DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Halı sahada gelen ölüm kamerada

MUĞLA'da, arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynadıkları sırada dili boğazına kaçan Yüksel Uygun, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Demirci ustası Uygun'un dizüstü oturduktan sonra, sırt üstü yere uzanma anı ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin halı sahanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Arkadaşlarıyla birlikte Kötekli Mahallesi'ndeki halı sahada, geçen 1 Şubat akşamı futbol oynayan evli ve 2 çocuk babası Yüksel Uygun, maç sırada rahatsızlandı. Yere uzanan Uygun'un dilinin boğazına kaçtığı ve çenesinin kilitlendiğini fark eden arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Uygun, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uygun, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Uygun'un cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından Uygun'un yakınları tarafından morgdan alınan cenazesi, dün öğlen Menteşe ilçesindeki Akyol Camisi'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından Uygun'un cenazesi Kafaca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

OLAY ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan halı saha işletmesine ait güvenlik kamerasında olay anı saniye saniye yansıdı. Görüntülerde dizlerinin üstüne oturduktan sonra sırt üstü uzanan Uygun'un rahatsızlandığını fark eden arkadaşlarının yardımına koşması ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunup, sedyeyle ambulansa taşımaları yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay anı güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Ahmet Mekin'in eşi yaşamını yitirdi (2)

'CAN YOLDAŞIMI KAYBETTİM'

Türk sinemasının emektar oyuncularından Ahmet Mekin, 63 yıllık hayat arkadaşı Kumral Şükran Kurteli'nin ölüm haberini aldıktan sonra sabah saatlerinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldi. Çok üzgün olduğu gözlenen Ahmet Mekin, "65 yıllık eşimi kaybetmek çok tarifsiz acı. Ben tüm hazırlığımı kendi ölümüm üzerine yapmıştım. Ne diyeyim, ne söyleyeyim? Hepimizin anasıydı. Çocuklarımın, torunlarımın, hepimizin anasıydı. Can yoldaşımı kaybettim" dedi.

Kumral Şükran Kurteli'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere uçakla Balıkesir'in Erdek ilçesine gönderilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ahmet Mekin hastanede telefonla konuşurken

HABER- KAMERA: Erol AKKIR/ANTALYA,

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Polis memurunun öldüğü kaza kamerada

DENİZLİ'de, motosikletiyle yol kenarındaki elektrik direğine çarpınca ölen polis memuru Ali Aydın'ın geçirdiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, dün (pazar) saat 17.00 sıralarında, Zeytinköy Mahallesi Cem Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Polis memuru Ali Aydın (48), kullandığı 20 GP 467 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aydın, ambulansla, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kınıklı Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan Aydın'ın, yıllık izinde olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntüde, Aydın'ın motosikletin kontrolünü kaybedip elektrik direğine çarpması, çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor. Ali Aydın'ın cenazesi ise bugün öğlende toprağa verilmek üzere memleketi Uşak'ın Eşme ilçesine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

Ali Aydın'ın fotoğrafı

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Boru hattından petrol hırsızlığına 14 tutuklama

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, boru hattını delerek petrol çalan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'örgütlü olarak işlenen petrol boru hattından hırsızlık' soruşturması kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 3 aylık fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Opersyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Askeri araçların jandarmadan çıkması

Adliye bahçesine girişleri

Jandarma nezaretinde zanlılar

Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN - SİVEREK–ŞANLIURFA

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İş yerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir iç giyim mağazasında, elektrik kontağından yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında maddi hasar oluştu. İş yeri çalışanları o anları, gözü yaşlı izledi.

İstasyon Caddesi'nde bulunan Pamukkale Belediyesi'nin geçen dönem başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin'e ait iç giyim mağazasının bodrum katında, bugün saat 10.00 sıralarında, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. 4 katlı binanın bodrum ve zemin katında yer alan işletmedeki yangın, kısa sürede büyüyerek etrafa yayıldı. Mağaza çalışanları ile binanın üst katlarında bulunanlar, yoğun duman nedeniyle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis caddeyi ulaşıma kapadı. Mağaza çalışanları, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Polis ekipleri ağlayanları teselli etmeye çalıştı. Yoğun dumandan 1 itfaiye eri etkilendi. Ambulansa alınan ve sağlık durumu iyi olan itfaiye erine, oksijen tedavisi uygulandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 45 dakikada kontrol altına alınarak, söndürüldü. Mağazada maddi hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinde itfaiye ve polis ekiplerinden detay

Kapatılan caddeden görüntü

Mağazadan çıkan dumandan görüntü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü

Ağlayanlardan görüntüler

Dumandan etkilenen itfaiye erinden görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT/DENİZLİ,

