DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Bilecik Aşağıköy'de koronavirüs karantinası

BİLECİK'e bağlı 912 nüfuslu Aşağıköy, koronavirüs vakasının görülmesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 19 Nisan'a kadar karantinaya alındı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakası çıkması nedeniyle Aşağıköy'de karantina uygulanmasına karar verdi. Nüfusu 912 olan köy gece yarısından itibaren giriş çıkışlara kapatıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılmasını engellemek için böyle bir karar alındığı belirtilerek şunlar kaydedildi: "İlimiz Merkez Aşağıköy Köyü'nde Covid -19 ortaya çıkması ve Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 05/04/2020 tarihi saat 24: 00'den itibaren 19/04/2020 tarihi dahil saat 24: 00'a kadar giriş-çıkışların izine bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verildi."

EVDEN ÇIKMAYIN UYARISI

Ayrıca açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın evden çıkmaması gerektiği ifade edilerek şöyle denildi:

"Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen salgın hastalığın yayılmasının ilimizde de önlenebilmesi, alınan kararlara tam anlamıyla uyulması, yakın temastan şiddetle kaçınılması, mecbur olmadıkça evden çıkılmamasıyla mümkün olacağının bilinmesi, vatandaşlarımızın bilinçli, sabırlı ve de etkin desteğiyle mümkün olacaktır. Hep beraber kazanacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Köyün tabelası

-Köyün girişindeki bariyerler

-Girişteki polis ve güvenlik önlemi

-Köyün görüntüsü

-Camiden karantinaya ilişkin anons yapılması

-Köyün diğer girişinin kapatılması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,

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HDP önündeki eylemde 217'nci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi 217'nci günde de devam etti. 5 yıl önce, lise öğrencisiyken kaçırılan oğlu Baran Örünç (21) için Van'dan gelerek oturma eylemini sürdüren Solmaz Örünç, "Baran'ı HDP kaçırdı. Neredeyse oğlumu getirsinler bana" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece turma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'HDP'DEN DAVACIYIM OĞLUMU GETİRSİNLER'

5 yıl önce, o dönem lise öğrencisi olan oğlu Baran Örünç için Van'dan gelerek oturma eylemini sürdüren Solmaz Örünç, HDP'den davacı olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Baran'ı HDP kaçırdı, oğlumdan bir haber alamadım. HDP'den davacıyım. Nerdeyse oğlumu getirsinler, bana teslim etsinler. Oğlum Baran, sesimi duyarsan kaç askerimize teslim ol. Sana ceza vermiyorlar. Gözyaşım kurudu, kokuna hasret kaldım, ölürsem gözü açık gideceğim. Dayanacak gücüm yok. Annen, baban hasta, abinin düğününü yapmadım, dedim ki; Baran gelsin sonra yapacağım. Sizi orada 'asker size ceza verecek' diye korkutuyorlar, asla ceza yok. Cezayı onlar bize 5 yıldır verdi. Sen okulunu okuyacaktın, artık dayanacak gücüm yok, gel."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-HDP il binası önü

-Ailelerin bekleyişi

-Ailelerin Maske ve sosyal mesafe kullanarak bekleyişi

-Solmaz Örünç ile röp

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Salihli'nin yerli domatesinin fideleri dikiliyor

MANİSA'nın Salihli ilçesinin lezzetiyle talep gören yerli domatesinin fideleri, toprakla buluşuyor. Haziran ayında hasat edilmesi beklenen domatesin tadı, kokusu ve aromasıyla talep gördüğü hatırlatıldı.

Ege Bölgesi'nin en önemli ovalarından olan Salihli Ovası'nda, yaz dönemine ilişkin hazırlıklar sürüyor. Yaz döneminde en çok tercih edilen ve sofraların değişmez lezzet ürünü olan yerli domatesin fideleri, Salihli ilçesine bağlı Kemerdamları Mahallesi'nde toprakla buluşmaya başladı. Ürünün haziran ayında hasat edilmesi planlandığı kaydedildi.

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Kemerdamları Mahallemizde yetişen domateslerimizin en büyük özelliği farklı tadı, kokusu ve aroması. Bunu nedeni ise mahallemizin ve verimli topraklarımızın Gölmarmara Gölü kenarında olması. Bu nedenle mahallemizdeki tarım alanları oldukça verimli. Ayrıca ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Ancak her zaman dediğimiz gibi çiftçimiz üretmek ve tarlasına girmek zorunda. Üretip, çalışıp, emek harcayacaklar ki bizler yiyeceğiz, aç kalmayacağız. Çiftçi üretecek ki marketlerdeki raflar boş kalmayacak" dedi.

Kemerdamları Mahallesi Muhtarı Ahmet Ayyıldız ise, "Viyollerde yetiştirdiğimiz domates fidanlarını bugün itibari ile toprağa emanet ettik. Ektiğimiz bu fidanlar, haziran ayında ürün verecek ve sofralarda yerini alacak. Domates, Kemerdamları Mahallesi'nin en büyük gelir kaynakları arasındadır. Domates üretiminden para kazandığımız yıllarda oldu, zarar ettiğimiz yıllar oldu. Köyümüzün en önemli gelir kaynağı olan domates, lezzeti ve aroması ile en üst safhada. Bizde elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza çok kaliteli ve lezzetli domates yedirmek için elimizden geleni yapıyoruz diye konuştu.

