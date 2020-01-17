DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Tel Abyad şehitleri, memleketlerine uğurlandı

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin yol kontrolü sırasında bombalı araçla yaptığı saldırıda şehit düşen Binbaşı Şevket Tombul ve Piyade Teğmen Sinan Bilir'in cenazeleri memleketlerine uğurlandı. Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'nın cenazesi ise memleketi Şanlıurfa'da toprağa verilecek.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinin güneyindeki Suluk kasabasında PKK/YPG'li teröristlerin bomba yüklü aracı infilak ettirmesi ile Binbaşı Şevket Tombul, Piyade Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı şehit düştü. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehitlerin cenazeleri, tören için Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 7'nci Kolordu Komutanı, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, siyasi parti temsilcileri ve askerler katıldı. Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu. Ardından Şanlıurfa Müftüsü Mehmet Taştan tarafından dua edildi. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, askerler tarafından omuzlara alınarak askeri kargo uçağına konuldu. Şehit Binbaşı Şevket Tombul, cenazesi Eskişehir'e Piyade Teğmen Sinan Bilir'in cenazesi ise Tokat'ta gönderildi.

Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı ise memleketi Şanlıurfa'da ikindi vakti düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehitler GAP Havaalanına getirilmesi

Törende şehitlerin özgeçmişi okunması ve dua edilmesi

Şehitlerin uğurlanması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA

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Otomobilde polis telsizi çıktı

ANTALYA'da kavgaya karıştıktan sonra olay yerinden ateş ederek lüks otomobili ile kaçan G.Ç (29), polis tarafından yakalandı. Polislere direnin ve güçlükle etkisiz hale getirilen G.Ç'nin otomobilinde yapılan aramada 2 polis telsizi ve ruhsatsız tabanca ile 15 mermi bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Konyaaltı İlçesi Hurma Mahallesi Hurma Caddesi üzerinde meydana geldi. G.Ç, Altınyaka Yolu üzerinde kavgaya karıştıktan sonra 07 AFA 450 plakalı lüks otomobiline binip, kaçtığı sırada tabancası ile havaya ateş etti. Polis, olayın ardından kaçan otomobili aramaya başladı. Hurma Caddesi üzerinde 'şok' uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus ekipleri G.Ç'yi durdurdu. Polisin otomobilden indirmek istediği G.Ç, ekiplere direnirken, biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi. G.Ç gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada 2 polis telsizi, ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirildi.

Otomobil detaylı arama yapılmak üzere Fatih Polis merkezine götürüldü. Otomobilde çıkan telsizin bir polis memuruna ait olduğu iddia edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelinin polis aracına alınması

Polislerin görüntüsü

Aracın görüntüsü

Telsiz ve tabancanın görüntüsü

Polis araç içi ve çevresinde arama yaparken görüntüsü

Aracın polis merkezine çekilmesi

Detaylar

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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10 yıl önce bulunan mozaik, gün yüzüne çıkarılacak

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde Bülent Yalman'ın (39) 10 yıl önce kendisine ait ahırda kaçak kazı yaparken rastlayıp, daha sonra korumaya alınan Roma dönemine ait 12 metre uzunluğunda, 5,5 metre genişliğindeki mozaik parçası, yıllar sonra gün yüzüne çıkarılacak.

Örenşehir Mahallesinde oturan Bülent Yalman, 2010 yılında evinin yanındaki ahırda define aramak için kazı yaptı. Yalman, komşularının ihbarı üzerine jandarma tarafından gözaltına alınıp, daha sonra serbest bırakıldı. Müze Müdürlüğü tarafından kaçak kazı yapılan ahır ve samanlıkta yapılan çalışmada bozulmamış 12 metre uzunluğa, 5,5 metre genişliğinde mozaik parçası tespit edildi. Yapılan incelemede mozaik parçasının Roma dönemine ait olduğu ve üzerinde Grekçe diline ait yazılar olduğu belirlendi. Ahır ve samanlık yıkılırken, çevrede farklı mozaik parçalarının bulunma ihtimaline karşı kamulaştırma çalışması başlatıldı. Mozaik parçasının üzeri ise elenmiş kum, jeo tekstil ve farklı malzemelerle kapatılarak korumaya alındı.

