DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Tunceli'de kayıp Gülistan'ın son görüntülerine DHA ulaştı

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) Dağıstan asıllı Rusya vatandaşı arkadaşı Z.A. ile görüşürken mobeseye yansıyan görüntülerine DHA ulaştı. Görüntülerde, Doku'nun, Z.A. ile çalıştığı kafe önünde konuştukları, ardından da kollarını göğsünde bağlayarak dalgın şekilde yaya yolunu kullanmadan yolun karşısına geçip, minibüse bindiği görüldü. Bu arada, Gülistan Doku'yu arama çalışmaları da sürüyor.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Duru, 5 Ocak Pazar günü kayboldu. Diyarbakır'da yaşayan ailesinin başvurusu üzerine Gülistan için başlatılan arama çalışmaları 11 gündür devam ediyor. Doku ile ilgili sır perdesini aralamaya çalışan polis, genç kızın, kaybolmadan bir gün önce Tunceli'de yaşayan polis memuru E.Y.'nin üvey oğlu olan Dağıstan asıllı Rusya uyruklu arkadaşı Z.A. ile görüştüğünü belirledi. Bunun üzerine Z.A.'nın ifadesine başvuruldu. Güvenlik güçlerince yapılan araştırmalar kapsamında Gülistan Doku'nun, cep telefonu kayıtları da mercek altına alındı. Doku'nun cep telefonundan en son kaybolduğu gün, saat 16.26'da arkadaşı Z.A. ile 4 saniyelik görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Görgü tanıkları, yeşil kıyafet giyen Gülistan'ı Atatürk Mahallesi'ndeki Uzunçayır baraj gölü üzerindeki Sarısaltuk viyadüğünde gördüklerini belirtti. Genç kızın cep telefonundan en son viyadüğün altında sinyal alındığı tespit edildi. Viyadüğün altında araştırma yapan ekipler, Gülistan'ın isminin yazılı olduğu ilaç reçetesi ile arkadaşından ödünç aldığı belirlenen bir makas bulundu.

Gülistan'ın 'intihar mektubu' olduğu iddia edilen kağıdın ise geçen yıl arkadaşlarına şaka olarak yazıp kıyafet dolabına yapıştırdığı belirlendi. Not kağıdında, "Arkadaşlar ben çıkıyorum, odamı temiz tutun. Ölürsem odamı kirli görmesinler. Ne kadar pis bir kızmış demesinler" yazıldığı ifade edildi.

7 ARAMA SAHASI OLUŞTURULDU

Gülistan'ın en son görüldüğü Uzunçayır baraj gölünün geçtiği Sarısaltuk viyadüğü çevresinde Tunceli Valiliği koordinesinde 7 arama sahası oluşturuldu. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, AFAD, Elazığ ve Van'dan dalgıç polis ve askerler, özel harekat polisi, arama köpekleri ve gönüllülerin katılımıyla sürdürülen arama çalışmaları, 11'inci günde de devam etti. Ekipler, kameralı sualtı rov cihazıyla 20 kilometrekarelik alanda arama çalışmalarını sürdürüyor. Vali Tuncay Sonel, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek de arama çalışmalarını olay yerinde takip ediyor.

SON GÖRÜNTÜLÜREİ MOBESE KAMERASINDA

Bu arada, Gülistan'ın son görüntüleri mobese kameralarına yansıdı. DHA'nın ulaştığı görüntülerde Gülistan'ın kaybolduğu gün olan Pazar günü saat 11.10'da Rus uyruklu arkadaşı Z.A.'nın çalıştığı valilik yanındaki kafeye geliyor. İkilinin dışarıda ayaküstü konuştukları görülüyor. Arkadaşı ile konuşurken tartışmadıkları görülen Gülistan'ın, saat 11.19'da kollarını göğsünde bağlayarak dalgın şekilde yaya yolunu kullanmadan yolun karşısına geçip, 11.29'da şehir içi minibüse bindiği görülüyor. Sonrasında görgü tanıklarının ifadeleri ile baz istasyonu sinyali Sarısaltuk viyadüğünde alınan Gülistan, sırra kadem bastı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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MOBESE görüntüleri

Mücahit Yolcu anons

Arama kurtarma çalışmalarından detay

Mücahit Yolcu anons

Rov cihazı ile sualtında yapılan arama

Vali Tuncay Sonel'in arama yapılan yere gelmesi

Yetkililerden bilgi alması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL, TUNCELİ,

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9 yaşındaki Hanife, menenjit şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede öldü

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Hanife Aykut (9), menenjit şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bölgede menenjite yol açan bakterinin bulaşma riskine karşı tedbir alındı.

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Eski Kızılelma Mahallesi'nde Hanife Aykut, 2 Ocak'ta rahatsızlığı nedeniyle Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada muayene edilen küçük kız, menenjit şüphesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Testlerin ardından 'meningokok y' bakterisi tespit edilen küçük kızda öncelikle üst solunum yolu rahatsızlığı olarak başlayan hastalık, ardından orta kulak iltihabına neden oldu. Tedaviye yanıt vermeyerek hayatını kaybeden Hanife Aykut, 12 Ocak'ta kırsal Eski Kızılelma Mahallesi'nde toprağa verildi.

