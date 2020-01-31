DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Eski eşini tabancayla öldürüp, kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde Birol K., uzaklaştırma kararına rağmen evine gittiği eski eşi Esma Polat'ı tabancayla vurarak, öldürüp, kızı Ekin K.'yi yaraladıktan sonra intihara kalkıştı. Ağır yaralı olan baba- kız, hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Kepez'e bağlı Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Birol K., 7 Nisan'a kadar olan uzaklaştırma kararına rağmen eski eşi Esma Polat'ın evine gitti. Birol K. ile Esma Polat ve Ekin K. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Birol K., yanında getirdiği tabancayla eski eşi Esma Polat'ı vurarak, öldürdü. Kızı Ekin K.'yi de tabancayla ateş ederek, ağır yaralayan Birol K., aynı silahla kendisini vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve, sağlık ve polis ekipleri geldi. İçeri giren ekipler, Esma Polat'ın cansız bedeniyle karşılaşırken, ağır yaralı olduğunu belirlediği baba- kızı ambulanslarla özel hastaneye kaldırdı. İntihar girişiminde bulunan Birol K. ile kızı Ekin K., tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan komşular, evden daha önce de sık sık kavga sesleri duyduklarını öne sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

Olay yerine gelen 3 ambulanstan detay

Sağlık ekiplerinin binaya giriş görüntüsü

Vatandaşlardan detay

Sedyedeki kızdan detay

Sedyedeki babadan detay

Ambulans detay

Olay yeri incelemenin alana gelmesinden detay

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Irak plakalı yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 6 yaralı

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, Irak plakalı yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, D650 yolunun Arifiye ilçe geçişinde meydana geldi. Bilecik'ten Sakarya yönüne giden Lokman Abdi'nin kullandığı, Irak plakalı, Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, yan yola girmek için manevra yaptığı iddia edilen Kadir Yangın yönetimindeki 81 BD 350 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada TIR sürücüsü Lokman A. ve yanında bulunan ikinci sürücü Necim A., ön kısımda sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, yaptığı çalışmayla TIR'da sıkışan 2 kişiyi yaralı çıkardı. Sağlık görevlileri, 2 kişi ile otobüste yaralanan Nesir Aluni, Sidriye Abbas, Hassan Haydar ve Majde Abduraşuk'u ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan 1'i çocuk 6 yaralının sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri detay

Ambulans içi detay

Yaralı çıkartılması detay

Araçların çekilmesi

Haber-Kamera: Ramiz Kaan OKTAR/ARİFİYE(Sakarya)

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Konya'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımı etkiledi

KONYA'nın Ereğli ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler tehlikeli anlar yaşarken, bir TIR sürücüsü ise buzlanma nedeniyle kayan minibüsü fark ederek, son anda çarpmaktan kurtuldu.

Ereğli ilçesinde yağan kar ve buzlanma, ulaşımı olumsuz etkiledi. Konya- Adana karayolu Kesmez mevkisinde bir minibüs, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaydı. Arkasından gelen ve durumu fark eden bir sürücü aracını durdururken, bir TIR ise son anda çarpmayıp yanından geçti. O an sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Bir mahallede kara saplanan kamyon ise iş makinası yardımıyla kurtarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Minibüsün kayması

TIR'ın yanından geçmesi

Kara saplanan kamyonetin kurtarılması

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA

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Bingöl'de karda mahsur kalanlar kurtarıldı

BİNGÖL'de kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlar, yol açma çalışmalarının ardından kurtarıldı.

Bingöl'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, çok sayıda köy yolu da ulaşıma kapandı.

Merkeze bağlı Ortaçamak köyünde kar yağışı ve tipi nedeniyle mahur kalanlar, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Hemen bölge gelen karla mücadele ekipleri, yaptıkları kar temizleme çalışmalarının ardından mahsur kalanları kurtardı.

KARLIOVA 40 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kar yağışının etkili olduğu ilçelerden Karlıova ise dün gece başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı ilçede 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği bünyesindeki karla mücadele ekipler, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Karlıovadan görüntü

Karla kaplı yollar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kemara: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(Bingöl),

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Bursa'da trajikomik kaza kameralara yansıdı

BURSA'nın İznik ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, yıkama ünitesindeki rapmadan kayıp, çıktığı karayolunda kamyonla çarpıştı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, geçen Cumartesi günü öğle saatlerinde, İznik-Orhangazi Karayolu'nda meydana geldi. Bir benzin istasyonuna giren sürücü Yusuf M.K.(32), 34 UJ 3543 plakalı otomobilini, araç yıkama ünitesine soktu. Otomobili, yıkama bölümüne belirlenen standartlarda yanaştıramayan Yusuf M.K., otomata para atıp, beklemeye başladı. Dönen fırçaların ilerlemediğini fark edince de otomobilini içeri doğru itmek istedi. Ancak el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, yıkama rampasından kayıp, karayoluna çıktı. Yusuf M.K.'nin peşinden koştuğu otomobil, karayolunda iki otomobili teğet geçip, karşı yönden gelen Selçuk U. idaresindeki 33 AAJ 259 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamerasından detaylar

