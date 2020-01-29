DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Deprem nedeniyle hasar oluşan Arsemia Ören Yeri kapatıldı

ELAZIĞ Sivrice 'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Adıyaman 'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı Milli Parkı'nda bulunan Arsemia Ören Yeri'nde, çatlaklıklar ve kütle kayması yaşandı. Bölge, güvenlik nedeniyle ziyarete kapatıldı.

Geçen Cuma günü Elazığ 'da meydana gelen depremin ardından Nemrut Dağı Milli Parkı'nda bulunan Arsemia Ören Yeri'nde, toprak ve kütle kayması meydana geldi. Antik çağda, Orta Anadolu'nun güneyindeki Ermeni Helenistik dönem krallıklarından biri olan Kommagene Krallığı'nın bulunduğu Kahta Çayı doğusunda yer alan eski Kahta Kalesi karşısında kurulan yazlık başkenti ve idare merkezi olan Arsemia Ören Yeri'nde incelemede bulunan yetkililer, bölgenin kapatılmasını istedi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından bölge, güvenlik şeridi ile çevrilerek ziyarete kapatıldı.

'ÖNLEM ALINMASINI İSTİYORUZ'

Sezon açıldığında turistler için tehlikeli olabileceğini belirten Turizm İşletmecisi Mehmet Kutlar, "Elazığ depreminden biz de nasibimizi aldık. Yukarıda çok çatlak var. Kalenin bir kısmı gitmiş. Bu beni de etkiledi. Küçük bir yağmurda hepsi aşağı kayacak. Burası çok tehlikeli. Yarın öbür gün sezon açılacak ama buraya girişleri yasaklamışlar. Yetkililerden şunu istiyoruz; hiç kimseye bir şey olmadan, kimse zarar görmeden burası yapılmalı. Sezon açıldığında buraya gelenler kayar gider. Kimsenin burnu kanamadan önlem alınması lazım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Ören yerleri

Kayan kütle

Oluşan çatlaklar

Şerit ve uyarı levhası asılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sercan SAKAR-ADIYAMAN

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Deprem bölgesinde okullar 10 Şubat'ta, üniversiteler 17 Şubat'ta açılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat'ta açılacak. Üniversiteler de 17 Şubat'ta açılacak" dedi.

Elazığ'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ Valiliğindeki Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat'ta açılacak. Üniversiteler de 17 Şubat'ta açılacak" dedi. Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Kamu düzenini bozan hiçbir asayiş olayı olmadı. Tüm güvenlik görevlilerimize, kolluk kuvvetlerimize asayişi temin ettikleri, vatandaşımızın el birliği içinde asayişin oluşmasında katkısı olduğu için teşekkür ederim. Hem yıkılan binalar hem bizim yıktıklarımızla ilgili ödemeler başlayacak demiştik. Dün itibariyle ödemeleri başlattık, bankalar gece 12'ye kadar açık. Önemli bir bilgi daha; 3 Şubat'ta okullar açılıyor idi. Dün akşam arkadaşlarımızla istişare ettik. Sahanın durumunu da görüyoruz. Çünkü bir tarafta evlerine giremeyen vatandaşlarımız var. Çocuklarımız depremden en çok etkilenenler. Psikososyal destekler de gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunun için hem öğretmenlerin gelişi hem de deprem sebebiyle Elazığ ve Malatya'yı terk edip, başka yerlerde konaklayan vatandaşlarımız var. Dışardan gelecek öğretmenlerimiz var. Ortaya koyduğumuz sonuç, Sayın Milli Eğitim Bakanımız ile de değerlendirdik, az sayın cumhurbaşkanımıza da arz ettik. 3 Şubat'ta Elazığ'ın tamamında açılacak okulların 10 Şubat'a, aynı zamanda Malatya'da 3 Şubat'ta açılacak okulların Doğanyol, Pötürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde 10 Şubat'ta açılması konusunda kamuoyuna duyuru yapma zarureti ortaya çıkmıştır. Üniversiteler de 17 Şubat'ta açılacak."

ELAZIĞ,

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Nüsra'nın kurtarılmasında görev alan itfaiyeci o anları gözyaşlarıyla anlattı

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, annesi Ayşe Yıldız ile birlikte enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Nüsra Yıldız'ı kurtarma çalışmalarında görev alan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli Ali Güneş, olay anında yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Güneş, "Anne lütfen çocuğumu çıkarın diye feryat ediyordu. Nüsra bebeği kurtardık. Nüsra 2,5 yaşında olmasına rağmen çok akıllı bir kız, onu asla unutmayacağım" dedi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde cuma akşamı meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler 'in sosyal medya üzerinden yaptığı yardım çağrısına, kent sakinleri kayıtsız kalmadı, 7'den 70'e herkes ellerindeki çantalarla belediyeye akın etti. Birkaç saat içerisinde biri mobil mutfak TIR'ı olmak üzere 3 yardım TIR'ı ve 7 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi, bölgeye hareket etti. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışmalarına eşlik etti.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından yükselen kadın çığlığını duyan kurtarma ekipleri, harekete geçti. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personellerinin yer aldığı ekip, depremden 24 saat sonra 2,5 yaşındaki Nüsra'yı, 28 saat sonra da annesi Zeynep Yıldız 'ı kurtardı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Arama- Kurtarma ekipleri, 67 saatlik çalışmanın ardından Ordu'ya döndü. Ekipler, Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

'ONU ASLA UNUTMAYACAĞIM'

Elazığ'a giden ekibin başında bulunan 2,5 yaşındaki Nüsra Yıldız'ın enkaz altından çıkarılmasında görev alan Ali Güneş, yaşananları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Güneş, "Enkazın altında bir anne ve çocuğunun sesini duymak, bizler için çok üzücü bir durumdu. Kurtarma sırasında annenin 'Eşim öldü, ama çocuğumu kurtarın' demesi bizleri çok üzdü. Ama profesyonelliğimizi bozmadık, çünkü oraya vardığımızda bizden başka kimse yoktu. Anne 'Lütfen çocuğumu çıkarın' diye feryat ediyordu. Nüsra'yı kurtardık. Nüsra 2,5 yaşında olmasına rağmen çok akıllı bir kız, onu asla unutmayacağım. Ona yavrum ağlama benim de senin gibi bir kızım var, oda senin gibi çok akıllı bir kız dedim. Elini tuttum, 'benim annem de tutsun' dedi. 2,5 yaşında bir çocuğun üslubu ve konuşmaları bizim içimizde acılar oluşturuyor ama en azından bir canın hayatta tutunmasına vesile oldukö dedi.

'ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise depremde 41 vatandaşın vefatından dolayı üzüntülü olduklarını söyledi. Başkan Güler, "Tek tesellimiz, kahramanlarımızın kurtardıkları hayatlar. Enkaz altında kalan 45 canımızı ve bunların içerisinde bulunan 2.5 yaşındaki Nüsra bebeğimizi canla başla enkazdan çıkardılar. Acımız sonsuz, ama biz milli dayanışma içerisinde metanet gösterdik. Ordu'muz mütevazı ve anlamlı katkılarıyla dikkat çekti. Bu durum acımızı hafif de olsa azalttı. Kahramanlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu anlamı davranışlarıyla tüm Türkiye 'ye örnek oldular. Onlarla gurur duyuyorum. Diğer ekiplerimiz sıcak yemek dağıtımını deprem bölgesinde devam ettirerek canlarımızın yanında oluyorlar. Tekrar ülkemizin başı sağ olsun. Geride kalanlara Allahtan sabır ve acil şifalar diliyorumö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiye ekibine karşılama

-Ali Güneş ve Başkan Güler konuşma

-Detaylar

HABER KAMERA: Nedim KOVAN ORDU,

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Yolcunun düşmesine neden olan halk otobüsü şoförüne 1 yıl 6 ay hapis istemi

ADANA'da özel halk otobüsü şoförü Mesut U. hakkında hareket halindeyken kapıyı açarak yolculardan Salise Güngör'ün (77) düşüp yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 1 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. Güngör'ün düşme anında kaydedilen görüntüler, dava dosyasına delil olarak konuldu.

Kaza geçen mayıs ayında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde meydana geldi. Mesut U. yönetimindeki 01 J 0295 özel halk otobüsünde yolculuk yapan Salise Güngör, inmek istedi. Mesut U. ise hareket halindeyken kapıyı açtı. Güngör, düşerek yaralandı.

Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Mesut U. hakkında 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesi 'nde açılan davanın iddianamesinde yer alan bilirkişi raporunda, Mesut U.'nun asli, Salise Güngör'ün tali kusurlu olduğu bildirildi.

Ayrıca, sürücünün, halk otobüsünü trafik kurallarına aykırı şekilde kapısı açık olarak sağa yanaştırdığı, bu sırada kadının düşerek yaralandığı anlatıldı.

GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Dava dosyasına talihsiz kadının düşme anına ait kamera görüntüleri de delil olarak konuldu. Görüntülerde, yolcunun ayağa kalktığı sırada sürücünün seyir halinde olmasına rağmen ön kapıyı açması ve kadının düşmesi, yer alıyor. Görüntüde sürücünün aracını durdurarak yolcuları indirdiği ve yaralı kadının yanına gittiği de görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kadının ön kapıya yaklaşması

Şoförün kapıyı açması

Otobüs hareket halindeyken kadının inmesi

Kadının düşmesi

Yolcuların feryadı

Şoför ile yolcuların konuşmaları

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR ADANA,

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Keşan'da 3 bisikletli heykele zarar verildi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde belediye tarafından Yeni Mahalle 19 Kasım Caddesi üzerine konulan 3 bisikletli heykele kırılarak, zarar verildi.

Keşan Belediyesi tarafından Yeni Mahalle 19 Kasım Caddesi üzerindeki kavşağa konulan 3 bisikletli heykeline, kimliği belirsiz kişilerce kırılarak zarar verildi. Heykeller, incelemenin ardından tamir edilmek üzere belediye ekiplerince yerinden söküldü. Geçen Kasım ayında da Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki Mercan ve Sebat sokaklar belediye tarafından yeniden düzenlenerek, açılışı yapılan Artı Çarşı'ya konulan dikiş diken terzi heykelindeki dikiş makinesinin iğnesi kırılırken, Keşanlı Ali heykelinin sağ elindeki tespih yerinden söküldü.

'DUYARLI OLMAYA VE ZARAR VERMEMEYE DAVET EDİYORUM'

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı , heykellere zarar verilmesine tepki göstererek, "Keşan Belediyesi olarak ilçemizi güzelleştirmek için elimizden gelen düzenleme çalışmasını yapmaktayız. Ancak maalesef bazı vatandaşlarımız duyarsız davranarak bu çalışmalarımıza zarar veriyorlar. Plastik çöp bidonlarımıza ateş atılıyor, Keşanlı Ali görselinin tespihi, terzi görselinin iğnesi alınıyor. Şimdi de son olarak Yeni Mahalle'de yaptığımız bisiklet görsellerine de maalesef ki zarar verildiğini tespit ettik. Keşan'ı güzelleştirmek için yaptığımız bu çalışmalar tüm Keşanlı vatandaşlarımızın vergileri ve katkıları ile gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımıza bu güzelliklere karşı duyarlı olmaya ve zarar vermemeye davet ediyorum" dedi.

'HEP BİRLİKTE BU ÇİRKİN HAREKETLERİN ÖNÜNE GEÇELİM'

Heykeltıraş Recep Yalçın da, Keşan'ı güzelleştirmek adına belediye ile ortaklaşa çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "İnsanlar bu heykellerle fotoğraf çekiliyorlar. Bu esnada bilinçsiz olarak heykellere zarar verebilirler. Ama 3 heykelinde zarar görmesi normal değil. Bu istemeden verilen zararların dışında. Bazı insanlar bu heykellere karşı gibi duruyor. Biz ideolojik veya dini bir şey yapmıyoruz. Kenti güzelleştirmek adına çalışıyoruz. Bunlar kentin sembolleri. Halkımızdan duyarlı olmalarını bekliyoruz. Sadece heykellere değil, banlara, kaldırımlara, çiçeklere karşı da duyarlılık oluşmasını istiyoruz. Duyarlılık olursa bu zararların önüne geçilir. Bunları görünce hepimiz üzülüyoruz. Halkta da tepki oluşuyor. Hep birlikte bu çirkin hareketlerin önüne geçelim" diye konuştu.

