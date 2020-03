DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Yunanistan ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için yola çıkan Afgan göçmenleri bu ülkenin sahil güvenlik ekipleri, denizde ölüme terk etti. Göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Türkiye'nin kapıları açmasının ardından Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerinden de göçmenler, lastik botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye başladı. Ancak, Midilli Adası'nda yaşayan Yunanlılar, göçmenleri istemediklerini belirterek, Türk karasularına geri dönmesi çağrısı yaptı. Yunanistan Sahil Güvenliği, bir grup göçmene müdahale ederek, botun benzinine el koyup, denizde ölüme terk etti. Bottaki göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları, Türk Sahil Güvenlik botundaki ekip tarafından görüntülendi.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde bir Afgan göçmen, "Bizi ölüme terk ettiler. Denizin ortasına geldiğimizde botumuzun benzinini aldılar ve küfür ettiler. 'Bizi kurtarın' dedik, ama yardım etmediler. Denizin ortasında kaldık. Türk askerinden Allah razı olsun. Bizi gelip denizin ortasından kurtararak çıkardılar" dedi.

Kos'a gidişleri engellenen göçmenler: Yunan sahil güvenliği havaya ateş açtı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan göçmenlerin içinde bulunduğu 2 lastik bot Yunan sahil güvenlik ekiplerince engellendi. Havaya uyarı ateş açılması nedeniyle, 3 yaşındaki Suriyeli Aylan'ın 5 yıl önce cansız bedeninin bulunduğu sahile geri dönen göçmenlerin yaşadıkları korku yüzüne yansıdı.

Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'ndeki Fener Burnu Sahili'nden, bugün saat 04.00 sıralarında, 2 lastik botla denize açılan Suriye, Afganistan, Somali, Pakistan, Filistin ve Iran uyruklu yaklaşık 14 göçmen, Yunan kara sularına girdiklerinde Yunan sahil güvenlik ekiplerinin engellemesiyle karşılaştı. Yunanlı askerler havaya ateş uyarı ateşe açarak, çocuk ve kadınların da bulunduğu botların Kos Adası'nı geçişini engelledi.

Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından botun batma ihtimaline karşı düzensiz göçmenler, 3 yaşındaki Suriyeli Aylan'ın 5 önce yıl cansız bedeninin bulunduğu Fener Burnu Sahili'ne döndü. Korku ve panik haliyle kıyıya çıkan göçmenler, lastik bot, sırt çantası ve ayakkabılarını sahilde bırakmaları dikkat çekti.

İsminin 'Bilal' olduğunu söyleyen Suriyeli göçmen, "Kos'a ulaşmamıza 1 kilometre kalmıştı. Yunan sahil güvenliği botumuzun önüne gelip, 'Geri dönün' diyerek uyardı. Birkaç kez daha uyardıktan sonra havaya ateş açıldı. Arkadaşlarım korkudan elleri havada bekledi. Tekneleri ile denizde dalga oluşturdular. Hepimiz suya düşüp ölecektik. Allah, Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Türk bayrağı daima dalgalansın" dedi.

Erzurum'daki STK'lardan İdlib'teki saldırıya ortak tepki

ERZURUM'daki 30'a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu yapılan ortak açıklamayla İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya tepki gösterdi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonsarı şehit olan askerlerimiz için Erzurum'daki STK'lar ortak basın açıklaması düzenledi. 30'a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşunun ortak yaptığı açıklamada saldırı kınandı. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik'in okuduğu ortak bildiride, "Vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet, eylesin yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun" denildi

Mehmetçik'in İdlib'de, hem ülke sınırlarını hem de mazlumları koruduğuna vurgu yapan Yücelik şöyle devam etti:

"Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz; karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk devleti ve ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Başlatılan 'Bahar Kalkanı' harekatıyla bedel ödemeye de başlamıştır. Şunu da herkes bilsin ki; biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın."

Gaziantep'ten Adana'ya taksiyle gelip, yankesicilik yaptılar

GAZİANTEP'ten Adana'ya taksiyle gelerek Hatice Akın'ın (64) cep telefonu ve 450 lirasını yankesicilik yöntemiyle çalan Suriyeli 2 şüpheli, tutuklandı.

Olay, Seyhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, rahatsızlanan Hatice Akın, muayene olmak için hastaneye geldi. Bu sırada şüphelilerden biri Akın'ın yanına gelerek 'Ben senin akrabanım seni uzun zamandın göremiyorum. Nasılsın? " dedi. Diğer şüpheli ise olay anında perdeleme yaparak yankesicilik anını gizledi. Şüpheliler, Akın'ın çantasındaki 450 lirasını ve cep telefonunu çaldı. Akın'ın tepkisi üzerine şüpheliler, 'Kusura bakma, seni birine benzettik' diyerek olay yerinden kaçtı.

Bir süre sonra parasının ve cep telefonunun olmadığını fark eden Akın, polisi aradı. İhbar üzerine hastaneye gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelilerin aynı suçtan çok sayıda sabıkaları bulunan Ahmed Kasım (48) ve Adnan Al Ali (40) olduklarını saptadı. Ayrıca yankesicilerin hastanede dolaşma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin ise, Gaziantep'ten kente taksiyle geldikleri anlaşıldı.

