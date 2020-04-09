DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

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6 saat önce

Osmaniye'de kaçak dezenfektan operasyonuOSMANİYE'de jandarmanın iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda, piyasaya sürülmek üzere kaçak 3 bin litre dezenfektan ile 4 bin litre metil alkol olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

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Osmaniye'de kaçak dezenfektan operasyonu

OSMANİYE'de jandarmanın iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda, piyasaya sürülmek üzere kaçak 3 bin litre dezenfektan ile 4 bin litre metil alkol olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, metil alkolden dezenfektan ve kolonya üretimi yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, bir ev ile bir iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 3 bin litre dezenfektan maddesi ile 4 bin litre metil alkol olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Yapılan incelemede, herhangi bir ruhsat ve üretim izin belgesi bulunmayan maddelere el konulurken, olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tabelası detay

-Baskın yapılan evin deposundaki mavi bidonlar

-Baskın yapılan işyerlerindeki küçük kolonya dolu bidonlar

-Dezenfektan olduğu değerlendirilen büyük beyaz bidonlar

-İşyerlerindeki malzemelerden genel detaylar

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/ OSMANİYE

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HDP önündeki eylemde 220'nci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, 220'inci günde de sürdürdü. 2017'de kaybolan oğlu Bayram (22) için oturma eylemini sürdüren Şadin Elhamam, oğlunu almadan eylemine son vermeyeceğini belirterek, "Oğlum sen de kaç gel, askerimize, polisimize teslim ol" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında koronavirüs salgınına yönelik tedbirleri de elden bırakmıyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde fırında çalıştığı sırada 2017'de kaybolan oğlu Bayram için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi sürdüren Şadin Elhamam, oğlunun bir arkadaşı tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi. Oğluna teslim ol çağrısında bulunan Elhamam, "Oğlumun nerede olduğuna dair bir bilgimiz yoktur. Kimse bir bilgi vermedi bize. Tek bildiğimiz bir arkadaşı onu kandırmış, göndermiş. İnşallah bize hayırlı bir haber gelir seviniriz. Oğlum gelene kadar buradan bir yere gitmeyeceğiz. Oğlumun bize ulaşmasını devletimize, askerimize, polisimize teslim olmasını istiyoruz" dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:27 Kaynak: DHA

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