Mahallede domates ekimi yapan Ayşe Ayyıldız ise "Yeni sezon domates ekimine başladık. İnşallah bu hasat döneminde domateslerimiz para eder ve benim çeyiz param olur. Tek temennim bu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Domates fidesi dikiminden detay görüntü

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç'ın konuşması

Kemerdamları Mahallesi Muhtarı Ahmet Ayyıldız'ın konuşması

Haber- Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),

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Kütahya'da gıda ve temel ihtiyaç dayanışması için raf

KÜTAHYA'da ihtiyacı olanlar için ücretsiz 'gıda ve temel ihtiyaç rafı' oluşturuldu. Ada Mahallesi Muhtarı Halil Oral, raftan ihtiyaç sahiplerinin gıda temel ihtiyaçlarını ücretsiz alabileceğini belirterek, "İmkanı olanlar alışveriş yaparak buraya getiriyor, buradan da isteyenler ücretsiz ihtiyaçlarını karşılıyor" dedi.

Tavşanlı ilçesi Ada Mahallesi muhtarlığı, koronavirüs nedeniyle çalışmayan ya da ihtiyacı olanlar için bir sokak üzerinde 'gıda ve temel ihtiyaç rafı' oluşturdu. İmkanı olanlar alışveriş yaparak bu rafa gıda ve temel ihtiyaç ürünlerini bırakırken, isteyenler de ücretsiz olarak alabiliyor. Ada Mahallesi Muhtarı Halil Oral, mahalle sakinlerinin desteğiyle oluşturulan raftan isteyen herkesin ücretsiz olarak ihtiyaçlarını alabileceğini söyledi. Muhtar Oral, "Kültürümüzde de var olan dayanışma örneği 'imkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın' diyerek bir raf oluşturduk. Güzel bir uygulama ile dayanışma örneği teşkil ettiğine inanıyoruz. Vatandaşların hareketinin yoğun olduğu, buraya ihtiyaç maddeleri koyabilecekleri bir yer olsun istedik. İsteyen herkes buradan ihtiyaçlarını alabilir" dedi.

Mahalle halkından Adem Benli de mahalleli olarak birbirlerine destek olmak zorunda olduklarını belirterek, "Mahallemizdeki bu uygulamadan dolayı memnunuz. Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Bu zor zamanlarda herkesin birbirine destek olması gerekiyor" diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Ali Kutlu da bu raf dışında ihtiyacı olanlara yemek de gönderdiklerini belirterek, "Gerektiğinde isteyen kişilere, hanelerine sıcak yemek götürüyoruz. Elimizden geldiğinde destek olacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mahalledeki raf

-Muhtarı Halil oral ile röp.

-Raf alanı

-ücretsiz gıda alanlar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),

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Mahalleli kendini karantinaya aldı, ev ziyaretleri yasaklandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde koronavirüs salgınından korunmak amacıyla ev ziyaretleri yasaklandı. Sosyal mesafe korunma şartı getirilen mahalleye yabancıların girişine de izin verilmiyor.

İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki 350 hane ve bin 200 nüfuslu Kayabaşı Mahallesi'nde, koronavirüs salgını nedeniyle karantina şartları uygulanıyor. Muhtar ve mahalle sakinlerinin kararı ile mahalle girişine 'Dikkat, köyümüze seyyar satıcı, hurdacı ve dilenci girmesi yasaktır. Girenler hakkında yasal işlem uygulanacaktır' yazılı tabela asıldı. Mahalle girişinde güvenlik korucuları nöbet tutarak yabancıların girişlerine izin vermiyor.

'KENDİ KARANTİNAMIZI OLUŞTURDUK'

Koronavirüs salgınından korunmak için kendi karantilarını oluşturduklarını söyleyen Mahalle Muhtarı Süleyman Yılmaz, "Mahallemizde koronavirüs nedeniyle halkımızın sağlığını korumak amacıyla böylesi bir tabela asarak uygulamaya koyduk. Mahallemize, dilenci, hurdacı, seyyar satıcılar başta olmak üzere yabancıların girişlerini yasakladık. Mahalle girişimizde köy koruyucularımız 24 saat esasıyla bekleyerek kontrolü sağlıyorlar. Aynı zamanda hastalık geçinceye kadar komşu ziyaretlerini, misafirlikler ile 20 yaş altı ve 65 yaş ve üstü yaşlılarımızın sokağa çıkmasını yasakladık. Mahalle camilerimizde anonslar yaptırarak halkımızı bilgilendiriyoruz. Mahallemizdeki kahvehaneleri kapattık, sosyal hayatımız yok. Kayabaşı Mahallesi olarak kendi karantinamızı oluşturmuş bulunmaktayız" dedi.

Mahallede bakkallık yapan Macit Durmaz ise, "Millet teması azalttı, mahallemizin sokaklarında kimse yok zaten. Misafirliklerimizi rafa kaldırdık. Biz misafirliğe gitmiyoruz, misafir de kabul etmiyoruz. Sağlık her şeyden önemli" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kayabaşı Mahallesi

Mahalle girişine asılan tabela

Koruyucunun araç kontrolü

Muhtar Süleyman Yılmaz ile röp.

Camide anons

Vatandaşlar ile röportajlar

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA