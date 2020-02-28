DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

SURİYE'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Saygılı ve Ayşe Saygılı çiftine acı haberi yetkililer verdi. Saygılı çifti, haberle gözyaşlarına boğuldu. Ahmet Saygılı'nın şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları da eve akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Ahmet Saygılı'nın 6 kardeşi daha olduğu ve bunlardan 3'ünün de TSK'da görev yaptığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehit evi

Evde asılı Türk bayrağı

Komşuların eve gitmesi

Ahmet Saygılı'nın sağlık fotosu

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-Kadir GÜNEŞ/ KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş'a 2'nci şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Astsubay Çavuş Akif Akçadağ'ın acı haberi, Kahramanmaraş'ta yaşayan ailesine verildi.

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Karamanlı Mahallesi'nde oturan şehidin annesi Serpil Akçadağ ve babası Bekir Akçadağ'a acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. Şehadet haberini alan Piyade Astsubay Çavuş Akif Akçadağ'ın yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti. Bekar olan Akif Akçadağ'ın baba ocağına ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,

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Kayseri'ye şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün (24) acı haberi memleketi Kayseri'deki ailesine verildi.

İdlib'de hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün, Kayseri'nin Develi ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde oturan ailesine acı haberi ulaştı. Askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde aileye oğullarının şehit olduğu haberini verdi. Şehidin babası Hüseyin ve annesi Pembe Taşöz, büyük üzüntü yaşadı. 3 çocuklarından birini kaybetmenin acısını yaşayan çifti, askeri yetkililer teskin etmeye çalıştı. Şehidin ailesinin oturduğu apartmana Türk bayrağı asılırken, yakınları başsağlığında bulunmak üzere eve akın etti. Belediye tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

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Batman'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağtur'un acı haberi, memleketi Batman'ın Sason ilçesindeki ailesine verildi.

İdlib'de hava saldırısında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Batur'un, Batman'ın Sason ilçesinde oturan ailesine acı haber ulaştı. Askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde aileye oğullarının şehit olduğu haberini verdi. Şehidin naaşının bugün baba ocağına getirilip, toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

BATMAN

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Mersin Erdemli'ye şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile beraberindeki heyet, sabah saatlerinde, acı haberi şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in Alibeyli Mahallesi'nde oturan babası Şuayip ile annesi Gülten Tüzel'e verdi. 7 kardeş olan Tüzel'in babaevi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Tüzel ailesinin yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi. Şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazesinin, Erdemli'de toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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*ERDEMLİ*

Şehit evinden genel ve detaylar

Taziye için şehit evine gelenler

Dua edilmesi

Şehit babası Şuayip Tüzel ile röportaj

Babanın ağlaması

Annenin görüntüsü

DHA Muhabiri Mehmet Doğaner'in anonsu

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),

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Burdur'da öğrenciler, İdlib şehitleri için yürüdü

BURDUR'da üniversite öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 asker için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Şehit haberlerinden sonra dün gece Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri, ellerindeki bayraklar ile tekbir ve sloganlar atarak Binbaşı Magruf Kışlası önüne geldi. Burada saygı duruşunda bulunan grup, daha sonra İstiklal Marşı'nı okudu. "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atan grup, Cumhuriyet Meydanı'ndan saygı duruşunda bulunup, dua okuduktan sonra ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yürüyüşten detay

İstiklal marşı okumaları

Yürüyüşten detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Afgan uyruklu çoban, 'koronavirüs' şüphesiyle karantinaya alındı

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde çobanlık yapan Afganistan uyruklu Abdul Mutalep Bazari (21), koronavirüs şüphesi ile hastanede gözlam altına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Merkezhüyük köyünde yaşandı. Afganıstan uyruklu Abdul Mutalep Bazari, çoban olarak çalışmak için 15 Şubat'ta İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. 7 gün önce Şarkışla ilçesine gelen Bazari, 3 gün ilçeye bağlı Cemel beldesinde kaldıktan sonra çobanlık yapmak için dün Merkezhüyük köyüne gitti. Köye gittikten bir süre sonra rahatsızlanan Abdul Mutalep Bazari, yüksek ateş şikayetiyle Şarkışla Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan ilk kontrolünün ardından Bazari, koronavirüs şüphesi ile gözlem altına alındı.

