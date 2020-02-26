DHA YURT BÜLTENİ-5 - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 177'nci gün; aile sayısı 98 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi 177'nci günde de sürdü. Aile sayısı, 2014 yılında Kuran kursuna giderken kaçırılan oğulları Hamza (20) için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelen Zümrüt-Tahir Salim çifti ile 98 oldu.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

9 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan ve Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 9'u evlatlarına kavuştu. Hacire Akar'ın dışındaki 8 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

AİLE SAYISI 98 OLDU

2014 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kuran kursuna gittiği sırada kaçırılan ve bir daha haber alamadıkları oğulları Hamza için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önüne gelen Zümrüt-Tahir Salim çiftiyle oturma eylemi yapan aile sayısı 98 oldu. Tahir Salim, oğlunun bulunması için Irak'a kadar gittiğini ifade ederek, hiçbir ize rastlamadığını söyledi. Evladına kavuşmak umuduyla HDP önündeki eyleme katıldığını anlatan Salim, "Çocuğum gelmeden buradan gitmeyeceğim. Kuran kursuna giden çocuklar köye geri döndü. Benim oğlum dönmedi. HDP'den başka kimse götürmedi oğlumu. Nasıl götürmüşse öyle getirsin oğlumu. Irak'a da gittim. Ama bulamadım. Oğlum gel. Biz 6 senedir uyuyamıyoruz. Orada senin ne işin var? Öleceksin. Bak hepsi öldü. Sen de öleceksin. Gel" dedi.

Anne Zümrüt Salim ise oğluna teslim olması için çağrıda bulunarak, "Gel teslim ol. Seni bekliyoruz burada. Korkma gel" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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HDP İl binası önünden detay

Ailelerin oturma eyleminden görüntü

Tahir Salim'in konuşması

Zümrüt Salim'in konuşması

Oğlunun fotoğrafından detay

Genel ve detay

Haber Kamera: Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 495 MB

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5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün saat 07.40 sıralarında Konya- Adana karayolu Ereğli Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Enes G. yönetimindeki 42 ABS 302 plakalı otomobil, kavşakta ile Hasan Hüseyin B.'nin kullandığı 42 ACF 517 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki sürücüyle birlikte araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralı 5 kişi ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı da güvenlik kemarasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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Kaza anı güvenlik kemarası

Haber: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA))

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Jandarma motosikletleri ile otomobil çarpıştı: 3 asker yaralı

OSMANİYE'de göreve giden iki jandarma motosiklet timi, kontrolsüz çevre yoluna çıkış yapan otomobille çarpıştı. Savrulan motosikletlerdeki 3 asker yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Kuzey Çevre Yolu Bulvarı'nda meydana geldi. Bölge Trafik istikametinden Kadirli Turnikeleri yönüne doğru seyir halinde olan 80 JAA 205 ve 80 JAA 207 plakalı İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı iki motosiklet timi, iddiaya göre kontrolsüz bir şekilde yola çıkış yapan G.Y. idaresindeki 80 FU 058 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayrıca arkadaşlarının kaza yaptığını duyan jandarma personelleri de bölgeye geldi. Kazada yaralanan 3 asker ambualnslarla Osmaniye Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, motosikletler ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinden genel detay

Kazada devrilen motosikletler ve çevresindeki polis ve jandarma ekibi

Kazaya karışan motosikletin askerler tarafından kaldırılması

Olay yerindeki ambulans ve jandarma araçları

Trafik akışının kontrollü bir şekilde sağlanması

Kazaya yarışan motosikletten detay

Polis araçları

Motosikletlerin etrafındaki askerler

Jandarma ve zırhlı araçtan detay

BOYUT: 57.3 MB SÜRE: 01'50"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Manavgat'ta kaza: 1 yaralı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde refüjdeki direğe çarpan otomobilin sürücüsü Harun Tur (46) yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Ilıca Mahallesi Kumköy turizm yolunda meydana geldi. Harun Tur'un kullandığı 07 L 7160 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüjde bulunan elektrik aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direğinin yıkıldığı kazada otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazadan hafif yaralarla kurtulan Harun Tur, sağlık ekipleri tarafından götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazada yıkılan aydınlatma direği vatandaşlar tarafından yol kenarına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntü

Yıkılan elektrik direği

135 MB/// 01.13"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,

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Tokat'ta öğrencilere Türk Halk Müziği tanıtılıyor

TOKAT Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Müzik Tokat' projesi kapsamında öğrenciler Türk kültürünü öğreniyor.

