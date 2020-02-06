DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Renkli reçete operasyonunda 11 zanlı adliyede

MANİSA'nın Turgutlu ilçesi merkezli 5 ilde, renkli reçeteyle verilen ilaçları yasa dışı yollardan sattıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 12 kişi yakalandı. Zanlılardan işlemleri tamamlanan 11'i ise bu sabah adliyeye sevk edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın iznine bağlı olarak psikolojik rahatsızlıkları bulunan hastalara uzman hekimler tarafından yazılabilen, etken maddelerinde uyuşturucu etkisi bulunması nedeniyle renkli reçete sistemine tabi olarak satışı yapılan ilaçların suiistimali ve ticaretine yönelik Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında soruşturma başlattı. Şüpheli doktorların, uyuşturucu satıcılarının topladığı psikolojik ve nörolojik rahatsızlığı olmayan kişilere ait kimlik fotokopileri ile hastaları görmeden para karşılığı reçete yazdığı ayrıca şüpheli eczane sahiplerinin söz konusu ilaçları para karşılığı uyuşturucu satıcılarına topluca elden teslim ettiği tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması, suç unsurlarının ele geçirilmesi için Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen salı günü operasyon yaptı. Manisa'nın Turgutlu ilçesi merkezli olmak üzere Aydın, Muğla, İzmir ve Kırklareli'nde yapılan eş zamanlı baskınlarda aralarında 2 doktor, 2 eczacı ve 1 hastane çalışanı bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bugüne kadar 4 bin 561 adet renkli reçete sistemine tabi psikolojik ve nörolojik ilaca, yüklü miktarda reçeteye, adına ilaç yazılan kişilere ait kimlik fotokopileri ve bilgisayarlara el konulduğu öğrenildi. Zanlılardan işlemleri tamamlanan 11'i, bugün saat 09.45 sıralarında, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

Operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Turgutlu Adliyesinden görüntü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

===============================

Evinde ölü bulunan kadının cinayete kurban gittiği belirlendi

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşadığı evde ölü bulunan Hatice Çetinbaş'ın (64), ön otopsi raporunda ölmeden önce darp edildiği belirlendi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 24 Ocak günü İstasyon Mahallesi Sadık Efe Sokak'taki binada meydana geldi. Hatice Çetinbaş'tan haber alamayan oğlu, evine geldi. İçeri giren oğlu, Hatice Çetinbaş'ı salonda hareketsiz bir şekilde yüzüstü yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Hatice Çetinbaş'ın öldüğünü belirledi. Yaşanan olayda cinayet şüphesi üzerinde duran Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Hatice Çetinbaş'ın yapılan ön otopsi raporunda ölmeden önce darp edildiği belirlendi.

Polis, evde bulunan parmak izleri ve evin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerde, Hatice Çetinbaş'ın yalnız yaşadığı eve, hayatını kaybetmeden önceki gece R.K. ve Z.K.'nın geldiği belirlendi. Polis, R.K. ve Z.K.'yı dün öğle saatlerinde Kartepe'de bulunan evlerine baskın düzenleyerek gözaltına aldı. İki şüpheli burada tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

===============================

Topladığı atıklar seyir halinde alev aldı, fark etmedi

ADIYAMAN'da, motosikletiyle topladığı atık kağıtlar seyir halindeyken alev alan sürücü, vatandaşların uyarısıyla yangından haberdar oldu. Çevredekilerin kovalarla su dökerek söndürdüğü yangında yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Eski Kahta Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir kişinin motosikleti ile çöp konteynerlerinden topladığı atık kağıtlar, seyi halindeyken alev aldı. Yangını fark etmeyerek yola devam eden sürücü, çevrekilerin uyarmasıyla yangından haberdar oldu. Motosiklete sıçrayan yangın, çevredekilerin kovalarca su getirerek müdahale etmesiyle söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangın anı ve motosiklet sürücüsünün alevlerle yola devam etmesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

Güvenlik kamerası

Motosikletin yanması

Motosikletin yanarak yolda gidişi

-Motosikletin söndürülmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mahir ALAN - Kamera - ADIYAMAN DHA)

==============================

HDP önündeki eylemde 157'nci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 81 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 157'nci günde de sürdürdü. Evlat nöbetindeki annelerden Nazlı Sancar, 8 yıl önce, 13 yaşındayken kaçırılan kızı Şerima Sancar'a (21), "Senin kahrından hepimiz öleceğiz. Biz hepimiz seni çok seviyoruz. Sana gelinlik giydirmek istiyoruz. Kefen giydirmek istemiyoruz. Ben seni onlar için büyütmedim. Her yerde senin eksikliğin var" diye seslendi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

5 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran ve Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 5'i evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Halime Kadran ile Hüsniye- Hüseyin Kaya ve Necla-Metin Açan çiftleri, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 81 aile, oturma eylemini 157'inci günde de sürdürdü.

