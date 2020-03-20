DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

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6 saat önce

Otomobilinde Kalaşnikoflu saldırıda yaralandı (EKİYLE YENİDEN) ADANA'da, lüks otomobilinde 4 kişinin Kalaşnikoflu saldırısına uğrayan Cüneyt A. (33), Cüneyt A. ağır yaralandı.

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Otomobilinde Kalaşnikoflu saldırıda yaralandı (EKİYLE YENİDEN)

ADANA'da, lüks otomobilinde 4 kişinin Kalaşnikoflu saldırısına uğrayan Cüneyt A. (33), Cüneyt A. ağır yaralandı. Olayla ilgili yakalanıp gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

Olay, 15 Mart'ta Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Otomobille gelen 4 kişi, ellerindeki uzun namlulu silahlarla Cüneyt A.'nın olan otomobilini taradı. Saldırganlar kaçarken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Saldırıda başından yaralanan Cüneyt A., hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından Cinayet Büro ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan arama çalışmalarında, şüphelilerin kaçtığı otomobil Seyhan İlçesi Denizli Mahallesi'ndeki boş arsada terk edilmiş buldu. Kimliği belirlenen şüpheliler Aydın T.  Bayram T. Süleyman T. ve Barış D., kısa sürede yakalandı. Olayda kullanılan 2 Kalaşnikof uzun namlulu silah, 4 şarjör ve 113 mermi de şüphelilerle birlikte ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgularında Cüneyt A. ile daha önce işlenen bir cinayet nedeniyle husumetleri olduğunu ileri sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Yaralı Cüneyt A.'nın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, -

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'Miçing Ayini'  koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi

KAYSERİ'de, Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde bugün yapılması planlanan 'Miçing Ayini'  koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.

Kayseri'de Anadolu'nun en eski Ermeni kilisesi olan Caferbey Mahallesi'ndeki Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'ndeki 'Miçing Ayini', Türkiye Ermenileri Patrikliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı karar ile iptal edildi. Patriklik tarafından yayımlanan 9 maddelik karar dizisine göre, Kayseri ve Türkiye'deki diğer tüm kiliselerde her çeşit toplantı ve faaliyet ikinci bir emre kadar askıya alındı.

MİÇİNG AYİNİ NEDİR?

Miçing kelime itibariyle 'ortanca' anlamına gelir. 49 gün süren Paskalya orucunun ortasına denk gelen günde yapılan Miçing Ayini bayram havasında kutlanır. 2013 yılında Kayseri'deki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin resmi olarak ibadete açıldığı günden bu yana, Ermeni cemaati her yıl Miçing Ayini'ni Kayseri'de icra etmektedir. Çoğunluğu İstanbul'dan gelen cemaat, Kayseri'de ibadetini yaptıktan sonra İskenderun ve Hatay'daki kiliselerde ibadete devam etmektedir.

Görüntü Dökümü:

-Kiliseden görüntü

-Genel detay

Süre: 1.28 dk. - 171 MB

Haber: Selma KARA - Kamera: Muhammed KISIR

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Tokat'ta eczanede koronavirüse karşı şeritli önlem

TOKAT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında bir eczanede güvenlik şeridi uygulamasına geçildi.

Türk Eczacılar Birliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelindeki tüm eczanelerde güvenlik şeridi uygulaması kararı aldı. Bu kapsamda Tokat'ta bir eczanede şerit uygulanmasına başlandı. Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında; eczane çalışanları ve müşterileri korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alan güvenlik şeridiyle ayrıldı. Maske ve eldiven takarak mesailerine devam eden çalışanlar, müşterilerle ilaç ve para alışverişini ise mesafeli yaptı.

Koronavirüsün Türkiye'de de tespit edilmesinin ardından eczanelerde yoğunluk yaşandığını söyleyen Eczacı Mahmut Sönmez "Bu virüsün yayılabileceği en yoğun yerlerden biri eczane olduğunun farkına vardık. Türk Eczacılar Birliği'nin verdiği  doğrultularda önlemler almaya çalıştık. Biz de eczanemizde şerit uygulaması yaptık. Hastalara bankoyla ve kendi aralarında bir mesafe bıraktıyoruz. Para alma işleminde ise hastalarımıza dezenfektan sıktıktan sonra ücretimizi tahsis ediyoruz" diye konuştu.

Eczaneye gelenler ise uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Eczaneden görüntüler

-Şerit ve çalışanların aldığı önlemler

-Eczacı ve müşterilerin konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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Buca'da merdiven altı hijyen imalathanesine suçüstü

İZMİR'in Buca ilçesinde,  zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, koronavirüs nedeniyle talebin arttığı el sabunu, şampuan ve çamaşır suyu gibi temizlik ürünlerini sağlıksız ortamda üreten depoya baskın düzenledi. Baskında ele geçirilen malzemelere imha edilmek üzere el konuldu.

Ülke genelinde artan koronavirüs (Covid-19) vakalarının ardından virüsle mücadele etmek için tüm hijyen önlemlerini en üst düzeye çıkaran vatandaşlar, market raflarındaki kolonya, anti bakteriyel ürünler, kişisel bakım ürünleri ve temizlik ürünlerine akın etti. Bu ürünlerin denetimlerini arttıran Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Seyhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesi içerisinde hiçbir sağlık önlemi ve kimyasal test yapılmadan üretim yapıldığı belirlenen işyerine baskın yapıldı. İşletme içinde bulaşık deterjanından sıvı sabun, çamaşır deterjanları ve şampuan gibi vatandaşların en çok kullandığı temizlik ürünlerinin sağlıksız ortamda hazırlandığı tespit edildi.

İşletmecinin, hiçbir sağlık onayı ve kalite belgesi olmadan imal ettiği yüzlerce ürünü, özellikle İzmir'in dezavantajlı bölgelerindeki market ve işletmelere piyasa değerinin altında sattığı ortaya çıktı. İşletme hakkında cezai işlem başlatılırken, Sağlık Bakanlığı yetkileri tarafından hazırlanan tutanakla tüm ürünlere imha edilmek üzere el konurken ruhsatsız işletme mühürlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Baskından görüntü

Ele geçirilen ürünlerden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: İZMİR,

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Caddeler ve sokaklar lavanta kokulu deterjanla yıkanıp, dezenfekte edildi

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, dünyayı sarsan koronavirüsüne karşı cadde ve sokaklar  lavanta kokulu deterjanla yıkanıp, dezenfekte edildi.

İncirliova'da tüm resmi kurumlar, esnaflar ve pazaryerleri koronavirüsün yayılmasının önüne geçilmesi kapsamındaki çalışmalar çerçevesinde dezenfekte edildi. Halkın yoğun olarak kullandığı Sevgi Yolu ve ona bağlı cadde ve sokaklar lavanta kokulu deterjanla itfaiye aracıyla yıkandı. Belediye temizlik işçileri ise itfaiye ekiplerine yardım edip, deterjanla yıkanan yolları fırçaladı. Ardından da ilaçlayarak, dezenfekte etti.

'KORONAVİRÜSE KARŞI MÜCADELE SÜRECEK'

İYİ Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Koronavirüs çok hassas ve dikkat edilmesi gereken bir konudur. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın başında bir vaka. Biz ne kadar dikkat ederek önlemini alırsak ilçemizdeki insanlarımızda o kadar sağlıklı kalırlar. Virüse karşı mücadelemiz sürecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Caddelerin lavanta kokulu deterjanla yıkanmasından görüntü

-İYİ Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:54 Kaynak: DHA

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