BOLU'nun Gerede ilçesinde 1,5 metre kar kalınlığının bulunduğu Arkut Dağı Kayak Merkezi hafta sonunda özellikle İstanbul ve Ankara'dan gelen tatilcilerin akınına uğradı.

Gerede'de bulunan bin 800 rakımlı Arkut Dağı Kayak Merkezi hafta sonu tatilinde ilgi gördü. 900 metrelik slalom, 5 bin metrelik mukavemet pistine sahip olan ve 2 adet mekanik tesisin bulunduğu kayak merkezine gelenler eşsiz doğa manzarası eşliğinde kayak yapmanın keyfini yaşadı. Arkut Dağı Kayak Merkezi'ne ilk kez gelen kayak tutkunları, kayak merkezini çok beğendiklerini söyledi. Ulaşım açısından da TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'na yakınlığı ile dikkat çeken kayak merkezinde kar kalınlığı ise 1,5 metreyi aştı.

ŞUBAT SONUNA KADAR OTEL, YÜZDE YÜZ DOLU

Arkut Dağı Kayak Merkezi yakınında bulunan bir otelin sahibi Baran İlkhanı, "Şu ana kadar ilgi çok iyi. Çok kalabalık oluyor. Özellikle aile oteli burası. Aile ve çocukları için kayak merkezi olarak tesisimiz çok güzel. Yarı yıl tatilinde doluyuz. Rezervasyonlarımız yüzde yüze ulaştı şu anda. Şubat'ın sonuna kadar yüzde 100 doluyuz." dedi.

HER BÜTÇEYE UYGUN OLAN TEK KAYAK MERKEZİ

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ise Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde özellikle fiyatların çok uygun olduğuna dikkat çekerek, "Gerede'nin en önemli cazibe merkezi olan bir yer. Gerede Ankara'ya 120, İstanbul'a yaklaşık 300 kilometre civarında bir ilçe. Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'yu Marmara'ya bağlayan en önemli D-100, D-750 ve TEM Otoyolu'nun kesiştiği en önemli merkezlerden bir tanesi. Türkiye'de demiyorum dünyada en güzel cazibe merkezlerinden bir tanesi. Aynı zamanda ulaşım yollarına çıktığınızda kayak merkezi 5 kilometre uzaklıkta, 5 dakikada ulaşılabiliyor. Çok kolay çıkılabilecek bir merkez. Buranın en önemli cazibe merkezi olmasının sebebi şudur. Kayak ve kış sporları pahalı bir spor olması nedeniyle her bütçeye uygun olan tek kayak merkezi Arkut Dağı Kayak Merkezi'dir. Çevresinde mukayese ettiğimiz kayak merkezleri çok pahalı. Burada çay bile 1,5 TL. Konaklama ile alakalı fiyatları mukayese bile edemeyeceğimiz kadar ucuz. Sömestr tatilinde bunu fırsat bilip, İstanbul, Ankara ve çevre il, ilçelerimizden mutlaka ve mutlaka kayak yapmak isteyenleri davet ediyoruz. Konaklama ile alakalı da herhangi bir sorunumuz yok. Burası bütçesi en uygun olan kayak merkezlerinden bir tanesi ve buraya özellikle öğrencilerimizi davet ediyoruz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kayak yapanlar

-Kar manzaraları

-Tatilcilerle röportajlar

-Otel sahibi ile röportaj

-Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu),

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Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya 4 ödül

GAZİANTEP Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Basın Ödülleri Yarışması'nda, Demirören Haber Ajansı 4 ödüle layık görüldü.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle geleneksel hale getirilen Basın Ödüller Yarışması töreni düzenlendi. Bu yıl 6'ncısı düzenlenen ve bir otelde yapılan ödül törenine; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Derya Bakbak, CHP milletvekilleri Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile gazeteciler katıldı.

Törende konuşan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, "Bulunduğumuz coğrafyadan kaynaklı yanı başımızda bir Suriye gerçeği var. Birçok meslektaşımız canı pahasına sınırdaki gelişmeleri tüm dünyaya aktardı ve aktarmaya devam ediyor" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gelişen teknolojiye dikkat çekerek, "Artık iletişim teknolojisinin zirve yaptığı bir dönemdeyiz. Teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki ellerimizdeki her bir cep telefonu birer fotoğraf makinesi ve birer kamera olmuş durumda. İnternet haberciliği ve sosyal medya yazılı basın ile birlikte daha da çeşitlenmiş durumda. Bu teknolojiyi iyi kullanmamız şeffaf toplum düzenine gidebilmemiz için benim gördüğüm en önemli şey beşeri sermaye işini ehline vermek gerekiyor" diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise ödül alan tüm basın mensuplarını tebrik ederek, basının kentteki önemli gelişmeleri Türkiye'ye duyurduklarını ve kentte olumlu gelişmelerin daha çok olduğunu söyledi. Vali Gül, Gaziantep'in her alanda geliştiğini belirterek, bu gelişmeleri duyurmada yardımcı olan basın camiasına teşekkür etti.

Konuşmalardan, ardından 2019 yılı ödülleri açıklandı. Haber, fotoğraf, köşe yazısı, röportaj, sayfa düzeni, televizyon ve radyo programı kategorilerinde düzenlenen yarışmada DHA muhabirlerinden Eyyüp Burun 'haber', Mustafa Kanlı 'görüntü', Kadir Güneş ise 'fotoğraf' kategorisinde ödüle layık görüldü.

Demirören Haber Ajansı Gaziantep Bölge Temsilcisi Hasan Kırmızıtaş'a ise meslekte 25'inci yılı geride bıraktığı için onur plaketi takdim edildi.

Törende ayrıca, Yavuz Donat'a 'onur', Habertürk sunucusu Didem Arslan Yılmaz'a 'yılın en iyi kadın program sunucusu', NTV haber spikeri Ahmed Arpat'a 'yılın en iyi erkek haber spikeri', Kanal 7 program sunucusu Mehmet Acet'e 'yılın en iyi erkek program sunucusu', Fox televizyonundan İsmail Küçükkaya'ya 'yılın en iyi sabah kuşağı', Kanal D ana haber spikeri Buket Aydın'a ise 'yılın en iyi kadın haber spikeri' ödülleri takdim edildi.

Ödül törenin ardından sahne alan Coşkun Sabah, davetlilere parçalarını seslendirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ödül Törenine katılanlar

İbrahim Ay'ın konuşması

Fatma Şahin'in konuşması

Davut Gül'ün konuşması

Ödüllerin verilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)