DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 5

6 saat önce

8 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandıDİYARBAKIR'da, kasten öldürme suçundan 8 yıldır aranan F.A., jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 5, System.String[]

8 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı

DİYARBAKIR'da, kasten öldürme suçundan 8 yıldır aranan F.A., jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 'kasten öldürme', 'ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' ve 'silahla yaralama' suçlarından arama kaydı bulunan ve 8 yıldır firari durumda olan F.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen jandarma ekipleri, F.A.'nın Çınar ilçesine bağlı kırsal Başalan Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Başalan Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, F.A.'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından F.A. sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Zanlının jandarmadan çıkarılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

======================

Safranbolu'da 3 köydeki 3 mahalle 1 haftadır karantinada

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 3 köye bağlı 3 mahallede koronavirüs karantinası sürüyor. Köylerin giriş ve çıkışları kapatılırken, jandarma geçişleri önlemek için nöbet tutuyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında geçen hafta toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla Safranbolu ilçesinde bulunan Tintin köyüne bağlı Aliköseler Mahallesi, Bağcığaz köyüne bağlı Rahmanoğlu Mahallesi ile Cücahlı köyüne bağlı Sarıoğlu Mahallesi karantinaya alındı. Karantinaya gerekçe olarak da koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi gösterildi. Mahallelerde karantina birinci haftasında sürdü. Köylerin bazı giriş ve çıkışları taşlarla kapatıldı. Bazı noktalarda ise geçişleri engellemek için jandarma nöbet tuttu. Ayrıca köylerin girişlerine karantina kararının yazılı olduğu levhalar asıldı. Tintin köyü önünde nöbet tutan jandarma ekipleri, köye giriş yapmak isteyen araçları geri çevirdi. Jandarma ayrıca köylere girişlerin olduğu az bilinen yollarda da önlemler aldı. Köylerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları Safranbolu Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından sağlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Taşla kapanan yol

-Asılan tabela

-Jandarmanın önlemi

-Kapatılan yol

-Detaylar

-Köyden görüntü

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU(Karabük),

=======================

Antalya Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyeler başladı

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından cezaevlerinde tahliye işlemleri başladı. Antalya E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan gün sonuna kadar yaklaşık 900 mahkumun tahliye edileceği açıklandı.

Antalya E Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde dün sabah saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemleri alınmaya başladı. Cezaevine sivil vatandaş ve araçlar yaklaştırılmazken, çevik kuvvet ve özel harekat polisleri de çevrede kuş uçurtmadı. Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun önüne bu sabah erken saatlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Özel Halk Otobüsleri getirildi. Ailelerin cezaevi önündeki bekleyişleri sürürken, polis ve jandarma kurdukları bariyerlere kimseyi yaklaştırmadı.

Gazetecilerin görüntü almaması için de yoğun çaba harcayan jandarma, önce cezaevi kapısının önünde mahkumları otobüslere alırken, çekim yapan gazetecileri gördükten sonra otobüsleri cezaevi yerleşkesinin içine aldı. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ve jandarma ekiplerinin geniş çaplı güvenlik tedbirleri eşliğinde maskeleri takılı bir şekilde sosyal mesafe kuralına göre otobüslere alınan mahkumlar, cezaevinden jandarma ve polis eskortu eşliğinde çıkarıldı.

Bir yakınının çıkışını bekleyen Ali Kılıç, kötü duygular içerisinde olduğunu belirterek, "Çocuğun çıkıp çıkmayacağı belli değil. İçeriden telefon açarak 'Enişte çıkacağım' dedi. Geldik ama içeriye sokmuyorlar. Mahkumları otobüslere bindiriyorlar. Mahkumumuzu yoldan alabilir miyiz diyoruz. Ancak otobüs durmayacak. Kimilerini Antalya içerisine, kimilerini de otogara bırakacaklarını söylüyorlar. Ben Antalya içerisinde otobüs mü takip edeceğim" dedi.

Sultan Poyrasz ise "Çok mutluyuz tabii ki. Çocuklarımız çıkıyor. Daha 5 ayı vardı. Erken ama izinli olarak çıkacak. Keşke temelli çıksaydı. Heyecanlıyım. Bekliyorum, ancak nereden alacağımızı bilmiyorum. Otobüsle çıkışlarını bekliyoruz" diye konuştu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ise yapılan uygulamanın tamamen mahkumların ve ailelerinin sağlığı ile ilgili olduğunu belirterek, cezaevinden alınan mahkumların şehir içinde evlerine kadar bırakılacağını açıkladı. Başsavcılık, Antalya dışında ikamet edenlerin ise otogara bırakılacağını, seyahat için belgelerinin ise cezaevinde kendilerine teslim edildiğini söyledi.

Gün sonuna kadar Antalya Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan yaklaşık 900 kişinin tahliye olacağı açıklandı. Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda olanların işlemleri ise devam ediyor.

DÜZENLEMEDEN KİMLER FAYDALANIYOR?

