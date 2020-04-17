DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

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7 saat önce

Kazayla başlayıp cinayetle bitti, tutuklandıANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde park halindeki otomobiline çarptıktan sonra kaçan minibüs sürücüsü Ahmet Yiğit'i (39) takip edip, tabancayla ateş ederek öldüren Ulaş Demir, tutuklandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 5, System.String[]

Kazayla başlayıp cinayetle bitti, tutuklandı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde park halindeki otomobiline çarptıktan sonra kaçan minibüs sürücüsü Ahmet Yiğit'i (39) takip edip, tabancayla ateş ederek öldüren Ulaş Demir, tutuklandı.

Olay 14 Nisan günü saat 11.30 sıralarında, Gazipaşa'ya bağlı Kahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Gazipaşa- Alanya Havalimanı kavşağında market işletmeciliği yapan Ulaş Demir'in iş yeri önünde park halindeki otomobiline, Ahmet Yiğit, kullandığı 07 AHS 980 plakalı minibüsle çarptı. Olayın ardından Ulaş Demir ile Ahmet Yiğit arasında sözlü tartışma başladı. Kavgaya dönüşen olayın ardından Ahmet Yiğit minibüsüyle olay yerinden uzaklaştı.

Ulaş Demir, otomobiliyle peşine düştüğü Ahmet Yiğit'i, minibüsü Sarıağaç mevkisinde arıza yapınca yakaladı. Ulaş Demir aracından inerek yanında taşıdığı tabancayla Ahmet Yiğit'e bir el ateş ettikten sonra aracıyla kaçtı. Ahmet Yiğit, karın bölgesine isabet eden mermi nedeniyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ahmet Yiğit, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ameliyata alınan Ahmet Yiğit, durumunun kötüleşmesi üzerine Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet Yiğit, ertesi gün yaşamını yitirdi.

Ulaş Demir, 15 Nisan günü akşam saatlerinde jandarmaya teslim oldu. Demir, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Demir, Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Çarpma anından görüntüler

Ulaş Demir ve Ahmet Yiğit'in fotosu

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

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Mahallelinin veresiye defterindeki 7 bin liralık borcunu ödedi

ADANA'nın Seyhan ilçesinde ismi bilinmeyen hayırsever, Pınar Mahallesi'ndeki bakkalda, müşterilerin veresiye defterine yazılı 7 bin liralık borcunu ödedi.

Seyhan'a bağlı Pınar Mahallesi'nde bulunan bakkala dün öğle saatlerinde giden hayırsever, işletmeci Tahsin Aytar'dan veresiye defterini istedi. Aytar'ın "Kimsiniz?" diye sorması üzerine ismini söylemek istemediğini belirten hayırsever, "İsmime gerek yok, hayır yapmaya geldim" yanıtını verdi. Aytar ile hayırsever, veresiye defterindeki mahallelinin borçlarını hesapladı. Toplam 7 bin lira çıkan borcu ödeyen hayırsever, defteri de alarak, bakkaldan ayrıldı.

Mahalleliden alacağı kalmayan Tahsin Aytar, bakkalın girişine de 'Bu bakkalın veresiye defteri bir hayırsever tarafından ödenmiştir. Mahallenin borcu yoktur. Hayırsever vatandaştan Allah razı olsun' yazılı kağıdı astı.

Koronavirüs salgını başladığından beri kendilerinin de halka kolaylık sağladıklarını ancak hayırseverin davranışının örnek olması gerektiğini belirten Tahsin Aytar, "Borcu olanlar çok sevindi, çok dua ettiler. Şu an zaten salgın yüzünden iş yok. Çok güzel bir şey oldu. Allah hayrını kabul eder inşallah" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Market sahibinin veresiye defterindeki borcu hesaplaması

Hayırseverin kart ile veresiye borçlarını kapatması

Fişlerini alması

Veresiye defterini alması ve gidişi

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Market girişine asılan borcun ödendiği dair yazı

Market sahibi ile röp.

Market sahibinin işyeri içinde detay görüntüleri

Marketin dış görüntüleri

Haber: Nuri PİR-Kamera: ADANA,

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Üniversiteli Alp'ten iyilik hareketi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Alp Seyyah (24), eğitim giderleri için biriktirdiği parayı, ihtiyaç sahibi ve yaşlı 10 aile için harcadı. Alp, içinde kuru gıda bulunan kolileri ailelerin evlerine giderek teslim etti.

Tüm dünyada ve ülkemizde koronavirüs nedeniyle yaşanan sıkıntılı süreçte, Antalya'da bir üniversite öğrencisi eğitim giderleri için biriktirdiği 700 lirayı, yaşlı ve ihtiyaç sahibi aileler için harcadı. Her birinin maliyeti 70 lira olan ve içinde sıvı yağ, tuz, makarna, çay, şeker, salça, un, şehriye, zeytin, mercimek, nohut, pirinç, bulgur bulunan paketleri belirlediği ailelerin evlerine giderek teslim eden AÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Alp Seyyah, insanların yüzlerinde gördüğü tebessüm ve şaşkınlığın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Salgın nedeniyle pek çok yaşlının evlerinden çıkamadığını, ihtiyaç sahibi insanlara bu günlerinde daha çok ulaşılması gerektiğini belirten Alp Seyyah, "Ben de bir Türk genci olarak bu zor günlerde yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek istedim" dedi. Tüm dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği salgın hastalık nedeniyle artık tüm insanlığın tek bir gemide olduğunu söyleyen Alp, "Bu zor günlerde bunu çok iyi anladık. Bence bu süreçte herkes elinden geleni yapmalı. Birlikten güç doğar" dedi.