-Kaza anı

-Sürücünün otomobili itmesi, peşinden koşması

-Sonrasında yaşananlar

Haber-Kamera: Hayri ŞEN/BURSA,

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Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Kayseri'de etkili olan soğuk hava akşam yerini sağanak yağışa, gece ise kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü. Kentin özellikle yüksek kesimlerindeki mahallelerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri şehir içi yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı. Kar nedeniyle Kayseri merkeze bağlı 60 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar nedeniyle şehirlerarası yollarda da ulaşım aksadı. Özellikle karla kaplanan Kayseri- Erciyes, Kayseri-Malatya ve Kayseri-Sivas karayollarında ulaşım olumsuz etkilendi. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları ulaşıma açık tutmaya çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Parklardaki kar yağışından görüntü

Kartpostallık görüntüler

Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışması

Belediye çalışanının Atatürk anıtını temizlemesi

Diğer görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

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Yolcularını güler yüzle karşılayan şoföre ödül

TOKAT'ta şehir içi hatlarda yolcularını güler yüz ve hoş sohbetle karşılaşan halk otobüsü şoförü Mehmet Açar, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından altınla ödüllendirdi.

Tokat Belediyesi'nde şoför olarak çalışan ve 3 yıl önce emekli olan Mehmet Açar (61), kentteki şehir içi hatlarda halk otobüsü şoförlüğü yapmaya başladı. Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Açar, aracına binen yolcuları güler yüzle karşılaması ve konuşma üslubuyla kısa sürede sevildi. İyi dileklerde bulunan konuşmalarıyla yolcuların dikkatini çekti. Acar'ın cep telefonuyla çekilen bir görüntüde Cuma günü mesai bitimi sonrası evlerine dönmek için araca binenlere iyi hafta sonları dilediği anlar yer aldı. Otobüse binen vatandaşlar şoförün davranışına alkışla karşılık verdi.

'ONLAR MEMNUN OLUNCA BEN DE MEMNUN OLUYORUM'

Mesleğini severek yaptığını belirten Mehmet Açar, "Emekli olduktan sonra burada hizmete başladık. İşimi severek yapıyorum. Halkımızı, insanlarımızı seviyorum. İnsanlarımıza baktım ki yardımlaşıyorlar. Bileti olmayan kardeşlerimize bilet tutuyorlar. Başkaları ise yaşlılara yer veriyorlar. İnsanlardaki bu güzelliği görünce benim de içimden bu insanlara dua etmek geldi. Peygamberimiz, 'İşi zorlaştırmayın, kolaylaştırın' diyor. Biz de hepsine saygı duyuyoruz. Sabahları işlerine gidenlere 'hayırlı sabahlar, hayırlı işler, işiniz gücünüz rast gelsin' diye moral vererek insanlarımızı işlerini ve mesailerine götürüyoruz. Akşamları da yorgunluklarını dinlendirebilmek için 'Hayırlı akşamlar, hayırlı istirahatler, hayırlı dinlenmeler olsun' diyerek o güzel insanları moral vererek uğurluyorum. Yolcularımız ise hoş karşılıyorlar. Onlar memnun olunca ben de memnun oluyorum" dedi.

BAŞKANDAN TEŞEKKÜR

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da davranışından dolayı Mehmet Açar'a teşekkür ederek küçük altın ve çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan Eroğlu, "Belediyeden emekli olduktan sonra özel şehir içi hatlarında şoförlük yapmaya devam etti. Mehmet ağabeyin bir yanının özelliği şu, belediyemizde de Mehmet beyi kime sorsanız nasıl diye? On numara insan der, Kibar insan der. İçinde kötülük olmayan bir insan der. Şimdi bu güzelliğini özel halk otobüslerini sürerken de kendisi gösteriyor. Gelen yolcularını çok güzel cümleler ile onları karşılıyor. Güzel sözlerle yolculuk yapmasını sağlıyor. Kendisine ben teşekkür ederim" diye konuştu.

Midibüse binen yolcular ise Mehmet Açar'ın güzel davranışlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

-Otobüste çekilen görüntüler ve şoförün konuşmaları

-Başkanın halk otobüsün binmesi

-Şoföjrün ve başkanın görüntüleri

-Altın ile ödüallendirilmesi

-Şoförün konuşması

-Başkan Eroğlu'nun konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/Halil İbrahim YEL/TOKAT,