Bazari'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, alınan kan örneği incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Yapılan tahlilin ardından Bazari'nin virüs taşıyıp taşımadığı belirlenecek.

Bu arada hastanede vatandaşların ve çalışanların da maske taktıkları görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden görnütüler

-Maska takan personel ve vatandaşlar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/ŞARKIŞLA(Sivas),

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Streç filme sarılıp dövülen engelli genç davası Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi

İZMİR'in Konak ilçesinde, yüzde 50 zihinsel engelli A.H.'yi (18) streç filmle sardıktan sonra tekme-tokat dövüp, üzerine su döken ve cinsel istismarda bulundukları görüntüleri videoya kaydettikleri ileri sürülen iş arkadaşları N.S. ve F.K.'nin yargılandığı dava dosyasını, ağır ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesine gönderdi.

Duruşma salonundan izleyiciler ve sanıklar çıkartılarak ifadesi alınan A.H., "N.S. gülerek üzerime yürüdü. Geri geri kaçmaya başladım. Şaka yapıyor sandım. Kaçacak yerim bitti. N.S. uzanıp elimi öptü. Kafamı tutup cinsel organına bastırdı. Bu olayı şaka maksadıyla değil cinsel maksatla yapmıştır" dedi.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan dalgıç pompa üreten bir iş yerinde çalışan yüzde 50 zihinsel engelli olan A.H., iş arkadaşları N.S. ve F.K. tarafından streç filmle sarıldı. A.H.'yi yere yatıran iş arkadaşları, engelli gence sopa, tekme ve tokat vurdu. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyaya yansırken, söz konusu olaydan birkaç gün sonra iddiaya göre N.S., A.H.'ye cinsel istismarda bulundu. Engelli A.H.'nin başını cinsel organına götüren N.S. bu görüntüleri diğer çalışma arkadaşlarına kaydettirdi. Görüntüleri A.H.'nin cep telefonunda gören ailesi şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma sonunda ikili hakkında İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Görülen ikinci duruşmada, tutuksuz sanıklar N.S. ve F.K., mağdur A.H., taraf avukatları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan ile İzmir Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli sosyal hizmet uzmanı Murat Dulkadir hazır bulundu. Sosyal hizmet uzmanı Murat Dulkadir'in, A.H.'nin sanıklardan korktuğunu söylemesi üzerine, mağdur gencin ifadesi duruşma salonu boşaltıldıktan sonra alındı.

'DEBELENDİM, KURTULAMADIM'

Olay günü N.S.'nin gönyeyle kafasına vurduğunu anlatan A.H., "Küfür etti. Kendimi korumaya çalıştım, ağladım. Tanık A.S. de olay yerindeydi. 'Bu kadar hızlı vurmasaydın, açılmış' dedi. F.K., 'Kötü olmuş öp de geçsin' deyince N.S. gülerek üzerime yürüdü. Geri geri kaçmaya başladım. Şaka yapıyor sandım. Kaçacak yerim bitti. N.S. uzanıp, elimi öptü. Başımı tutup, cinsel organına bastırdı. Debelendim, kurtulamadım. Başıma biri, demir bir şeyle vurdu. Bu olayı cep telefonuyla kaydetmişler. N.S., bu hareketleri şaka maksadıyla yapmamıştır. Cinsel maksatla yapmıştır. Dava konusu olaya ilişkin görüntüleri eşim ve annem görmese, olay polise bildirilmese o iş yerinde çalışmaya devam edecektim" dedi.

'GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE BAYILDIM'

Gelinin görüntüleri kendisine izlettiğini söyleyen A.H.'nin annesi de, "Eşi, görüntüleri bana gösterip, 'Baksana ona ne yapıyorlar' diyerek izlettirdi. Kanım çekildi, bayıldım. Polisi aradık, şikayetçi olduk. Oğlumla konuştum. Bana çalışmak zorunda olduğu için kendisine yapılanlara boyun eğdiğini anlattı" diye konuştu.