Küçük kızın hayatını kaybetmesinin ardından hastalığa yol açan bakterinin bulaşmaması için mahallede tedbirler alındı. Hastalığın öksürük, hapşırık gibi etkenlerle bulaşıcı olması nedeniyle mahalledeki 70 çocuk tedbir amaçlı aşı olurken, yetişkinlere de ilaç tedavisi uygulandı. Öte yandan hastaneye şu ana dek benzer bir şikayetle gelen hasta olmadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Hayretttin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA, (Bursa),

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22 yıldır cinayetten aranan zanlı, evinin salonunda kazdığı kuyuda yakalandı

DİYARBAKIR'da 22 yıl önce, kan davası nedeniyle işlenen 13 cinayetin faillerinden biri olan K.İ., evinin salonunda kazdığı ve üzerini karyola ile kapattığı kuyuda yakalandı.

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yaşayan İpek ile Yüksekkaya Aileleri arasında, 1987 yılında Abbas İpek'in ölümüyle başlayan kan davasında çeşitli tarihlerde 12 kişi daha öldürüldü. 1998 yılında işlenen cinayetin faili olan K.İ., aradan geçen süreye rağmen yakalanamadı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de zanlının yakalanması için soruşturma başlattı.

Jandarma, yürüttüğü istihbari çalışmalar sonunda, 22 yıldır aranan K.İ.'nin ailesiyle birlikte Çınar ilçesine bağlı Çalıtepe Mahallesi'nde yaşadığını belirledi. Hemen harekete geçen jandarma, tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda İ.K., evin oturma odasında, üzeri karyola ile kapatılmış, 2 metre derinliği, 6 metrekare genişliği olan özel yapılmış kuyuda yakalandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlının kelepçelenmesi

Zanlının hastaneye götürülüşü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

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3.5 milyonluk altın çalan 8 kişi, yurtdışına kaçma hazırlığı yaparken yakalandı

ANTALYA'da bir kuyumcudan 3,5 milyon lira değerinde 17 kilo altın çalan, aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 3'ü kadın 8 kişi, yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken yakalandı. Şüphelilerin, hırsızlık öncesi keşif yaptıkları ortaya çıktı.

Kuyumcu soygunu, 28 Aralık gecesi Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Manavgat kent merkezindeki İbrahim Sözen Caddesi'nde kuyumcu dükkanı sahibi Ramazan Arıkan, sabah iş yerini açtığında kasadaki altınların olmadığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis, kuyumcu dükkanının altında bulunan boş iş yerine giren soyguncuların, buradan beton tavanı delerek altınların bulunduğu kasaya ulaştığını, kasayı da delip, 3,5 milyon lira değerindeki 17 kilo altını alarak kayıplara karıştığını belirledi.

SOYGUN ÖNCESİ KEŞİF

Soyguna ilişkin çalışma yürüten Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki mobese ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Onlarca görüntü üzerinde inceleme yapan ekipler, şüphelilerin 8 kişi olduğunu belirledi. Şüphelilerin hırsızlık sonrası dikkat çekmemek için özel halk otobüsü ile Antalya kent merkezine geldiği belirlendi. Ardından Kemer'e geçen şüphelilerin, buradan farklı yerlere gittikleri tespit edildi. Şüphelilerin, hırsızlık öncesi keşif yaptıkları da tespit edildi.

YURT DIŞINA ÇIKACAKLARDI

Şüphelilerin Moldova uyruklu L.Ö., E.B., R.G., Ukrayna uyruklu R.B. ve S.N. ile Türk vatandaşları Y.K., T.K. ve H.T olduğu belirlendi. Şüphelilerden Moldova uyruklu L.Ö. adlı kadın Kemer'de yakalanırken, diğerleri ise İstanbul'da gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve saklandıkları yerlerde yapılan aramalarda, olay sırasında kullandıkları çeşitli delici, kesici ve kırıcı matkaplar, tornavidalar, demir makası, spiraller ve bilgisayarların yanı sıra, 50 bin dolar, 3 bin 385 Euro ve 2 bin 190 lira ele geçirildi. Çalınan 17 kilo altın ise bulunamadı.

Antalya'ya getirilen şüphelilerin, yurt dışına çıkış hazırlığı yaptıkları kaydedildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin avukatı, bu sırada görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Emniyet müdürlüğü dış plan görüntü

Şüphelilerin polisler arasında şubeden çıkışı

Polis aracına binmeleri

Aracın adliyeye gidişi

Kuyumcu Röp.

