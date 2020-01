DHA YURT BÜLTENİ-5 - Son Dakika

Çukurca şehitleri, törenle memleketlerine uğurlandı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesine bağlı Üzümlü köyündeki Bayraktepe Üs Bölgesi'nde, atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan sözleşmeli erler Tolga Kaplan ve Sait Miyanyedi için Hakkari'de tören düzenlendi. Törenin ardından şehitlerin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı.

Çukurca merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Üzümlü köyünün Irak sınırındaki Bayraktepe Üs Bölgesi'nde, atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada, piyade sözleşmeli erler Tolga Kaplan ile Sait Miyanyedi şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Yaralı askerlerin Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürdürülürken, şehit askerler için Hakkari'nin Otluca köyünde bulunan Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Vali Vekili Aziz Gölbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, Müftü Faruk Gürbüz, askerler ve polisler katıldı. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, tören alanına getirildikten sonra öz geçmişleri okunup, dua edildi. Tören sonunda şehit cenazeleri, uçakla memleketlerine götürülmek üzere Yüksekova'ya uğurlandı. Şehit sözleşmeli er Tolga Kaplan'ın cenazesi Mersin'de, Sait Miyanyedi'nin cenazesi ise memleketi Zonguldak'ta toprağa verilecek.

Orhan AŞAN-Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

Define için tünel kazan şüphelileri kaymakam yakalatmış

KÜTAHYA'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Büyükaslıhanlar köyünde, altın dolu lahit bulma amacıyla 5 metre derinlikte 10 metrelik tünel kazdığı belirlenen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tünel ile çevresinde savcılık ve Müze Müdürlüğü yetkililerince keşif yapıldı. Şüphelileri, dedikodu üzerine arazide inceleme yapan Dumlupınar Kaymakamı Abdülkerim Abbasoğlu'nun yakalattığı ortaya çıktı.

Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dumlupınar'ın Büyükaslıhanlar köyü İkizpınarı mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede yapılan aramada defineci olduğu belirlenen Emin Ç., Ferdi. K. ve Engin A. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince tünel ve çevresinde yapılan aramalarda ise 2 adet hilti, beton delme makinası karot, jeneratör, matkap, muhtelif kazı aleti, çadır ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Şüphelilerin olay yerinde 10 metre uzunluğunda ve 5 metre derinlikte kazı yaptıkları, gece de çalışmaları devam ettirmek için tünele aydınlatma sistemi kurdukları tespit edildi. İfadeleri alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzinsiz kazı yapan 3 şüpheliyi, Dumlupınar Kaymakamı Abdülkerim Abbasoğlu'nun yakalattığı ortaya çıktı. Büyükaslıhanlar köyü İkizpınarı mevkisinde altın dolu lahit olduğu dedikoduları üzerine harekete geçen Kaymakam Abbasoğlu'nun yanına birkaç kişi alarak, traktörle bölgede inceleme yaptığı öğrenildi. Kardaki ayak izlerini takip ettiği belirtilen Abbasoğlu, definecilerin kazdığı mağarayı tespit edip, jandarma ekiplerine bilgi verirken, şüpheliler de düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

SAVCILIK VE MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KEŞİF

Definecilerin açtığı tünelde Altıntaş Cumhuriyet Savcısı ve Kütahya Müze Müdürlüğü yetkilileri keşif ve inceleme yaptı. Definecilerin geceleri de çalışmak için tünele aydınlatma sistemi kurduğu, soda şişelerine gaz yağı ve bez koyarak gaz yağı lambası yaptıkları tespit edildi.

Dumlupınar Kaymakamı Abbasoğlu ile birlikte bölgede inceleme yapan Yusuf Uçar, definecileri kısa sürede tespit ettiklerini söyledi. Uçar, "Kaymakam bey beni arayarak sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldıklarını ve kar çok olduğu için benim traktörle birlikte bölgeye çıkmamızı istedi. Merkezden 6 kilometre dağa doğru çıktıktan sonra araç yolunun sonuna gelerek traktörü bıraktık. Yaklaşık 1 kilometrelik patika yolda gördüğümüz izleri takip etmeye başladık. Kazılmış ve yığılı toprakları gördükten sonra etrafı biraz daha inceledik. Çalılarla kapatılmış bir yer görüp kaldırdığımızda içeride malzemelerin, jeneratör ve hiltileri gördük. Yaklaşık 10 metre uzunluğunda tünel ve 5 metre derinliğinde çukur olduğunu gördük. Daha sonra çalıları kapattık kaymakam bey, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bilgi verdi. Erkesi gün jandarma ile keşif için geldiğimizde 3 kişinin burada çalıştığını fark ederek define avcılarını ekipler suçüstü yakaladı" diye konuştu.

