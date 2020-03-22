DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Doktor çiftten koronavirüse karşı şarkılı evden çıkmayın uyarısı

DENİZLİ'de Göğüs Hastalıkları Uzmanı olan Dr. Ali İhsan Yıldız (37) ile eşi Dermatoloji Uzmanı Dr. Ceren Coza Yıldız (37), koronavirüse karşı evde kalınması için şarkılı uyarı yaptı. Doktor çiftin çektiği video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Merkezefendi ilçesindeki Servergazi Devlet Hastanesinde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali İhsan Yıldız ile eşi Özel Sağlık Hastanesinde çalışan Dermatoloji Uzmanı Dr. Ceren Coza Yıldız'ın evde doktor kıyafetleriyle çektiği video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Doktor çift, söyledikleri şarkıyla vatandaşları, koronavirüse karşı ellerini sürekli yıkamaları, hapşırırken dirsekleriyle kapatmaları ve evde kalmaları konusunda uyardı. Dr. Ali İhsan Yıldız kanun çalarken eşi Ceren Coza Yıldız ise şarkı söyledi.

Yıldız çiftinin seslendirdiği, sözlerini internetten buldukları şarkının sözleri söyle:

"Korana dize getirdin dünyayı helal sana/ Kapadın dünyayı evine ocağına/ 3.5 atıyoruz burada, helal sana korona/ Hapşırma sakın oyarım bak/ Ağzını kapat/ elini değdirme dirseğinle/ Ne cahilsin ya/ Aman dur bana hiç yaklaşma/ 1 metre de dur. Şakası yok bak bu korona/ Hadi millet hep birlikte o ellerini yıka/ 10 dakikada bir yıka/ O evinden de çıkma"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Doktor çiftin şarkıyı seslendirmesinden cep telefonu görüntüsü

-Dr. Ali İhsan Yıldız kanun çalması

-Dr. Ceren Coza Yıldız'ın şarkıyı söylemesi

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Mardin'de kitaplara ilgi büyük: 1 yılda satılan kitap, 10 günde satıldı

MARDİN'de koronavirüs önlemler kapsamında eve kapananlar, kitap okumaya yöneldi. Kentteki kitapçılar talep doğrultusunda evlere servis hizmeti başlatırken, kentte son 10 günde, normal zamanlarda 1 yılda satılan sayıda kitap satıldı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından, salgının önlenmesi için eve kapanan Mardinliler, kitap okumaya yöneldi. Kentteki kitapçılar ise müşterilerin talepleriyle evlere kitap servisi başlattı. Evde kalanların kitap okumaya yönelmesiyle birlikte son 10 günde satılan kitap sayısı, kentte bir yılda satılan kitap sayısına yaklaştı. Çok yoğun bir dönem geçirdiklerini söyleyen kitapçılar, geçen yıl 25 bin kitap satarken, son 10 günde yaklaşık 20 bin kitap sattıklarını söyledi.

Bin 500 metrekarelik alanda bölgenin en büyük kitapevinin müdürü Necmettin Uçar, "Çok fazla talep var. Bu talepleri karşılamak için servis araçlarımızla direk evlerine teslim ediyoruz. Son bir hafta 10 günde sattığımız kitap sayısı hemen hemen bir yılda sattığımız kitap sayısını geçti. Koronavirüsten dolayı evlerinde kalan vatandaşlarımıza kitaplarımızı servis araçlarımızla hijyenik bir ortamda elemanlarımız evlerine kadar ek bir ücret istemeden teslim ediyor. Mardin'de son iki haftada en çok Huzur Sokağı, Olasılıksız bir de Karantina kitabı satılıyor. Daha önce kesinlikle bu kadar işimiz olmamıştı. Mardin okuyor. Mardinliler evlerinden çıkmasınlar; güzel zaman geçirsinler, kitap okusunlar, etkinlik yapsınlar, sohbet etsinler, çocuklarıyla oyun oynasınlar diye böyle bir çalışma başlattık. Bu zor günleri inşallah hep beraber atlatacağız" dedi.

'KİTAP OKUMAK BU SÜRECE İYİ GELİYOR'

Evde uzun süre kalacağı için kitap aldığını ifade eden Remziye Atlı ise "Bu süreç içerisinde kitap okumayı tercih ediyorum. Buraya da kitap almaya geldim. Daha çok kişisel gelişim okuyorum. Evde yeteri kitap olmadığı için gelip buradan aldım. Bu zorlu süreçte kitap okumak daha iyi geliyor" diye konuştu.