Yalçın, zarar verilen heykelleri Keşan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki atölyede onarıma aldıklarını belirterek, onarımın ardından şehrin farklı bir noktasına yerleştirmeyi planladıklarını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Heykellere zarar verilen kavşak

-Atölyede tamire alınan heykeller

-Heykellerin tamiri

-Zarar verilen heykeller

-Heykeltıraş Recep Yalçın röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

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Antalya'da bilinçsiz sürücünün yaptıkları kameraya yansıdı

ANTALYA'da otomobiliyle seyir halindeki bir sürücü, yanından geçtiği patenci gençlerin kendi aracının çamuruna tutunmasını istedikten sonra yoluna devam etti.

Geçen Cumartesi günü öğleden sonra yaşanan ilginç olayı Fırat Aydemir isimli bir başka sürücü cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Konyaaltı İlçesi sahil bandından şehir merkezi istikametine giden otomobil sürücüsü yoldaki iki patenci gencin yanına yaklaşarak otomobile tutunarak gidebileceklerini söyleydi. Bir genç otomobilin çamurluğuna tutunurken, diğer genç de arkadaşının beline sarılarak yollarına böyle devam etti. Bir süre bu şekilde yolculuk eden gençler, otomobilin kavşak sistemine girmesi ile aracın çamurluğunu bırakarak farklı yöne ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Patenci gençlerin araca tutunup ilerlemesi (cep telefonu)

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: ANTALYA,

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HDP önündeki eylemde 149'uncu gün; aile sayısı 76 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 149'uncu günde oğlu Caner Erol (19) için Siirt'ten gelen Aysel Erol ile birlikte 76'ya yükseldi.

Hacire Akar , 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar , mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor.

SAYI 76'YA YÜKSELDİ

Oturma eyleminin 149'uncu gününde evlat nöbeti yapan aile sayısı, 76'ya yükseldi. Siirt'in Baykan ilçesinde yaşayan Aysel Erol, geçen yıl Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesindeki bir markette çalışmaya gitmek için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan oğlu Caner Erol'un bulunması için bugün oturma eylemine katıldı. Oğluna kavuşmak için eyleme katılmaya karar verdiğini söyleyen Erol, "Caner, daha önce amcasının yanına Çorlu'ya çalışmaya gidiyordu. Orada markette çalışıyordu. Geçen yıl yine çalışmak için gitti. Daha sonra ondan haber alamadık. Biz de buraya oğlumuzu bulmaya geldik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP il binasından görüntü

Oturma eylemindeki aileler

Aysel Erol'un konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Eşinin dövdüğü kadın bakıma muhtaç kaldı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yılbaşı gecesi eşi tarafından feci şekilde dövülen Kibariye S., 20 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra yatağa mahkum oldu. Kişisel ihtiyaçlarının hiçbirini karşılayamayan ve bakıma muhtaç olan Kibariye S.'nin ailesi, acımasız kocanın adalete teslim edilmesini istiyor.

Gebze Mevlana Mahallesi'nde eşi Salim S. (29) ve 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Kibariye S.(24), yılbaşı gecesi eşi tarafından feci şekilde dövüldü. Gebze Fatih Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Kibariye S., 24 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Başına ve vücuduna aldığı darbelerle ağır yaralanan Kibariye S., kurtarıldıktan sonra Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bu hastanede de 2 gün serviste yatan genç kadın daha sonra taburcu edilerek anne ve babasının evine getirildi. Ailenin şikayeti üzerine Salim S. hakkında soruşturma başlatıldı.

"HASTANEDE ÖLÜ GİBİ YATIYORDU"

Kızlarının yılbaşı gecesi annesini aradığını baba Selahattin Gezgin, " Yılbaşı akşamı telefon geldi. Telefonda 'Anne yılbaşı mı yapıyorsun?' diye sordu. Daha önceden annesiyle konuşmuyordu. Kocası görüştürmüyordu. Kocası da o sırada içiyordu. Kızımın annesiyle telefonda konuştuğunu görüp kafaya takmış. Gece saat 3-4 civarlarında, sarhoş olunca, kızımın başını duvarlara vurmuş. Kızımı bu şekilde getirdi. Sabah saat 11.00 gibi bizim haberimiz oldu. Sabah 07.00'de yoğun bakıma götürmüşler. Gittiğimizde benim kızım hastanede ölü vaziyette yatıyordu. 'Ne olacağı belli değil' dediler. Hastanedeki doktorlar da korktular. Kızım o hastanede 24 gün yattı. Sonra Darıca hastanesine sevk edildik. Orada 2 gün kaldı. Doktorlar, 'Bundan sonra ufak çocuk gibi bakıma ihtiyacı var' dediler. O günden beri yanımda, şu anda da yatıyor. Çok kötü durumda kızım. Bizden dün ifade aldılar. Polisler, 'Gerekeni yapacağız' dediler. Şimdi beklemedeyiz. Kocası da şu anda dışarıda geziyor" dedi.