Şüphelilerin araçtan indirilmesi

Adliyeye girişleri

İş yeri soyulan kuyumcunun bir arkadaşı şüphelilere tepki göstermesi

HABER: Bülent TATOĞULLARI- Mithat ABAKAN-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Zeytin tenekesine esrar saklamış

HATAY'da durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan aramada zeytin tenekesi içerisinde 15 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste esrar maddesi bulunduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, yolcu otobüsünü kente giriş yapacağı esnada durdurdu. Otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada zeytin tenekeleri içerisinde zulalanmış 78 paket halinde toplam 15 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili otobüste yolculuk yapan yabancı uyruklu E.A., gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zeytin tenekesinin açılması

Gizli bölmeden çıkan esrar paketleri

Paketlerin çıkarılması

Ele geçirilen malzemelerin fotoğrafları

Haber: Halil İbrahim KARAÇAY-Kamera: HATAY,

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Mehmetçik ile köy sakinleri için karlı dağları aştılar

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, askeri üs ile 2 hanenin bulunduğu 3 bin rakımlı Yeşilgöz bölgesine enerji sağlayan iletim hattının fırtına nedeniyle kopmasının ardından, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi görevlileri, karlı dağları aşıp arızayı giderdi.

Beytüşşebap ilçesindeki Yeşilgöz bölgesine enerji sağlayan iletim hattı fırtına nedeniyle koptu. Askeri üs ile 2 hanenin bulunduğu bölgeye ulaşmak için Dicle Elektrik görevlileri çalışma başlattı. Dicle Elektrik Dağıtım Beytüşebbap İlçe Yöneticisi Mesut Ataman yönetimindeki arıza bakım onarım ekibi, Yeşilöz bölgesine gitmek üzere yola çıktı. Yolun açık olduğu kesimlerde iletim hattını kontrol ederek ilerleyen ekipler, çığ düşmesi yüzünden araçlarıyla daha fala ilerleyemedi. Arızayı bulup gidermeden geri dönmek istemeyen 2 görevli, yer yer insan boyunu aşan kara rağmen yaya olarak yaklaşık yarım saat boyunca zirvedeki elektrik direklerine ulaşmak için ilerlediler.

DAĞDAN KAYARAK İNDİLER

Büyük güçlüklerin ardından ulaşılan zirvede bulunan direğe tırmanan görevliler, iletim hattının bağlı bulunduğu yerden koparak düştüğünü gördü. Arızayı tespit eden görevliler, onarımı yaptıktan sonra dağlık kesimeki karlardan kayarak geri dönmeyi başardı. Arızanın giderilmesiyle üs bölgesindeki askeri birliğe ve 2 haneye yeniden enerji verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ekiplerin karlı yolda yürümeleri

Enerji hattına ulaşmaları

Dağdan kayarak inmeleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞIRNAK,

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Sivas'ta Kangal köpekleri için 7 milyon liralık yeni tesis

SİVAS Valiliği, dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak amacıyla 7 milyon lira bütçeli Sivas Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Satış Merkezi projesi hayata geçirecek. Yapım sözleşmesi imzalanan projenin kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.

Sivas Valiliği'nce dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak amacıyla hazırlanan proje ve Cazibe Destekleme Programı kapsamında kente yaklaşık 10 kilometre mesafedeki İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim, Koruma ve Üretim Merkezi'ni uluslararası standartlara getirilmesi projesinin imza töreni gerçekleştirildi. Sivas Valiliği ek bina toplantı salonunda düzenlenen imza törenine Vali Salih Ayhan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Kangal Kaymakamı Erinç Demir, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ahmet Alim, sivil toplum kuruluşu üyeleri ile proje ortakları katıldı. Proje mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait olan Sivas Merkez Çelebiler köyü, Meraküm mevkisinde bulunan yaklaşık 43 dönüm üzerine kurulu Kangal köpeği üretim ve satış merkezinin daha modern bir üretim, eğitim ve satış merkezi haline dönüştürülmesi amaçlanıyor. Yapılacak olan tesis içerisinde köpek showrom alanı, köpek sergi alanı, köpek yürüyüş alanı, köpek kulübeleri, yem depoları, doğumhane, yavrulama padoğu, idari bina, oturma bankları, kamelyalar, kafeterya, mutfak ve çeşitli gezinti alanları yer alacak. Tesiste ayrıca Kangal koyununun da tanıtımı yapılacak. Kangal köpeği için yapılan 7 milyon liralık tesis yerel kültür ve kimliğin korunmasında etkili bir rol oynayacak.

'KANGAL KÖPEĞİ BİZİM BİR MARKAMIZ'

Proje hakkında bilgi veren Sivas Valisi Salih Ayhan, "Merkez ve Sivas'ın marka değerinin oluşmasında ve tanıtımında bu çok büyük bir rol oynayacaktır. Sivas'a gelen birinin ilk uğramak isteyeceği yer olacaktır. Şu anda mevcut bir tesis var ama standartları çok düşük bir vaziyette. Merkezin cazibe merkezi olarak işlev göreceğini inanıyoruz. Kangal köpeği bizim bir markamız. Nitelikli bir şekilde üretimin yapılması, eğitiminin verilmesi ve satışının da düzgün ellerde yapılmasını arzu ediyoruz. Sivas'ın dışında Kangal köpeği çiftlik halinde yapılmaktadır. Anadolu'da bir söz vardır 'taş yerinde ağırdır'. Buranın markasını burada üretmemiz ve değerlendirmemiz gerekmektedir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Proje görselleri

-Vali Ayhan'ın açıklaması

-Sözleşme imzalanması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

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