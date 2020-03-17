DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Adana'da kar yağışı ulaşımı aksattı

ADANA'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Adana- Ankara otoyolunda ulaşım durdu.

İlçede dün gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımın aralıklarla kapanıp açıldığı Adana-Ankara otoyolunda sabah saatlerinde ulaşım tamamen durdu. Kar yağışı dolayısıyla görüş mesafesi düşerken, çok sayıda araç yolda kaldı. Ekiplerin çalışması sonucu ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Karlı yolda otoyolda ilerleyen araçlar

Kar yağışı

Çevreden detaylar

Yolu kapatan trafik ekibi

Bekleyen araçlardan genel ve detaylar

Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER-Çağlar ÖZTÜRK/POZANTI,(Adana),

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Adana'da kar yağışı ulaşımı aksattı (2)

TUZLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Adana'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın durduğu Adana-Ankara otoyolunda tuzlama çalışmaları başlatıldı. Buzlanma nedeniyle trafik ekipleri yoldaki ulaşımı kapattı. Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda Niğde'nin Çiftlik ve Altunhisar ilçelerinde de ulaşıma ara verildiği duyuruldu.

Görüntü Dökümü

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Otoyolda oluşan uzun araç kuyruğu

Araçların içinde yolun açılmasını bekleyen vatandaşlar

Polisin yolu trafiğe kapatması

Sürücü ve vatandaşlar ile Röp.

DHA Muhabiri Çağlar Öztürk'ün anonsu

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Cilvegözü Gümrük Kapısı, sivil geçişlere kapatıldı

TÜRKİYE'nin Suriye 'ye açılan, Hatay 'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı, koronavirüs nedeniyle sivil giriş- çıkışlara kapatıldı. İnsanı yardım TIR'larının geçirildiği kapıda, tedbirler artırıldı.

İç savaşın yaşandığı Suriye ile Türkiye arasında geçişlerin yapılabildiği Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda, dünya genelinde yayılan koronavirüs nedeniyle tedbirler artırıldı. Cuma gününden bu yana sivil girişlere kapatılan kapıdan, Suriye'ye geçenlerin de geri dönüşlerine izin verilmiyor. Önlemler kapsamında kapıdan girişlerde sadece yardım ve ticari malların taşındığı TIR'ların geçişine izin veriliyor. Gümrük kapısından geçirilen TIR'lardan tampon bölgeye kadar geçiş yapılarak, malzemeler indirildikten sonra çıkış yapılıyor.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay),

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Sivas'ta kar nedeniyle 124 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı

SİVAS'ta iki gündür aralıkla devam eden kar yağışı nedeniyle 124 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Dün sabah saatlerinde itibaren ve aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kent genelinde kar yağışı nedeniyle köy ve mezralardan oluşan 124 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Belediye ve karayolları ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Park halindeki araçların üzeri karla kaplandı. Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı 'nda kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kent merkezinden görüntüler

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/ SİVAS,

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Sivas'ta açık olan kafe ve kahvehanelere polis uyarısı

SİVAS'ta koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılmasına karar verilen iş yerlerine polis ekipleri tarafından kontrol edildi. Açık olan iş yerleri uyarılarak kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı , 81 İl Valiliğine " Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelge ile dün gece saat 24.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan-düğün salonu, çalgılı-müzikli lokanta kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurdu. Sivas'ta sabah saatlerinde genelgeye uymayan iş yerlerini denetledi. İhbar üzerine polis ekipleri Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokak'taki iş yerlerini kontrol etti. Sokak üzerinde ki bir kahvehanenin açık olduğunu gören polisler içerisinde bulunan vatandaşları dışarı çıkararak iş yeri çalışanını kapatma konusunda uyardı.

İşyeri çalışanı Bekir Kangalgil, "Benim haberim yoktu. Ben açtım sabah çayı demledim. Arkadaşlardan haberi olmayanlar geldi, onlar da çayını içtiler. Polis gelince haberimiz oldu biz de kapattık. Bu kapanma süreci bizi de etkileyecek" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Polisin denetimi

-Kahvenadeki uyarıları ve boşaltılması

-İşyeri çalışanının konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS

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Burdur'daki işletmelere tebligat iletildi

BURDUR'da İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyeti geçici süreyle durdurulan kafe, gazino ve kahvehane gibi iş yerlerine zabıta ve polis ekipleri tarafından tebligat yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından son yayınlanan genelgeye göre; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.

Burdur Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleriyle Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genelge gereği Burdur'da faaliyet gösteren işletmelere İçişleri Bakanlığı'nın genelgesini tebliğ etti. İşletme yetkileri ise uygulamayı yerinde bulduklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zabıta ve polis ekiplerinin iş yerlerine tebligat yapması

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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İskenderun'da ibadethaneler dezenfekte ediliyor

HATAY'da koronavirüs önlemleri kapsamında yaşam alanları, camiler, kiliseler ve cemevleri belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası dezenfeksiyon çalışmaları ülke genelinde devam ediyor. İskenderun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü de yoğun olarak kullanılan ortak alanlarda ve mekanlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları başlattı. İbadethanelerin defenfekte edildiği çalışmalarda, yoğun olarak kullanılan alanlar da ilaçlandı. Dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız olarak ilçe genelinde devam edeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kilisenin görüntüsü

-Özel kıyafetli ekibin gelişi

-Kilisede yapılan dezenfekte çalışmalarından görüntüler

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),