KURTARMA ÇALIŞMASI YAPILACAK

2010 yılında başlayan ve geçtiğimiz yıl kasım ayında tamamlanan kamulaştırmanın ardından, bölgede kurtarma çalışması yazın yeniden başlatılacak. Çalışmada, 12 metre uzunluğundaki mozaik parçası gün yüzüne çıkarılacak. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, ilçenin tarihi bir geçmişe sahip olduğunu söyleyerek, "İncesu Kapadokya'nın giriş kapılarından bir yerdir. Bölgemizde gerek Osmanlı gerekse de daha eski dönemlere ait sayısız yerleşim yeri ve tarihi eser var. Bunlardan birisi de Örenşehir mahallemizde bulunan mozaiklerdir. Bir an önce mozaiklerin gün yüzüne çıkartılıp bölgenin turizme kazandırılması en büyük arzumuz" dedi.

'KAZI ALANI JANDAMANIN KONTROLÜNDE'

Örenşehir Mahallesi Muhtarı Gökhan Yolageldi de kazı çalışmalarının başlamasını beklediklerini ifade ederek, "2010 yılında mahallemizde oturan Bülent Yalman kazı yapmıştı. Çalışmalar ilerletince mozaik parçalar ortaya çıktı. Yetkililer bölgeyi koruma altına alarak, kamulaştırma çalışması başlattı. Bu nedenle de bulunan mozaiklerin üzeri şimdilik kapatıldı. Kazı alanı her zaman jandarmanın kontrolünde. İnşallah tarihi eserler bulunur ve mahallemize turist gelir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile röportaj

-Örenşehir Muhtarı Gökhan Yolageldi ile röportaj

-Mozaik bulunan bölgeden görüntü

-Drone görüntüsü

-Genel detay

Haber: Olcay DÜZGÜN-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

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Kocaeli'de 8 FETÖ şüphelisi adliyede

KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralil Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adalet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında zabıt katipleri ve infaz koruma memurlarının olduğu 34 kişi gözaltına alındı, 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün adalet yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, aralarında zabıt katipleri ile infaz koruma memurlarının da bulunduğu 26'sı aktif görevde olan 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 14 Ocak sabahı Kocaeli merkezli 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 34 kişi gözaltına alınırken, emniyette sorguları tamamalanan 8 şüpheli ise Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin polis eşliğinde adliyeye getirilmesi

-Adliye binasından detaylar

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

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Nöbetçi eczanelerde 'gece' kuyruğu

ANTALYA'da, kış mevsiminin gelmesiyle soğuk algınlığı ve grip vakalarında artış yaşandı. Gündüz çalışan anne ve babalar, mesai saatlerinde çocuklarını götüremediği için iş çıkışında hastanelerin acil servisine gitmeyi tercih ederken, hastane yakınlarında bulunan nöbetçi eczanelerde ise uzun kuyruklar oluştu.

Yaklaşık 600'e yakın eczanenin bulunduğu Antalya'da, mesai saati sonrası çalışan 11 nöbetçi eczane yetersiz gelmeye başladı. Genellikle kış aylarında artan soğuk algınlığı ve grip vakalarındaki artış nedeniyle hastanelerin gece polikliniklerinde, acillerde ve nöbetçi eczanelerde yoğunluk oluştu. Son dönemdeki gribal enfeksiyon vakalarının artmasıyla çocuk hasta sayısında artış yaşandı. Çalışan anne ve babalar mesai saatleri içerisinde izin alıp çocuklarını hastanelere götüremediği için akşam saatlerinde hastanelere ve nöbetçi eczanelere gitmeyi tercih etmeye başladı. Nöbetçi eczanelerde ise sabah saatlerine kadar uzun kuyruklar oluştu.