"ONUN CEZASINI KANUN VERECEK"

Salim S. hakkında şikayetçi olduklarını belirten Selahattin Gezgin, "Benim kızım şu anda davacı oldu. Polisle birlikte avukat ve psikiyatri doktoru geldi. Hep birlikte gelip burada kızımın ifadesini aldılar. Şimdi ne olacağını bilmiyorum, beklemedeyiz. Benim kızımın hayatı bitti. Bundan sonra ufak çocuk gibi, böyle kalacak" şeklinde konuştu.

"KIZIM PSİKOLOJİ DOKTORUNUN YANINDA ANLATABİLDİ"

Selahattin Gezgin kocasının acımasız bir şekilde kızını dövdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kızımı gecenin bir yarısı odaya kapatıp kafasını duvara vurmuş. 2 kere duvara vurduktan sonra kafasına tekme atmış. Dün polisle birlikte psikoloji doktoru geldi. Kızım ancak kendine gelip onun yanında anlatabildi ve ifadesini verdi. Hastanede de sayıklıyordu. Sürekli titreyerek, 'Bana bunu Salim yaptı. Salim, Salim' diye kekeliyordu"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yatağa mahkum olan Kibariye S.'nin görüntüsü

Anne ve babasının kızlarının başında beklemesi

Baba Selahattin Gezgin ile röp.

Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli),

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Oto teybinin arkasında yeşil reçeteli 2 bin 480 hap çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, otomobilin teyp kısmının arkasındaki gizli bölmede yeşil reçete ile satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan 2 bin 480 hap ele geçirildi. Olayla ilgili Suriyeli 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehre uyuşturucu etkisi bulunan ve 'sentetik ecza' olarak bilinen haplardan getirileceği bilgisine ulaştı. Plakası tespit edilen otomobil, dün akşam saatlerinde Narlı Kavşağı'nda durduruldu. Ekipler, araçta ve içerisindeki Suriye uyruklu iki kişinin üst aramasına herhangi bir suç unsuruna rastlayamadı. Bu sırada askerlerden biri, aracın göğsündeki teybin olduğu bölmede oynama olduğunu fark etti. Hemen teybi söken ekipler, arkadaki gizli bölmede 2 bin 480 hap ele geçirdi. Uyuşturucu etkisi bulunan ve yeşil reçete ile alınan haplara el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarmanın araca binmesi

Teybi sökmesi

Hapları çıkarması

Ele geçirilen haplar

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ

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Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaçaklardan görüntüler.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale),

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Bitlis'te buzlanan merdivenler, temizlenip tuzlanıyor

BİTLİS'te kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, buzlanmalara neden oluyor. Belediye ekipleri, başta merdivenler olmak üzere vatandaşların yürümekte zorlandığı yerleri tuz ve kül dökerek, temizlemeye çalışıyor.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay , belediye ekiplerini karla mücadele için alarma geçirdiklerini söyleyerek, "Kar yağışının ardından buzlanan ara sokaklar ve merdivenler ekiplerimiz tarafından hızla açılmaya çalışılıyor. Tüm yollarımız ve kaldırımlarımız kısa sürede temizleniyor. Vatandaşımızın kar ve buzlanma nedeniyle oluşan olumsuzluklardan en az şekilde etkilenmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Buzlanan merdivenlerden detaylar

-Merdivenlerin küreklerle temzilenmesinden detay

-Belediye çalışanlarından görüntü

-Merdivenlerin tuzlanması

-Küreklerle temzilenme

-İş makinelerinin mahalle arasında temizleme çalışmalarından detaylar

HABER: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,