Bu iyilik hareketini örnek olması için video paylaşım kanalında paylaştığını da sözlerine ekleyen Seyyah, elinden geldiğince yardımlara devam etmeye çalışacağını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Alp Seyyah'ın evlere gıda paketi götürürken

Paketleri gecekondularda teslim etmesi

Paketleri taşırken detay

Alp Seyyah ile röportaj

HABER -KAMERA: Selma KUNAR/ANTALYA,

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Ramazan pidesi ile 'Evde kalın' çağrısı yaptı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Gülnaz Kocaoğlu (50), evde ramazan pidesi yapıp üzerine çörek otuyla 'Evde kal Aydın. Evde hayat var' yazarak evde kalınması çağrısında bulundu.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altı kişilerin sokağa çıkma yasağının sürdüğü ve hafta sonları sokağa çıkma yasağının devam ederken evlerde ekmek, pide ve börek gibi hamur işlerinin yapımında da artış yaşanmaya başladı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan ev kadını Gülnaz Kocaoğlu da yaklaşan ramazan ayı öncesinde evde pide yapmaya başladı. Evli, iki çocuk annesi Kocaoğlu, yaptığı ramazan pidesinin üzerine çörek otuyla 'Evde kal. Evde hayat var" yazarak, çağrısında bulundu. Evde kalınmadığı sürece virüsle mücadelenin uzayacağına dikkati çeken Kocaoğlu, "Evde kaldığımız sürece de stresimiz artacak. Bu nedenle de evde kalalım ve bir şeylerle meşgul olmak içinde ramazan idemizi kendimiz yapalım. Türk kadınları çok becerikli. İsterse her şeyi yapabilir. Evdeki ve eldeki imkanlarla ben de ramazan pidesi yaptım. Küçük somun ekmekleri yapıyorum. Bunları normal turbo fırında yapıyorum. Ekstra taş fırın gerekmiyor. Eldeki imkanlarla her şeyi yapabiliriz. Kadınların elinden her şey gelir. Dünya kadınlarla güzel.  Bu salgını temizliğimiz ve el becerimizle biz atlatacağız" dedi.

3 SAATTE RAMAZAN İDESİ HAZIR

Kocaoğlu, ramazan pidesinin her evde kolaylıkla yapılabileceğini kaydetti. Un, yumurta, tuz, süt, zeytinyağı, su ve maya kullanarak yaptığı pidelerin üzerine susam serpip fırında pişirdiğini belirten Kocaoğlu, "Hamurun kabarması için beklenen süre de gözaltına alındığında 3 saat gibi bir sürede ramazan pidesi hazırlamak mümkün. Yaptığım pideler 4 gün boyunca 2 kişilik bir aileye yetiyor" dedi.

'EVİMİZİN KULLANMADIĞIMIZ KÖŞESİ VARMIŞ'

Her pidenin ayrı bir lezzeti olduğuna vurgu yapan Kocaoğlu, "Önümüzde ramazan ayı var. Ramazan pidesinin evde yapılacağını göstermek için denedim ve çok da güzel oldu. Sosyal mesafeyi koruyarak gidi, fırından da alınabilir. Ancak ben evde yapılması taraftarıyım. Ramazan pidesiz olmaz bunu bende biliyorum. Ancak, evde yapılan da fırındaki pide ile birebir oluyor. Hiç gidip de pide kuyruğuna girerek bu salgını uzatmayalım. Dışarıda olduğumuz sürece bu salgın bitmeyecektir. Balkondan dışarıya baktığım zaman ne araç trafiği ne de insan trafiği bitiyor. Aslında bu bir sınav. Birbirimizi anlamak için belki bir fırsat. Hayatta o kadar çok kaçırdığımız şey olduğunu anladık. Evimizin kullanmadığımız köşesi varmış. Elimize almadığımız kitap ve malzememiz varmış. Evde, kalmak bunu bize gösterdi. Önceden, 'Hava güzel bir gezeyim' diyordum. Ancak, şimdi evde kalmanın da güzelliğini fark ettim. Sabırlı olursak dışarı çıkacağımız günlerde gelecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ramazan pidesi yapımından görüntü

Pidelerin fırında pişmesinden görüntü

Gülnaz Kocaoğlu ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Kayseri'deki hayvanat bahçesinde koronavirüs önlemleri

KAYSERİ'de koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete kapatılan hayvanat bahçesi, her gün dezenfekte ediliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesinde koronavirüs nedeniyle çeşitli tedbirler alındı. 160 türden 1560 hayvanın yaşadığı hayvanat bahçesinde günlük dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapılıyor. Ayrıca hayvanat bahçesinde çalışan veteriner ve bakım görevlileri, ateşleri ölçüldükten sonra göreve başlıyor.

Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, "Koronavirüs salgınından sonra hayvanat bahçemizi ziyarete kapattık. Sanki yarın hizmet verecekmiş gibi de günlük temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Veterinerlerimiz de hayvanlarımızın sağlığı ile yakından ilgileniyor" dedi.

'HAYVANLARIN GÜNLÜK ATEŞLERİ ÖLÇÜLÜYOR'

Hayvanların da veterinerler tarafından ateşlerinin ölçüldüğünü söyleyen Bacak, "Dışarıda hayvanlara yönelik bir temas olur ise diye günlük hayvanlarımızda da ateş ölçümünü yapıyoruz. Şu ana kadar hayvanat bahçesindeki hayvanlarımızda böyle bir sıkıntı ile karşılaşmadık. Öyle bir durumumuz yok. Sıkıntılı durumda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşürüz. Çalışanlarımız sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde de valilik izni ile çalışarak hayvanlarımızın besin ihtiyaçlarını karşılıyorlar" ifadelerini kullandı.

Gazipaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 11:51 Kaynak: DHA

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