Kendisi ve çocukları için kitap almaya gelen Abdulbasit Deniz de şunları söyledi:

"Maalesef dünya genelinde görülen koronavirüs nedeniyle insanların evde kalmasına insanların geleceği açısından daha hayırlı olacağı kararına varıldıktan sonra biz de doğal olarak bu çağrıya uymak durumunda kaldık. Bu süreci daha iyi değerlendirmek için evde ebeveynin modelliğini de göz önünde bulundurarak çocuklarımıza daha iyi zaman geçirmek için kitap okuma fırsatını değerlendirmeye çalıştık. Bu dönem çocuklarımızla beraber kitap okuma alışkanlığı geliştirmek için de bir fırsat oldu. Bu kapsamda özellikle bakmak istediğim elimde olmayan birkaç kitap vardı onları temin etmek için geldim. Bu son dönemde daha çok düşünce tarihi ve felsefi kitapları okuyorum."

Daha önce ayda bir kitap bitirirken şimdi haftada iki kitap bitirdiğini anlatan Deniz, "Daha önceleri de düzenli kitap okuyorduk ama iş nedeniyle ve çocukların okula gitme süreciyle birlikte bu daha yavaş oluyordu. Bu süreç ve işlerdeki yavaşlamayla birlikte kitap okuma oranı arttı. Bu da bizim açımızdan iyi bir fırsat oldu" dedi.

Furkan Barak da koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalacağı için kendisi ve evdekiler için uzun bir süre aradan sonra ilk defa kitap almaya geldiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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Kitapevi

Kitaplar rafları

Kitap almaya gelenler

Kitapevi müdürü ve vatandaşlarla röp.

Paketlenen kitaplar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN

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Güvenlik görevlisi başından vurulmuş halde bulundu

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde bulunan bir fabrikada görevli güvenlik görevlisi Metin Şubat (45), başından vurulmuş halde bulundu.

Olay saat 10.00 sıralarında Gümüşova ilçesinde bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Metin Şubat, güvenlik kulübesi içerisinde mesai arkadaşı tarafından başından vurulmuş halde bulundu. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ağır yaralanan Metin Şubat'ı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Metin Şubat tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Acile getirilirken görüntü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Beytüşşebap Belediyesi ek hizmet binası, 112'ye tahsis edildi

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap Belediyesi'nce ek hizmet binası, koronavirüs önlemleri kapsamında, 112 Acil Sağlık Hizmetleri'ne süresiz ve ücretsiz olarak tahsis edildi.

Beytüşşebap Belediyesi tarafından ilçede koronavirüse karşı tedbirler artırıldı. İlçe genelinde dezenfekte çalışması yaptıran belediye yönetimi, ek hizmet binasını da ikinci istasyon yapılması için 112 Acil Sağlık Hizmetleri'ne tahsis etti. Belediye Başkanı Habip Aşan, sağlıkçılar için hazırlanan binayı ziyaret ederek, personele moral verdi. Aşan, "Dünyada hızla yayılan bu hastalığı duyduktan sonra biz de belediye olarak öncelikle ilçe genelinde sıvı sabun ve dezenfekte ilacı dağıttık. Daha sonra tüm ilçenin resmi kurumları ve çarşı mahalleleri dezenfekte ettik. Çarşı ve sokakları yıkadık. Bununla beraber bunun tedirginliğini evlerinden çıkmamalarını anons ettik. Yaşlı ve maddi durumu iyi olmayan ailelere yardımlar ettik. İl Sağlık Müdürlüğü'müzle görüşmelerimiz sonucu ilçemizde ikinci bir istasyon açtık. Bizler de belediyemize ait ek binamızı tahsis ettik, süresiz ve ücretsiz burada hizmet verecekler. Yetkililerimizin çağrılarına ve ikazlarına uyalım, evlerden mümkün olduğunca çıkmayalım" dedi.

Görüntü Dükümü

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Belediye ek hizmet binası

112 sağlık çalışanları

Belediye ek binası önündeki ambulanslar

Belediye Başkanının konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL/ BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak),

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MB

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Kaza sonrası kovanlardan çıkan arılar ekiplere zor anlar yaşattı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, kavşakta kamyonet, arkasındaki römorkta arı kovanı yüklü hafif ticari araca çarptı, 2 kişi yaralandı.

