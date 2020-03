DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Servis minibüsü ve 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı (2)

ÖLEN İKİ KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen iki TIR ve bir minibüsün karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitiren 2 kişinin kimlikleri belirlendi. Kazada yaşamını yitirenlerin servis minibüsündeki işçiler Leyla Şen (52) ve Meryem Kocu (50) olduğu bildirildi. Yaralanan 8 kişinin de minibüsündeki işçiler olduğu ve hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

-Ölen Leyla Şen ve Meryem Kocu'nun opağı

Haber-Kamera: Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa),

Edirne'den Yunanistan'a göçmen akını devam ediyor

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne'de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçişleri devam ediyor. Yunanistan tarafı sınırlarını göçmenlere kapatıp ülkesine geçen bazı göçmenleri 'uluslararası anlaşmaları' hiçe sayarak Türkiye tarafına itmesine rağmen dün geceden bu yana geçiş noktalarından birinde 5 binden fazla göçmenin karşı tarafa geçtiği öğrenildi.

Edirne'ye Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden otobüs ve taksilerle gelen düzensiz göçmenlerin Avrupa ülkelerine gitmek için gelişleri devam ediyor. Yunanistan sınırında toplanan binlerce göçmen Yunanistan'ın kapılarını açıp kendilerinin geçişlerine izin vermelerini istiyor. Yunan tarafında yakalanan düzensiz göçmenlerin, 'uluslararası anlaşmalara' uymayarak Türkiye'ye gönderse de göçmenlerin Yunanistan'a geçişleri sürüyor.

DÜN GECE BİR NOKTADAN 5 BİNDEN FAZLA GÖÇMEN YUNANİSTAN'A GEÇTİ

Edirne'de Meriç Nehri kenarına akın eden düzensiz göçmenler bazı bölgelerden Yunanistan'a geçişleri sürüyor.

Sınıra aileleriyle gelen göçmenler Meriç Nehri'ni botlarla geçiyor. Edirne'de son 5 gün içinde 130 binden fazla düzensiz göçmenin Yunanistan'a geçtiği açıklanırken dün gece sadece bir geçiş noktasından 5 binden fazla düzensiz göçmenin Yunanistan'a geçtiği öğrenildi.

Mültecilerden detay

Ateşte ısınmaları

Farklı açılardan konaklamaları

Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu

Sınıra ilerlemeleri

Yürümelerinden detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

Şehitler için bayraklı konvoy

ANTALYA'nın Demre ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Mehmetçikler için bayraklı araç konvoyu düzenledi.

Demre'de sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen vatandaşlar, araçlarını bayraklarla süsleyerek Çayağzı Limanı yolunda toplandı. Araçlar, polis eskortu eşliğinde, klakson çalarak hareket etti. D-400 karayolu Demre- Finike bölümüne giren araçlar, bir süre sonra Demre şehir içindeki Noel Baba Caddesi ve Ertuğrul Günay Caddesi'nden geçti. Konvoydakiler klakson çalıp, bayrak sallayarak vatandaşları selamladı. Ardından tekrar D-400 karayoluna çıkan konvoy Finike yönüne doğru devam etti. Beymelek Mahallesi çıkışına kadar süren konvoydaki bir grup Finike'nin Turunçova Mahallesi'ndeki Şehit Piyade Onbaşı Turgut Berkay Korkmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Grup, şehidin mezarına da giderek dua okudu.

Konvoyun çıkışı

Konvoydan değişik noktalarda hava ve yer görüntüleri

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE,

Üniversiteliler İdlib şehitleri için buluştu

BURDUR'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri İdlib'de şehit düşen askerler için yerleşkede bir araya geldi. MAKÜ İstiklal Yerleşkesi'nde toplanan öğrenciler hep bir ağızdan şehitlerin adını haykırdı.

MAKÜ'de eğitim gören öğrenciler İstiklal Yerleşkesi'nde bir araya gelerek İdlib şehitlerini anma etkinliği düzenledi. Dev Türk bayrağının etrafında toplanan öğrenciler hep bir ağızdan 'Vatan sana canım feda', 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Türk'üz Türkçüyüz Atatürkçüyüz', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.

