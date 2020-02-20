DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Kar yığını altında kalmaktan son anda kurtuldular

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kızakla karda kayan aile, çatıdan düşen kar yığınının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yüksekova'da etkili olan kar yağışının ardından Esentepe Mahallesi'nde yaşayan bir aile, sokakta kızağa bindi. Ancak evlerinin önündeki yokuştan, kızaklarla kayan aile üyeleri, tek katlı bir evin çatısından düşen kar yığınının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kızakla kayan vatandaşlar

-Kızakla yayan aile fertlerinin üzerine çatıdan kar yığınları düşme anı

-Kızakla kayarlarken detaylar

Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA, Hakkari

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Yüksekova kara gömüldü

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, park halindeki araçlar kar altında kaldı.

Yüksekova'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Bir haftadan bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçe merkezinde, kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Park halindeki araçlar da kara gömüldü. Kapanan köy yollarını açmak için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kara gömülen araçlardan detaylar

-İş yerlerinin önünü temizleyen esnaflar

-Araçlarını temizleyen sürücüler

-Merkezden detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

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Van'da Korona virüsüne karşı tedbirler alınıyor

İRAN'ın Kum kentinde korona virüsü nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası, Türkiye'nin İran sınırında bulunan Van'da Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapılan toplantıda virüse karşı acil tedbirler alınması kararlaştırıldı.

İran'ın Kum kentinde korona virüsü nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası İranlı turistlerin yoğun olarak geldiği Van'da, Vali Bilmez alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi için toplantı yaptı. Valilikte yapılan toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit , İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ , İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım , İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca , 6. Hudut Tugay Komutanlığı ve ilgili kurumlardan temsilciler katıldı. Toplantıda Vali Bilmez, korona virüsünün İran'da ortaya çıkmasıyla bazı tedbirlerin alınmasının zorunlu hale geldiğini belirterek, genel durum değerlendirmesi yaptı.

Alınacak tedbirlerin istişare edildiği toplantıda Öncelikle Türkiye-İran sınırı Saray İlçesi'ndeki Kapıköy Gümrük Kapısına termal kamera montajı yapılması, sağlık odası kurulması ve yabancılarla irtibat halinde olan gümrük kapısında çalışan personelin koruyucu maske ve ekipman kullanması ile (covid-19) korona virüsü hakkında eğitimden geçirilmesi kararı alındı. Geri Gönderme Merkezi ön kabul birimine termal kamera kurulması ve personelin virüs hakkında eğitilmesi, sınır birlikleri personeline de yine virüs hakkında bilgilendirme eğitimi verilmesinin önemine dikkat çekildi.

Virüs hakkında bastırılacak bilgilendirme afişlerinin Türkçe, Farsça, İngilizce Kapıköy Gümrük Kapısının çeşitli yerlerine asılması alınan kararlar arasında. Ayrıca, İran'dan Türkiye'ye karayolu ve demiryolu ile giriş-çıkışları sınırlandırılması konusunun da bakanlığın görüşünün alınması karara bağlandı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

VAN

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Sokak ortasındaki kapkaç kamerada

GAZİANTEP'te, bir kadının çantasını alıp, kaçan ve güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 2 kapkaççı yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Akdere Mahallesi'nde 13 Şubat günü yaşanan olayda, adı açıklanmayan bir kadının çantasını, yanına yaklaşan 2 kişi alıp kaçtı. Kadın peşlerine düştüğü kapkaççıları yakalayamayınca polise gitti. Çalışma başlatan polis, olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarından 2 şüphelinin kimliklerini belirledi. 2 kapkaççı adreslerine düzenlenen baskınla yakalandı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine konulurken, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sokaktaki kadın

Şüphelinin kadının çantasını çalması

Kadının şüphelinin peşinden koşması

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP

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Gülben Ergen'den Yıldız Tilbe'ye 'bravo'

ANTALYA'da sahneye çıkan Gülben Ergen, sevilen şarkılarını seslendirdi. Gecede, Yıldız Tilbe'nin 'Kandıramazsın Beni' adlı şarkısını da seslendiren Gülben Ergen, "Bu şarkıyı yazan Yıldız Tilbe'ye bravo demek istiyorum" dedi.