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Fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, fabrikanın çatısına tamir için çıkan Çetin Korkmaz (54), kaplamanın kırılması sonucu zemine düşerek, yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde, Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi Fakülte Caddesi'nde bulunan makine üretim fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın çatısına tamir için çıkan Çetin Korkmaz, plastik kaplamanın kırılması sonucu metrelerce yükseklikten fabrikanın içine düştü. İşçinin düştüğünü gören mesai arkadaşları, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbarla fabrikaya gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Çetin Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri, fabrikada inceleme yaptı. Polisin çalışmasının ardından Korkmaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntüler

Ekiplerin çalışmaları

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),

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Yaylada cipleri kara saplanan off-road ekibi kurtarıldı

ARTViN'in Yusufeli ilçesine bağlı 2400 rakımlı Ada Yaylası'nda, ciplerinin kara saplanması sonucu mahsur kalan 3 kişilik off- road ekibi, İlçe Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.

Yusufeli'nde, 3 kişilik off-road ekibi, dün öğle saatlerinde deniz seviyesinden 2400 metre yükseklikteki Ada Yaylası'na çıktı. Araçları kara saplanan off-road ekibi, burada mahsur kaldı. Ekibin durumu bildirip yardım istemesi üzerine İlçe Özel İdare ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 40 kilometre yol kat eden ekipler, iş makineleri eşliğinde yolu açarak yayladaki off-road ekibine ulaştı. Ekipler, 2 saatlik çalışma sonucu mahsur kalan 3 kişiyi kara saplanan cipleriyle kurtardı.

Off-road ekibinde yer alan Mustafa Aydın, "Off-road için geldik ama yarıda kaldı. Hava şartlarından ötürü dönmek isteyince mahsur kaldık. Sağ olsun ekipler geldi yolumuzu açtılar" dedi. Sürücü Şenol Kütük de, "Bir anda kar ve tipi bastırınca yolda kaldık. Özel idaresince kurtarıldık" diyerek teşekkür etti.

Öte yandan, İlçe Özel İdare ekipleri, etkili kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mahalle yollarını da açma çalışmalarını gün boyu sürdürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ekiplerin yol açma çalışması

Mahsur kalanları kurtarma

Röpler ve detaylar

HABER KAMERA: Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin),

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Sakarya'da okullar bayraklarla donatıldı

SAKARYA İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un talimatı doğrultusunda 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılının ikinci dönemi açılışında Yunan milletvekilinin saygısızlığına karşı tüm okullarda bayrak konusu işlendi. Okullar, Türk Bayraklarıyla donatıldı.

Sakarya'da, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılının ikinci dönemi bugün başladı. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu'nda Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Türk Bayrağını yırtmasına tepki göstermek üzere Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un talimatı doğrultusunda Sakarya genelinde eğitim yapan ilk ve orta dereceli tüm okullarda ikinci dönemin açılışında bayrak teması işlendi. Okullar, Türk Bayraklarıyla donatılırken ilk dersin 10 dakikasında bayrağın önemi ve anlamı konusu işlendi. Şehir genelinde tüm okullarda gerçekleşen program öğrenci ve velilerin büyük takdirini topladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Adapazarı'nda bulunan Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen programa katıldı. Fazilet Durmuş yaptığı konuşmada, "3 Şubat itibariyle okullarımızda ikinci dönemin başlangıcını yapıyoruz gençlerimizle birlikte. İlimizin tamamında bugün İstiklal Marşı törenimize Bayrak Şiirini okuyarak başlıyoruz. Bildiğiniz gibi; geçtiğimiz hafta Avrupa Parlamentosunda Yunan milletvekili bir saygısızlık yaparak bayrağımızı yırtmıştı. Bizim ülkemizde gençlerimiz konu vatansa gerisinin teferruat olduğunu ve bu vatanı kazanmak için nice çocukların gözyaşı dökerek bu bayrağı bize emanet ettiklerini öğrensinler ve bunu her daim gönüllerinde yaşatsınlar arzu ettik.ö dedi.

Türklerin düşmanlarının bayraklarına bile saygısızlık yapmadığının altını çizen Fazilet Durmuş, "Çünkü biz şunu biliyoruz ki; bu ülkede ezan susacaksa, bayrak inecekse, Kuran dönecekse ölmeden gelme denilen evlatların diyarıdır Türkiye. Çanakkale'ye bile evlatlarını böyle yolladı bu ülkede analar. Bizde gençlerimize şu anda bu bilinci vermeye çalışıyoruz. Diğer taraftan biz, düşmanımızın bayrağına da saygı duyan bir milletiz. Bayrağın kutsallığını ve bizim için önemini bu projemizle yeniden hatırlatmak istedikö diye konuştu.

Bir sınıfa giren ve bayrağın önemini anlatan Durmuş, daha sonra okuldan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Öğrenciler detay

Fazilet Durmuş röp.

Program detayı

Fazilet Durmuş'un sınıfta ders vermesi

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),