Olay anını cep telefonuyla kaydeden tanık A.S. ise, "Kendi aralarında gırgır şamata yapıyorlardı. N.S., görüntüyü çekmemi istedi. Onlar bunu sürekli yapıyorlardı. Onların bu yaptığı hareketlerin normal olmadığını düşünüyorum. Kimse bu hareketlerin kendisine yapılmasını istemez" dedi.

ASLİYE MAHKEMESİNE İADE EDİLDİ

Mağdur avukatların sanıkların tutuklu yargılanmasını talep ettiği duruşmada, sanık avukatı ise A.H.'nin de zaman zaman müvekkilerine şaka yaptığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutuklu yargılanmaları yönündeki talebi reddedip, davanın İzmir 23'ncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olaya ilişkin ARŞİV görüntülerle

Haber: Hande NAYMAN/ İZMİR,

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Annesiyle tartışan babasını öldürdü

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde lise öğrencisi Ş.Ö. (16) annesi ile tartışan babası Mehmet Özer'i (37) tabancayla ateş ederek öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Lise 2'nci sınıf öğrencisi Ş.Ö. evde annesi ile babasının tartışmasına şahit oldu. Babasını annesine şiddet uygulamaması için uyaran Ş.Ö., tartıştığı babasına evde bulunan tabancayla ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kalarak yere yığılan Mehmet Özer, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralanan Mehmet Özer, ilk müdehalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Özer hayatını kaybetti. Özer'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Ş.Ö.'nün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

-Morg

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN

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HDP önündeki eylemde 179'uncu gün: Aile sayısı 102 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 179'uncu günde geçen yıl Kurban Bayramı'ndan sonra ortadan kaybolan oğlu Ramazan Eliçümüş (19) için Şırnak'tan gelen Mehmet Halil Eliçümüş ile 102'ye yükseldi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

11 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 11'i evlatlarına kavuştu. Hacire Akar'ın dışındaki 10 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'NEREDEYSE GELSİN'

Şırnak Güçlükonak'tan oğlu Ramazan Eliçümüş için gelen Mehmet Halil Eliçümüş ile oturma eylemindeki aile sayısı 102'ye yükseldi. Eliçümüş, "Köydeydi. Askerde sıkıntı çekmesin gurbete alışsın diye İstanbul'a gönderdik. 6 ay İstanbul'da kaldı. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda izne geldi. Bayramdan sonra gidiş o gidiş. Bir daha haber alamadık. HDP'ye sorduk. Haberimiz yok dediler. Neredeyse gelsin. Oğluma çağrı yapmak için buraya geldim. Biz çok üzülüyoruz. Kimsemiz yok. Annesi de perişan durumda. 11 çocuğum var. Tek erkek Ramazan" dedi.

'ALLAH ONLARA DA YAŞATSIN BU ACIYI'

Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm için Gaziantep'ten eşi Şevket Altındaş birlikte HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine katılan Songül Altındaş, "Bugün çok içimiz yandı. Çok üzüldük. 33 askerimiz şehit oldu. Yazık. Ne istiyorlar bu askerlerden ' Bu ana kuzularından ne istiyorlar ' Bunlara sevinen vicdansızlar varmış. Allah onlara da yaşatsın bu acıyı. Onların da ciğeri yansın. Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP İl binası önünden detay

Ailelerin oturma eyleminden görüntü

Mehmet Halil Eliçümüş'ün konuşması

Oğlunun fotoğrafından detay

Söngül Altındaş'ın konuşması

Oğlunun fotoğrafından detay

Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR

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Düzce'de terör propagandası şüphelileri adliyede

DÜZCE'de, PKK/KCK soruşturması kapsamında terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Düzce, Antalya, Ağrı, Mardin ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda PKK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı. 5 kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken, M.A., K.U., Z.B., Y.B., Y.Y. ve Z.L. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adliyeye sevk edilmeleri

Emniyet ve adliye görüntüsü detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,