Zafer Mahallesi'nin muhtarı İbrahim Çınar ise aynı mevkilerde daha önce de kaçak kazılar yapıldığını belirterek, "Burası tarihi bölge ve sit alanı. Bu bölgede daha önce kazılar yapıldı ama bu kez daha büyük ve geniş çaplı bir kazı yapmışlar. Kaymakam beyin bölgeyi gezmesi ve araştırması sonucu burası tespit edilerek jandarma ekiplerimizin operasyonu ile devine avcıları suçüstü yakalandı. Mahallem adına kaymakam bey ve jandarma ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

Çanakkale'de 47 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 47 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunevi köyü Sokakağzı Koyu'ndaki zeytinlik arazide Afganistan uyruklu 47 kaçak göçmeni yakalandı.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Zonguldak'ta buzlanma kazaları: 13 yaralı

ZONGULDAK'ta sabah saatlerinde buzlanma nedeniyle meydana gelen 3 ayrı kazada, 2'si ağır, 13 kişi yaralandı.

Zonguldak- Ankara karayolunun 35'inci kilometresindeki merkeze bağlı Karaman beldesi Osmanlı köyü mevkiinde, saat 09.00 sıralarında maden işçilerini taşıyan C.H. (56) yönetimindeki 67 AAU 634 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, minibüs şoförü C.H. ile işçiler Z.D. (47), A.A. (36), E.B. (39), E.E. (37), L.D. (36) ve S.Ç. (31) yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Zonguldak Atatürk ve Çaycuma Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KAMYONDA SIKIŞAN SÜRÜCÜ 1 SAATTE KURTARILDI

İkinci kaza ise, yine aynı saatlerde Zonguldak- Ankara karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ş.Y. yönetimindeki 67 EP 776 plakalı kamyon, O.Y. yönetimindeki 67 ES 813 plakalı otomobille çapıştı. Otomobil hurdaya dönerken, kamyon ise yol kenarındaki dereye devrildi. Bu kazada ise otomobil sürücüsü O.Y., yanındaki H.B., E.Y. ve Y.S. ve kamyon şoförü Ş.Y. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, otomobildeki yaralıları çıkardı, kamyon şoförü Ş.Y. ise 1 saatlik çalışmanın ardından kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ş.Y. ve O.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Aynı karayolunun 18'inci kilometresinde ise H.Y. (36) yönetimindeki otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak K.D. (61) yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada, sürücülerden H.D. yaralandı. H.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karayolları ekipleri, yolda tuzlama çalışması yaparken, polis ve jandarma ekipleri ise buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

Temel kazısı sırasında bina çöktü

ADAPAZARI'nda bir binanın temel kazısı sırasında yanında bulunan 2 katlı boş bina çöktü. İşçiler enkaz altında kalmaktan son anda kurtulurken, büyük panik yaşandı.

Olay, saat 08.45 sıralarında, Adapazarı Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bir binanın temel kazısı için iş makinesiyle çalışma yapıldığı sırada, yanda bulunan 2 katlı bina, büyük bir gürültü ile çöktü. Temel sahasında bulunan işçiler, enkaz altında kalmaktan son anda kurtulurken, büyük panik yaşandı.

Enkazın yanında bulunan binada yaşayanlar güvenlik amacıyla binayı boşalttı.

Çöken binada bulunan dükkanın sabah açılmadığı, iş yerinde kimsenin bulunmadığı belirtildi. Müteahhit firma, yıkılan binanın enkazını kaldırmak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nurdağı'nda okul çevreleri ve servisler denetlendi

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla polis ve jandarma ekipleri tarafından 120 öğrenci servisi ile 16 okul çevresinde denetim yapıldı.

Polis ve jandarma ekipleri işbirliğiyle İslahiyi ilçe merkezindeki okulların çevresinde taşımalı eğitim öğrencileri ile özel öğrenci servis araçları denetlendi. İlçe merkezinde 120 öğrenci servis aracıyla, taşıma yapılan 16 okul çevresindeki denetimlerde, araç sürücülerinin evrakları kontrol edildi. Servis şoförlerine güvenlik güçleri tarafından dikkat etmesi gereken kurallar anlatıldı.

Ekipler, servis araçları içerisinde emniyet kemerlerinin olup olmadığını kontrol edip, öğrencileri de bu yönde bilgilendirdi.