Belek 'teki beş yıldızlı bir otelde bir halı firması tarafından düzenlenen gala yemeğinde sahneye çıkan Gülben Ergen, sevilen şarkılarını seslendirdi. Parlak pullu, göğüs ve sırt dekolteli kostümüyle göze hitap eden Ergen, küpeleriyle ve parmağındaki büyük taşlı yüzükle de kadın hayranlarından tam not aldı.

Gülben Ergen, sahneye 'Arka sokaklarda neler oluyor' şarkısıyla çıktı. Ardından 'Bay Doğru' şarkısını seslendiren Ergen, repertuarında Yıldız Tilbe'nin 'Kandıramazsın Beni' adlı şarkısına da yer verdi. Bu şarkıyı salonu dolduran hayranlarıyla birlikte seslendiren Ergen "Size bravo demek istiyorum. Aynı zamanda bu şarkıyı yazan Yıldız Tilbe'ye de bravo demek istiyorum. Bu gecenin eğlenceli ve şanslı bir gece olmasını diliyorum" dedi.

Gülben Ergen,iki saate yakın sahnede kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Gülben Ergen'in sahneye çıkış görüntüsü

Gülben Ergen'in ilk şarkısı 'Arka Sokaklar'ı söyleme genel görüntüsü

İkinci Şarkı ' Bay Doğru' şarkısının yakın plan görüntüsü

'Kandıramazsın' şarkısından genel ve detay götüntüler

Gülben Ergen'in 6.40sn'de Yıldız Tilbe'ye teşekkür etmesi

Gülben Ergen'in sahneden inip masalarda dolaşarak şarkı söyleme ve misafirlerle sohbet etme detay görüntüleri

HABER: İbrahim LALELİ -KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Çiftçilere uygulamalı budama eğitimi

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından verimi arttırmak ve kaliteli meyve elde etmek için zeytin ve nar üreticilerine yönelik doğru budama teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Kumluca Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Kumluca Ziraat Odası'nın ev sahipliğinde yapılan uygulamalı nar ve zeytin budama teknikleri anlatımı Sarıkavak Mahallesi'nde bulunan Zeytin Yağı Fabrikası'nın yanındaki zeytin bahçesinde gerçekleştirildi. Doğru budama tekniklerinin anlatıldığı uygulamalı budama eğitimlerine çiftçiler yoğun ilgi gösterdi. Sabah saatlerinde bahçede toplanan çiftçiler, burada kısa süre birbirleriyle nar ve zeytin üretimi hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ardından zeytinliğe geçildi. Burada Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü'nden Suat Hayri Karaşal çiftçilere zeytin ve narda doğru budama tekniklerini anlattı.

Suat Hayri Karaşal, çiftçilere, meyve ağaçlarının verimli, meyvelerin ise kaliteli olması için nar ve zeytin ağaçlarının doğru şekilde budanması gerektiğini, budamada yapılan yanlışları ve fidanların doğru bir şekilde budanması gerektiğini anlattı. Nar ve zeytin üreticileri budamada merak ettikleri konuları uygulama esnasında Suat Hayri Karaşal'a sorarak yine bahçede uygulamalı olarak cevabını aldı.

Zeytin ve nar üreticisi Bilal Çaybaş, "Meyve fidanlarını dikiyorduk. Sonra da meyvelerini topluyorduk. Ama bu eğitimde budamanın meyve ağaçlarının verimi ve meyvelerin kalitesinin iyi olmasında ne kadar önemli olduğunu anladık. Ziraat Odası Başkanlığı ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz" dedi.

Şatiye Ülgen, "Zeytin altın ağacıymış. Bu yüzden herkesin zeytin fidanı dikmesini ve bakımını iyi yapmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de şöyle dedi:

"Kumluca'da örtü altı sera üretiminden sonra narenciye ve zeytin üretimi hızla artıyor. Zeytinlerimizi verimli hale getirmek için Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden gelen ekibimizle çiftçilerimize eğitim verdik. Bizler de bilgi aldık. Zeytinlerimizin verimli ve kaliteli meyve için mutlaka budama yapmamız gerekiyor. Bu eğitimi her yıl yapacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Uzmanın budamayı anlatması

Üreticilerin izlemesi

Üretici Bilal Kocabaş ve Şatiye Ülgen ile röportaj

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ile röportaj

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, ANTALYA