GECELERİ YOĞUNLUK ÇOK ARTTI

Nöbetçi eczanelerde uzun kuyrukların oluştuğunu anlatan Eczacı Berfu Kermen Aşçı (46), "Bu dönem bir salgın var. O yüzden de yoğunluğumuz arttı. İnsanlar gündüzleri çalıştığı için polikliniklere gidip sıra alamıyor. Genellikle rahat olduğu için akşam polikliniklerine veya acillere gitmeyi tercih ediyorlar. Bu dönemde özellikle çocuk hastalarımızın sayısında artış var. Anne ve babalar çalıştığı için çocuklarını akşam saatlerinde muayeneye götürüp, ilaç yazdırıyor" dedi.

'ÇALIŞTIĞIM İÇİN AKŞAMI BEKLEDİM'

Gecenin geç saatlerinde nöbetçi eczaneye gelen Hüseyin Şanlı (40), oğlunun hastalanıp boğaz enfeksiyonu geçirdiğini anlattı. Atatürk Devlet Hastanesi acilinde oğlunun muayene olduğunu belirten Şanlı, "Sabah saatlerinde çalıştığım için akşamı beklemek zorunda kaldım. O yüzden acile gelip ilaçlarımızı yazdırdık. Hastanede biraz bekledik ama eczane daha kalabalık olduğu için çok bekledik" diye konuştu.

HASTANE KARŞISI AVANTAJ

Son dönemde artan gribal enfeksiyon nedeniyle kızını acile götürdüğünü anlatan Ahmet Yeşil (39) ise şunları söyledi:

"Çalışan anne ve baba olarak sabah kızımı hastaneye getiremedim. Akşamları ateşi çıktığı için hastaneye gidip tedavimizi olduk. Eczaneye gelip ilaçlarımızı aldık. Özellikle hastane karşısında bulunan eczanelerin nöbetçi olması bize büyük bir avantaj sağlıyor. Yoğunluk var, biraz bekledik. Allah herkese acil şifa versin."

Ahmet Yeşil'in 6 yaşındaki kızı Nursu Yeşil ise "Doktorun yazdığı ilaçları kullanıp iyi olacağım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Nöbetçi Eczane tabelasından detay görüntü

Eczane dış plan

Eczanedeki kalabalık

DHA Muhabiri Aslı Duran'ın anonsu

Eczanenin içinden detay görüntüler

Eczacı Berfu Kermen Aşçı'nın röportajı

Eczanede uyuklayan hasta kız çocuktan detay

Ahmet Yeşil'in röportajı

Hasta kız Nursu Yeşil'in röportajı

Eczaneye giren kolu kırık hastadan detay

Hüseyin Şanlı'nın röportaj

Haber: Aslı DURAN -Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Evde eğitim gören çocuk karnesini de evinde aldı

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde yaşayan ve karaciğer yetmezliği hastalığı nedeniyle okula gidemeyerek evde eğitim gören 12 yaşındaki Kasım Furkan Kayman, karne heyecanını eğitim gördüğü evinde yaşadı.

Hisarardı Mahallesi'nde yaşayan Gülizar Eren İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Kasım Furkan Kayman, doğuştan karaciğer yetmezliği çekiyor. Yaşıtları gibi okula gidemeyen Kayman'ın eğitimi için sınıf öğretmeni Nazife Akyol haftada 3 gün evine gelip ders veriyor. Başarılı bir öğrenci olan Kayman, bugün karne heyecanını da evinde yaşadı. Kayman'ın karnesini, Simav İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Atalay, Okul Müdürü Ali Uluer ve sınıf öğretmeni Nazife Akyol, öğrencinin evini ziyaret ederek verdi. Mutluluk yaşayan Kayman ailesi, çocuklarına ders anlatan öğretmen Nazife Akyol, Okul Müdürü Ali Uluer ile İlçe Şube Müdürü Hasan Atalay'a teşekkür etti. Kayman'a çeşitli hediyeler veren Okul Müdürü Ali Uluer, Şube Müdürü Hasan Atalay ile öğretmeni Nazife Akyol, anne Ergün Kayman ile bir süre sohbet etti. Evinde eğitim alan Kasım Furkan Kayman, büyüyünce doktor olmak istediğini ve öğretmeni Nazif Akyol'u çok sevdiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Okula gidemeyen öğrenci ile röp