Kaza sonrası kovanlarından çıkan arılar itfaiye ekipleri ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kaza Fethiye-Antalya Karayolu Çamköy Hal Kavşağı'nda dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Arkasındaki römorkta arı kovanı yüklü Şaban Çürük'ün kullandığı 48 GN 400 plakalı hafif ticari araca Hüseyin Soylu'nun kullandığı 48 FM 214 plakalı pick-up kamyonet çarptı. Sürücülerin hafif yaralandığı kazada kovanlardan çıkan arılar, ekiplere ve bölgedeki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ayakta tedavi edildi. Arıcı kıyafeti giyen hafif ticari araç sürücüsü Çürük, ve itfaiye ekipleri devrilen kovanları başka bir araçla bölgeden uzaklaştırdı. Polis, kazaya ilişkin polis ekiplerinin soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yerinden görüntü

-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-Arıcı kıyafeti giyen ekiplerin arı kovanlarına müdahalesi

Haber - Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),

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Derik'te değirmenlerde yoğunluk

MARDİN'in Derik ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle evde kalma süresinin uzayacağını düşünenler, buğday öğütmek için un değirmenlerinin yolunu tutunca, yoğunluk oluştu. İlçede daha önce günde 15-20 torba buğday öğütülen değirmenlerde, şimdilerde günlük 70- 80 torba buğday öğütülüyor.

62 bin nüfuslu Derik'te vatandaşlar, koronavirüs endişesiyle evde kalma süresinin uzayacağı düşüncesiyle değirmencilere akın etti. İlçedeki 2 değirmende yoğunluk gözlendi. Eşek sırtında, otomobil ve minibüslerle değirmencilere buğday getirenler, öğütüp un halinde evlerine dönüyor.

Cevizpınar Mahallesi'nde bulunan değirmeni işleten Mehmet Açılan, "Daha evvel un ihtiyaçları için günde 15- 20 buğday torbası gelirken, son 5 gündür günde ortalama 70- 80 torba öğütüyoruz. Yoğunluktan başımızı kaşıyacak zamanımız yok. Koronavirüs korkusundan vatandaş, un yapmak için buğday getiriyor" dedi.

Değirmenci Zeynel Açılan ise, "Koronavirüs öncesi fazla iş yoktu. Vatandaş korkmuş, un götürmek için rağbet ediyorlar. Günde 15- 20 torba buğday un yapmamak için daha önceleri geliyordu. Şimdiler de ise 80 torba geliyor. Yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Un değirmenleri

Değirmene buğday getirenler

Vatandaşlardan detay

Değirmencilerin çalışmaları

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin),

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 238 MB

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Tokat'ta zabıta ekipleri semt pazarında maske dağıttı

TOKAT'ta zabıta ekipleri semt pazarında esnafa ve alış veriş yapanlara maske dağıttı. Ayrıca ekipler, 65 yaş üzerinde olup da dışarı çıkan kişileri uyararak evlerine gönderdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak nitelendirdiği koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından, vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor. Önlemler kapsamında, Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarında, pazarcılara ve vatandaşlara koruyucu maske dağıttı. Ayırca ekipler semt pazarında kimlik kontrol yaprak 65 yaş üstünde olanları evlerine gitmeleri yönünde uyardı.

Tokat Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Akif Erten, halkın sağlığı için çalıştıklarını ifade ederek, "Tokat Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu'nun talimatlarıyla Zabıta Müdürlüğü olarak hem esnaflarımızın hem de vatandaşlarımızın sağlıklı alış veriş yapmalarını sağlamak amacıyla ekiplerimiz ile maske dağıtımı gerçekleştirdik. Genel olarak kurallara uyuluyor. Herkese teşekkür ederim. Ayırca 65 yaş üstü dışarı çıkan vatandaşlarımızı uyararak da evlerine gitmeleri hakkında bilgilendirmede yapıyoruz" dedi.

Yasağa rağmen dışarı çıkan Osman Akgül (75) zabıta ekiplerinin "Amca sizin dışarı çıkmamanız lazım. Sağlınız için" yönündeki uyarısına "Burayı bir dolaşayım dedim. Evde kimse yok. Bekle bekle usanıyorum. Eş yok, bir şey yok. 2 kilo elma alıyım da evime gideyim, vakit geçsin istedim" karşılığı verdi.

Görüntü Dökümü:

-Pazardan görüntüler

-Esnaf ve vatandaşlara maske dağıtılması

-Yaşlıların eve gitme konusunda uyarılması

-Zabıta müdürünün açıklaması

-Zabıtanın uyardığı yaşlının konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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