'SANA KEFEN DEĞİL GELİNLİK GİYDİRMEK İSTİYORUZ'

2012 yılında 13 yaşıdayken kaçırılan kızı Şerima Sancar için 15 Ocak günü Van'dan gelerek, oturma eylemine katılan Nazlı Sancar, kızına kavuşmadan oturma eyleminden vazgeçmeyeceğini söyledi. Sancar, kızına teslim olması için çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

"Terör yandaşları 13 yaşındaki kızımı polis kıyafetleri giyerek, zorla dağa kaçırdılar. 2012'den beri kızımdan haber alamadım. Sağ ya da ölü mü bilgim yok. Kızımı istiyorum. Kızım beni görüyorsan, duyuyorsan gel. Senin hayallerin çok farklıydı. Sen okumak istiyordun. Kızım sen bana 'ben sana bakacağım, hayatını ben kurtaracağım' diyordun. Sen neredesin kızım? Sen böyle mi hayatımı kurtaracaksın kızım? Ben sizi ne zorluklarla büyüttüm. 156 gündür buradayız. Evlat nöbetindeyiz. Buradan kızımı almadan gitmeyeceğim. Kızım gel devletine teslim ol. Ceza yok, bir şey yok. Gel devletine teslim ol kızım. Hepimiz seni çok özledik. Senin kahrından hepimiz öleceğiz. Biz hepimiz seni çok seviyoruz. Sana gelinlik giydirmek istiyoruz. Kefen giydirmek istemiyoruz. Ben seni onlar için büyütmedim. Her yerde senin eksikliğin var. Bizim ne bayramlarımız var ne de seyranlarımız. Gece gündüz ağlamaktan başka hiçbir şey yapmıyoruz. Beni görüyorsan, duyuyorsan, gelmiyorsan eğer sana hakkımı helal etmiyorum. Çık gel."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

HDP İl binası önü

Ailelerin oturma eylemi yapması

Nazlı Sancar'ın konuşması

Kızının fotoğrafından detay

Genel ve detay

Haber Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

==============================

Festival için hazırladılar, kalıcı olmasını istiyorlar

MUĞLA'nın Datça ilçesinde 7 ile 9 Şubat arasında düzenlenecek 'Badem Çiçeği Festivali' için nostaljik eski eşyalardan etnografik bir sergi hazırlayan Reşadiyeli kadınlar, semtlerinde kalıcı bir müze açılmasını istiyor.

Datça'nın en eski yerleşim yerlerinden Reşadiye Mahallesi'nde sosyal medyada örgütlenen bir grup kadın, muhtarlık binasını adeta etnografya müzesine çevirdi. Festival boyunca 3 gün süreyle açık kalacak sergide kömürlü ütüler, sini, bakraçlar, ibrikler, güğümler, ipek giysiler, heybeler, gemici fenerleri, gaz lambaları, danteller, yazmalar ile çini vazolar gibi bir dönemin vazgeçilmezi ev eşyaları sergileniyor. Mahalle Muhtarı Esat Akkın, mahalle kadınlarının önerisi üzerine serginin açıldığını belirterek, "Reşadiye Mahallesi, ilçemizin en köklü semtlerinden biridir. Öyle ki eski haritalarda 'Datça Yarımadası', 'Reşadiye Yarımadası' olarak geçer. Bizim geçmişimize geleceğimize, çocuklarımıza ulaştırabilmek için etnografik eşyalarımızın müzelerde sergilenmesi gerekiyor. Bunun için yetkililerden, mahallemizde etnografik bir müze açılması için yardım istiyoruz. Onlar bize mekan hazırlasın, biz içini doldururuz" dedi.