Öğrenciye evinde ders veren öğretmeni Nazife Akyol ile röp.

Haber-Kamera: Mehmet YENEN/ SİMAV (Kütahya),

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Muğla'da öğrencilerin karne heyecanı

MUĞLA genelinde 2019- 2020 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde 786 okuldaki 153 bin 293 öğrenci karne sevinci yaşadı. Törende velilerin, çocuklarından heyecanlı olması dikkat çekti.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Kafaca 100. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Muğla Valisi Esengül Civelek'in yanı sıra Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya, Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürcan Özdilek, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Öğrencilere karneleri, Vali Civelek ile protokol üyeleri tarafından verildi. Vali Civelek, öğrencilere tatilde dinlenmeleri, kitap okumaları ve tatil süresince büyüklerini de ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, birinci yarıyılı Muğla genelinde resmi ve özel olmak üzere 786 okul, 9 bin 212 derslik, 13 bin 621 öğretmen kadrosu ve 153 bin 293 öğrenci ile bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Müdür Töre, karnenin bir dönem boyunca sergilenen performansın geri bildirimi olduğunu belirterek, "Karne, zayıf ve güçlü yönlerinizi analiz etmeniz, eğer varsa eksikliklerinizi fark etmeniz ve bir dahaki dönem için tedbir almanız adına bir imkandır. Başarı, durağan bir kavram değildir. Sonuçları değerlendirilmiş, ders alınmış başarısızlık, başarı demektir. Planlı ve sistemli bir çalışma ile başarıyı yakalayacağınıza inanıyorum. Üşenmeyin, ertelemeyin, vazgeçmeyin. Sosyal bir hayatın içinde kitap okumak yaşamınızın önemli bir parçası olmalı. Milli ve manevi değerlerimizi yaşayıp yaşatarak, kitap okumakla, bilimin izinde araştırmakla, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle perçinleyeceğiniz başarılarınız, en başta kendiniz olmak üzere ailelerinizi, öğretmenlerinizi, bizleri son derece mutlu edecektir. Geleceğimizin ve aydınlık yarınlarımızın, sizlerin üstün başarılarıyla süsleneceğine inanıyor, sizlere güveniyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Muğla Valisi Esengül Civelek ile protokol üyelerinin öğrencilere karne takdimi

Sıralarda çocuklarıyla birlikte oturan velilerin görüntüsü

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA,

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İzmirli özel eğitim öğrencileri karnelerini coşkuyla aldı

İZMİR'de öğrenciler ilk dönemin sona ermesiyle birlikte hem karne hem tatil coşkusu yaşadı. Bornova Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu'nda özel eğitim öğrencilerine karnelerini Vali Yardımcısı Erhan Güney, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ile Bornova Kaymakamı Fatih Genel verdi.