Daha sonra öğrenciler adına basın açıklaması yapan İlahiyat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Ramazan Talha Yavuz, şöyle dedi:

"Bizler vatan, millet sevdalısı, Türk milliyetçisi üniversiteli gençleriz. Hepinizin malumu üzerine dün Elbab'da, Tel Abyad'da, Diyarbakır Sur'da, Mardin Nusaybin 'de, Şırnak Cizre 'de bugün ise İdlib'de Halep'te, Libya 'da kısacası yurt içi ve yurt dışında vatanımızın birliği, milletimizin bütünlüğü, kutsal Turan topraklarının aydınlık geleceği için, Türk milletinin gözbebeği, gururumuz Türk Silahlı Kuvvetleri şehadete giderken gözünü kırpmadan, kahramanca, cansiperane bir mücadeleye girişmiş ve Yüce Allah'ın izniyle şimdiye kadar muvaffak olmuş, şimdiden sonra da Türk milletinin dualarıyla devletimizin ferasetiyle muvaffak olacaktır. Bugün siyaset arenasında 'Suriye'de ne işimiz var?' diyenler, dün işgal altında Meclis-i Mebusan'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 'ün ve silah arkadaşlarının çizdiği misak-ı milli haritasını yırtanlarla aynı saftadır. Bilinmelidir ki bugün İdlib'de savaşmazsak yarın Hatay 'da Kilis 'te ve diğer sınır vilayetlerimizde savaşılmak zorunda kalınacaktır. Bugün 'Libya'da ne işimiz var?' diyenler Doğu Akdeniz 'in önemini anlayamamış kimselerdir. Bununla birlikte Libya'da olmazsak Kıbrıs 'ın, Kıbrıs Türkü'nün geleceği tehlike altındadır. Özellikle belirtmek isterim ki bizim gönül coğrafyamız sadece Suriye ve Libya ile sınırlı değildir. Balkanlar Türk'ü özlemiştir, Kafkasya ve Çeçenistan Türk'ün nizamına hala hasrettir. Doğu Türkistan 'ın yardım çığlıkları kulağımızda çınlamaktadır. Filistin 'de siyonist terör devleti İsrail 'in bombaları ile şehit olan çocuklar Türkiye'ye umut bağlamıştır. Kısacası saydığım bütün gönül coğrafyasında bulunduğumuz yerlerde konumumuzu daha da sağlamlaştırmalı, bulunmadığımız yerlere ise bir an önce el atmalıyız."

Etkinliğin sonunda tüm öğrenciler İdlib şehitlerinin adını tek tek okuyarak 'burada' diye haykırdı.

Yürüyüşten

Konuşma

Yürüyüşten

Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

KKTC Başbakanı Tatar: Harekat, bölgenin huzuru için önemli

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin, "Dualarımız Mehmetçiklerimizle. İnşallah başarılı olacaklar. Bölgenin huzuru ve bizlerin de selameti bakımından yapılan harekat önemlidir" dedi.

Kayseri Üniversitesi'nce düzenlenecek 'Mavi Vatanda KKTC'nin Rolü' konulu konferansa katılmak üzere dün kente gelen KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Vali Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret etti. Burada konuşan Tatar, Kayseri'de bulunmaktan mutlu duyduğunu söyledi. Kayseri'ye gerçekleştirdiği ziyarette KKTC'ye olan sevgi ve muhabbeti gördüğünü belirten Tatar, "Bizlerin esas itibarıyla görevi Doğu Akdeniz'de bugün bu gelişmeler içinde KKTC'de yaşayan Kıbrıs Türk halkının refah, esenlik ve güvenliğini koruyabilmek. Türkiye ile dostluk ve kardeşlik bağlarımızın daha güçlendirilmesi adına zaman zaman Türkiye'nin çeşitli illerini ziyaret edip, konferanslar veriyorum" diye konuştu.