========================================

Kızak için yeterli kar olmayınca kar duasına çıktılar

GİRESUN'un Dereli ilçesindeki 5,5 kilometre uzunluğundaki kızak parkurunun işletmecisi ve beraberindekiler, kar kalınlığının 10 santimetre olduğu parkurun kızak yapmaya uygun olup olmadığını denedi. Yeterli kar olmadığına karar veren işletmeciler, karne tatilinin de başlayacak olması nedeniyle kar yağması için hep birlikte dua etti.

ilçenin Kümbet Yaylası'nda geçen yıl faaliyete geçen 5,5 kilometre uzunluktaki kızak parkurunda, karın az olması nedeniyle sezon açılamadı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kızak parkurunun eko turizm işletmeciliğini alan turizmci Tahsin Çoban ve beraberindekiler, kızaklarla parkurda deneme yaptı. Kar kalınlığının az olması nedeniyle etkinliklerin gerçekleşmesinin mümkün olamayacağına karar veren işletmeciler, karne tatilinin de başlayacak olması nedeniyle hep birlikte kar yağması için dua etti.

'KAR KIZAK İÇİN YETERLİ DEĞİL'

Duanın ardından açıklamalarda bulunan turizmci Tahsin Çoban, geçen yıl bölgede 1 metreyi bulan kar olduğunu ifade ederek, "Bu sene de yağdı, fakat bizim beklediğimizin altında yağdı. Şu anda burada 10 santim civarında bir kar var ve bu kızak için yeterli değil. Kızak için yeterli karın yağmasını bekliyoruz. Geçen yıl parkurumuzda yaklaşık 6 bin misafirimizi ağırladık. Önümüzde bir yarıyıl tatili var ve o zamana kadar karın yağmasını bekliyoruz. Bununla ilgili kızak alanında altyapı çalışmalarımızı yapıyoruzö dedi.

"Hiç durmadan 1 saat 15 dakika kayılabilen bir parkura sahibiz. Bunun için de en az 50 santimetre kar olması gerekirö diyen Çoban, parkurla ilgili şu bilgileri aktardı:

"Kayak merkezlerinde bulunan kızak alanları en fazla 372 metre, ama burası dünyada tek ve orman içinde 5,5 kilometre mesafe 1 saat 15 dakika sürüyor, hiç durmandan kayılıyor. Biz burada kızak işletmecisi olarak her şeye hazırız, sadece karın yağmasını bekliyoruz. Şu an kar var, ama sadece 10 santim kar var. Bu yeterli değil, çünkü kızakların kayması için 50 santim kar olması lazım. Şu an buraya birçok talep var, hatta yurt dışından dahi talepler geliyor, ama kar olmadığı için bu talebe şu anda karşılık veremiyoruz."

Bölgeye gelerek turizmcilerden bilgiler alan Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) Müdürü Tamer Uzuner de, yaylalarda kış sezonu boyunca doluluk oranının yüzde yüzlere geldiğini, ancak kızak için yeterli karın yağmadığını belirtti, "Biz de bu doluluğa katkı sağlamak için şehrimize gelen turistlerin daha çok faydalanması manasında dünyanın en uzun kızak parkurunu Kümbet yaylasında geçen yıl deneme amaçlı olarak faaliyete açmıştık" dedi. Uzuner, "Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığımız bu alanı 'eko turizm' alanı ilan ederek dünyada bir ilki başararak 5,5 kilometre uzunluğunda bir kızak parkuruna sahip oldu şehrimiz. Bu yıl maalesef kar seviyesinde biraz düşüklük var, ama yarıyıl tatilinde ciddi bir kar yağışı olmasını bekliyoruz. Karın yağmasının ardından buralar daha da şenlenecek diye düşünüyorum" diye konuştu.

Parkuru son bir kez daha deneyen turizmciler, kızak yapmanın mümkün olamayacağını belirterek bölgeden ayrıldı.

Lice'de PKK'lı teröristlerin sığınağı kullanılamaz hale getirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı kış sığınağı kullanılamaz hale getirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Lice ilçesi kuzeyinde kalan dağlık ve kırsal alanda, 14 Ocak'ta başlatılan 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yücel Kır' operasyonu tamamlandı.

Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, PKK'lı teröristlerin kullandığı kış sığınağı tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada 18 el bombası, 500 kilo amonyum nitrat, 300 gram C-4 plastik patlayıcı, 2 roketatar mühimmatı, 5 roketatar mühimmatı sevk fişeği, 40 büyük pil, 350 tüfek askı kayışı, 210 palaska, 15 terörist kıyafeti ile 500 kilo gıda malzemesi ve çok sayıda giyim malzemesi ele geçirildi. Delil niteliğinde olan malzemelere el konulurken el bombası, mühimmat, patlayıcı madde, amonyum nitrat ile diğer malzemeler, Patlayıcı Madde İmha (PAMİ) Timi tarafından yerinde imha edildi. Kış sığınağı ise kullanılamaz hale getirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM SAĞLAYAN 2 KİŞİ YAKALANDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, haklarında 'Terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak' suçundan soruşturma başlatılan A.A ve V.A., operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