Ahmed Kasım ve Adnan Al Ali, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Eşini arayıp intihar edeceğini söyledi, polisi alarma geçirdi

BURDUR'da eşini arayıp, intihar edeceğini söyleyen N.Ö. (29) için polis harekete geçti. Eşiyle cep telefonuyla görüntülü görüşme yaptırarak yeri belirlenen N.Ö., bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. Aşırı alkollü olduğu belirlenen N.Ö., hastaneye kaldırıldı.

Burdur Devlet Hastanesi acil servisinde bulunan hastane polisinin yanına dün saat 20.00 sıralarında giden bir kadın, eşi N.Ö.'nün kendisini aradığını ve intihar edeceğini söylediğini bildirdi. Kadının, N.Ö. ile sürekli diyalogda kalmasını sağlayan hastane polisi, durumu haber merkezine bildirdi.

Eşiyle görüntülü konuşma yaptırılan N.Ö.'nün Necatibey Mahallesi'ndeki ormanlık alana yakın dere yatağında olduğu belirlendi. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. N.Ö. elindeki jiletle polisleri kendisinden uzaklaştırmak istedi. Polisler, bir anlık dalgınlığından yararlandığı N.Ö.'ye müdahale ederek, elindeki jileti aldı. Polise direnen N.Ö., kelepçelenerek gözaltına alındı.

Aşırı alkollü olduğu tespit edilen N.Ö., muayene için Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Başkale'de çığ nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı

VAN'ın Başkale ilçesinde düşen çığ nedeniyle kapanan Esenyamaç Mahallesi'nin yolu, yapılan temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Başkale ilçesinde depremde etkilenen Esenyamaç Mahallesi yoluna dün çığ düştü. Ulaşıma kapanan yol için Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Bir dozer ve bir ekskavatör ile yapılan çalışmayla kar kütlesi temizlenerek, yol yeniden ulaşıma açıldı.

İptal olan Uzak Doğu turları Karadeniz'e kayıyor

ÇİN'de ortaya çıkan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronovirüs nedeniyle kruvaziyer şirketler, Uzak Doğu turlarını iptal etmeye başladı. Şirketlerin yeni güzergahı ise Karadeniz oldu. İstanbul'dan yola çıkacak dev yolcu gemileri önce Sinop Limanı'na uğrayacak, ardından Trabzon ve Gürcistan'da Batum Limanı'na yanaşacak. Kruvaziyer turların Karadeniz'e yönelmesiyle bölgede turizmin de hareketlenmesi bekleniyor.

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, şimdiden 6 kruz gemisinin Karadeniz güzergahı için rezervasyon yaptırdığını açıkladı. İstanbul'da kruvaziyer limanının olmamasından dolayı kruvaziyer turizmde sorunlar yaşandığına dikkat çeken Tosun, kruz gemilerinin İstanbul'da turizm transferi yapması için limanın şart olduğunu belirtti. Bu sorunun çözüldüğünü dile getiren Tosun, "İstanbul Karaköy'de çok büyük ve güzel bir kruvaziyer limanı yapıldı. Karadeniz'e gelen gemiler, genel olarak Atina'dan veya Kuşadası'ndan geliyor. Bu gemilerin, İstanbul'da uğraması gereken bir limana ihtiyacı vardı, uğrak nokta olmadığı için Karadeniz'e kruz gemisi giremiyordu. Türkiye, bu sorunu açtı. Özellikle koronovirüsünden sonra Çin ve Uzak Asya'da peş peşe turlar iptal edildi. İptallerden dolayı şu an Karadeniz turu için büyük bir talep var. Bu sene için 6 gemi rezervasyonu yapıldı. 2021 yılı içinse 50 geminin Karadeniz'e gireceğini düşünüyorumö dedi.

'SİNOP'UN GELECEĞİ TURİZM OLACAK'

Kruvaziyer turizmde Sinop'un çok önemli bir noktada yer aldığına dikkat çeken Tosun, "Sinop doğal bir limana sahip, bu liman çok modern olmayabilir ama çok korunaklı bir limandır. Sinop Limanı, Karadeniz'in deniz trafiğinde yaklaşık 620 millik İstanbul-Batum hattının tam 318'inci milinde bulunuyor, yani tam orta noktasında yer alıyor. Kruz gemilerin en önemli özelliği gece yolculuk yapılır gündüz ise farklı bir limanda uyanılır. Bu nedenle İstanbul'dan gelen bir yolcu, sabah Sinop'ta olacak ve Sinop'un hem doğal hem kültürel güzelliklerini gezecek. Yolcular daha sonra ya Trabzon Limanı'na ya da Batum Limanı'na ulaşacak. Kruz turizmi noktasında Karadeniz'de iki önemli liman var, biri Sinop Limanı biri de Trabzon Limanı'dır. Sinop Limanı, güzergahın tam orta noktasında yer aldığı için daha avantajlıdır. Ayrıca Kuzey Karadeniz'deki Soçi Limanı, Kırım gibi limanlarla da çok yakınız. Sinop'un geleceğinde kruvaziyer turizmin önemli bir yeri olacak. Karadeniz turizminin geleceği Sinop, Sinop'un da geleceği turizmö ifadelerini kullandı.

Suriyelilerden Mehmetçiğe sevgi gösterisi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında bölgedeki askerler, Suriyeliler tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

İdlib kırsalındaki köy ve kasabalarda yaşayan Suriyeliler, TSK'ya ait askeri TIR'ların geçişi sırasında yollara çıktı. Türk ve Suriye bayrakları açan Suriyeliler, askerlere selam durup, dua etti. Bazı Suriyeliler de askeri araçların üzerine çıkarak, Türk bayrağı açtı.