ESKİ EŞYALAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Reşadiyeli kadınlar adına konuşan 1 çocuk annesi ev kadını 52 yaşındaki Tennur Balcı, "Mahalleli kadınlar olarak, küçük bir etnografya müzesi kurmaya çaba gösteriyoruz. Sandık ve dolaplarımızda duran büyüklerimizden kalma eski eşyalarımızı toparladık, buraya getirdik. Bu eşyaları, festivale gelecek misafirlerimize göstermek istiyoruz. Yerimiz küçük olduğu için yeterince eşya koyamadık. Daha büyük geniş bir yere ihtiyacımız var" diye konuştu. Serginin kısa sürede hazırlandığına dikkat çeken 2 çocuk annesi 50 yaşındaki Figen Özçelik ise, başlangıçta küçük bir grup olarak yola çıktıklarını belirterek, "İnternette 'Eleliler' (Reşadiye'nin eski adı Elaki'nin kısaltışı) adıyla kurduğumuz grup kısa sürede büyük ilgi gördü. Neredeyse her evden eski eşyalar geldi. Başlangıçta sade bir sergi açmayı planlıyorduk. O kadar çok eski eşya ortaya çıktı ki, neden bunu bir müzeye dönüştürmeyelim diye düşündük. Muhtarımız destek oldu, bize bir oda verdi. Şimdilik yerimiz dar. Birçok arkadaşımızın sandıklarında duran 50-60 yıllık çeyizlerini henüz sergileme olanağı buladık. Geniş bir yer olursa, çok daha kapsamlı bir sergi olacağına inanıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

Reşadiye Mahallesi Muhtarı Sami Akın ile röp.

Reşadiyeli kadınlar evlerinden getirdikleri nostaljik eşyalarla sergi için hazırlık yaparlarken..

Sergide yer alan eski eşyalardan görüntüler…

Reşadiyeli Tennur Balcı ile röp.

Reşadiyeli Figen Özçelik ile röp.

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

=================================

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'tan Maçoğlu'na ziyaret

İSTANBUL'un Beylikdüzü Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Murat Çalık, Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Çalık, "Tunceli'nin çok özel lezzetleri var. Herkesi Tunceli'ye davet ediyorum. Gelip, görsünler; çok güzel kent. Tunceli Belediyesi ile iş birliğine de hazırız" dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Elazığ ve Malatya'da deprem bölgelerinde yaptığı incelemelerin ardından Tunceli'ye geldi. Bu sabah kente ulaşan Çalık, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu ziyaret etti. Belediye binasındaki ziyarette konuşan Çalık, uzun zamandır Tunceli'ye gelmek istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Tunceli'yi sadece görmek değil hissetmek gerekir. Geçmiş yıllarda birkaç kez gelmiştim ama hep bahar ayında gelmek istiyorum buraya. Mesela Ovacık'a gidemedim. Munzur Gözeleri çok merak ediyorum, orayı görmek istiyorum. Baharda gelip, oraları da görmek istiyorum. Munzur Tunceli'nin en önemli omurgası ve yaşam kaynağıdır. Tunceli'de güzel işler de oluyor. Tunceli'ye özgü bitkiler var. Dağ sarımsağını ilk kez burada tattım. 'Gulik' diye bir bitki var, inanılmaz lezzetli. Tunceli'nin çok özel lezzetleri var, herkesi Tunceli'ye davet ediyorum. Gelip, görsünler; çok güzel bir kent. Belediye olarak Tunceli Belediyesi ile iş birliğine hazırız. Biz Tunceli'de önemli gördüğümüz hizmetleri hep örnek alır, uygulamaya çalışırız. Belediyeler bunu bence yapmalı. Bizim farklı ve güzel işlerimizi de Tunceli Belediyesi örnek alacaktır. Önemli olan, belediyelerde siyaset yapmadan hizmet yapmak, yaşamı kolaylaştırmaktır. Siyaset mekanizmasının en az girmesi gereken yer, belediyelerdir. Türkiye'deki gibi belediyelerde siyaset yapmamak gerekir. Çünkü bizde her konu siyaset malzemesi yapılıyor. Bunun için yerelde belediyelere siyaset girmeden hizmetler yapılmalı."

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu da Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'a ziyareti için teşekkür ederek, "Tunceli Belediyesi olarak ilk günden itibaren deprem bölgesinde olduk ve elimizden gelen bütün gayreti göstererek, depremzedelerimin yanında olmak istedik. Sayın Başkan ile iş birliği yaparak, karşılıklı hizmetler yapmak isteriz. Belediyemizin ekonomik durumu ortada, tabi ki bizlere yardımları olursa mutlu oluruz. Önümüzdeki süreçte belli konularda Beylikdüzü Belediyesi ile çalışmalarımız mutlaka olacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Ziyaretten görüntü

Konuşmaları

Hediyelerin verilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,