İzmir'de 2019- 2020 Eğitim Öğretim Yılı birinci dönem karne töreni Bornova Hasan Tahsin Özel Eğitim Mesleki Okulu'nda yapıldı. Etkinlikte, Vali Yardımcısı Erhan Güney, Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi özel öğrencilere karnelerini verdi. Seramik, aşçılık ve el sanatları atölyelerinde karnelerini alan çocuklar, tatil heyecanını yaşadı. Yahşi, karnelerin sadece öğrencinin değil ailenin de göstergesi olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Çocuklarımızın başarıları ve beceri tasarı atölyelerindeki çalışmaları takdire şayan. Bugün birinci dönemi kazasız belasız bir şekilde kapatmanın mutluluğu içindeyiz. Özel eğitim öğrencilerimizin mutluluğunu paylaşmak için burayı seçtik. Gerçekten çocuklarımı sektöre kazandırma, sektörde iş bulma noktasında istihdama yönelik çalışma yapılan bir okuldayız. Bu öğrencilerimizin başarısını da hem İzmir'e hem Türkiye'ye gösterme açısından sizlerle paylaşmak istedik. Karneler hepimizin göstergesi. Bu anlamda velilerimizin bunu düşünerek, asla bir baskı uygulamadan çocuklarımızla birlikte tatili tatil görerek geçirmelerini istiyoruz."

KARNELER ŞAŞIRTMADI

Seramik atölyesinde eğitim alan Murat Selçuk (19), "Karnem beklediğim gibi geldi. Kendimi çok iyi hissediyorum, gayet mutluyum. Tatilde kitap okuyacağım, dışarı çıkacağım. Test kitaplarımı çalışacağım" dedi. El sanatları eğitimi alan Ceren Özyürek (16) ise, "Takdir aldım, çok mutluyum. Tatilde gezeceğim, evde dinleneceğim, kitap okuyacağım. Herkese iyi tatiller diliyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İl Milli Eğitim Müdürü, Vali yardımcısı ve kaymakamın öğrencileri ziyaret etmesi

Atölyelerde öğrencilere karnelerinin takdim edilmesi

Ömer Yahşi'nin konuşması

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR,

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HDP önündeki eylemde 137'nci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 70 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen 137'nci günde de sürdürdü. Oğlu Yusuf (16) için nöbetini sürdüren Celil Begdaş, "Kar da yağsa yağmur da yağsa taş da yağsa biz buradan gitmeyeceğiz" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evladına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 70 aile, HDP önündeki evlat nöbetini 137'nci günde de sürdürdü.

Celil Begdaş, 5 Mayıs 2019'da kaybolan oğlu Yusuf için nöbetini sürdürürken, evladını almadan bir yere gitmeyeceğini belirterek, "Bugün 137'nci gün etti. Kar da yağsa yağmur da yağsa taş da yağsa biz buradan gitmeyeceğiz. Kar olsun, taş olsun, ne gelirse gelsin; biz burada bekleyeceğiz. Yazın başladık, kış geldi. Kar da yağıyor. Kimse buradan gitmeyecek. Değil 137, 148 sene de geçse burada, bu karın altında bekleyeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP il binasından görüntü

Oturma eylemindeki aileler

yoğun kar yağışı altında oturma eylemi yapan ailelerden görüntü

Celil Bekdaş'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Eskişehirli girişimci akıllı çanta üretti

ESKİŞEHİR'de çanta mağazası bulunan Aydın Yüksel, Ticaret Odası ve Anadolu Üniversitesi işbirliğindeki 'Tech-Up Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı' sayesinde ilk prototiplerini hazırladığı 'akıllı çantalar' için yatırımcı aramaya başladı. Fikri 1 dakikada bulmasına rağmen hayata geçirmek için 1,5 yıldan fazladır üzerinde çalıştıklarını ifade eden Yüksel, "Dünyada böyle akıllı bir çanta olmaması da benim çok dikkatimi çekti. Gerekli patent başvurularını yaparak ilk prototiplerini hazırladıkö dedi.