Kentte uygulamaya geçirilen 'Müzik Tokat' projesi altında uygulanan Tokat'ın Türküsü projesi kapsamında il genelindeki okullarda öğrencilere Türk Halk Müziği tanıtılıyor. Proje kapsamında müzik öğretmenlerinden oluşan ekip okullara giderek 1 saat boyunca Türk Halk Müziği ile ilgili tanıtım yapıyor. Öğrenciler seslendirilen parçalara eşlik ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında kültüre, bilime sevdalı nitelikli, ahlaklı nesiller yetiştirmeyi birincil hedef olarak belirlediklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, "Bu hedef doğrultusunda çocuklarımızın kültürü ile barışık, kültürünü seven, yabancı kültürün tesirinden uzak nesiller olarak yetişmesi için bu projeyi başlattık. Projemiz Eğitim Tokat projelerimiz içerisinde yer alan Tokat'ın Türküsü projemizdir. Projemiz Valilik tarafından da destekleniyor. Projemizdeki amacımız, çocuklarımızın kendi kültürüne sevdalı, aşık bireyler olarak yetişmesi. Türküler kültürümüzü ve tarihimizi canlı tutan en önemli unsurlardan birisidir. Buradaki amacımız çocuklarımızın tarih bilincini diri tutmak. Kültürü ile barışık, sevdalı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak" dedi.

ÖĞRENCİLER MOTİVE OLUYOR

Proje sayesinde öğrencilerde büyük bir değişim gözlemlediklerini belirten Küçükali, "Özellikle türkülerimize karşı müthiş ilgi duymaya başladılar. Daha önceden genellikle yabancı müzikler, rock tarzı müzikler dinliyorlardı. Bu projeden sonra türkülerimize daha çok ilgi duymaya, dinlemeye, söylemeye başladıklarını gördük. Bu proje aynı zamanda çocukların motive olmasını, rehabilite olmasını da sağlıyor. Buda derslerine olumlu etki ediyor. Projemiz Tokat genelinde ilçelerimiz dahil bütün okullarımızda uygulanıyor. Türk müziğini çocuklarımıza tanıtıyor ve sevmelerini sağlıyoruz" diye konuştu.

Projeden memnun olduklarını belirten öğrenciler de, bu sayede türküleri yakından tanıma ve öğrenme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

-Okullardaki progralmdan görüntüler

-Halk müziğinin tanıtımı

-Türküler seslendirilmes ve öğrencilerin eşliği

-Milli Eğitim Müdürünün açıklamaları

-Öğrencilerin konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Öğrenciler, farkındalık oluşturmak için çöp topladı

TOKAT'ta, ortaokul öğrencileri, farkındalık oluşturmak amacıyla belediye personeli ile birlikte okul çevresindeki çöpleri topladı.

Zile ilçesinde, farkındalık oluşturmak amacıyla çöp toplama etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Fevzi Çakmak Ortaokulu'nda eğitim gören 20 öğrenci, öğretmenleri ve belediye personeli katıldı. Etkinlik öncesi, öğrencilere belediye personeli tarafından eldiven ve maske dağıtıldı. Öğrenciler belediye personeli ile birlikte okul çevresindeki çöpleri topladı.

Zile Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ayşegül Polattimur, "Sıfır Atık projesi kapsamında temiz çevre daha duyarlı öğrenciler nesiller yetiştirmek amacıyla Zile Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri ile birlikte bir çalışma başlattık. Belirlediğimiz alanımızın temizliğini öğrencilerimizle birlikte yaptık ve gördük ki etraftaki çöplerin çoğu geri dönüştürebilir ambalaj atıkları. Öğrencilerimizle birlikte hem farkındalık oluşturmak hem de onlara bu bilinci aşılamak için hep birlikte bu kapsamda bir çevre temizliği yaptık" dedi.

Fevzi Çakmak Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmeni Tülay Başar Günaydın ise "Yapılan uygulama çocuklarımızda çevre bilinci oluşması açısından çok önemli. Severek yapıyorlar ve sıfır atık konusunda daha bilinçli nesiller yetiştirdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Etkinlikten görüntüler

-Öğrencilerin çöp toplaması

-Açıklamalar

Haber-Kamera: Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat),

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