'DUALARIMIZ MEHMETÇİKLE'

KKTC Başbakanı Tatar, bölgede önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"İdlib'de şehit düşen Mehmetçiklerimizi rahmetle anıyorum. Türk milletinin başı sağ olsun. Türk askerinin gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Harekatı'nı yakından izliyoruz. Dualarımız Mehmetçiklerimizle. İnşallah başarılı olacaklar. Bölgenin huzuru ve bizlerin de selameti bakımından yapılan harekat önemlidir. Vereceğimiz mesajlar çok dikkat gerektirmektedir. Emperyalist ve diğer güçler oyunlar içindedir. Kıbrıs'ta da bu böyledir. Bundan sonraki süreçte KKTC'de refah ve zenginlik için Türkiye ile istişare içinde olmamız gerekir. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler herkesin malumudur."

Başbakan Tatar, daha sonra konferansa katılmak üzere Kayseri Üniversitesi'ne geçti.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın Kayseri Valiliğine gelişi

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın açıklamaları

Diğer genel detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

Avrupa şampiyonu Karadeniz'in hedefi olimpiyatta derece

AVRUPA Şampiyonu milli güreşçi Süleyman Karadeniz, kendisi gibi Denizlili olan efsane güreşçi Hasan Güngör'ün izinden gidip Tokyo'da düzenlenecek olan olimpiyat oyunlarına katılıp altın madalya kazanmak istediğini söyledi. Asker selamı veren ve Suriye'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek veren Karadeniz, "Göreve çağırırlarsa, koşa koşa, seve seve gitmeye hazırım" dedi.

Roma 'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kilogramda altın madalyanın sahibi olan milli sporcu Süleyman Karadeniz, elde ettiği başarının ardından memleketi Denizli'nin Çivril ilçesine geldi. Şampiyonada Türk bayrağını göndere çektiren Karadeniz için ilçede karşılama töreni düzenlendi. Başarılı sporcu bayraklar ve pankartlarla coşku içinde karşılandı. Daha sonra kırsal Işıklı Mahallesi 'ndeki ailesini ziyaret eden ve onlarla hasret gideren Karadeniz, madalya sevincini paylaştı.

Avrupa Şampiyonu Karadeniz, turnuvada altın madalya kazanıp ülkesini gururlandırdığı için çok mutlu olduğunu söyledi. 15 yaşındayken okulda güreş yapmalarını isteyen bir öğretmeni tarafından keşfedildiğini belirten Karadeniz, daha sonra çok sevdiği bu spor dalından kopamadığını, çok çalışarak hayatını en önemli başarılarından birini yakaladığını kaydetti.

HEDEF OLİMPİYAT

Macaristan 'da 19- 21 Mart 'ta düzenlenecek olan turnuvadan derece elde edip olimpiyat oyunlarına katılmayı hedeflediğini aktaran Karadeniz, " Taha Akgül çok beğendiğim, başarılı bir güreşçi. Denizlili hemşerimiz Hasan Güngör'ü de örnek alıyorum. Onun gibi başarılar elde etmek istiyorum. Hedefim olimpiyatlara katılıp burada altın madalya kazanmak" dedi.

Bahar Kalkanı Harekatı'ndaki görev yapan Mehmetçikler için asker selamı veren Karadeniz, "Şehit ailelerine aldığım madalyayı hediye etmek isterim. Göreve çağırırlarsa koşa koşa, seve seve gitmeye hazırım. Ben de bir asker kardeşiyim" diye konuştu.

Avrupa şampiyonu sporcunun annesi Döndü Karadeniz, "Oğlum altın madalya kazanıp Türkiye'yi mutlu etti. Süleyman'ım için hep dua ediyorum. Hedeflerini gerçekleştirip başarılı olacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu. Baba Mustafa Karadeniz ise oğlunun katıldığı turnuvalarda başarılı olmasının kendisini gururlandırdığını söyledi.

-Karadeniz Ailesi'nden görüntü

-Süleyman Karadeniz'in ailesiyle oturması

Anne Döndü Karadeniz ve baba Mustafa Karadeniz'in görüntüsü

-Süleyman Karadeniz'in madalyalarıyla poz vermesi

-Süleyman Karadeniz'in asker selamı vermesi

-Süleyman Karadeniz ile röp.

-Anne Döndü Karadeniz ile röp.

-Baba Mustafa Karadeniz ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,