Eskişehir'de 12 yıldır çanta mağazası bulunan Aydın Yüksel, kendisini ziyarete gelen kadın arkadaşının akıllı saatinden etkilenerek bunu çantaya uyarladı. Eskişehir Ticaret Odası ve Anadolu Üniversitesi işbirliğindeki 'Tech-Up Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı' girişimcilik eğitimlerine katılan Yüksel, yaklaşık 1,5 yılda üzerinde 7,5 inç ekranı olan 'Powerbag Akılı Çanta' üretti. Gerekli patent başvurularını yaparak ilk prototiplerini hazırladığı çantaları için yatırımcı desteği arayan fikir sahibi ve firmanın kurucusu Aydın Yüksel, sermaye gruplarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

PROJEYİ HAYATA GEÇİRMEK 1,5 YIL SÜRDÜ

Sosyal hayattaki bazı problemleri çözmek için yola çıktıklarını anlatan Aydın Yüksel, akıllı çanta fikrinin aklında 1 dakika şekillendiğini ancak hayata geçirilmesinin 1,5 yıl sürdüğünü söyledi. Mağazasına gelen bir kadın arkadaşının anlattıklarından etkilenerek böyle bir proje hazırladığını kaydeden Yüksel, "Mağazamıza ziyarete gelen bir arkadaşım kolundaki akıllı saati gösterdi. Ben telefonla aradığımda ismim görünüyordu. Ne gerek olduğunu sordum, arkadaşımda büyük kolaylık olduğunu ve telefonu çıkarmadan arayanı gördüğünü söyledi. Bende bunun üzerine kadınların yaşadığı bir problem olarak gördüm. Eskişehir'de 12 yıldır çanta satışı yapıyoruz. Kadınlar telefonlarını çantalarında taşıdığı için, telefon çaldığında yaşadığı telaş aklıma geldi. Dünyada böyle akıllı bir çanta olmaması da benim çok dikkatimi çekti. Gerekli patent başvurularını yaparak ilk prototiplerini hazırladıkö dedi.

Akıllı çanta projesine Eskişehir Ticaret Odası ve Anadolu Üniversitesi'nin de büyük destek verdiğini belirten Yüksel, 'Tech-Up Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı' girişimcilik eğitimlerine katılarak 3,5 aylık bir süreçten geçtiklerini ifade ederek, "Ticaretle uğraşıyoruz ama işin içine teknoloji girince bizi aştığını fark ettik. Anadolu Üniversitesi'nin bu programı sayesinde inanılmaz bir destek aldık. Yazılım ve donanım gibi konuları üniversite işbirliği sayesinde bulduk ve hayata geçirdik. Çantanın içerisinde bir güç kaynağı var. Telefon çanta içerisindeyken kayıp çağrı ve iletiler için üzerinde multimedya bir ekran geliştirdik. Telefona gelen tüm sosyal medya dahil iletiler, anlık olarak ekranda görünüyor. Güç kaynağı sayesinde de ortalama bir telefonu 3-4 defa tam olarak şarj ediyor. Çantamızda kişiselleştirilebilir bir ekranı var. Cep telefonuna bağlı olan çantadan uzaklaştığınızda size uyarı veren bir çanta. Şu anda sermaye gruplarının karşısına çıkıp fon toplamayı hedefliyoruzö diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi'nin 'Tech-Up Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı' girişimcilik merkezinde çantaların ilk prototiplerini görerek inceleyen İrem Göksu, çok başarılı bir tasarım olduğunu söyledi. Günde 3-4 defa cep telefonunu şarj eden ve gelen iletileri göremediği için akıllı saat kullandığını ifade eden Göksu, "Çanta çok güzel ve başarılı. Çantamda olan telefonda sesini duyamadığım, iletileri göremediğim için akıllı saat almıştım. Bunları yapıyor bir de telefonu şarj ediyor. Gün içerisinde telefonumu 3-4 kez şarj eden biriyim, çok mantıklı ve başarılı buldum. İletileri hemen görmem, çantanın da titreşime sahip olması çok güzelö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Akıllı çantalar

-Çantalardan detaylar

-Aydın Yüksel ile röp.

-Çanta ekranı ve şarj ünitesi

-İrem Göksu'nun çantaları incelemesi

-Çantaları denemesi

-Göksu ile röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,

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