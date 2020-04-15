DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

8 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı

DİYARBAKIR'da, kasten öldürme suçundan 8 yıldır aranan F.A., jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 'kasten öldürme', 'ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' ve 'silahla yaralama' suçlarından arama kaydı bulunan ve 8 yıldır firari durumda olan F.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen jandarma ekipleri, F.A.'nın Çınar ilçesine bağlı kırsal Başalan Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Başalan Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, F.A.'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından F.A. sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlının jandarmadan çıkarılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

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Safranbolu'da 3 köydeki 3 mahalle 1 haftadır karantinada

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 3 köye bağlı 3 mahallede koronavirüs karantinası sürüyor. Köylerin giriş ve çıkışları kapatılırken, jandarma geçişleri önlemek için nöbet tutuyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında geçen hafta toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla Safranbolu ilçesinde bulunan Tintin köyüne bağlı Aliköseler Mahallesi, Bağcığaz köyüne bağlı Rahmanoğlu Mahallesi ile Cücahlı köyüne bağlı Sarıoğlu Mahallesi karantinaya alındı. Karantinaya gerekçe olarak da koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi gösterildi. Mahallelerde karantina birinci haftasında sürdü. Köylerin bazı giriş ve çıkışları taşlarla kapatıldı. Bazı noktalarda ise geçişleri engellemek için jandarma nöbet tuttu. Ayrıca köylerin girişlerine karantina kararının yazılı olduğu levhalar asıldı. Tintin köyü önünde nöbet tutan jandarma ekipleri, köye giriş yapmak isteyen araçları geri çevirdi. Jandarma ayrıca köylere girişlerin olduğu az bilinen yollarda da önlemler aldı. Köylerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları Safranbolu Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından sağlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Taşla kapanan yol

-Asılan tabela

-Jandarmanın önlemi

-Kapatılan yol

-Detaylar

-Köyden görüntü

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU(Karabük),

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Antalya Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyeler başladı

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından cezaevlerinde tahliye işlemleri başladı. Antalya E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan gün sonuna kadar yaklaşık 900 mahkumun tahliye edileceği açıklandı.

Antalya E Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde dün sabah saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemleri alınmaya başladı. Cezaevine sivil vatandaş ve araçlar yaklaştırılmazken, çevik kuvvet ve özel harekat polisleri de çevrede kuş uçurtmadı. Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun önüne bu sabah erken saatlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi 'ne ait Özel Halk Otobüsleri getirildi. Ailelerin cezaevi önündeki bekleyişleri sürürken, polis ve jandarma kurdukları bariyerlere kimseyi yaklaştırmadı.

Gazetecilerin görüntü almaması için de yoğun çaba harcayan jandarma, önce cezaevi kapısının önünde mahkumları otobüslere alırken, çekim yapan gazetecileri gördükten sonra otobüsleri cezaevi yerleşkesinin içine aldı. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ve jandarma ekiplerinin geniş çaplı güvenlik tedbirleri eşliğinde maskeleri takılı bir şekilde sosyal mesafe kuralına göre otobüslere alınan mahkumlar, cezaevinden jandarma ve polis eskortu eşliğinde çıkarıldı.

Bir yakınının çıkışını bekleyen Ali Kılıç , kötü duygular içerisinde olduğunu belirterek, "Çocuğun çıkıp çıkmayacağı belli değil. İçeriden telefon açarak 'Enişte çıkacağım' dedi. Geldik ama içeriye sokmuyorlar. Mahkumları otobüslere bindiriyorlar. Mahkumumuzu yoldan alabilir miyiz diyoruz. Ancak otobüs durmayacak. Kimilerini Antalya içerisine, kimilerini de otogara bırakacaklarını söylüyorlar. Ben Antalya içerisinde otobüs mü takip edeceğim" dedi.

Sultan Poyrasz ise "Çok mutluyuz tabii ki. Çocuklarımız çıkıyor. Daha 5 ayı vardı. Erken ama izinli olarak çıkacak. Keşke temelli çıksaydı. Heyecanlıyım. Bekliyorum, ancak nereden alacağımızı bilmiyorum. Otobüsle çıkışlarını bekliyoruz" diye konuştu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ise yapılan uygulamanın tamamen mahkumların ve ailelerinin sağlığı ile ilgili olduğunu belirterek, cezaevinden alınan mahkumların şehir içinde evlerine kadar bırakılacağını açıkladı. Başsavcılık, Antalya dışında ikamet edenlerin ise otogara bırakılacağını, seyahat için belgelerinin ise cezaevinde kendilerine teslim edildiğini söyledi.

Gün sonuna kadar Antalya Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan yaklaşık 900 kişinin tahliye olacağı açıklandı. Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda olanların işlemleri ise devam ediyor.

DÜZENLEMEDEN KİMLER FAYDALANIYOR?

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Kabul edilen yasa kapsamında koronavirüs nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek. Ağır hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitiren hükümlüler de denetimli serbestlikten yararlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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TOMA ve çevik kuvvet aracı ve jandarma ekiplerinin cezaevi önünde görüntüsü

Bariyerle kapatılan alanın görüntüsü

Otobüslerin cezaevine girmeleri

Tahliye olanların otobüslere binmeleri

Otobüslerin cezaevinden ayrılmaları

RÖP1: Ali KILIÇ

RÖP2: Sultan POYRAZ

HABER: Süleyman EKİN -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Gaziantep'te cezaevlerinden tahliyeler başladı

İNFAZ düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda da tahliyeler başladı. Tahliye edilen 600'ü aşkın hükümlü otobüslere binerek cezaevinden ayrıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından, Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalanların tahliyelerine başlandı. Polis ekipleri cezaevi önünde yoğun güvenlik önlemi alırken, 600'ü aşkın hükümlü otobüslere binerek cezaevinden ayrıldı. Tahliye olanlar otobüs camlarından kendilerini görüntüleyen gazetecilere el salladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler çerçevesinde yapılan tahliye sırasında hükümlülerin otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyarak oturdukları da görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik önlemleri

Otobüsle tahliyenin yapılması

El sallayanlar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN - Kamera: Mustafa KANLI/ GAZİANTEP

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Şehit babası ineğini kampanyaya bağışladı

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde çiftçilik ile geçimini sağlayan şehit babası Halil Karadağ (71), bir ineğini 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. İnek satılarak parası kampanya hesabına yatırılacak.

13 Ekim 1997 tarihinde Kuzey Irak 'ta bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Komando Onbaşı Ercan Karadağ'ın Kaynarca Karaçalı Mahallesi'nde yaşayan babası Halil Karadağ, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına inek bağışladı. Bağışlanan ineği teslim alan Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli , Halil Karadağ'a teşekkür etti.

Halil Karadağ imkanı dahilinde bir ineğini kampanya için bağışladığını belirterek, "Ben bugün ineğimi Cumhurbaşkanının başlattığı bu kampanyaya bağışlıyorum. Bu memleket bizim. İmkanım dahilinde bu hayvanımı memleketim için verdim. Ben bu memlekete bir oğlumu şehit verdim, dedem 18 yıl esir kalmış, biz bunları da biliyoruz. Bu memleket bizim, gerekirse diğer hayvanlarımı da bu memleket için veririm.ö dedi.

Murat Kefli ineği satıp parasını kampanyaya bağışlayacaklarını söyleyerek, "Halil Karadağ amcamız, kendi sağıp sütünü içtiği ineğini Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. Biz bu teslim aldığımız hayvanımızı satıp parasını Halil Amcamız adına hesaba yatıracağız. Halil Amcamız ve ailesi bu memleket için her daim üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. Kendisine Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyorum, kendisinin selamını da Cumhurbaşkanımıza bizzat ileceğimö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Halil Karadağ'ın evine geliş

Belediye Başkanı ve Halil Karadağ sohbet

İneğin ahırdan çıkartılması

Belediye Başkanı Murat Kefli röp.

Halil Karadağ röp.

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SAKARYA,

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Beytüşşebap'ta hastane girişine triyaj çadırı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, devlet hastanesinin girişine triyaj çadırı kuruldu.

Beytüşşebap'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında devlet hastanesinin girişine triyaj çadırı kuruldu. Muayene olmak için Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne gelenler, çadırda ateşleri ölçülüp, kontrolleri yapıldıktan sonra hastaneye alınıyor. Kaymakam İsmail Pendik, bu uygulamayı Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Şu an en riskli yerler hastaneler olarak biliniyor. Bu riski azaltmak amacıyla bu çadırı kurduk" diye konuştu.