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Kabul edilen yasa kapsamında koronavirüs nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek. Ağır hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitiren hükümlüler de denetimli serbestlikten yararlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

TOMA ve çevik kuvvet aracı ve jandarma ekiplerinin cezaevi önünde  görüntüsü

Bariyerle kapatılan alanın görüntüsü

Otobüslerin cezaevine girmeleri

Tahliye olanların otobüslere binmeleri

Otobüslerin cezaevinden ayrılmaları

RÖP1: Ali KILIÇ

RÖP2: Sultan POYRAZ

HABER: Süleyman EKİN -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

========================

Gaziantep'te cezaevlerinden tahliyeler başladı

İNFAZ düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda da tahliyeler başladı. Tahliye edilen 600'ü aşkın hükümlü otobüslere binerek cezaevinden ayrıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından, Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalanların tahliyelerine başlandı. Polis ekipleri cezaevi önünde yoğun güvenlik önlemi alırken, 600'ü aşkın hükümlü otobüslere binerek cezaevinden ayrıldı. Tahliye olanlar otobüs camlarından kendilerini görüntüleyen gazetecilere el salladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler çerçevesinde yapılan tahliye sırasında hükümlülerin otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyarak oturdukları da görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

Güvenlik önlemleri

Otobüsle tahliyenin yapılması

El sallayanlar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN - Kamera:  Mustafa KANLI/ GAZİANTEP

========================

Şehit babası ineğini kampanyaya bağışladı

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde çiftçilik ile geçimini sağlayan şehit babası Halil Karadağ (71), bir ineğini 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. İnek satılarak parası kampanya hesabına yatırılacak.

13 Ekim 1997 tarihinde Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Komando Onbaşı Ercan Karadağ'ın Kaynarca Karaçalı Mahallesi'nde yaşayan babası Halil Karadağ, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına inek bağışladı. Bağışlanan ineği teslim alan Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, Halil Karadağ'a teşekkür etti.

Halil Karadağ imkanı dahilinde bir ineğini kampanya için bağışladığını belirterek, "Ben bugün ineğimi Cumhurbaşkanının başlattığı bu kampanyaya bağışlıyorum. Bu memleket bizim. İmkanım dahilinde bu hayvanımı memleketim için verdim. Ben bu memlekete bir oğlumu şehit verdim, dedem 18 yıl esir kalmış, biz bunları da biliyoruz. Bu memleket bizim, gerekirse diğer hayvanlarımı da bu memleket için veririm.ö dedi.

Murat Kefli ineği satıp parasını kampanyaya bağışlayacaklarını söyleyerek, "Halil Karadağ amcamız, kendi sağıp sütünü içtiği ineğini Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. Biz bu teslim aldığımız hayvanımızı satıp parasını Halil Amcamız adına hesaba yatıracağız. Halil Amcamız ve ailesi bu memleket için her daim üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. Kendisine Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyorum, kendisinin selamını da Cumhurbaşkanımıza bizzat ileceğimö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Halil Karadağ'ın evine geliş

Belediye Başkanı ve Halil Karadağ sohbet

İneğin ahırdan çıkartılması

Belediye Başkanı Murat Kefli röp.

Halil Karadağ röp.

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SAKARYA,

========================

Beytüşşebap'ta hastane girişine triyaj çadırı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, devlet hastanesinin girişine triyaj çadırı kuruldu.

Beytüşşebap'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında devlet hastanesinin girişine triyaj çadırı kuruldu. Muayene olmak için Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne gelenler, çadırda ateşleri ölçülüp, kontrolleri yapıldıktan sonra hastaneye alınıyor. Kaymakam İsmail Pendik, bu uygulamayı Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Şu an en riskli yerler hastaneler olarak biliniyor. Bu riski azaltmak amacıyla bu çadırı kurduk" diye konuştu.

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:06 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı infaz yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
İnfaz kanununun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla beraber tahliyeler başladı Son Dakika: Adalet Bakanlığı: İnfaz düzenlemesiyle 45 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesinde Bahçeli'yi işaret edip örtülü af olarak değerlendirdi Tahliye edilen hükümlü: "Hala inanamıyoruz çok mutluyuz" İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor 14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor         
17:40
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu         
17:32
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak         
17:27
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi         
17:25
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor         
17:18
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı         
17:09
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi         
17:08
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti         
17:06
TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu         
17:04
Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu         
16:59
Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı         
16:57
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti         
16:54
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç         
16:47
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal         
16:38
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir         
16:35
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesinden işlem görüyor! İşte son durum Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesinden işlem görüyor! İşte son durum         
16:30
Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi         
16:25
Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı         
16:21
Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı         
16:15
Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu         
16:15
IMF'den IMF'den "mali dengelerin kötüleşeceği" uyarısı: Salgın tüm ülkelerin ekonomisini etkileyecek         
16:14
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar         
16:01
5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti 5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti         
16:00
Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı         
15:58
Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti         
15:54
Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor         
15:51
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti         
15:36
14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı 14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı         
15:25
Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi         
15:20
İranlı komutan, İranlı komutan, "5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor" dediği cihazı tanıttı         
15:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 18:03:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]